High School Sports

High school basketball: Friday’s scores

A basketball sits on the court during the second half of an NCAA college basketball game.
(Charlie Neibergall / Associated Press)
By Los Angeles Times staff
FRIDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

Angelou 87, Santee 66

Bernstein 77, RFK Community 49

Bravo 63, Franklin 56

Canoga Park 69, Panorama 27

Carson 62, Wilmington Banning 42

Chatsworth 72, Taft 59

Cleveland 8l, Birmingham 70

Esperanza College 38, South L.A. College Prep 33

Fairfax 67, L.A. University 28

Foshay 84, Horace Mann UCLA Community 37

Garfield 55, Bell 43

Granada Hills 50, El Camino Real 36

Hawkins 94, Port of Los Angeles 38

Huntington Park 54, Legacy 47

Jefferson 75, Manual Arts 60

L.A. Marshall 73, Eagle Rock 51

Lincoln 79, L.A. Wilson 46

Locke 60, Dymally 33

Marquez 70, Sotomayor 38

MSAR 53, Valor Academy 44

MSCP 55, Stella 17

Narbonne 75, Gardena 48

North Hollywood 66, Verdugo Hills 54

Orthopaedic 53, Central City Value 27

Palisades 78, Venice 42

Roybal 60, Belmont 20

San Pedro 65, Rancho Dominguez 60

Sherman Oaks CES 59, East Valley 30

Smidt Tech 44, East College Prep 43

Sun Valley Poly 59, Grant 48

Sun Valley Magnet 45, AMIT 41

Sylmar 96, Granada Hills Kennedy 39

Torres 50, Maywood CES 35

Triumph Charter 81, Community Charter 38

USC Hybrid 61, EAMCP 8

USC-MAE 63, Animo Bunche 66

Van Nuys 67, Reseda 35

Vaughn 76, Fulton 34

View Park 45, Harbor Teacher 23

Washington Prep 100, Crenshaw 53

SOUTHERN SECTION

Aliso Niguel 74, Mission Viejo 57

Apple Valley 70, Serrano 56

Arlington 61, Perris 50

Artesia 56, Oxford Academy 37

Ayala 67, Walnut 48

Azusa 60, Duarte 50

Banning 72, Cathedral City 47

Bethel Baptist 46, Orange County Classical Academy 44

Big Bear 73, University Prep 27

Bishop Amat 84, Bosco Tech 45

Bolsa Grande 78, Santa Ana Valley 40

Burbank 66, Muir 54

Burbank Providence 71, Oakwood 56

Calabasas 58, Westlake 48

Camarillo 62, Royal 49

Cathedral 50, St. Genevieve 42

Chaminade 83, Alemany 82

Citrus Hill 69, Lakeside 46

Compton 66, Long Beach Cabrillo 61

Compton Early College 49, Summit View West 39

Corona 83, Norco 72

Corona Centennial 71, Corona Santiago 66

Corona del Mar 69, Marina 46

Crean Lutheran 60, Anaheim Canyon 47

Crossroads 80, Viewpoint 50

Desert Hot Springs 77, Desert Mirage 55

Diamond Bar 71, Glendora 58

Downey 70, Norwalk 40

Eastside 66, Antelope Valley 23

EF Academy 65, Southwestern Academy 21

El Dorado 59, Villa Park 45

El Segundo 44, West Torrance 38

Estancia 46, Westminster La Quinta 41

Flintridge Prep 53, Chadwick 37

Fontana 63, Rialto 53

Fountain Valley 62, Newport Harbor 57

Garden Grove Pacifica 57, El Modena 55

Golden Valley 71, Castaic 31

Great Oak 72, Murrieta Valley 53

Hacienda Heights Wilson 67, Covina 48

Hawthorne MSA 63, Geffen Academy 41

Hesperia Christian 59, AAE 38

HMSA 53, Geffen Academy 43

Indio 55, Yucca Valley 54

Inglewood 135, Lawndale 58

Irvine 71, Sage Hill 44

Laguna Beach 62, St. Margaret’s 55

La Habra 60, Cypress 57

Lakeview Leadership 74, Lucerne Valley 44

La Mirada 96, Bellflower 62

La Puente 60, Bassett 42

La Serna 69, El Rancho 47

Leuzinger 65, Culver City 47

Los Amigos 85, Savanna 39

Keppel 83, Montebello 45

Magnolia Science Academy 76, Liberty Christian 16

Mary Star of the Sea 70, Paraclete 47

Mayfair 51, Gahr 45

Millikan 91, Long Beach Wilson 40

Mira Costa 62, Palos Verdes 49

Moorpark 90, Simi Valley 71

Moreno Valley 55, Hemet 39

Murrieta Mesa 65, Chaparral 49

Newbury Park 58, Agoura 53

North Torrance 49, South Torrance 32

Norte Vista 81, Patriot 58

Oak Hills 78, Sultana 33

Ontario Christian 62, Arrowhead Christian 55

Orange Lutheran 94, Los Altos 57

Orange Vista 57, Riverside Poly 47

Paloma Valley 52, Heritage 42

Paramount 70, Firebaugh 53

Pasadena 54, Arcadia 48

Pioneer 63, Glenn 40

Rancho Christian 73, Hillcrest 36

Ramona 70, La Sierra 37

Redondo Union 92, Wiseburn-Da Vinci 26

Riverside Prep 54, Silver Valley 50

Rubidoux 53, Jurupa Valley 44

Salesian 45, La Salle 37

Samueli Academy 58, Southlands Christian 55

San Bernardino 64, Indian Springs 62

San Clemente 92, El Toro 54

San Marcos 43, Oxnard 41

Santa Barbara 71, Buena 34

Santa Monica 64, Beverly Hills 58

Santa Monica Pacifica Christian 64, Pilibos 55

Santa Paula 71, Foothill Technology 63

Schurr 78, San Gabriel 44

Sierra Vista 68, Garey 47

Sonora 67, Yorba Linda 45

South El Monte 47, Arroyo 40

St. Bernard 64, St. Monica 56

St. Monica Academy 63, Lancaster Baptist 25

Summit Leadership 83, PAL Academy 18

Temecula Prep 74, San Jacinto Leadership 29

Temecula Valley 73, Vista Murrieta 51

Temple City 62, Monrovia 47

Tesoro 59, Capistrano Valley 52

Trabuco Hills 58, Beckman 51

Twentynine Palms 71, Coachella Valley 61

Valencia 65, Saugus 50

Valley View 47, Riverside North 46

Ventura 71, Oxnard Pacifica 60

Vista del Lago 39, Canyon Springs 38

Warren 87, Lynwood 38

Western 59, Anaheim 44

West Ranch 70, Canyon Country Canyon 67

Woodbridge 43, Northwood 22

INTERSECTIONAL

Capistrano Valley Christian 58, Lakeland (Idaho) 40

Collegedale Academy (Tenn.) 50, Loma Linda Academy 22

Granada Islamic School 53, San Jose Apostles Lutheran 41

Loma Linda Academy 64, Forest Lake Academy (Fla.) 46

Newbury Park Adventist 63, Pine Hills Adventist 41

San Gabriel Academy 73, Tacoma Academy (Md.) 64

West Adams 62, SEED: LA 35

GIRLS

CITY SECTION

Arleta 70, Chavez 3

Birmingham 79, Cleveland 52

Carson 60, Wilmington Banning 33

Central City Value 73, Orthopaedic 8

Diego Rivera 41, Los Angeles 12

Eagle Rock 42, L.A. Marshall 37

Esperanza College Prep 18, South L.A. College Prep 6

Fairfax 49, L.A. University 20

Foshay 46, Horace Mann UCLA Community 23

Granada Hills 43, El Camino Real 26

Granada Hills Kennedy 72, Sylmar 41

Hawkins 57, Port of L.A. 13

Huntington Park 32, Legacy 28

Lake Balboa College Prep 42, Discovery 10

Lakeview Charter 45, Valley Oaks CES 3

Locke 41, Dymally 18

Marquez 33, Sotomayor 30

Maywood Academy 31, Elizabeth 11

Maywood CES 65, Torres 9

Mendez 23, Contreras 12

MSAR 44, Valor Academy 14

MSCP 51, Stella 6

Panorama 44, Canoga Park 27

RFK Community 47, Bernstein 39

San Pedro 69, Rancho Dominguez 15

Santee 71, Angelou 22

Smidt Tech 39, East College Prep 24

South East 69, LA Roosevelt 22

Sun Valley Magnet 42, AMIT 20

USC Hybrid 60, EAMCP 112

USC-MAE 38, Animo Bunche 22

Verdugo Hills 54, North Hollywood 46

Washington Prep 75, Crenshaw 52

Westchester 75, LACES 26

SOUTHERN SECTION

Anaheim 60, Westminster La Quinta 30

Anaheim Canyon 55, Crean Lutheran 44

Aquinas 50, Woodcrest Christian 43

Arcadia 70, Pasadena 25

Ayala 47, Walnut 39

Banning 72, Cathedral City 10

Bolsa Grande 39, Rancho Alamitos 37

Burbank Burroughs 62, Hoover 25

Calvary Baptist 49, Packinghouse Christian 17

Camarillo 66, Royal 18

Canyon Country Canyon 63, West Ranch 48

Cerritos 55, Whitney 31

Claremont 37, Bonita 31

Compton Centennial 53, Hawthorne 19

Corona 72, Norco 12

Corona Centennial 84, Corona Santiago 28

Costa Mesa 44, Garden Grove 40

Crescenta Valley 56, Glendale 29

Cypress 57, La Habra 15

Downey 70, Norwalk 40

Duarte 58, Azusa 31

Eisenhower 48, San Gorgonio 15

El Modena 52, Garden Grove Pacifica 11

Estancia 37, Magnolia 35

Fillmore 52, Channel Islands 32

Flintridge Prep 80, Chadwick 13

Gabrielino 68, Mountain View 7

Glendora 73, Diamond Bar 23

Godinez 61, Segerstrom 54

Hacienda Heights Wilson 88, Covina 25

Heritage 79, Valley View 33

Heritage Christian 40, Whittier Christian 28

Hesperia 45, Ridgecrest Burroughs 32

Hesperia Christian 65, AAE 26

Hillcrest 64, Perris 17

HMSA 63, Geffen Academy 10

Indio 42, Yucca Valley 41

Irvine 61, Northwood 54

Jurupa Valley 55, Rubidoux 13

Keppel 70, Montebello 22

Lakeside 41, Citrus Hill 27

La Palma Kennedy 64, Laguna Hills 37

La Puente 41, Bassett 18

La Salle 52, Newport Beach Pacifica Christian 42

La Serna 60, El Rancho 17

Lawndale 58, Inglewood 21

Leuzinger 87, Culver City 53

Liberty 57, Riverside North 31

Long Beach Wilson 42, Millikan 32

Lucerne Valley 44, Lakeview Leadership 9

Mayfair 40, Firebaugh 3

Moreno Valley 82, Hemet 29

Moorpark 66, Simi Valley 33

Newbury Park 53, Agoura 25

Nogales 45, Baldwin Park 37

Norwalk 47, Dominguez 45

Oak Hills 90, Sultana 17

Oak Park 71, Buena Park 33

Oakwood 52, Burbank Providence 16

Oxford Academy 49, Artesia 39

Palm Springs 47, Carter 37

Paloma Valley 57, Rancho Verde 36

Palos Verdes 77, South Torrance 61

Paramount 59, Gahr 13

Pasadena Poly 66, Westridge 8

Patriot 56, Norte Vista 31

Pioneer 54, Glenn 26

Rancho Christian 121, Canyon Springs 39

Rancho Mirage 37, Webb 30

Ramona 70, La Sierra 23

Redondo Union 72, West Torrance 50

Riverside King 61, Eastaale Roosevelt 36

Riverside Poly 59, Orange Vista 12

Rosemead 35, California 31

Sage Hill 69, Portola 42

Samueli Academy 37, Southlands Christian 28

San Bernardino 66, Indian Springs 42

San Jacinto Leadership 46, Temecula Prep 36

Santa Ana Valley 43, Saddleback 30

Santa Clara 45, Del Sol 35

Santa Fe 46, Whittier 22

Santa Monica 46, Beverly Hills 21

Savanna 46, Los Amigos 23

Schurr 57, San Gabriel 17

Serrano 47, Apple Valley 38

Sierra Vista 68, Garey 24

Silver Valley 58, Riverside Prep 32

South El Monte 20, Arroyo 16

St. Genevieve 39, Pomona Catholic 11

St. Margaret’s 72, Laguna Beach 24

St. Monica Academy 45, Lancaster Baptist 25

Summit 68, Riverside Notre Dame 18

Temple City 51, Monrovia 27

Thousand Oaks 42, Oaks Christian 35

Troy 82, Brea Olinda 33

University Prep 45, Big Bear 19

Valencia 58, Saugus 39

Valley Christian 42, Maranatha 29

Villa Park 48, El Dorado 41

Vista Murrieta 62, Temecula Valley 55

Warner 55, Santa Rosa Academy 34

Warren 67, Bellflower 27

West Covina 48, Charter Oak 37

Western 44, Century 15

Windward 66, Campbell Hall 27

Wiseburn-Da Vinci 46, El Segundo 30

Woodbridge 52, Irvine University 10

Workman 48, Pomona 7

Xavier Prep 47, Arrowhead Christian 44

Yorba Linda 44, Sonora 39

INTERSECTIONAL

Granada Islamic School 41, San Jose Apostles Lutheran 15

Loma Linda Academy 37, Forest Lake Academy (FL) 32

Loma Linda Academy 40, Georgia-Cumberland Academy (GA) 35

Mater Dei 68, Bishop Gorman (NV) 64

West Adams 42, SEED: LA 24
