High school basketball: Tuesday’s scores

Basketballs on a court.
(Ethan Miller / Getty Images)
By Los Angeles Times staff
TUESDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

ACE 64, Lucerne Valley 34

AHSA 48, TEACH Tech Charter 40

Alhambra 60, Montebello 54

Alliance Bloomfield 36, Alliance Levine 30

Anaheim Canyon 81, Santa Ana Foothill 56

Animo Robinson 66, Gertz-Ressler 53

Animo Venice 56, New Designs Watts 47

Animo Watts 68, Animo Pat Brown 23

Arcadia 74, Burbank Burroughs 56

Artesia 63, Whitney 53

Beaumont 49, Cajon 45

Brea Olinda 55, Garden Grove Pacifica 39

Buena Park 68, Costa Mesa 46

Burbank 63, Hoover 53

Calabasas 79, Newbury Park 56

California Lutheran 74, La Sierra Academy 29

Chino 81, Diamond Ranch 65

Collins Family 57, CALS Early College 37

Compton Early College 48, Animo Leadership 35

Crean Lutheran 76, La Habra 67

Crespi 65, Loyola 61

Damien 84, Los Osos 43

Etiwanda 66, Upland 31

Fillmore 62, Nordhoff 59

Garden Grove 47, Laguna Hills 43

Harvard-Westlake 90, St. Francis 56

Jefferson 87, New Designs University Park 29

Loma Linda Academy 63, Mesa Grande Academy 33

Montclair 62, Chaffey 45

Moorpark 67, Camarillo 55

North Torrance 62, West Torrance 46

Oak Park 72, Royal 31

Oaks Christian 76, Agoura 48

Palos Verdes 73, Wiseburn-Da Vinci 58

Portola 64, Northwood 49

Redlands East Valley 68, Redlands 54

Rim of the World 58, San Gorgonio 39

Santa Monica Pacifica Christian 81, Le Lycée 32

Schurr 62, Keppel 55

Sierra Canyon 79, Chaminade 28

Silverado 37, Adelanto 36

South Hills 53, Alta Loma 49

Temecula Prep 73, San Jacinto Valley Academy 46

Temescal Canyon 71, San Jacinto 49 1 1 1

Torrance 61, South Torrance 51

University Prep 53, Hesperia Christian 42

USC Hybrid 59, Neuwirth Leadership Academy 23

Westbrook 55, Aspire Ollin 47

WISH Academy 67, Burton 19

SOUTHERN SECTION

Beverly Hills 67, Culver City 57

Colton 59, Arroyo Valley 46

Crossroads Christian 71, NSLA 63

Desert Chapel 63, Noli Indian 20

Garden Grove 47, Laguna Hills 43

Highland Hall 53, Westmark 40

Magnolia Science Academy 75, Anaheim Discovery Christian 25

Milken 64, de Toledo 50

Palmdale Aerospace Academy 70, St. Monica Academy 63

Palm Springs 59, Palm Desert 38

Placentia Valencia 69, Santa Ana Calvary Chapel 68

San Fernando Valley Academy 85, Pilgrim 48

San Gabriel Academy 73, Capistrano Valley Christian 51

Shalhevet 77, Ambassador 34

Silver Valley 79, CIMSA 26

Summit Leadership Academy 64, Excelsior Charter 57

Tahquitz 64, West Valley 50

Tarbut V’ Torah 71, Webb 67

Thousand Oaks Hillcrest Christian 68, Glendale Adventist 47

Valencia 86, Castaic 47

INTERSECTIONAL

Maricopa 83, Shandon 20

GIRLS

CITY SECTION

Animo Venice 42, New Designs Watts 12

Animo Watts 70, Animo Pat Brown 18

Gertz-Ressler 48, Animo Robinson 34

Lakeview Chartr 30, Community Charter 15

Stern 34, CNDLC 13

SOUTHERN SECTION

Avalon 33, Webb 22

Beckman 48, San Juan Hills 46

Bishop Diego 60, Foothill Tech 46

Burbank 67, Hoover 19

Burbank Burroughs 58, Arcadia 37

Cajon 49, Beaumont 38

California Lutheran 44, La Sierra Academy 33

California Military Institute 58, Nuview Bridge 29

Calvary Baptist 50, NSLA 12

Camarillo 65, Moorpark 11

Chaffey 39, Montclair 20

Crean Lutheran 39, El Dorado 35

Crescenta Valley 72, Muir 13

CSDR 87, United Christian Academy 26

Esperanza 47, Anaheim Canyon 43

Etiwanda 68, Upland 29

Excelsior Charter 73, Summit Leadership Academy 12

Flintridge Prep 70, Westridge 5

Great Oak 54, Ayala 47

Heritage Christian 52, Maranatha 40

Hesperia Christian 52, University Prep 9

Huntington Beach 60, Fountain Valley 47

JSerra 61, Santa Margarita 48

Kaiser 49, Jurupa Hills 47

Keppel 49, Schurr 31

La Habra 37, Garden Grove Pacifica 19

La Salle 50, Bishop Montgomery 48

Loma Linda Academy 31, Mesa Grande Academy 17

Mary Star of the Sea 39, St. Bernard 28

Mira Costa 38, Peninsula 16

Montebello 52, Alhambra 37

Newbury Park 76, Calabasas 42

Notre Dame Academy 49, Buckley 18

NOVA Academy 35, Newport Christian 32

Oak Park 98, Royal 15

Palm Desert 63, Palm Springs 28

Palos Verdes 60, Wiseburn-Da Vinci 35

Pasadena 46, Glendale 35

Oaks Christian 79, Agoura 18

Ontario Christian 98, Lynwood 44

Ontario 48, Don Lugo 27

Quartz Hill 62, Knight 59

Ramona Convent 35, Bishop Conaty-Loretto 20

Rancho Cucamonga 76, St. Lucy’s 27

Rialto 66, Fontana 13

Rim of the World 38, Bloomington 22

Rio Hondo Prep 41, Chadwick 24

Riverside Notre Dame 57, San Gorgonio 24

Sacred Heart of Jesus 67, St. Genevieve 44

San Gabriel 31, Bell Gardens 20

Santa Ana Foothill 45, El Modena 41

Santa Clarita Christian 46, Vasquez 42

Saugus 46, West Ranch 30

Silverado 67, Adelanto 53

Silver Valley 59, CIMSA 18

South Torrance 60, Torrance 47

St. Anthony 66, St, Monica 52

St. Paul 52, Paraclete 32

St. Monica Academy 42, PACS 27

St. Pius X-St. Matthias Academy 65, Cantwell-Sacred Heart 40

Summit 66, Carter 24

Sunny Hills 41, Yorba Linda 39

Tesoro 65, Capistrano Valley 14

Trabuco Hills 58, Mission Viejo 31

Trinity Classical Academy 68, Faith Baptist 18

Valencia 94, Castaic 16

Victor Valley 51, Granite Hills 5

Village Christian 39, Valley Christian 36

Western Christian 66, Acaciawood 6

Westlake 46, Thousand Oaks 41

Whitney 51, Artesia 22

Xavier Prep 51, La Quinta 38

Yucaipa 75, Citrus Valley 35

YULA 69, Milken 51
