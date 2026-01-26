Advertisement
High School Sports

High school basketball: Monday’s scores

Basketball on court.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

MONDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

Animo Robinson d. University Prep Value, forfeit

Cleveland 76, Taft 60

Downtown Magnets 70, RFK Community 47

El Camino Real 66, Birmingham 52

Garfield 52, South East 34

Granada Hills 39, Chatsworth 37

Granada Hills Kennedy 74, Reseda 31

Harbor Teacher 53, Locke 29

Hawkins 100, Rise Kohyang 9

Horace Mann UCLA 56, Alliance Tajima 30

Huntington Park 63, South Gate 40

LA Hamilton 63, LACES 49

LA Jordan 73, Crenshaw 41

Legacy 51, Bell 44

Los Angeles 52, Angelou 46

Marquez 87, Elizabeth 28

North Hollywood 95, Arleta 52

Orthopaedic d. Annenberg, forfeit

Rancho Dominguez 54, Carson 51

Santee 73, Jefferson 67

Smidt Tech 47, Animo De La Hoya 46

Sotomayor 44, Maywood CES 29

Sun Valley Poly 88, Chavez 25

Torres 49, Maywood Academy 42

Valor Academy 61, Sun Valley Magnet 57

View Park 64, Foshay 63

Washington Prep 94, Dorsey 36

West Adams 66, Manual Arts 59

Westchester 51, LA University 49

SOUTHERN SECTION

Aliso Niguel 61, Beckman 60

Anaheim 50, Garden Grove Santiago 30

Arrowhead Christian 70, Linfield Christian 60

Bishop Diego 69, Del Sol 48

Blair 87, Monrovia 70

Brentwood 70, Crossroads 60

Burbank 64, Glendale 52

Burbank Providence 62, Buckley 57

Carter 78, Bloomington 56

Cathedral 72, Cantwell-Sacred Heart 48

Compton 85, Long Beach Jordan 72

Desert Christian Academy 65, San Jacinto Leadership 25

Eastside 51, Highland 44

Elsinore 64, Paloma Valley 43

Estancia 64, Orange 46

Fountain Valley 51, Huntington Beach 39

Glendale Adventist 45, Ojai Valley 42

Heritage 86, Santa Rosa Academy 49

Indian Springs 64, Arlington 30

Irvine 76, St. Margaret’s 60

Jurupa Valley 47, La Sierra 41

Knight 64, Quartz Hill 46

La Salle 52, Mary Star of the Sea 50

La Sierra Academy 53, Ana Hamilton 40

Loara 42, Century 29

Long Beach Cabrillo 72, Lynwood 50

Long Beach Poly 74, Long Beach Wilson 53

Los Alamitos 86, Marina 69

Mesrobian 61, SEED: LA 53

Millikan 102, Lakewood 39

Mission Viejo 70, El Toro 45

Newport Christian 59, Acaciawood Academy 45

Oxnard 57, Oxnard Pacifica 48

Palmdale 62, Antelope Valley 42

Pilgrim 63, Westmark 53

Ramona 73, Norte Vista 62

Rio Mesa 58, Buena 36

Riverside Notre Dame 80, Eisenhower 71

Rosemead 41, El Monte 21

Rubidoux 47, Patriot 35

Sage Hill 69, Irvine University 57

San Clemente 62, Dana Hills 34

San Marcos 67, Ventura 57

San Marino 62, South Pasadena 44

Santa Barbara 74, Dos Pueblos 59

Simi Valley 76, Grace 41

South El Monte 57, Gabrielino 49

St. Genevieve 71, Paraclete 59

Temple City 52, La Canada 45

Thousand Oaks Hillcrest Christian 86, Beacon Hill 52

Valley Torah 79, Palmdale Aerospace 68

Westminster La Quinta 65, Rancho Alamitos 55

Woodbridge 63, Laguna Beach 34

Xavier Prep 57, Twentynine Palms 50

INTERSECTIONAL

Castaic 55, Canoga Park 53

San Diego Cathedral 51, Campbell Hall 49

Gahr 52, Bernstein 40

Lakeview Charter 54, South Hills Academy 50

GIRLS

CITY SECTION

Angelou 44, Los Angeles 21

Bell 55, Legacy 13

Birmingham 80, El Camino Real 41

Cleveland 54, Taft 28

Crenshaw 58, LA Jordan 30

Garfield 58, South East 30

Granada Hills 66, Chatsworth 21

Granada Hills Kennedy 76, Reseda 9

Horace Mann UCLA 21, Alliance Tajima 19

Huntington Park 66, South Gate 28

LA Hamilton 74, LACES 23

Marquez 60, Elizabeth 15

Maywood Academy 50, Torres 24

Maywood CES 40, Sotomayor 25

Northridge Academy 59, SOCES 32

Orthopaedic d. Annenberg, forfeit

San Fernando 49, Hawkins 32

Smidt Tech 23, Animo De La Hoya 15

Sun Valley Magnet 54, Valor Academy 7

VAAS 34, Fulton 32

Vaughn 44, East Valley 14

Verdugo Hills 53, Monroe 16

West Adams 60, Manual Arts 13

SOUTHERN SECTION

Alemany 124, Flintridge Sacred Heart 3

Anaheim 62, Loara 47

Arrowhead Christian 56, Linfield Christian 49

Brentwood 67, Crossroads 39

Burbank 59, Glendale 50

Burbank Providence 71, Buckley 30

California Military Institute 48, St. Jeanne de Lestonnac 10

Calvary Baptist 59, Grove School 28

Castaic 80, Southwestern Academy 8

Century 38, Garden Grove Santiago 4

Channel Islands 53, Santa Clara 19

Corona Centennial 76, Los Osos 51

Desert Christian Academy 37, San Jacinto Leadership Academy 33

Downey 51, Warren 35

Gabrielino 52, South El Monte 25

Glendale Adventist 54, Ojai Valley 35

Grand Terrace 67, Colton 9

Jurupa Valley 53, La Sierra 32

La Canada 59, Temple City 31

Lakeview Charter 68, South Hills Academy 2

La Palma Kennedy 62, Segerstrom 53

Long Beach Jordan 53, Compton 24

Monrovia 55, Blair 32

Orange 51, Estancia 28

Pasadena Marshall 47, Mountain View 16

Pasadena Poly 77, Ramona Convent 27

Ramona 62, Norte Vista 15

Riverside Notre Dame 74, San Gorgonio 36

Rosary Academy 64, Portola 37

Rosemead 53, El Monte 16

Samueli Academy 50, Orange County Classical 13

Santa Ana Valley 36, Western 34

Savanna 56, Westminster La Quinta 18

SEED: LA 35, Mesrobian 20

Silver Valley 61, Barstow 35

South Pasadena 55, San Marino 35

St. Monica 65, New West Charter 28

Thousand Oaks Hillcrest Christian 55, Pilgrim 18

Twentynine Palms 59, Xavier Prep 44

Windward 63, Viewpoint 24

INTERSECTIONAL

Lakeview 68, South Hills Academy 2

San Pedro 48, Dominguez 39

St. Monica 65, New West Charter 28

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement