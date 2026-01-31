High school basketball: Saturday’s scores
SATURDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Collins Family 65, Aspire Ollin 33
LA Marshall 61, LA Hamilton 53
SOUTHERN SECTION
Arcadia 80, Hoover 41
Besant Hill 60, Oak Grove 35
Cantwell-Sacred Heart 64, West Ranch 63
Crespi 57, Harvard-Westlake 52
EF Academy 67, ISLA 39
Faith Baptist 68, PACS 37
First Baptist 82, Avalon 53
Glendale 52, Wiseburn-Da Vinci 48
Holy Martyrs Armenian 51, Pilibos 46
Loyola 60, St. Francis 57
Malibu 66, Calabasas 58
Muir 68, Burbank Burroughs 63
Nordhoff 51, Laguna Blanca 35
Pasadena 63, Crescenta Valley 48
Royal 76, Thousand Oaks Hillcrest Christian 52
San Gabriel Academy 99, Murrieta Valley 52
Santa Monica Pacifica Christian 59, Buckley 58
Shadow Hills 58, Indio 21
Thousand Oaks 68, Santa Paula 62
Webb 74, AAE 56
INTERSECTIONAL
Bernstein 45, Pasadena Poly 41
Burbank 87, Valor Academy 39
Hart 59, Triumph Charter 44
Lone Pine 67, Baker 21
Mojave 60, Lee Vining 27
North Torrance 52, Marquez 51
Santa Barbara Providence 55, Midland 40
Sylmar 95, St. Bonaventure 73
Viewpoint 73, Fulton 23
GIRLS
CITY SECTION
Aspire Ollin 52, Collins Family 27
SOUTHERN SECTION
Avalon 48, First Baptist 18
Beckman 57, Brea Olinda 15
Bishop Amat 73, Ramona Convent 13
Bishop Montgomery 52, Windward 51
Brentwood 53, Los Osos 50
Burbank Burroughs 62, Muir 23
Capistrano Valley Christian 33, NOVA Academy 16
Corona Centennial 57, Lynwood 39
Crescenta Valley 84, Pasadena 22
El Dorado 61, Rosemead 23
Fairmont Prep 76, Leuzinger 50
Fountain Valley 46, Edison 32
Gardena Serra 65, Cantwell-Sacred Heart 45
Heritage Christian 38, Village Christian 37
Holy Martyrs Armenian 52, Pilibos 36
Huntington Beach 49, Corona del Mar 25
La Salle 50, Maranatha 32
Los Alamitos 80, Newport Harbor 48
Marymount 52, Flintridge Scared Heart 42
Oak Grove 24, Besant Hill 17
Oxnard 44, Rio Mesa 42
Paraclete 51, San Gabriel Mission 20
Redondo Union 81, Rolling Hills Prep 57
Sacred Heart of Jesus 64, St. Bernard 33
San Clemente 57, Aliso Niguel 50
San Marcos 56, Buena 25
Santa Barbara 56, Santa Clara 20
Santa Monica Pacifica Christian 43, Buckley 22
Sierra Canyon 73, Oak Park 46
St. Bonaventure 58, Bishop Diego 29
St. Margaret’s 40, El Cajon Christian 31
St. Mary’s Academy 66, Bishop Conaty-Loretto 20
St. Monica 57, Sherman Oaks Notre Dame 46
Trinity Classical Academy 68, Viewpoint 59
Ventura 46, Mater Dei 42
Villa Park 59, Rosary Academy 45
Webb 27, Big Bear 20
INTERSECTIONAL
Campbell Hall 50, Palisades 40
El Camino Real 59, Calabasas 56
Etiwanda 63, Mission Hills 51