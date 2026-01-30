Advertisement
High school basketball: Friday’s scores

By Los Angeles Times staff
FRIDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

AMIT 55, Lake Balboa College Prep 32

Animo Robinson 54, University Prep Value 49

Animo Venice 50, Animo Leadership 39

Bert Corona 37, Valley Oaks CES 36

Bravo 47, Lincoln 43

Central City Value 79, Aspire Ollin 41

Cleveland 68, El Camino Real 64

Diego Rivera 45, Manual Arts 43

East Valley 70, Northridge Academy 64

Foshay 89, Westbrook 36

Garfield 41, South Gate 33

Granada Hills 48, Taft 36

Granada Hills Kennedy 69, San Fernando 49

Harbor Teacher 64, Dymally 30

LA Marshall 82, Franklin 49

LA Roosevelt 83, Legacy 43

LA University 46, LACES 40

LA Wilson 61, Eagle Rock 59

Maywood Academy 49, Sotomayor 44

MSAR 48, Discovery 26

MSCP 90, Larchmont Charter 30

Narbonne 58, Rancho Dominguez 56

North Hollywood 66, Grant 57

Palisades 75, Fairfax 47

Port of Los Angeles 64, Locke 55

RFK Community 60, Mendez 51

Roybal 59, Hollywood 56

San Pedro 54, Carson 45

South East 40, Bell 37

Stern 59, Alliance Bloomfield 30

Sun Valley Magnet 68, Valor Academy 54

Sylmar 113, Canoga Park 55

Torres 65, Elizabeth 22

USC Hybrid 51, East College Prep 30

USC-MAE d. Annenberg, forfeit

Van Nuys 59, Panorama 54

Vaughn 53, VAAS 33

Venice 81, LA Hamilton 47

View Park 54, Hawkins 46

West Adams 56, Santee 51

Wilmington Banning 60, Gardena 51

WISH Academy 76, Animo Watts 51

SOUTHERN SECTION

Acaciawood 69, First Baptist 53

Arroyo 50, Gabrielino 44

Baldwin Park 38, Garey 36

Banning 74, Desert Mirage 30

Bell Gardens 65, Montebello 48

Big Bear 94, CIMSA 50

Bishop Diego 66, Foothill Tech 55

Bonita 80, Glendora 72

Buena Park 67, Godinez 64

Camarillo 54, Simi Valley 50

Cantwell-Sacred Heart 83, Mary Star of the Sea 69

Cate 69, Thacher 62

Cathedral 63, La Salle 60

Cerritos 61, Artesia 58

Charter Oak 59, Northview 48

Citrus Hill 81, Heritage 66

Coachella Valley 62, Indio 58

Compton 61, Lakewood 55

Corona 85, Norco 66

Corona Centennial 86, Riverside King 42

Corona del Mar 73, Huntington Beach 45

Corona Santiago 51, Eastvale Roosevelt 46

Covina 57, West Covina 42

Downey 65, Paramount 35

Duarte 63, Nogales 45

Edgewood 60, Bassett 34

Edison 65, Fountain Valley 47

El Dorado 68, Brea Olinda 58

El Modena 46, Troy 41

Esperanza 68, Garden Grove Pacifica Christian 55

Gahr 50, Bellflower 43

Hacienda Heights Wilson 54, Rowland 46

Heritage Christian 72, Valley Christian 34

HMSA d. SEED: LA, forfeit

Indian Springs 76, Entrepreneur 29

Irvine University 72, Laguna Beach 53

JSerra 67, Mater Dei 66

Keppel 70, San Gabriel 30

Knight 70, Lancaster 61

La Canada 75, Monrovia 39

La Puente 58, Pomona 33

La Serna 83, California 76

Lakeview Leadership Academy 70, ACE 69

Loara 53, Santa Ana Valley 29

Los Amigos 53, Western 46

Millikan 89, Long Beach Cabrillo 43

Moreno Valley 78, Perris 57

Newport Beach Pacifica Christian 68, Capistrano Valley Christian 52

Norte Vista 92, La Sierra 25

Northwood 75, St. Margaret’s 42

Oaks Christian 64, Newbury Park 28

Orange 54, Rancho Alamitos 50

Palmdale Aerospace Academy 79, Santa Clarita Christian 63

Paloma Valley 56, Canyon Springs 49

Pasadena Poly 68, Rio Hondo Prep 55

Patriot 58, Jurupa Valley 50

Pilibos 89, Le Lycee 38

Pioneer 68, Oxford Academy 42

Portola 75, Sage Hill 67

Rancho Christian 76, Orange Vista 56

Ramona 82, Rubidoux 31

Redondo Union 101, Palos Verdes 67

Riverside North 43, Hemet 36

Rosemead 71, Mountain View 34

Samueli Academy 54, Hawthorne 45

San Bernardino 77, Pacific 64

San Clemente 59, San Juan Hills 56

San Jacinto Leadership 54, San Jacinto valley Academy 46

San Marcos 63, Buena 42

Santa Barbara 84, Ventura 57

Santa Clara 63, Grace 41

Santa Fe 39, Xavier Prep 30

Santa Margarita 102, Orange Lutheran 81

Saugus 48, Hart 45

Sierra Vista 55, Azusa 47

South El Monte 74, Pasadena Marshall 38

St. Anthony 78, St. Paul 57

St. John Bosco 73, Servite 65

St. Genevieve 64, Salesian 51

St. Pius X-St. Matthias Academy 54, St. Monica 53

Tesoro 60, Dana Hills 52

Trabuco Hills 73, El Toro 47

Twentynine Palms 79, Yucca Valley 52

University Prep 54, AAE 49

Valencia 73, West Ranch 69

Valley View 62, Arlington 52

Verbum Dei 70, Don Bosco Tech 43

Village Christian 86, Whittier Christian 43

Villa Park 66, Yorba Linda 59

Warren 60, Norwalk 32

Webb 79, EF Academy 23

Westlake 67, Agoura 46

Westminster La Quinta 58, Saddleback 53

West Torrance 59, Torrance 50

Whitney 63, Glenn 52

Woodbridge 61, Irvine 43

YULA 73, AGBU 46

INTERSECTIONAL

Maricopa 70, Cuyama Valley 11

Southwestern Academy 48, Alliance Ted Tajima 31

Washington Prep 93, Oakwood 64

GIRLS

CITY SECTION

AMIT 24, Lake Balboa College Prep 21

Animo Robinson 41, University Prep Value 25

Animo Venice 46, Animo Leadership 17

Animo Watts 58, WISH Academy 42

Bell 45, South East 37

Birmingham 70, Chatsworth 20

Bravo 43, Lincoln 6

Castaic 37, Gertz-Ressler 22

Central City Value 41, Aspire Ollin 19

Cleveland 65, El Camino Real 49

Contreras 39, Belmont 4

Crenshaw 47, Fremont 24

Diego Rivera 61, Manual Arts 18

Eagle Rock 51, LA Wilson 17

Garfield 85, South Gate 16

Granada Hills 62, Taft 12

Granada Hills Kennedy 60, San Fernando 31

LACES 40, LA University 24

Larchmont Charter 56, MSCP 33

Maywood CES 46, Marquez 24

MSAR 37, Discovery 15

Narbonne 53, Rancho Dominguez 9

New West Charter 59, Horace Mann UCLA 7

San Pedro 53, Carson 29

Santee 50, West Adams 29

Stella 37, Middle College 18

Stern 35, Alliance Bloomfield 4

Sun Valley Poly 3, Monroe 16

Sun Valley Magnet 53, Valor Academy 27

Triumph Charter 33, Lakeview Charter 26

USC-MAE 30, Annenberg 13

Van Nuys 53, Panorama 40

Venice 67, LA Hamilton 57

Verdugo Hills 47, Arleta 32

SOUTHERN SECTION

Animo Venice 46, Animo Leadership 17

Bolsa Grande 44, Magnolia 21

Brentwood 68, Campbell Hall 35

Buena Park 59, Godinez 48

Camarillo 72, Simi Valley 14

Canyon Country Canyon 72, Golden Valley 38

Capistrano Valley Christian 37, Samueli Academy 16

Cerritos Valley Christian 40, Heritage Christian 34

Claremont 59, Ayala 24

Coastal Christian 41, Santa Maria Valley Christian 37

Corona Centennial 76, Eastvale Roosevelt 42

Costa Mesa 48, Westminster 33

Dominguez 39, Mayfair 34

Dunn 43, SLOCA 26

El Rancho 48, Whittier 42

Esperanza 46, Crean Lutheran 36

Foothill Tech 65, Del Sol 14

Fullerton 66, Santa Ana 29

Gabrielino 54, Arroyo 22

Ganesha 24, Workman 23

Glendora 34, Bonita 25

Hacienda Heights Wilson 59, Rowland 26

Harvard-Westlake 54, Chaminade 24

Heritage 77, Hemet 21

Hesperia Christian 55, Riverside Prep 18

Holy Martyrs Armenian 38, AGBU 21

Indian Springs 39, Entrepreneur 5

Keppel 57, San Gabriel 27

La Canada 67, Monrovia 15

Lakeside 47, Vista del Lago 44

Lakewood 66, Compton 25

La Puente 48, Pomona 0

La Serna 58, California 23

La Sierra 44, Norte Vista 29

Liberty 48, Arlington 27

Loara 44, Savanna 37

Long Beach Jordan 35, Long Beach Poly 20

Marlborough 66, Louisville 28

Murrieta Mesa 46, Vista Murrieta 34

Nogales 53, Duarte 48

Nordhoff 47, Hueneme 26

Northview 51, Charter Oak 45

Oak Hills 70, Serrano 27

Oak Park 89, Moorpark 20

Oaks Christian 56, Newbury Park 48

Palm Springs 36, Desert Christian Academy 28

Palos Verdes 70, El Segundo 30

Paramount 65, Downey 40

Pasadena Poly 64, Mayfield 14

Patriot 37, Jurupa Valley 32

Pilibos 49, Le Lycee 13

Pioneer 68, Oxford Academy 52

Portola 70, Laguna Beach 29

Ramona 80, Rubidoux 12

Rancho Alamitos 44, Orange 39

Rancho Mirage 38, Granite Hills 36

Redondo Union 54, North Torrance 48

Ridgecrest Burroughs 43, Apple Valley 25

Riverside King 57, Corona 36

Riverside North 30, Citrus Hill 27

Riverside Poly 67, Rancho Verde 33

Rosemead 55, Mountain View 18

San Bernardino 50, Pacific 12

San Jacinto Valley Academy 45, San Jacinto Leadership 36

San Marino 51, Blair 32

Santa Ana Foothill 54, Garden Grove Pacifica 14

Santa Ana Valley 58, Garden Grove Santiago 12

Santa Clarita Christian 68, Palmdale Aerospace Academy 33

Santa Paula 66, Fillmore 27

Saugus 56, Hart 28

Schurr 58, Alhambra 12

Segerstrom 62, Placentia Valencia 49

Sierra Canyon 66, Sherman Oaks Notre Dame 27

Shadow Hills 71, La Quinta 35

Sierra Vista 56, Azusa 10

South El Monte 40, Pasadena Marshall 29

St. Margaret’s 53, Rosary Academy 49

Sunny Hills 38, Sonora 33

Thousand Oaks 79, Calabasas 19

Troy 84, Yorba Linda 22

Twentynine Palms 52, Yucca Valley 34

University Prep 48, AAE 33

Valencia 69, West Ranch 30

Valley View 40, Canyon Springs 15

Villa Park 40, Anaheim Canyon 25

Village Christian 63, Whittier Christian 32

Vistamar 58, Lennox Academy 11

Walnut 57, Diamond Bar 28

Warren 43, Norwalk 32

West Covina 47, Covina 24

West Torrance 56, Peninsula 25

Western 38, Saddleback 23

Westlake 65, Agoura 25

Whitney 55, Glenn 14

Wiseburn-Da Vinci 46, Torrance 39

Woodbridge 50, Northwood 22

INTERSECTIONAL

Castaic 37, Gertz-Ressler 22

