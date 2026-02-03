High school basketball: Boys’ and girls’ scores from Monday
-
-
-
HIGH SCHOOL BASKETBALL
MONDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Angelou 86, Diego Rivera 46
Animo Robinson 59, Animo City of Champions 57
Bell 56, South Gate 38
Birmingham 74, Granada Hills 59
Crenshaw 52, Dorsey 47
Downtown Magnets 94, Central City Value 62
El Camino Real 66, Taft 60
Fairfax 62, Westchester 44
Fulton 50, Panorama 45
Garfield 34, Legacy 26
Grant 78, Monroe 55
Jefferson 71, West Adams 65
Lakeview Charter 51, Valley Oaks CES 25
LA Roosevelt 57, Huntington Park 42
Los Angeles 67, Manual Arts 26
Marquez 94, Maywood Academy 44
Maywood CES 43, Elizabeth 38
North Hollywood 78, Chavez 24
Orthopaedic 52, USC-MAE 22
Palisades 82, LA Hamilton 45
Simon Tech 48, Brio College Prep 46
SOCES 54, Hollywood 49
Sotomayor 42, Torres 38
Sun Valley Poly 60, Verdugo Hills 58
Van Nuys 69, Canoga Park 51
View Park 52, Harbor Teacher 33
Washington Prep 61, LA Jordan 52
SOUTHERN SECTION
Acaciawood 69, Southlands Christian 58
AGBU 63, de Toledo 53
Aliso Niguel 57, El Toro 46
Animo Leadership 39, AHSA 20
Apple Valley 71, Sultana 50
Arlington 56, Riverside North 46
Arroyo 53, Rosemead 49
Azusa 52, Garey 40
Big Bear 84, California Lutheran 65
Bishop Montgomery 74, Bishop Amat 67
Bonita 70, Ayala 53
Brentwood 71, Viewpoint 56
Cantwell-Sacred Heart 67, St. Genevieve 51
Channel Islands 69, Nordhoff 46
Chino 73, Don Lugo 54
Citrus Hill 67, Vista del Lago 57
Citrus Valley 60, Beaumont 56
Colony 67, South Hills 54
Corona del Mar 59, Newport Harbor 51
Covina 61, Northview 49
CSDR 71, University Prep 66
Crossroads 62, Campbell Hall 60
Desert Chapel 56, Mesa Grande 50
Diamond Ranch 71, Chaffey 56
Dominguez 79, Compton Early College 24
Dos Pueblos 59, Buena 56
Duarte 71, Baldwin Park 34
Eastside 79, Palmdale 56
Edgewood 70, Pomona 13
Fairmont Prep 70, Capistrano Valley Christian 40
Faith Baptist 81, Valley Torah 65
Gabrielino 69, Pasadena Marshall 43
Garden Grove 75, Costa Mesa 44
Glendora 80, Walnut 58
Golden Valley 50, Saugus 28
Hacienda Heights Wilson 51, West Covina 44
Hawthorne MSA 53, Geffen Academy 46
Hemet 83, Perris 55
Heritage 64, Canyon Springs 50
Highland 71, Lancaster 36
Holy Martyrs Armenian 63, Le Lycee 49
Indian Springs 83, Miller 49
Indio 79, Yucca Valley 49
JSerra 78, Servite 53
Keppel 71, Bell Gardens 38
Laguna Hills 65, Godinez 55
Lancaster Baptist 62, PACS 48
La Palma Kennedy 61, Santa Ana Calvary Chapel 55
La Puente 54, Workman 32
La Salle 76, Paraclete 30
La Serna 51, Whittier 45
Legacy College Prep 69, Downey Calvary Chapel 41
Long Beach Poly 57, Millikan 66
Los Alamitos 68, Edison 61
Los Altos 83, San Dimas 64
Malibu 81, Fillmore 42
Marina 76, Huntington Beach 72
Mary Star of the Sea 54, Salesian 53
Mater Dei 92, Orange Lutheran 65
Mesrobian 55, Samueli Academy 52
Milken 59, YULA 50
Moreno Valley 62, Valley View 35
Newbury Park Adventist 55, Glendale Adventist 33
Norte Vista 93, Jurupa Valley 58
Ocean View 63, Katella 52
Ontario 63, Montclair 61
Orange Vista 64, Liberty 59
Palmdale Aerospace 75, Trinity Classical Academy 66
Palm Desert 95, La Quinta 32
Palm Valley 56, Joshua Springs Christian 36
Paloma Valley 59, Lakeside 49
Pilgrim 78, Summit View 38
Placentia Valencia 60, Fullerton 43
Quartz Hill 66, Antelope Valley 50
Ramona 94, Patriot 47
Redlands East Valley 83, Yucaipa 55
Rio Hondo Prep 77, EF Academy 39
River Springs Magnolia 65, Temecula River Springs 33
Rubidoux 51, La Sierra 34
San Bernardino 65, Buena Park 53
San Clemente 69, Tesoro 64
San Fernando Valley Academy 51, Highland Hall 39
San Gabriel Academy 62, Newport Beach Pacifica Christian 53
San Marcos 67, Oxnard Pacifica 46
Santa Barbara 71, Rio Mesa 46
Santa Clarita Christian 67, St. Monica Academy 65
Santa Fe 68, California 58
Santa Paula 92, Carpinteria 48
Santa Rosa Academy 63, Warner 46
San Jacinto Valley Academy 51, Nuview Bridge 25
Segerstrom 66, Westminster 25
Sherman Oaks Notre Dame 82, Crespi 78
Sierra Canyon 103, Loyola 74
Sierra Vista 69, Nogales 53
Silverado 68, Victor Valley 28
Southwestern Academy 32, Waverly 27
St. Anthony 75, St. Pius X-St. Matthias Academy 68
St. Bernard 80, St. Paul 65
St. Bonaventure 60, Cate 47
Trabuco Hills 56, Mission Viejo 52
United Christian Academy 65, Anza Hamilton 47
Valencia 67, Canyon Country Canyon 64
Verbum Dei 53, Gardena Serra 50
Westmark 49, Lighthouse Christian 18
West Torrance 74, SEED: LA 42
Woodcrest Christian 74, Desert Hot Springs 26
INTERSECTIONAL
Compton 82, South East 36
Santa Maria Valley Christian 51, Maricopa 44
GIRLS
CITY SECTION
Angelou 31, Diego Rivera 24
Animo Robinson 67, Animo City of Champions 11
Bell 66, South Gate 20
Birmingham 61, Granada Hills 57
Central City Value 56, Downtown Magnets 9
Cleveland 58, Chatsworth 30
Crenshaw 65, Dorsey 21
Eagle Rock 37, Arleta 31
East Valley 24, Fulton 22
El Camino Real 59, Taft 41
Garfield 86, Legacy 23
Grant 72, Monroe 5
Harbor Teacher 68, Hawkins 27
Huntington Park 33, LA Roosevelt 19
LA Hamilton 86, Palisades 83
Los Angeles 40, Manual Arts 26
Marquez 55, Maywood Academy 16
Maywood CES 52, Elizabeth 11
North Hollywood 65, Chavez 16
Northridge Academy 75, Vaughn 13
Santee 61, New West Charter 22
Sotomayor 35, Torres 22
USC-MAE 38, Orthopaedic 15
Venice 75, LACES 37
Verdugo Hills 75, Sun Valley Poly 16
Washington Prep 57, LA Jordan 20
West Adams 59, Jefferson 15
Westchester d. Fairfax, forfeit
SOUTHERN SECTION
AGBU 60, Buckley 33
Alemany 55, Notre Dame Academy 17
Apple Valley 43, Sultana 29
Barstow 36, Granite Hills 17
Beaumont 63, Citrus Valley 55
Bonita 49, Ayala 38
Brentwood 63, Viewpoint 22
Cajon 31, Redlands 26
Calvary Baptist 64, Packinghouse Christian 41
Chaffey 47, Diamond Ranch 34
Chino 66, Don Lugo 25
Claremont 72, Diamond Bar 37
Crossroads 60, Campbell Hall 56
CSDR 50, University Prep 38
Duarte 47, Baldwin Park 40
Edgewood 47, Pomona 11
Gabrielino 39, Pasadena Marshall 19
Ganesha 34, Bassett 22
Glendora 57, Walnut 46
Hacienda Heights Wilson 60, West Covina 44
Hart 54, Castaic 14
Hawthorne 40, Animo Leadership 13
Hawthorne MSA 33, Geffen Academy 25
Heritage 59, Canyon Springs 21
Immaculate Heart 63, Flintridge Sacred Heart 34
Indian Springs 55, Miller 28
Jurupa Valley 34, Norte Vista 17
Keppel 67, Bell Gardens 13
Knight 60, Littlerock 15
Lancaster Baptist 44, PACS 36
La Puente 37, Workman 32
La Serna 71, Whittier 42
La Sierra 36, Rubidoux 4
Liberty 45, Lakerside 41
Los Alamitos 74, Edison 31
Louisville 47, Burbank Burroughs 21
Mater Dei 60, JSerra 46
Milken 58, Burbank Providence 21
Newbury Park Adventist 46, Glendale Adventist 21
Nogales 66, Sierra Vista 47
Northview 55, Covina 46
Oak Hills 69, Hesperia 38
Ojai Valley 38, Pilgrim 34
Ontario 37, Montclair 12
Orange Lutheran 48, Santa Margarita 44
Pacific 53, Entrepreneur 9
Palm Desert 52, La Quinta 40
Paloma Valley 60, Orange Vista 36
Pilibos 56, Shalhevet 51
Quartz Hill 59, Antelope Valley 35
Rancho Christian 105, Hemet 43
Ridgecrest Burroughs 40, Serrano 26
Riverside North 32, Arlington 27
Riverside Poly 74, Perris 10
Rosemead 47, Arroyo 18
Samueli Academy 54, Legacy College Prep 14
San Dimas 58, Los Altos 41
San Gabriel 40, Alhambra 37
San Jacinto Valley Academy 58, Nuview Bridge 32
Santa Clarita Christian 40, St. Monica Academy 34
Sante Fe 48, California 28
Santa Rosa Academy 44, Warner 35
Saugus 54, Golden Valley 36
Schurr 49, Montebello 36
Silverado 37, Victor Valley 32
South El Monte 30, El Monte 11
South Hills 41, Colony 20
Southwestern Academy 37, New Covenant Academy 22
St. Bonaventure 67, Thacher 22
St. Lucy’s 39, Mountain View 15
St. Mary’s Academy 48, Mesrobian 29
Trinity Classical Academy 92, Palmdale Aerospace 23
Twentynine Palms 61, Coachella Valley 22
Valencia 64, Canyon Country Canyon 46
Vista del Lago 37, Citrus Hill 34
Webb 50, First Baptist 17
Westridge 36, EF Academy 33
Windward 55, Archer 24
Woodcrest Christian 52, Desert Hot Springs 39
Yucaipa 90, Redlands East Valley 21
Yucca Valley 50, Indio 36
YULA 68, New Roads 6
INTERSECTIONAL
Panorama 39, Beverly Hills 36
Santa Maria Valley Christian 59, Maricopa 15