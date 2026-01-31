Advertisement
High School Sports

High school basketball: Saturday’s scores

Basketball on court.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

SATURDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

Collins Family 65, Aspire Ollin 33

LA Marshall 61, LA Hamilton 53

SOUTHERN SECTION

Arcadia 80, Hoover 41

Besant Hill 60, Oak Grove 35

Cantwell-Sacred Heart 64, West Ranch 63

Crespi 57, Harvard-Westlake 52

EF Academy 67, ISLA 39

Faith Baptist 68, PACS 37

First Baptist 82, Avalon 53

Glendale 52, Wiseburn-Da Vinci 48

Holy Martyrs Armenian 51, Pilibos 46

Loyola 60, St. Francis 57

Malibu 66, Calabasas 58

Muir 68, Burbank Burroughs 63

Nordhoff 51, Laguna Blanca 35

Pasadena 63, Crescenta Valley 48

Royal 76, Thousand Oaks Hillcrest Christian 52

San Gabriel Academy 99, Murrieta Valley 52

Santa Monica Pacifica Christian 59, Buckley 58

Shadow Hills 58, Indio 21

Thousand Oaks 68, Santa Paula 62

Webb 74, AAE 56

INTERSECTIONAL

Bernstein 45, Pasadena Poly 41

Burbank 87, Valor Academy 39

Hart 59, Triumph Charter 44

Lone Pine 67, Baker 21

Mojave 60, Lee Vining 27

North Torrance 52, Marquez 51

Santa Barbara Providence 55, Midland 40

Sylmar 95, St. Bonaventure 73

Viewpoint 73, Fulton 23

GIRLS

CITY SECTION

Aspire Ollin 52, Collins Family 27

SOUTHERN SECTION

Avalon 48, First Baptist 18

Beckman 57, Brea Olinda 15

Bishop Amat 73, Ramona Convent 13

Bishop Montgomery 52, Windward 51

Brentwood 53, Los Osos 50

Burbank Burroughs 62, Muir 23

Capistrano Valley Christian 33, NOVA Academy 16

Corona Centennial 57, Lynwood 39

Crescenta Valley 84, Pasadena 22

El Dorado 61, Rosemead 23

Fairmont Prep 76, Leuzinger 50

Fountain Valley 46, Edison 32

Gardena Serra 65, Cantwell-Sacred Heart 45

Heritage Christian 38, Village Christian 37

Holy Martyrs Armenian 52, Pilibos 36

Huntington Beach 49, Corona del Mar 25

La Salle 50, Maranatha 32

Los Alamitos 80, Newport Harbor 48

Marymount 52, Flintridge Scared Heart 42

Oak Grove 24, Besant Hill 17

Oxnard 44, Rio Mesa 42

Paraclete 51, San Gabriel Mission 20

Redondo Union 81, Rolling Hills Prep 57

Sacred Heart of Jesus 64, St. Bernard 33

San Clemente 57, Aliso Niguel 50

San Marcos 56, Buena 25

Santa Barbara 56, Santa Clara 20

Santa Monica Pacifica Christian 43, Buckley 22

Sierra Canyon 73, Oak Park 46

St. Bonaventure 58, Bishop Diego 29

St. Margaret’s 40, El Cajon Christian 31

St. Mary’s Academy 66, Bishop Conaty-Loretto 20

St. Monica 57, Sherman Oaks Notre Dame 46

Trinity Classical Academy 68, Viewpoint 59

Ventura 46, Mater Dei 42

Villa Park 59, Rosary Academy 45

Webb 27, Big Bear 20

INTERSECTIONAL

Campbell Hall 50, Palisades 40

El Camino Real 59, Calabasas 56

Etiwanda 63, Mission Hills 51

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement