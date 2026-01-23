High school basketball: Friday’s scores
FRIDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Angelou 87, Santee 66
Bernstein 77, RFK Community 49
Bravo 63, Franklin 56
Canoga Park 69, Panorama 27
Carson 62, Wilmington Banning 42
Chatsworth 72, Taft 59
Cleveland 8l, Birmingham 70
Esperanza College 38, South L.A. College Prep 33
Fairfax 67, L.A. University 28
Foshay 84, Horace Mann UCLA Community 37
Garfield 55, Bell 43
Granada Hills 50, El Camino Real 36
Hawkins 94, Port of Los Angeles 38
Huntington Park 54, Legacy 47
Jefferson 75, Manual Arts 60
L.A. Marshall 73, Eagle Rock 51
Lincoln 79, L.A. Wilson 46
Locke 60, Dymally 33
Marquez 70, Sotomayor 38
MSAR 53, Valor Academy 44
MSCP 55, Stella 17
Narbonne 75, Gardena 48
North Hollywood 66, Verdugo Hills 54
Orthopaedic 53, Central City Value 27
Palisades 78, Venice 42
Roybal 60, Belmont 20
San Pedro 65, Rancho Dominguez 60
Sherman Oaks CES 59, East Valley 30
Smidt Tech 44, East College Prep 43
Sun Valley Poly 59, Grant 48
Sun Valley Magnet 45, AMIT 41
Sylmar 96, Granada Hills Kennedy 39
Torres 50, Maywood CES 35
Triumph Charter 81, Community Charter 38
USC Hybrid 61, EAMCP 8
USC-MAE 63, Animo Bunche 66
Van Nuys 67, Reseda 35
Vaughn 76, Fulton 34
View Park 45, Harbor Teacher 23
Washington Prep 100, Crenshaw 53
SOUTHERN SECTION
Aliso Niguel 74, Mission Viejo 57
Apple Valley 70, Serrano 56
Arlington 61, Perris 50
Artesia 56, Oxford Academy 37
Ayala 67, Walnut 48
Azusa 60, Duarte 50
Banning 72, Cathedral City 47
Bethel Baptist 46, Orange County Classical Academy 44
Big Bear 73, University Prep 27
Bishop Amat 84, Bosco Tech 45
Bolsa Grande 78, Santa Ana Valley 40
Burbank 66, Muir 54
Burbank Providence 71, Oakwood 56
Calabasas 58, Westlake 48
Camarillo 62, Royal 49
Cathedral 50, St. Genevieve 42
Chaminade 83, Alemany 82
Citrus Hill 69, Lakeside 46
Compton 66, Long Beach Cabrillo 61
Compton Early College 49, Summit View West 39
Corona 83, Norco 72
Corona Centennial 71, Corona Santiago 66
Corona del Mar 69, Marina 46
Crean Lutheran 60, Anaheim Canyon 47
Crossroads 80, Viewpoint 50
Desert Hot Springs 77, Desert Mirage 55
Diamond Bar 71, Glendora 58
Downey 70, Norwalk 40
Eastside 66, Antelope Valley 23
EF Academy 65, Southwestern Academy 21
El Dorado 59, Villa Park 45
El Segundo 44, West Torrance 38
Estancia 46, Westminster La Quinta 41
Flintridge Prep 53, Chadwick 37
Fontana 63, Rialto 53
Fountain Valley 62, Newport Harbor 57
Garden Grove Pacifica 57, El Modena 55
Golden Valley 71, Castaic 31
Great Oak 72, Murrieta Valley 53
Hacienda Heights Wilson 67, Covina 48
Hawthorne MSA 63, Geffen Academy 41
Hesperia Christian 59, AAE 38
HMSA 53, Geffen Academy 43
Indio 55, Yucca Valley 54
Inglewood 135, Lawndale 58
Irvine 71, Sage Hill 44
Laguna Beach 62, St. Margaret’s 55
La Habra 60, Cypress 57
Lakeview Leadership 74, Lucerne Valley 44
La Mirada 96, Bellflower 62
La Puente 60, Bassett 42
La Serna 69, El Rancho 47
Leuzinger 65, Culver City 47
Los Amigos 85, Savanna 39
Keppel 83, Montebello 45
Magnolia Science Academy 76, Liberty Christian 16
Mary Star of the Sea 70, Paraclete 47
Mayfair 51, Gahr 45
Millikan 91, Long Beach Wilson 40
Mira Costa 62, Palos Verdes 49
Moorpark 90, Simi Valley 71
Moreno Valley 55, Hemet 39
Murrieta Mesa 65, Chaparral 49
Newbury Park 58, Agoura 53
North Torrance 49, South Torrance 32
Norte Vista 81, Patriot 58
Oak Hills 78, Sultana 33
Ontario Christian 62, Arrowhead Christian 55
Orange Lutheran 94, Los Altos 57
Orange Vista 57, Riverside Poly 47
Paloma Valley 52, Heritage 42
Paramount 70, Firebaugh 53
Pasadena 54, Arcadia 48
Pioneer 63, Glenn 40
Rancho Christian 73, Hillcrest 36
Ramona 70, La Sierra 37
Redondo Union 92, Wiseburn-Da Vinci 26
Riverside Prep 54, Silver Valley 50
Rubidoux 53, Jurupa Valley 44
Salesian 45, La Salle 37
Samueli Academy 58, Southlands Christian 55
San Bernardino 64, Indian Springs 62
San Clemente 92, El Toro 54
San Marcos 43, Oxnard 41
Santa Barbara 71, Buena 34
Santa Monica 64, Beverly Hills 58
Santa Monica Pacifica Christian 64, Pilibos 55
Santa Paula 71, Foothill Technology 63
Schurr 78, San Gabriel 44
Sierra Vista 68, Garey 47
Sonora 67, Yorba Linda 45
South El Monte 47, Arroyo 40
St. Bernard 64, St. Monica 56
St. Monica Academy 63, Lancaster Baptist 25
Summit Leadership 83, PAL Academy 18
Temecula Prep 74, San Jacinto Leadership 29
Temecula Valley 73, Vista Murrieta 51
Temple City 62, Monrovia 47
Tesoro 59, Capistrano Valley 52
Trabuco Hills 58, Beckman 51
Twentynine Palms 71, Coachella Valley 61
Valencia 65, Saugus 50
Valley View 47, Riverside North 46
Ventura 71, Oxnard Pacifica 60
Vista del Lago 39, Canyon Springs 38
Warren 87, Lynwood 38
Western 59, Anaheim 44
West Ranch 70, Canyon Country Canyon 67
Woodbridge 43, Northwood 22
INTERSECTIONAL
Capistrano Valley Christian 58, Lakeland (Idaho) 40
Collegedale Academy (Tenn.) 50, Loma Linda Academy 22
Granada Islamic School 53, San Jose Apostles Lutheran 41
Loma Linda Academy 64, Forest Lake Academy (Fla.) 46
Newbury Park Adventist 63, Pine Hills Adventist 41
San Gabriel Academy 73, Tacoma Academy (Md.) 64
West Adams 62, SEED: LA 35
GIRLS
CITY SECTION
Arleta 70, Chavez 3
Birmingham 79, Cleveland 52
Carson 60, Wilmington Banning 33
Central City Value 73, Orthopaedic 8
Diego Rivera 41, Los Angeles 12
Eagle Rock 42, L.A. Marshall 37
Esperanza College Prep 18, South L.A. College Prep 6
Fairfax 49, L.A. University 20
Foshay 46, Horace Mann UCLA Community 23
Granada Hills 43, El Camino Real 26
Granada Hills Kennedy 72, Sylmar 41
Hawkins 57, Port of L.A. 13
Huntington Park 32, Legacy 28
Lake Balboa College Prep 42, Discovery 10
Lakeview Charter 45, Valley Oaks CES 3
Locke 41, Dymally 18
Marquez 33, Sotomayor 30
Maywood Academy 31, Elizabeth 11
Maywood CES 65, Torres 9
Mendez 23, Contreras 12
MSAR 44, Valor Academy 14
MSCP 51, Stella 6
Panorama 44, Canoga Park 27
RFK Community 47, Bernstein 39
San Pedro 69, Rancho Dominguez 15
Santee 71, Angelou 22
Smidt Tech 39, East College Prep 24
South East 69, LA Roosevelt 22
Sun Valley Magnet 42, AMIT 20
USC Hybrid 60, EAMCP 112
USC-MAE 38, Animo Bunche 22
Verdugo Hills 54, North Hollywood 46
Washington Prep 75, Crenshaw 52
Westchester 75, LACES 26
SOUTHERN SECTION
Anaheim 60, Westminster La Quinta 30
Anaheim Canyon 55, Crean Lutheran 44
Aquinas 50, Woodcrest Christian 43
Arcadia 70, Pasadena 25
Ayala 47, Walnut 39
Banning 72, Cathedral City 10
Bolsa Grande 39, Rancho Alamitos 37
Burbank Burroughs 62, Hoover 25
Calvary Baptist 49, Packinghouse Christian 17
Camarillo 66, Royal 18
Canyon Country Canyon 63, West Ranch 48
Cerritos 55, Whitney 31
Claremont 37, Bonita 31
Compton Centennial 53, Hawthorne 19
Corona 72, Norco 12
Corona Centennial 84, Corona Santiago 28
Costa Mesa 44, Garden Grove 40
Crescenta Valley 56, Glendale 29
Cypress 57, La Habra 15
Downey 70, Norwalk 40
Duarte 58, Azusa 31
Eisenhower 48, San Gorgonio 15
El Modena 52, Garden Grove Pacifica 11
Estancia 37, Magnolia 35
Fillmore 52, Channel Islands 32
Flintridge Prep 80, Chadwick 13
Gabrielino 68, Mountain View 7
Glendora 73, Diamond Bar 23
Godinez 61, Segerstrom 54
Hacienda Heights Wilson 88, Covina 25
Heritage 79, Valley View 33
Heritage Christian 40, Whittier Christian 28
Hesperia 45, Ridgecrest Burroughs 32
Hesperia Christian 65, AAE 26
Hillcrest 64, Perris 17
HMSA 63, Geffen Academy 10
Indio 42, Yucca Valley 41
Irvine 61, Northwood 54
Jurupa Valley 55, Rubidoux 13
Keppel 70, Montebello 22
Lakeside 41, Citrus Hill 27
La Palma Kennedy 64, Laguna Hills 37
La Puente 41, Bassett 18
La Salle 52, Newport Beach Pacifica Christian 42
La Serna 60, El Rancho 17
Lawndale 58, Inglewood 21
Leuzinger 87, Culver City 53
Liberty 57, Riverside North 31
Long Beach Wilson 42, Millikan 32
Lucerne Valley 44, Lakeview Leadership 9
Mayfair 40, Firebaugh 3
Moreno Valley 82, Hemet 29
Moorpark 66, Simi Valley 33
Newbury Park 53, Agoura 25
Nogales 45, Baldwin Park 37
Norwalk 47, Dominguez 45
Oak Hills 90, Sultana 17
Oak Park 71, Buena Park 33
Oakwood 52, Burbank Providence 16
Oxford Academy 49, Artesia 39
Palm Springs 47, Carter 37
Paloma Valley 57, Rancho Verde 36
Palos Verdes 77, South Torrance 61
Paramount 59, Gahr 13
Pasadena Poly 66, Westridge 8
Patriot 56, Norte Vista 31
Pioneer 54, Glenn 26
Rancho Christian 121, Canyon Springs 39
Rancho Mirage 37, Webb 30
Ramona 70, La Sierra 23
Redondo Union 72, West Torrance 50
Riverside King 61, Eastaale Roosevelt 36
Riverside Poly 59, Orange Vista 12
Rosemead 35, California 31
Sage Hill 69, Portola 42
Samueli Academy 37, Southlands Christian 28
San Bernardino 66, Indian Springs 42
San Jacinto Leadership 46, Temecula Prep 36
Santa Ana Valley 43, Saddleback 30
Santa Clara 45, Del Sol 35
Santa Fe 46, Whittier 22
Santa Monica 46, Beverly Hills 21
Savanna 46, Los Amigos 23
Schurr 57, San Gabriel 17
Serrano 47, Apple Valley 38
Sierra Vista 68, Garey 24
Silver Valley 58, Riverside Prep 32
South El Monte 20, Arroyo 16
St. Genevieve 39, Pomona Catholic 11
St. Margaret’s 72, Laguna Beach 24
St. Monica Academy 45, Lancaster Baptist 25
Summit 68, Riverside Notre Dame 18
Temple City 51, Monrovia 27
Thousand Oaks 42, Oaks Christian 35
Troy 82, Brea Olinda 33
University Prep 45, Big Bear 19
Valencia 58, Saugus 39
Valley Christian 42, Maranatha 29
Villa Park 48, El Dorado 41
Vista Murrieta 62, Temecula Valley 55
Warner 55, Santa Rosa Academy 34
Warren 67, Bellflower 27
West Covina 48, Charter Oak 37
Western 44, Century 15
Windward 66, Campbell Hall 27
Wiseburn-Da Vinci 46, El Segundo 30
Woodbridge 52, Irvine University 10
Workman 48, Pomona 7
Xavier Prep 47, Arrowhead Christian 44
Yorba Linda 44, Sonora 39
INTERSECTIONAL
Granada Islamic School 41, San Jose Apostles Lutheran 15
Loma Linda Academy 37, Forest Lake Academy (FL) 32
Loma Linda Academy 40, Georgia-Cumberland Academy (GA) 35
Mater Dei 68, Bishop Gorman (NV) 64
West Adams 42, SEED: LA 24