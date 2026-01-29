Advertisement
High School Sports

High school basketball: Thursday’s scores

By Los Angeles Times staff
THURSDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

Animo De La Hoya 50, Stern 33

CNDLC 75, Iovine and Young Center 25

Collins Family 62, Alliance Levine 36

Community Charter 55, CHAMPS 50

Downtown Magnets 82, Animo Bunche 24

East College prep 48, Alliance Bloomfield 24

New Designs Watts 70, Animo Pat Brown 64

Palisades 75, Fairfax 28

Smidt Tech 50, Rise Kohyang 38

WISH Academy 70, Animo Venice 42

SOUTHERN SECTION

Arcadia 75, Muir 31

Arroyo Valley 39, Rim of the World 38

Beaumont 63, Yucaipa 52

Bethel Baptist 77, Eastside Christian 53

Burbank 79, Crescenta Valley 77

California Lutheran 67, CSDR 64

CAMS 56, Geffen Academy 46

Carter 92, Riverside Notre Dame 77

Chaparral 76, Murrieta Valley 60

Chino 78, Chaffey 39

Colton 69, San Gorgonio 33

Compton Early College 51, Summit View West 25

Crespi 84, Chaminade 41

Damien 82, Chino Hills 32

Desert Christian Academy 75, SJDLCS 16

Don Lugo 83, Montclair 80

Eisenhower 62, Kaiser 60

Elsinore 87, Temescal Canyon 55

Etiwanda 47, Rancho Cucamonga 31

Fontana 77, Grand Terrace 45

Great Oak 81, Temecula Valley 72

Irvine 59, Irvine University 54

Laguna Blanca 50, SLOCA 40

La Palma Kennedy 55, Fullerton 36

Leuzinger 68, Culver City 59

Los Altos 77, South Hills 48

Magnolia Science Academy 73, Downey Calvary Chapel 18

Mesrobian 71, Southwestern Academy 23

Nordhoff 68, Hueneme 26

Oakwood 66, AGBU 60

Ontario 61, Diamond Ranch 53

Packinghouse Christian Academy 93, Crossroads Christian 41

Palm Desert 72, Xavier Prep 30

Palm Springs 64, Rancho Mirage 56

Portola 87, St. Margaret’s 44

Redlands East Valley 67, Cajon 62

Rosamond 62, Silver Valley 61

Sage Hill 45, Northwood 33

San Fernando Valley Academy 82, Westmark 40

Santa Ana 58, Katella 52

Segerstrom 48, Ocean View 44

Shadow Hills 69, La Quinta 52

Shalhevet 46, Royal 38

Sherman Indian 71, United Christian Academy 15

Silverado 68, Barstow 26

Southlands Christian 64, Avalon 32

St. Francis 79, Alemany 69

Summit 74, Rialto 66

Temecula Prep 59, California Military Institute 23

Trinity Classical Academy 83, St. Monica Academy 65,

Tustin 59, Placentia Valencia 44

Verbum Dei 58, Santa Monica Pacifica Christian 42

Vistamar 84, HMSA 50

Western Christian 81, Tarbut V’ Torah 42

Woodbridge 63, Laguna Beach 28

YULA 62, de Toledo 53

INTERSECTIONAL

Maricopa 56, Alpaugh 35

GIRLS

CITY SECTION

Animo Pat Brown d. New Designs Watts, forfeit

East College Prep 50, Alliance Bloomfield 16

Lakeview Charter 46, Valley Oaks CES 1

Northridge Academy 81, East Valley 4

Smidt Tech 34, Rise Kohyang 4

SOCES 78, Fulton 7

Stern 37, Animo De La Hoya 4

Torres 40, Elizabeth 17

Vaughn 40, VAAS 13

Westchester 99, Fairfax 20

SOUTHERN SECTION

Alemany 76, Immaculate Heart 47

Bishop Amat 71, Bishop Conaty-Loretto 4

Bishop Diego 56, Thacher 28

CAMS 60, Geffen Academy 18

Carter 50, Grand Terrace 45

Castaic 46, Santa Clarita Christian 29

Chino 72, Chaffey 37

Crescenta Valley 70, Burbank 35

CSDR 61, California Lutheran 32

Dos Pueblos 42, San Marcos 38

Downey Calvary Chapel 24, Anaheim Discovery 21

Eisenhower 42, Arroyo Valley 26

Etiwanda 88, Chino Hills 24

HMSA 35, Vistamar 32

JSerra 42, Orange Lutheran 41

Jurupa Hills 54, Rim of the World 37

Kaiser 46, Bloomington 8

Knight 35, Lancaster 31

Lancaster Baptist 51, Palmdale Aerospace 41

Lancaster Desert Christian 46, Palmdale Academy 7

La Salle 54, St. Monica 31

Lawndale 43, Santa Monica 30

Leuzinger 67, Culver City 53

Loma Linda Academy 59, Desert Chapel 33

Los Alamitos 49, Fountain Valley 42

Los Osos 48, Rancho Cucamonga 36

Mater Dei 80, Santa Margarita 46

Montclair 37, Don Lugo 24

Murrieta Valley 64, Chaparral 46

Norton Science 39, Garden Grove Santiago 22

Notre Dame Academy 59, Marymount 45

NSLA 39, Garden Grove Santiago 22

Ontario 41, Diamond Ranch 37

Oxnard 59, Santa Barbara 32

Palm Desert 50, Xavier Prep 41

Palm Springs 68, Rancho Mirage 6

Paraclete 50, Pomona Catholic 15

Pasadena 48, Hoover 31

Redlands 42, Citrus Valley 30

Rio Hondo Prep 66, Calvary Baptist 31

Riverside Notre Dame 37, Colton 33

Royal 60, Del Sol 21

Sacred Heart of Jesus 44, Mary Star of the Sea 39

Samueli Academy 57, Orange County Classical Academy 21

San Dimas 58, Alta Loma 35

Santa Clara 72, Pilgrim 25

Santa Rosa Academy 61, Nuview Bridge 30

Shalhevet 74, Summit View West 18

Silverado 54, Barstow 34

South Hills 40, Los Altos 29

St. Bonaventure 71, Foothill Tech 30

St. Genevieve 54, St. Bernard 30

St. Mary’s Academy 53, Ramona Convent 45

St. Paul 64, San Gabriel Mission 21

Temecula Prep 44, California Military Institute 31

Temecula Valley 70, Great Oak 44

Temescal Canyon 48, Elsinore 40

Tesoro 36, El Toro 34

Trinity Classical Academy 77, St. Monica Academy 23

Ventura 72, Rio Mesa 33

Webb 48, Acaciawood 14

Western Christian 55, Avalon 29

Yucaipa 78, Beaumont 31

INTERSECTIONAL

Alpaugh 43, Maricopa 7

