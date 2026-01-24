Advertisement
High School Sports

High school basketball: Saturday’s scores

Basketball on court.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

SATURDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

Vaughn 63, San Fernando 62

SOUTHERN SECTION

Acaciawood 47, Avalon 31

Aliso Niguel 78, Dos Pueblos 34

Bethel Christian 59, NSLA 48

Beverly Hills 65, Millken 44

Burbank 93, Thousand Oaks Hillcrest Christian 42

Capistrano Valley Christian 60, Shadow Hills 50

Compton 71, Westminster 35

Corona Centennial 74, Oak Hills 57

Damien 63, San Juan Hills 21

Eastvale Roosevelt 75, St. Agustine 55

El Segundo 55, Artesia 53

Etiwanda 55, Long Beach Poly 54

Fairmont Prep 51, Aquinas 47

Faith Baptist 79, Palmdale Aerospace 60

Glenn 68, Mountain View 49

Golden Valley 71, Royal 43

Hesperia 68, Adelanto 30

Holy Martyrs Armenian 77, YULA 51

JSerra 79, La Quinta 11

Malibu 69, Villanova Prep 38

Millikan 106, California 65

Mira Costa 78, St. Bernard 76

Murrieta Mesa 65, Palm Springs 51

Newport Beach Pacifica Christian 58, Bishop Diego 54

Orcutt Academy 67, Dunn 57

Redondo Union 79, Santa Ana Foothill 38

Rolling Hills Prep 83, HMSA 26

Santa Fe 38, Orange 28

Santa Paula 77, Nordhoff 50

Sherman Oaks Notre Dame 71, Harvard-Westlake 66

Sierra Canyon 90, Crespi 77

Simi Valley 79, Western Christian 47

South Torrance 60, Burbank Burroughs 44

Upland 60, Glendora 55

Vasquez 71, St. Monica Academy 49

Verbum Dei 63, Long Beach Cabrillo 42

INTERSECTIONAL

El Camino Real 55, Oxnard Pacifica 51

Gardena Serra 83, Bernstein 79

Henderson (NV) Coronado 80, Mater Dei 71

La Salle 61, Sun Valley Poly 53

Mayfair 70, Chula Vista Mater Dei 44

North Hollywood 52, Castaic 39

Palisades 70, Heritage Christian 69

Santa Barbara Providence 50, Besant Hill 27

Southeastern Prep (FL) 62, Chatsworth DNA Prep Academy 45

Spencerville Adventist Academy (MD) 48, Loma Linda Academy 38

St. John Bosco 61, Albany Saint Mary’s 40

Valley Torah 69, Canoga Park 68

GIRLS

CITY SECTION

Eagle Rock 49, Grant 41

SOUTHERN SECTION

Anaheim Canyon 53, Great Oak 20

Bethel Christian 42, NSLA 12

Bishop Montgomery 59, Redondo Union 57

Brentwood 69, Villa Park 61

Cantwell-Sacred Heart 56, Ramona Convent 27

Canyon Country Canyon 55, Bonita 53

Crescenta Valley 73, Ramona 14

Etiwanda 104, Rancho Christian 73

Faith Baptist 47, Palmdale Aerospace 10

Fountain Valley 49, Newport Harbor 35

Hart 50, Burbank Burroughs 34

Harvard-Westlake 57, Sherman Oaks Notre Dame 44

Huntington Beach 57, Los Alamitos 49

Immaculate Heart 30, Notre Dame Academy 22

Long Beach Wilson 45, Edison 40

Marina 45, Corona del Mar 29

Marlborough 63, Chaminade 42

Marymount 73, St. Lucy’s 59

Northview 41, Canyon Springs 39

Rio Mesa 57, Santa Paula 42

Riverside King 54, Downey 43

Sacred Heart of Jesus 50, Paraclete 37

Santa Margarita 58, Scripps Ranch 40

Sierra Vista 68, Yucca Valley 49

St. Monica Academy 39, Vasquez 33

Trinity Classical Academy 43, Oakwood 31

Troy 94, Bishop Amat 45

Valencia 62, Flintridge Prep 55

Ventura 86, Santa Barbara 15

INTERSECTIONAL

Calabasas 44, Triumph Charter 37

Carondelet 68, Oak Park 64

Chula Vista Mater Dei 56, Chino 43

Corona Centennial 57, Francis Parker 45

Heritage Christian 55, Northridge Academy 38

Holy Martyrs Armenian 61, San Fernando 26

Loma Linda Academy 34, Spring Valley Academy 30

Ontario Christian 110, Mission Hills 70

Palm Desert 53, San Diego Imperial 50

Palos Verdes 62, Palisades 56

San Pedro 48, Mary Star of the Sea 30

St. Anthony 70, Venice 31

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement