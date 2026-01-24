High school basketball: Saturday’s scores
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
SATURDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Vaughn 63, San Fernando 62
SOUTHERN SECTION
Acaciawood 47, Avalon 31
Aliso Niguel 78, Dos Pueblos 34
Bethel Christian 59, NSLA 48
Beverly Hills 65, Millken 44
Burbank 93, Thousand Oaks Hillcrest Christian 42
Capistrano Valley Christian 60, Shadow Hills 50
Compton 71, Westminster 35
Corona Centennial 74, Oak Hills 57
Damien 63, San Juan Hills 21
Eastvale Roosevelt 75, St. Agustine 55
El Segundo 55, Artesia 53
Etiwanda 55, Long Beach Poly 54
Fairmont Prep 51, Aquinas 47
Faith Baptist 79, Palmdale Aerospace 60
Glenn 68, Mountain View 49
Golden Valley 71, Royal 43
Hesperia 68, Adelanto 30
Holy Martyrs Armenian 77, YULA 51
JSerra 79, La Quinta 11
Malibu 69, Villanova Prep 38
Millikan 106, California 65
Mira Costa 78, St. Bernard 76
Murrieta Mesa 65, Palm Springs 51
Newport Beach Pacifica Christian 58, Bishop Diego 54
Orcutt Academy 67, Dunn 57
Redondo Union 79, Santa Ana Foothill 38
Rolling Hills Prep 83, HMSA 26
Santa Fe 38, Orange 28
Santa Paula 77, Nordhoff 50
Sherman Oaks Notre Dame 71, Harvard-Westlake 66
Sierra Canyon 90, Crespi 77
Simi Valley 79, Western Christian 47
South Torrance 60, Burbank Burroughs 44
Upland 60, Glendora 55
Vasquez 71, St. Monica Academy 49
Verbum Dei 63, Long Beach Cabrillo 42
INTERSECTIONAL
El Camino Real 55, Oxnard Pacifica 51
Gardena Serra 83, Bernstein 79
Henderson (NV) Coronado 80, Mater Dei 71
La Salle 61, Sun Valley Poly 53
Mayfair 70, Chula Vista Mater Dei 44
North Hollywood 52, Castaic 39
Palisades 70, Heritage Christian 69
Santa Barbara Providence 50, Besant Hill 27
Southeastern Prep (FL) 62, Chatsworth DNA Prep Academy 45
Spencerville Adventist Academy (MD) 48, Loma Linda Academy 38
St. John Bosco 61, Albany Saint Mary’s 40
Valley Torah 69, Canoga Park 68
GIRLS
CITY SECTION
Eagle Rock 49, Grant 41
SOUTHERN SECTION
Anaheim Canyon 53, Great Oak 20
Bethel Christian 42, NSLA 12
Bishop Montgomery 59, Redondo Union 57
Brentwood 69, Villa Park 61
Cantwell-Sacred Heart 56, Ramona Convent 27
Canyon Country Canyon 55, Bonita 53
Crescenta Valley 73, Ramona 14
Etiwanda 104, Rancho Christian 73
Faith Baptist 47, Palmdale Aerospace 10
Fountain Valley 49, Newport Harbor 35
Hart 50, Burbank Burroughs 34
Harvard-Westlake 57, Sherman Oaks Notre Dame 44
Huntington Beach 57, Los Alamitos 49
Immaculate Heart 30, Notre Dame Academy 22
Long Beach Wilson 45, Edison 40
Marina 45, Corona del Mar 29
Marlborough 63, Chaminade 42
Marymount 73, St. Lucy’s 59
Northview 41, Canyon Springs 39
Rio Mesa 57, Santa Paula 42
Riverside King 54, Downey 43
Sacred Heart of Jesus 50, Paraclete 37
Santa Margarita 58, Scripps Ranch 40
Sierra Vista 68, Yucca Valley 49
St. Monica Academy 39, Vasquez 33
Trinity Classical Academy 43, Oakwood 31
Troy 94, Bishop Amat 45
Valencia 62, Flintridge Prep 55
Ventura 86, Santa Barbara 15
INTERSECTIONAL
Calabasas 44, Triumph Charter 37
Carondelet 68, Oak Park 64
Chula Vista Mater Dei 56, Chino 43
Corona Centennial 57, Francis Parker 45
Heritage Christian 55, Northridge Academy 38
Holy Martyrs Armenian 61, San Fernando 26
Loma Linda Academy 34, Spring Valley Academy 30
Ontario Christian 110, Mission Hills 70
Palm Desert 53, San Diego Imperial 50
Palos Verdes 62, Palisades 56
San Pedro 48, Mary Star of the Sea 30
St. Anthony 70, Venice 31