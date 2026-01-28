High school basketball: Boys’ and girls’ scores from Wednesday
HIGH SCHOOL BASKETBALL
WEDNESDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
AMIT 39, MSAR 28
Angelou 76, Jefferson 65
Bernstein 89, Belmont 35
Birmingham 72, Taft 48
Central City Value 58, USC-MAE 46
CHAMPS 54, Lakeview Charter 21
Cleveland 79, Granada Hills 57
Community Charter 54, Valley Oaks CES 41
East Valley 64, Vaughn 48
El Camino Real 66, Chatsworth 58
Foshay 76, Stella Charter 23
Fulton 51, VAAS 39
Garfield 53, Huntington Park 45
Gertz-Ressler 68, Alliance Ouchi 27
Grant 77, Chavez 35
Hawkins 60, Harbor Teacher 42
Los Angeles 76, West Adams 49
LA Hamilton 61, LA University 55
LA Marshall 68, Bravo 45
LA Roosevelt 56, South Gate 30
LA Wilson 83, Franklin 45
Lincoln 43, Eagle Rock 39
Marquez 89, Torres 29
Maywood Academy 45, Maywood CES 41
MSCP 68, Middle College 30
Orthopaedic 46, Animo Bunche 25
Palisades 91, LACES 63
Panorama 64, Reseda 47
Port of Los Angeles 79, Dymally 27
RFK Community 58, Hollywood 56
San Fernando 82, Canoga Park 51
San Pedro 81, Gardena 60
Santee 65, Diego Rivera 45
Simon Tech 66, TEACH Tech Charter 34
Sotomayor 67, Elizabeth 48
South East 71, Legacy 58
Sun Valley Magnet 78, Lake Balboa College 59
Sun Valley Poly 59, North Hollywood 56
Sylmar 86, Van Nuys 55
Triumph Charter 72, Bert Corona 20
USC Hybrid 77, Esperanza College Prep 22
Valor Academy 51, Discovery 25
View Park 60, Locke 36
Washington Prep d. Fremont, forfeit
SOUTHERN SECTION
Aliso Niguel 65, Trabuco Hills 43
Arroyo 74, Pasadena Marshall 41
Ayala 71, Diamond Bar 63
Azusa 73, Baldwin Park 55
Bassett 66, Pomona 34
Bishop Amat 76, Gardena Serra 38
Blair 58, Temple City 51
Bonita 60, Walnut 55
Burbank Providence 66, Milken 55
California 75, El Rancho 36
Chaparral 73, Vista Murrieta 58
Charter Oak 56, Hacienda Heights Wilson 55
Citrus Hill 72, Canyon Springs 37
Covina 42, Rowland 39
CSDR 62, La Sierra Academy 46
Desert Christian Academy 41, California Military Institute 32
Desert Hot Springs 68, Banning 56
Eastvale Roosevelt 94, Norco 51
Edgewood 59, Workman 24
El Dorado 68, Troy 47
Gahr 43, Dominguez 36
Glendora 62, Claremont 47
Hemet 66, Arlington 32
Heritage 68, Lakeside 61
Hesperia 99, Apple Valley 60
Indian Springs 57, Pacific 49
Indio 70, Twentynine Palms 66
JSerra 89, Servite 47
La Canada 76, South Pasadena 45
La Mirada 81, Mayfair 65
La Serna 60, Santa Fe 24
Loara 57, Magnolia 45
Los Alamitos 71, Fountain Valley 52
Los Amigos 72, Anaheim 55
Mission Viejo 75, Dana Hills 56
Moreno Valley 66, Riverside North 44
Murrieta Mesa 71, Great Oak 63
Nogales 56, Garey 43
Norte Vista 86, Rubidoux 44
Norwalk 42, Lynwood 33
Orange Lutheran 72, St. John Bosco 68
Oxnard Pacifica 59, Buena 54
Paloma Valley 56, Vista del Lago 49
Pasadena Poly 47, Flintridge Prep 42
Patriot 56, la Sierra 29
Pilibos 89, Le Lycée 40
Public Safety Academy 74, River Springs Charter 28
Ramona 73, Jurupa Valley 40
Riverside King 69, Corona 61
Riverside Poly 54, Hillcrest 47
Rosemead 46, South El Monte 29
RSCSM 62, River Springs 52
San Bernardino 95, Miller 58
San Clemente 64, Capistrano Valley 37
San Marcos 61, Dos Pueblos 51
San Marino 77, Monrovia 40
Santa Barbara Providence 72, Oak Grove 16
Santa Margarita 74, Mater Dei 73
Sierra Vista 68, Duarte 61
St. Bonaventure 52, Thacher 47
St. Monica 89, St. Paul 53
Tesoro 74, San Juan Hills 39
Valley View 78, Perris 65
Villanova Prep 57, Laguna Blanca 42
Vista Meridian 58, Eastside Christian 34
Westminster La Quinta 48, Orange 46
GIRLS
CITY SECTION
AMIT 27, MSAR 20
Angelou 51, Jefferson 22
Animo Bunche 33, Orthopaedic 24
Arleta 67, Monroe 7
Aspire Ollin 53, Downtown Magnets 9
Bernstein 52, Belmont 4
Birmingham 76, Taft 29
Carson 92, Rancho Dominguez 3
Contreras 28, Roybal 19
Discovery 35, Valor Academy 24
Eagle Rock d. Lincoln, forfeit
King/Drew 85, Crenshaw 20
LA Hamilton 88, LA University 16
Garfield 63, Huntington Park 30
Granada Hills 56, Cleveland 45
Marquez 33, Torres 28
MSCP 53, Middle College 15
Palisades 56, LACES 35
Panorama 54, Reseda 12
San Pedro 42, Gardena 24
USC-MAE 31, Central City Value 28
Washington Prep 79, Fremont 7
West Adams 55, Los Angeles 20
Westchester 83, Venice 44
SOUTHERN SECTION
Arlington 32, Citrus Hill 15
Arroyo 24, Pasadena Marshall 16
Baldwin Park 48, Azusa 39
Bassett 23, Pomona 8
Bolsa Grande 42, Estancia 31
Bonita 34, Walnut 30
Brentwood 59, Windward 57
Buena Park 73, Santa Ana Calvary Chapel 10
Cantwell-Sacred Heart 52, St. Mary’s Academy 25
Carpinteria 44, Del Sol 24
Chaparral 52, Vista Murrieta 50
Coachella Valley 54, Yucca Valley 44
Crossroads 45, Archer 12
Desert Christian Academy 47, California Military Institute 30
Desert Hot Springs 49, Banning 42
Desert Mirage 31, Cathedral City 24
Eastvale Roosevelt 58, Corona Santiago 38
Edgewood 49, Workman 22
El Rancho 60, California 47
Excelsior Charter 48, PAL Academy 4
Fillmore 53, Nordhoff 43
Flintridge Prep 58, Mayfield 14
Fullerton 56, Laguna Hills 32
Garden Grove 52, Katella 39
Glendora 55, Claremont 38
Godinez 75, Placentia Valencia 60
Hacienda Heights Wilson 59, Charter Oak 26
Harvard-Westlake 58, Louisville 29
Hemet 45, Canyon Springs 39
Hesperia 59, Apple Valley 21
Hillcrest 58, Riverside Poly 46
Indian Springs 59, Pacific 26
La Canada 54, South Pasadena 39
La Palma Kennedy 30, Santa Ana 7
La Puente 38, Ganesha 30
Liberty 44, Vista del Lago 18
Loara 28, Westminster La Quinta 19
Long Beach Jordan 66, Long Beach Cabrillo 0
Nogales 62, Garey 23
Norte Vista 31, Rubidoux 12
Northview 38, West Covina 36
Northwood 46, Irvine University 26
Norwalk 56, Bellflower 37
Oak Hills 71, Ridgecrest Burroughs 35
Orange 57, Magnolia 13
Orange County Pacifica Christian 69, San Gabriel Academy 18
Packinghouse Christian Academy 47, Bethel Christian 10
Paramount 84, La Mirada 15
Pasadena Poly 56, Oakwood 37
Patriot 42, La Sierra 34
Pilibos 55, Le Lycée 10
Quartz Hill 53, Rosamond 37
Ramona 64, Jurupa Valley 38
Riverside North 36, Lakeside 31
River Springs Charter Magnolia d. Hemet River Springs, forfeit
Rolling Hills Prep 91, Leuzinger 67
Rosemead 51, South El Monte 24
Saddleback 27, Century 22
Sage Hill 65, Rosary Academy 50
San Bernardino 56, Miller 19
San Marino 40, Monrovia 13
Sherman Oaks Notre Dame 59, Chaminade 50
Sierra Vista 44, Duarte 42
St. Margaret’s 36, Portola 32
Warren 74, Mayfair 15
Western 52, Garden Grove Santiago 8
Woodbridge 44, Irvine 27