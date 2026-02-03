High school basketball: Boys’ and girls’ scores from Tuesday
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
HIGH SCHOOL BASKETBALL
TUESDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Animo Bunche d. Annenberg, forfeit
Collins Family 53, Alliance Bloomfield 45
East College Prep 55, CALS Early College 48
Rise Kohyang 53, CNDLC 33
Triumph Charter 69, Bert Corona Charter 13
USC Hybrid 42, New Designs University Park 36
SOUTHERN SECTION
ACE d. Victor Valley Christian, forfeit
Arcadia 74, Crescenta Valley 25
Beverly Hills 56, Santa Monica 51
Big Bear 77, AAE 46
Burbank 74, Burbank Burroughs 62
Calabasas 79, Agoura 46
California Lutheran 72, Anza Hamilton 23
Camarillo 54, Oak Park 45
Carter 71, Eisenhower 70
Cerritos 56, Oxford Academy 37
Chino 83, Montclair 53
Chino Hills 98, Rancho Cucamonga 63
Coastal Christian 55, SLOCA 44
Crossroads Christian 55, Grove School 39
Cypress 64, Santa Ana Foothill 55
Del Sol 55, Hueneme 39
Dominguez 58, Bellflower 53
Downey 78, Lynwood 37
Dunn 76, Laguna Blanca 37
EF Academy 72, New Covenant Academy 39
El Dorado 74, Yorba Linda 41
Etiwanda 50, Damien 43
Fontana 58, Jurupa Hills 55
Granada Islamic School 52, Eastside College Prep 47
Great Oak 97, Chaparral 64
Irvine 58, Sage Hill 55
Laguna Beach 56, St. Margaret’s 36
La Habra 56, Anaheim Canyon 44
Lakeview Leadership 83, PAL Academy 41
Le Lycée 57, ISLA 52
Loara 57, Bolsa Grande 47
Los Amigos 74, Garden Grove Santiago 38
Milken 67, Oakwood 64
Millikan 82, Compton 50
Murrieta Mesa 81, Temecula Valley 64
North Torrance 69, Torrance 48
Norwalk 53, Paramount 44
Oaks Christian 49, Westlake 40
Ontario 59, Chaffey 35
Palm Valley 56, Noli Indian 44
Palos Verdes 60, Peninsula 45
Pasadena Poly 50, Chadwick 37
Pioneer 86, Whitney 55
Redlands East Valley 59, Beaumont 58
Riverside Notre Dame 96, Kaiser 76
Santa Margarita 84, JSerra 56
Savanna 60, Anaheim 53
Sherman Indian 53, CSDR 45
Silverado 88, Granite Hills 28
Silver Valley 52, Hesperia Christian 46
Simi Valley 50, Royal 44
South Pasadena 73, Monrovia 60
St. John Bosco 72, Mater Dei 66
Summit 75, Grand Terrace 21
Temescal Canyon 60, Tahquitz 47
Temple City 63, San Marino 54
Thousand Oaks Hillcrest Christian 67, Ojai Valley 42
Villa Park 67, Sunny Hills 36
Vistamar 68, Geffen Academy 46
Warren 60, Firebaugh 57
West Torrance 67, Summit Leadership Academy 41
Woodbridge 51, Portola 50
INTERSECTIONAL
Heritage Christian 65, Bakersfield 62
GIRLS
CITY SECTION
Alliance Bloomfield 29, Collins Family 23
Animo Bunche 25, Annenberg 23
East College Prep d. CALS Early College, forfeit
Triumph Charter 28, Lakeview Charter 18
USC Hybrid 27, New Designs University Park 10
SOUTHERN SECTION
Anza Hamilton 47, California Lutheran 36
Barstow 49, Adelanto 32
Beckman 58, Dana Hills 26
Bethel Christian 40, Grove School 12
Bishop Amat 59, St. Pius X-St. Matthias Academy 55
Bishop Diego 64, Del Sol 25
Bloomington 24, Rim of the World 15
Bolsa Grande 41, Orange 37
Buena Park 72, Placentia Valencia 38
Cajon 41, Citrus Valley 32
Capistrano Valley Christian 46, San Gabriel Academy 35
Channel Islands 56, Nordhoff 39
CIMSA 45, Riverside Prep 27
Corona Centennial 79, Riverside King 32
Costa Mesa 58, Katella 46
Crescenta Valley 70, Arcadia 54
CSDR 41, Sherman Indian 20
Desert Christian 59, St. Monica Academy 22
Desert Christian Academy 39, Temecula Prep 36
Diamond Ranch 37, Don Lugo 33
Eastvale Roosevelt 59, Corona 58
El Dorado 42, Anaheim Canyon 33
El Modena 52, La Habra 40
Esperanza 37, Villa Park 36
Flintridge Prep 55, Pasadena Poly 32
Hesperia Christian 15, Silver Valley 10
La Canada 86, Blair 20
Lakewood St. Joseph 62, La Salle 54
Lawndale 67, Leuzinger 55
Loma Linda Academy 44, Redlands Adventist Academy 16
Long Beach Jordan 35, Long Beach Wilson 30
Lucerne Valley 32, Excelsior Charter 26
Marlborough 58, Sherman Oaks Notre Dame 53
Mary Star of the Sea 40, Paraclete 38
Mayfield 35, Pomona 10
Milken 38, Holy Martyrs Armenian 31
Muir 52, Pasadena 47
Murrieta Valley 55, Vista Murrieta 38
Norwalk 54, Mayfair 32
Notre Dame Academy 42, CAMS 16
Oak Park 79, Camarillo 39
Oaks Christian 61, Westlake 45
Ontario Christian 85, Rancho Christian 65
Packinghouse Christian 50, NSLA 9
Rancho Cucamonga 58, Chino Hills 38
Rosary Academy 79, Laguna Beach 31
Royal 52, Simi Valley 45
Sage Hill 72, St. Margaret’s 29
San Jacinto Valley Academy 45, California Military Institute 37
San Marino 44, Temple City 38
Santa Ana Foothill 40, Cypress 50
Santa Ana Valley 52, Century 18
Santa Clara 41, Dunn 25
Santa Paula 71, Carpinteria 49
Sierra Canyon 67, Harvard-Westlake 27
Silverado 82, Granite Hills 5
Silver Valley 50, Hesperia Christian 43
St. Anthony 66, West Torrance 44
St. Bernard 84, San Gabriel Mission 33
Summit 60, Grand Terrace 7
Temecula Valley 53, Murrieta Mesa 41
Thacher 41, Fillmore 27
Thousand Oaks 71, Newbury Park 28
Troy 52, Sunny Hills 29
Valley Christian 61, Whittier Christian 36
Ventura 62, Oxnard 43
Viewpoint 69, Archer 13
Village Christian 46, Maranatha 23
Vistamar 34, Geffen Academy 31
Whitney 71, Pioneer 52
Workman 47, SEED: LA 27
Yucaipa 78, Redlands 24
YULA 49, AGBU 24
INTERSECTIONAL
Brentwood 68, Bakersfield Christian 38
St. Mary’s Academy 52, New West Charter 32