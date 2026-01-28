High school basketball: Tuesday’s scores
TUESDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
ACE 64, Lucerne Valley 34
AHSA 48, TEACH Tech Charter 40
Alhambra 60, Montebello 54
Alliance Bloomfield 36, Alliance Levine 30
Anaheim Canyon 81, Santa Ana Foothill 56
Animo Robinson 66, Gertz-Ressler 53
Animo Venice 56, New Designs Watts 47
Animo Watts 68, Animo Pat Brown 23
Arcadia 74, Burbank Burroughs 56
Artesia 63, Whitney 53
Beaumont 49, Cajon 45
Brea Olinda 55, Garden Grove Pacifica 39
Buena Park 68, Costa Mesa 46
Burbank 63, Hoover 53
Calabasas 79, Newbury Park 56
California Lutheran 74, La Sierra Academy 29
Chino 81, Diamond Ranch 65
Collins Family 57, CALS Early College 37
Compton Early College 48, Animo Leadership 35
Crean Lutheran 76, La Habra 67
Crespi 65, Loyola 61
Damien 84, Los Osos 43
Etiwanda 66, Upland 31
Fillmore 62, Nordhoff 59
Garden Grove 47, Laguna Hills 43
Harvard-Westlake 90, St. Francis 56
Jefferson 87, New Designs University Park 29
Loma Linda Academy 63, Mesa Grande Academy 33
Montclair 62, Chaffey 45
Moorpark 67, Camarillo 55
North Torrance 62, West Torrance 46
Oak Park 72, Royal 31
Oaks Christian 76, Agoura 48
Palos Verdes 73, Wiseburn-Da Vinci 58
Portola 64, Northwood 49
Redlands East Valley 68, Redlands 54
Rim of the World 58, San Gorgonio 39
Santa Monica Pacifica Christian 81, Le Lycée 32
Schurr 62, Keppel 55
Sierra Canyon 79, Chaminade 28
Silverado 37, Adelanto 36
South Hills 53, Alta Loma 49
Temecula Prep 73, San Jacinto Valley Academy 46
Temescal Canyon 71, San Jacinto 49 1 1 1
Torrance 61, South Torrance 51
University Prep 53, Hesperia Christian 42
USC Hybrid 59, Neuwirth Leadership Academy 23
Westbrook 55, Aspire Ollin 47
WISH Academy 67, Burton 19
SOUTHERN SECTION
Beverly Hills 67, Culver City 57
Colton 59, Arroyo Valley 46
Crossroads Christian 71, NSLA 63
Desert Chapel 63, Noli Indian 20
Garden Grove 47, Laguna Hills 43
Highland Hall 53, Westmark 40
Magnolia Science Academy 75, Anaheim Discovery Christian 25
Milken 64, de Toledo 50
Palmdale Aerospace Academy 70, St. Monica Academy 63
Palm Springs 59, Palm Desert 38
Placentia Valencia 69, Santa Ana Calvary Chapel 68
San Fernando Valley Academy 85, Pilgrim 48
San Gabriel Academy 73, Capistrano Valley Christian 51
Shalhevet 77, Ambassador 34
Silver Valley 79, CIMSA 26
Summit Leadership Academy 64, Excelsior Charter 57
Tahquitz 64, West Valley 50
Tarbut V’ Torah 71, Webb 67
Thousand Oaks Hillcrest Christian 68, Glendale Adventist 47
Valencia 86, Castaic 47
INTERSECTIONAL
Maricopa 83, Shandon 20
GIRLS
CITY SECTION
Animo Venice 42, New Designs Watts 12
Animo Watts 70, Animo Pat Brown 18
Gertz-Ressler 48, Animo Robinson 34
Lakeview Chartr 30, Community Charter 15
Stern 34, CNDLC 13
SOUTHERN SECTION
Avalon 33, Webb 22
Beckman 48, San Juan Hills 46
Bishop Diego 60, Foothill Tech 46
Burbank 67, Hoover 19
Burbank Burroughs 58, Arcadia 37
Cajon 49, Beaumont 38
California Lutheran 44, La Sierra Academy 33
California Military Institute 58, Nuview Bridge 29
Calvary Baptist 50, NSLA 12
Camarillo 65, Moorpark 11
Chaffey 39, Montclair 20
Crean Lutheran 39, El Dorado 35
Crescenta Valley 72, Muir 13
CSDR 87, United Christian Academy 26
Esperanza 47, Anaheim Canyon 43
Etiwanda 68, Upland 29
Excelsior Charter 73, Summit Leadership Academy 12
Flintridge Prep 70, Westridge 5
Great Oak 54, Ayala 47
Heritage Christian 52, Maranatha 40
Hesperia Christian 52, University Prep 9
Huntington Beach 60, Fountain Valley 47
JSerra 61, Santa Margarita 48
Kaiser 49, Jurupa Hills 47
Keppel 49, Schurr 31
La Habra 37, Garden Grove Pacifica 19
La Salle 50, Bishop Montgomery 48
Loma Linda Academy 31, Mesa Grande Academy 17
Mary Star of the Sea 39, St. Bernard 28
Mira Costa 38, Peninsula 16
Montebello 52, Alhambra 37
Newbury Park 76, Calabasas 42
Notre Dame Academy 49, Buckley 18
NOVA Academy 35, Newport Christian 32
Oak Park 98, Royal 15
Palm Desert 63, Palm Springs 28
Palos Verdes 60, Wiseburn-Da Vinci 35
Pasadena 46, Glendale 35
Oaks Christian 79, Agoura 18
Ontario Christian 98, Lynwood 44
Ontario 48, Don Lugo 27
Quartz Hill 62, Knight 59
Ramona Convent 35, Bishop Conaty-Loretto 20
Rancho Cucamonga 76, St. Lucy’s 27
Rialto 66, Fontana 13
Rim of the World 38, Bloomington 22
Rio Hondo Prep 41, Chadwick 24
Riverside Notre Dame 57, San Gorgonio 24
Sacred Heart of Jesus 67, St. Genevieve 44
San Gabriel 31, Bell Gardens 20
Santa Ana Foothill 45, El Modena 41
Santa Clarita Christian 46, Vasquez 42
Saugus 46, West Ranch 30
Silverado 67, Adelanto 53
Silver Valley 59, CIMSA 18
South Torrance 60, Torrance 47
St. Anthony 66, St, Monica 52
St. Paul 52, Paraclete 32
St. Monica Academy 42, PACS 27
St. Pius X-St. Matthias Academy 65, Cantwell-Sacred Heart 40
Summit 66, Carter 24
Sunny Hills 41, Yorba Linda 39
Tesoro 65, Capistrano Valley 14
Trabuco Hills 58, Mission Viejo 31
Trinity Classical Academy 68, Faith Baptist 18
Valencia 94, Castaic 16
Victor Valley 51, Granite Hills 5
Village Christian 39, Valley Christian 36
Western Christian 66, Acaciawood 6
Westlake 46, Thousand Oaks 41
Whitney 51, Artesia 22
Xavier Prep 51, La Quinta 38
Yucaipa 75, Citrus Valley 35
YULA 69, Milken 51