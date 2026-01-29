High school basketball: Thursday’s scores
THURSDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Animo De La Hoya 50, Stern 33
CNDLC 75, Iovine and Young Center 25
Collins Family 62, Alliance Levine 36
Community Charter 55, CHAMPS 50
Downtown Magnets 82, Animo Bunche 24
East College prep 48, Alliance Bloomfield 24
New Designs Watts 70, Animo Pat Brown 64
Palisades 75, Fairfax 28
Smidt Tech 50, Rise Kohyang 38
WISH Academy 70, Animo Venice 42
SOUTHERN SECTION
Arcadia 75, Muir 31
Arroyo Valley 39, Rim of the World 38
Beaumont 63, Yucaipa 52
Bethel Baptist 77, Eastside Christian 53
Burbank 79, Crescenta Valley 77
California Lutheran 67, CSDR 64
CAMS 56, Geffen Academy 46
Carter 92, Riverside Notre Dame 77
Chaparral 76, Murrieta Valley 60
Chino 78, Chaffey 39
Colton 69, San Gorgonio 33
Compton Early College 51, Summit View West 25
Crespi 84, Chaminade 41
Damien 82, Chino Hills 32
Desert Christian Academy 75, SJDLCS 16
Don Lugo 83, Montclair 80
Eisenhower 62, Kaiser 60
Elsinore 87, Temescal Canyon 55
Etiwanda 47, Rancho Cucamonga 31
Fontana 77, Grand Terrace 45
Great Oak 81, Temecula Valley 72
Irvine 59, Irvine University 54
Laguna Blanca 50, SLOCA 40
La Palma Kennedy 55, Fullerton 36
Leuzinger 68, Culver City 59
Los Altos 77, South Hills 48
Magnolia Science Academy 73, Downey Calvary Chapel 18
Mesrobian 71, Southwestern Academy 23
Nordhoff 68, Hueneme 26
Oakwood 66, AGBU 60
Ontario 61, Diamond Ranch 53
Packinghouse Christian Academy 93, Crossroads Christian 41
Palm Desert 72, Xavier Prep 30
Palm Springs 64, Rancho Mirage 56
Portola 87, St. Margaret’s 44
Redlands East Valley 67, Cajon 62
Rosamond 62, Silver Valley 61
Sage Hill 45, Northwood 33
San Fernando Valley Academy 82, Westmark 40
Santa Ana 58, Katella 52
Segerstrom 48, Ocean View 44
Shadow Hills 69, La Quinta 52
Shalhevet 46, Royal 38
Sherman Indian 71, United Christian Academy 15
Silverado 68, Barstow 26
Southlands Christian 64, Avalon 32
St. Francis 79, Alemany 69
Summit 74, Rialto 66
Temecula Prep 59, California Military Institute 23
Trinity Classical Academy 83, St. Monica Academy 65,
Tustin 59, Placentia Valencia 44
Verbum Dei 58, Santa Monica Pacifica Christian 42
Vistamar 84, HMSA 50
Western Christian 81, Tarbut V’ Torah 42
Woodbridge 63, Laguna Beach 28
YULA 62, de Toledo 53
INTERSECTIONAL
Maricopa 56, Alpaugh 35
GIRLS
CITY SECTION
Animo Pat Brown d. New Designs Watts, forfeit
East College Prep 50, Alliance Bloomfield 16
Lakeview Charter 46, Valley Oaks CES 1
Northridge Academy 81, East Valley 4
Smidt Tech 34, Rise Kohyang 4
SOCES 78, Fulton 7
Stern 37, Animo De La Hoya 4
Torres 40, Elizabeth 17
Vaughn 40, VAAS 13
Westchester 99, Fairfax 20
SOUTHERN SECTION
Alemany 76, Immaculate Heart 47
Bishop Amat 71, Bishop Conaty-Loretto 4
Bishop Diego 56, Thacher 28
CAMS 60, Geffen Academy 18
Carter 50, Grand Terrace 45
Castaic 46, Santa Clarita Christian 29
Chino 72, Chaffey 37
Crescenta Valley 70, Burbank 35
CSDR 61, California Lutheran 32
Dos Pueblos 42, San Marcos 38
Downey Calvary Chapel 24, Anaheim Discovery 21
Eisenhower 42, Arroyo Valley 26
Etiwanda 88, Chino Hills 24
HMSA 35, Vistamar 32
JSerra 42, Orange Lutheran 41
Jurupa Hills 54, Rim of the World 37
Kaiser 46, Bloomington 8
Knight 35, Lancaster 31
Lancaster Baptist 51, Palmdale Aerospace 41
Lancaster Desert Christian 46, Palmdale Academy 7
La Salle 54, St. Monica 31
Lawndale 43, Santa Monica 30
Leuzinger 67, Culver City 53
Loma Linda Academy 59, Desert Chapel 33
Los Alamitos 49, Fountain Valley 42
Los Osos 48, Rancho Cucamonga 36
Mater Dei 80, Santa Margarita 46
Montclair 37, Don Lugo 24
Murrieta Valley 64, Chaparral 46
Norton Science 39, Garden Grove Santiago 22
Notre Dame Academy 59, Marymount 45
NSLA 39, Garden Grove Santiago 22
Ontario 41, Diamond Ranch 37
Oxnard 59, Santa Barbara 32
Palm Desert 50, Xavier Prep 41
Palm Springs 68, Rancho Mirage 6
Paraclete 50, Pomona Catholic 15
Pasadena 48, Hoover 31
Redlands 42, Citrus Valley 30
Rio Hondo Prep 66, Calvary Baptist 31
Riverside Notre Dame 37, Colton 33
Royal 60, Del Sol 21
Sacred Heart of Jesus 44, Mary Star of the Sea 39
Samueli Academy 57, Orange County Classical Academy 21
San Dimas 58, Alta Loma 35
Santa Clara 72, Pilgrim 25
Santa Rosa Academy 61, Nuview Bridge 30
Shalhevet 74, Summit View West 18
Silverado 54, Barstow 34
South Hills 40, Los Altos 29
St. Bonaventure 71, Foothill Tech 30
St. Genevieve 54, St. Bernard 30
St. Mary’s Academy 53, Ramona Convent 45
St. Paul 64, San Gabriel Mission 21
Temecula Prep 44, California Military Institute 31
Temecula Valley 70, Great Oak 44
Temescal Canyon 48, Elsinore 40
Tesoro 36, El Toro 34
Trinity Classical Academy 77, St. Monica Academy 23
Ventura 72, Rio Mesa 33
Webb 48, Acaciawood 14
Western Christian 55, Avalon 29
Yucaipa 78, Beaumont 31
INTERSECTIONAL
Alpaugh 43, Maricopa 7