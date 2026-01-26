High school basketball: Monday’s scores
-
-
-
MONDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Animo Robinson d. University Prep Value, forfeit
Cleveland 76, Taft 60
Downtown Magnets 70, RFK Community 47
El Camino Real 66, Birmingham 52
Garfield 52, South East 34
Granada Hills 39, Chatsworth 37
Granada Hills Kennedy 74, Reseda 31
Harbor Teacher 53, Locke 29
Hawkins 100, Rise Kohyang 9
Horace Mann UCLA 56, Alliance Tajima 30
Huntington Park 63, South Gate 40
LA Hamilton 63, LACES 49
LA Jordan 73, Crenshaw 41
Legacy 51, Bell 44
Los Angeles 52, Angelou 46
Marquez 87, Elizabeth 28
North Hollywood 95, Arleta 52
Orthopaedic d. Annenberg, forfeit
Rancho Dominguez 54, Carson 51
Santee 73, Jefferson 67
Smidt Tech 47, Animo De La Hoya 46
Sotomayor 44, Maywood CES 29
Sun Valley Poly 88, Chavez 25
Torres 49, Maywood Academy 42
Valor Academy 61, Sun Valley Magnet 57
View Park 64, Foshay 63
Washington Prep 94, Dorsey 36
West Adams 66, Manual Arts 59
Westchester 51, LA University 49
SOUTHERN SECTION
Aliso Niguel 61, Beckman 60
Anaheim 50, Garden Grove Santiago 30
Arrowhead Christian 70, Linfield Christian 60
Bishop Diego 69, Del Sol 48
Blair 87, Monrovia 70
Brentwood 70, Crossroads 60
Burbank 64, Glendale 52
Burbank Providence 62, Buckley 57
Carter 78, Bloomington 56
Cathedral 72, Cantwell-Sacred Heart 48
Compton 85, Long Beach Jordan 72
Desert Christian Academy 65, San Jacinto Leadership 25
Eastside 51, Highland 44
Elsinore 64, Paloma Valley 43
Estancia 64, Orange 46
Fountain Valley 51, Huntington Beach 39
Glendale Adventist 45, Ojai Valley 42
Heritage 86, Santa Rosa Academy 49
Indian Springs 64, Arlington 30
Irvine 76, St. Margaret’s 60
Jurupa Valley 47, La Sierra 41
Knight 64, Quartz Hill 46
La Salle 52, Mary Star of the Sea 50
La Sierra Academy 53, Ana Hamilton 40
Loara 42, Century 29
Long Beach Cabrillo 72, Lynwood 50
Long Beach Poly 74, Long Beach Wilson 53
Los Alamitos 86, Marina 69
Mesrobian 61, SEED: LA 53
Millikan 102, Lakewood 39
Mission Viejo 70, El Toro 45
Newport Christian 59, Acaciawood Academy 45
Oxnard 57, Oxnard Pacifica 48
Palmdale 62, Antelope Valley 42
Pilgrim 63, Westmark 53
Ramona 73, Norte Vista 62
Rio Mesa 58, Buena 36
Riverside Notre Dame 80, Eisenhower 71
Rosemead 41, El Monte 21
Rubidoux 47, Patriot 35
Sage Hill 69, Irvine University 57
San Clemente 62, Dana Hills 34
San Marcos 67, Ventura 57
San Marino 62, South Pasadena 44
Santa Barbara 74, Dos Pueblos 59
Simi Valley 76, Grace 41
South El Monte 57, Gabrielino 49
St. Genevieve 71, Paraclete 59
Temple City 52, La Canada 45
Thousand Oaks Hillcrest Christian 86, Beacon Hill 52
Valley Torah 79, Palmdale Aerospace 68
Westminster La Quinta 65, Rancho Alamitos 55
Woodbridge 63, Laguna Beach 34
Xavier Prep 57, Twentynine Palms 50
INTERSECTIONAL
Castaic 55, Canoga Park 53
San Diego Cathedral 51, Campbell Hall 49
Gahr 52, Bernstein 40
Lakeview Charter 54, South Hills Academy 50
GIRLS
CITY SECTION
Angelou 44, Los Angeles 21
Bell 55, Legacy 13
Birmingham 80, El Camino Real 41
Cleveland 54, Taft 28
Crenshaw 58, LA Jordan 30
Garfield 58, South East 30
Granada Hills 66, Chatsworth 21
Granada Hills Kennedy 76, Reseda 9
Horace Mann UCLA 21, Alliance Tajima 19
Huntington Park 66, South Gate 28
LA Hamilton 74, LACES 23
Marquez 60, Elizabeth 15
Maywood Academy 50, Torres 24
Maywood CES 40, Sotomayor 25
Northridge Academy 59, SOCES 32
Orthopaedic d. Annenberg, forfeit
San Fernando 49, Hawkins 32
Smidt Tech 23, Animo De La Hoya 15
Sun Valley Magnet 54, Valor Academy 7
VAAS 34, Fulton 32
Vaughn 44, East Valley 14
Verdugo Hills 53, Monroe 16
West Adams 60, Manual Arts 13
SOUTHERN SECTION
Alemany 124, Flintridge Sacred Heart 3
Anaheim 62, Loara 47
Arrowhead Christian 56, Linfield Christian 49
Brentwood 67, Crossroads 39
Burbank 59, Glendale 50
Burbank Providence 71, Buckley 30
California Military Institute 48, St. Jeanne de Lestonnac 10
Calvary Baptist 59, Grove School 28
Castaic 80, Southwestern Academy 8
Century 38, Garden Grove Santiago 4
Channel Islands 53, Santa Clara 19
Corona Centennial 76, Los Osos 51
Desert Christian Academy 37, San Jacinto Leadership Academy 33
Downey 51, Warren 35
Gabrielino 52, South El Monte 25
Glendale Adventist 54, Ojai Valley 35
Grand Terrace 67, Colton 9
Jurupa Valley 53, La Sierra 32
La Canada 59, Temple City 31
Lakeview Charter 68, South Hills Academy 2
La Palma Kennedy 62, Segerstrom 53
Long Beach Jordan 53, Compton 24
Monrovia 55, Blair 32
Orange 51, Estancia 28
Pasadena Marshall 47, Mountain View 16
Pasadena Poly 77, Ramona Convent 27
Ramona 62, Norte Vista 15
Riverside Notre Dame 74, San Gorgonio 36
Rosary Academy 64, Portola 37
Rosemead 53, El Monte 16
Samueli Academy 50, Orange County Classical 13
Santa Ana Valley 36, Western 34
Savanna 56, Westminster La Quinta 18
SEED: LA 35, Mesrobian 20
Silver Valley 61, Barstow 35
South Pasadena 55, San Marino 35
St. Monica 65, New West Charter 28
Thousand Oaks Hillcrest Christian 55, Pilgrim 18
Twentynine Palms 59, Xavier Prep 44
Windward 63, Viewpoint 24
INTERSECTIONAL
San Pedro 48, Dominguez 39
