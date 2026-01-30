High school basketball: Friday’s scores
-
-
-
FRIDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
AMIT 55, Lake Balboa College Prep 32
Animo Robinson 54, University Prep Value 49
Animo Venice 50, Animo Leadership 39
Bert Corona 37, Valley Oaks CES 36
Bravo 47, Lincoln 43
Central City Value 79, Aspire Ollin 41
Cleveland 68, El Camino Real 64
Diego Rivera 45, Manual Arts 43
East Valley 70, Northridge Academy 64
Foshay 89, Westbrook 36
Garfield 41, South Gate 33
Granada Hills 48, Taft 36
Granada Hills Kennedy 69, San Fernando 49
Harbor Teacher 64, Dymally 30
LA Marshall 82, Franklin 49
LA Roosevelt 83, Legacy 43
LA University 46, LACES 40
LA Wilson 61, Eagle Rock 59
Maywood Academy 49, Sotomayor 44
MSAR 48, Discovery 26
MSCP 90, Larchmont Charter 30
Narbonne 58, Rancho Dominguez 56
North Hollywood 66, Grant 57
Palisades 75, Fairfax 47
Port of Los Angeles 64, Locke 55
RFK Community 60, Mendez 51
Roybal 59, Hollywood 56
San Pedro 54, Carson 45
South East 40, Bell 37
Stern 59, Alliance Bloomfield 30
Sun Valley Magnet 68, Valor Academy 54
Sylmar 113, Canoga Park 55
Torres 65, Elizabeth 22
USC Hybrid 51, East College Prep 30
USC-MAE d. Annenberg, forfeit
Van Nuys 59, Panorama 54
Vaughn 53, VAAS 33
Venice 81, LA Hamilton 47
View Park 54, Hawkins 46
West Adams 56, Santee 51
Wilmington Banning 60, Gardena 51
WISH Academy 76, Animo Watts 51
SOUTHERN SECTION
Acaciawood 69, First Baptist 53
Arroyo 50, Gabrielino 44
Baldwin Park 38, Garey 36
Banning 74, Desert Mirage 30
Bell Gardens 65, Montebello 48
Big Bear 94, CIMSA 50
Bishop Diego 66, Foothill Tech 55
Bonita 80, Glendora 72
Buena Park 67, Godinez 64
Camarillo 54, Simi Valley 50
Cantwell-Sacred Heart 83, Mary Star of the Sea 69
Cate 69, Thacher 62
Cathedral 63, La Salle 60
Cerritos 61, Artesia 58
Charter Oak 59, Northview 48
Citrus Hill 81, Heritage 66
Coachella Valley 62, Indio 58
Compton 61, Lakewood 55
Corona 85, Norco 66
Corona Centennial 86, Riverside King 42
Corona del Mar 73, Huntington Beach 45
Corona Santiago 51, Eastvale Roosevelt 46
Covina 57, West Covina 42
Downey 65, Paramount 35
Duarte 63, Nogales 45
Edgewood 60, Bassett 34
Edison 65, Fountain Valley 47
El Dorado 68, Brea Olinda 58
El Modena 46, Troy 41
Esperanza 68, Garden Grove Pacifica Christian 55
Gahr 50, Bellflower 43
Hacienda Heights Wilson 54, Rowland 46
Heritage Christian 72, Valley Christian 34
HMSA d. SEED: LA, forfeit
Indian Springs 76, Entrepreneur 29
Irvine University 72, Laguna Beach 53
JSerra 67, Mater Dei 66
Keppel 70, San Gabriel 30
Knight 70, Lancaster 61
La Canada 75, Monrovia 39
La Puente 58, Pomona 33
La Serna 83, California 76
Lakeview Leadership Academy 70, ACE 69
Loara 53, Santa Ana Valley 29
Los Amigos 53, Western 46
Millikan 89, Long Beach Cabrillo 43
Moreno Valley 78, Perris 57
Newport Beach Pacifica Christian 68, Capistrano Valley Christian 52
Norte Vista 92, La Sierra 25
Northwood 75, St. Margaret’s 42
Oaks Christian 64, Newbury Park 28
Orange 54, Rancho Alamitos 50
Palmdale Aerospace Academy 79, Santa Clarita Christian 63
Paloma Valley 56, Canyon Springs 49
Pasadena Poly 68, Rio Hondo Prep 55
Patriot 58, Jurupa Valley 50
Pilibos 89, Le Lycee 38
Pioneer 68, Oxford Academy 42
Portola 75, Sage Hill 67
Rancho Christian 76, Orange Vista 56
Ramona 82, Rubidoux 31
Redondo Union 101, Palos Verdes 67
Riverside North 43, Hemet 36
Rosemead 71, Mountain View 34
Samueli Academy 54, Hawthorne 45
San Bernardino 77, Pacific 64
San Clemente 59, San Juan Hills 56
San Jacinto Leadership 54, San Jacinto valley Academy 46
San Marcos 63, Buena 42
Santa Barbara 84, Ventura 57
Santa Clara 63, Grace 41
Santa Fe 39, Xavier Prep 30
Santa Margarita 102, Orange Lutheran 81
Saugus 48, Hart 45
Sierra Vista 55, Azusa 47
South El Monte 74, Pasadena Marshall 38
St. Anthony 78, St. Paul 57
St. John Bosco 73, Servite 65
St. Genevieve 64, Salesian 51
St. Pius X-St. Matthias Academy 54, St. Monica 53
Tesoro 60, Dana Hills 52
Trabuco Hills 73, El Toro 47
Twentynine Palms 79, Yucca Valley 52
University Prep 54, AAE 49
Valencia 73, West Ranch 69
Valley View 62, Arlington 52
Verbum Dei 70, Don Bosco Tech 43
Village Christian 86, Whittier Christian 43
Villa Park 66, Yorba Linda 59
Warren 60, Norwalk 32
Webb 79, EF Academy 23
Westlake 67, Agoura 46
Westminster La Quinta 58, Saddleback 53
West Torrance 59, Torrance 50
Whitney 63, Glenn 52
Woodbridge 61, Irvine 43
YULA 73, AGBU 46
INTERSECTIONAL
Maricopa 70, Cuyama Valley 11
Southwestern Academy 48, Alliance Ted Tajima 31
Washington Prep 93, Oakwood 64
GIRLS
CITY SECTION
AMIT 24, Lake Balboa College Prep 21
Animo Robinson 41, University Prep Value 25
Animo Venice 46, Animo Leadership 17
Animo Watts 58, WISH Academy 42
Bell 45, South East 37
Birmingham 70, Chatsworth 20
Bravo 43, Lincoln 6
Castaic 37, Gertz-Ressler 22
Central City Value 41, Aspire Ollin 19
Cleveland 65, El Camino Real 49
Contreras 39, Belmont 4
Crenshaw 47, Fremont 24
Diego Rivera 61, Manual Arts 18
Eagle Rock 51, LA Wilson 17
Garfield 85, South Gate 16
Granada Hills 62, Taft 12
Granada Hills Kennedy 60, San Fernando 31
LACES 40, LA University 24
Larchmont Charter 56, MSCP 33
Maywood CES 46, Marquez 24
MSAR 37, Discovery 15
Narbonne 53, Rancho Dominguez 9
New West Charter 59, Horace Mann UCLA 7
San Pedro 53, Carson 29
Santee 50, West Adams 29
Stella 37, Middle College 18
Stern 35, Alliance Bloomfield 4
Sun Valley Poly 3, Monroe 16
Sun Valley Magnet 53, Valor Academy 27
Triumph Charter 33, Lakeview Charter 26
USC-MAE 30, Annenberg 13
Van Nuys 53, Panorama 40
Venice 67, LA Hamilton 57
Verdugo Hills 47, Arleta 32
SOUTHERN SECTION
Bolsa Grande 44, Magnolia 21
Brentwood 68, Campbell Hall 35
Buena Park 59, Godinez 48
Camarillo 72, Simi Valley 14
Canyon Country Canyon 72, Golden Valley 38
Capistrano Valley Christian 37, Samueli Academy 16
Cerritos Valley Christian 40, Heritage Christian 34
Claremont 59, Ayala 24
Coastal Christian 41, Santa Maria Valley Christian 37
Corona Centennial 76, Eastvale Roosevelt 42
Costa Mesa 48, Westminster 33
Dominguez 39, Mayfair 34
Dunn 43, SLOCA 26
El Rancho 48, Whittier 42
Esperanza 46, Crean Lutheran 36
Foothill Tech 65, Del Sol 14
Fullerton 66, Santa Ana 29
Gabrielino 54, Arroyo 22
Ganesha 24, Workman 23
Glendora 34, Bonita 25
Hacienda Heights Wilson 59, Rowland 26
Harvard-Westlake 54, Chaminade 24
Heritage 77, Hemet 21
Hesperia Christian 55, Riverside Prep 18
Holy Martyrs Armenian 38, AGBU 21
Indian Springs 39, Entrepreneur 5
Keppel 57, San Gabriel 27
La Canada 67, Monrovia 15
Lakeside 47, Vista del Lago 44
Lakewood 66, Compton 25
La Puente 48, Pomona 0
La Serna 58, California 23
La Sierra 44, Norte Vista 29
Liberty 48, Arlington 27
Loara 44, Savanna 37
Long Beach Jordan 35, Long Beach Poly 20
Marlborough 66, Louisville 28
Murrieta Mesa 46, Vista Murrieta 34
Nogales 53, Duarte 48
Nordhoff 47, Hueneme 26
Northview 51, Charter Oak 45
Oak Hills 70, Serrano 27
Oak Park 89, Moorpark 20
Oaks Christian 56, Newbury Park 48
Palm Springs 36, Desert Christian Academy 28
Palos Verdes 70, El Segundo 30
Paramount 65, Downey 40
Pasadena Poly 64, Mayfield 14
Patriot 37, Jurupa Valley 32
Pilibos 49, Le Lycee 13
Pioneer 68, Oxford Academy 52
Portola 70, Laguna Beach 29
Ramona 80, Rubidoux 12
Rancho Alamitos 44, Orange 39
Rancho Mirage 38, Granite Hills 36
Redondo Union 54, North Torrance 48
Ridgecrest Burroughs 43, Apple Valley 25
Riverside King 57, Corona 36
Riverside North 30, Citrus Hill 27
Riverside Poly 67, Rancho Verde 33
Rosemead 55, Mountain View 18
San Bernardino 50, Pacific 12
San Jacinto Valley Academy 45, San Jacinto Leadership 36
San Marino 51, Blair 32
Santa Ana Foothill 54, Garden Grove Pacifica 14
Santa Ana Valley 58, Garden Grove Santiago 12
Santa Clarita Christian 68, Palmdale Aerospace Academy 33
Santa Paula 66, Fillmore 27
Saugus 56, Hart 28
Schurr 58, Alhambra 12
Segerstrom 62, Placentia Valencia 49
Sierra Canyon 66, Sherman Oaks Notre Dame 27
Shadow Hills 71, La Quinta 35
Sierra Vista 56, Azusa 10
South El Monte 40, Pasadena Marshall 29
St. Margaret’s 53, Rosary Academy 49
Sunny Hills 38, Sonora 33
Thousand Oaks 79, Calabasas 19
Troy 84, Yorba Linda 22
Twentynine Palms 52, Yucca Valley 34
University Prep 48, AAE 33
Valencia 69, West Ranch 30
Valley View 40, Canyon Springs 15
Villa Park 40, Anaheim Canyon 25
Village Christian 63, Whittier Christian 32
Vistamar 58, Lennox Academy 11
Walnut 57, Diamond Bar 28
Warren 43, Norwalk 32
West Covina 47, Covina 24
West Torrance 56, Peninsula 25
Western 38, Saddleback 23
Westlake 65, Agoura 25
Whitney 55, Glenn 14
Wiseburn-Da Vinci 46, Torrance 39
Woodbridge 50, Northwood 22
INTERSECTIONAL
