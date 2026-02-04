High school basketball: Boys’ and girls’ scores from Wednesday
HIGH SCHOOL BASKETBALL
WEDNESDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
AMIT 51, Discovery 26
Angelou 85, West Adams 55
Animo Bunche 56, Aspire Ollin 41
Birmingham 74, Cleveland 66
Bravo 60, Eagle Rock 56
CHAMPS 66, Bert Corona Charter 52
Community Charter 54, Lakeview Charter 37
East Valley 57, Fulton 32
El Camino Real 54, Granada Hills 43
Fairfax 77, LA Hamilton 49
Foshay 87, Larchmont Charter 55
Granada Hills Kennedy 62, Panorama 43
Grant 49, Verdugo Hills 47
Harbor Teacher 59, Port of LA 46
Hawkins 70, Locke 38
Hollywood 90, Belmont 21
Huntington Park 58, South East 44
Jefferson 56, Diego Rivera 42
LA Jordan 70, Dorsey 27
LA Roosevelt 53, Bell 31
LA Wilson 55, LA Marshall 52
Lincoln 73, Franklin 45
MSAR 47, Sun Valley Magnet 43
MSCP 71, New West Charter 53
Palisades 76, Westchester 40
Rancho Dominguez 67, Gardena 53
San Fernando 65, Van Nuys 59
San Pedro 78, Wilmington Banning 35
Simon Tech 66, AHSA 22
Smidt Tech 48, Stern 42
South Gate 53, Legacy 38
Sun Valley Poly 65, Arleta 49
Sylmar 95, Reseda 25
University Prep Value 63, Sotomayor 58
Valor Academy 73, Lake Balboa College Prep 33
Venice 64, LA University 31
View Park 60, Dymally 20
SOUTHERN SECTION
Ambassador Christian 84, Summit View West 44
Anaheim 53, Savanna 52
Arroyo 75, Mountain View 46
Banning 61, Cathedral City 31
Bassett 59, Workman 45
Big Bear 72, Indian Springs 62
Blair 78, Santa Monica Pacifica Christian 71
Buckley 84, North Hollywood 77
California 83, Whittier 50
Canyon Country Canyon 90, Castaic 53
Carpinteria 66, Santa Barbara Providence 43
Charter Oak 70, Covina 33
Colony 56, San Dimas 45
Compton 78, Muir 66
Corona Centennial 59, Corona Santiago 38
Crossroads 64, Murrieta Mesa 55
CSDR 45, Sherman Indian 40
Desert Hot Springs 70, Desert Mirage 35
de Toledo 80, International School of LA 33
Eastvale Roosevelt 72, Riverside King 54
Elsinore 82, Temecula Prep 67
Faith Baptist 55, Grace 50
Gabrielino 57, El Monte 21
Garden Grove 41, Buena Park 39
Gardena Serra 54, Verbum Dei 53
Glendora 80, Walnut 67
Hacienda Heights Wilson 50, Northview 43
Hart 64, West Ranch 53
Heritage 68, San Jacinto Valley Academy 45
Heritage Christian 80, Burbank Providence 44
Hesperia 81, Serrano 52
Highland 63, Palmdale 48
Highland Hall 61, Pilgrim 53
JSerra 87, Mater Dei 66
Keppel 70, Alhambra 49
Knight 68, Eastside 42
Lancaster 57, Antelope Valley 46
La Puente 62, Edgewood 60
Long Beach Wilson 59, Long Beach Cabrillo 51
Mesrobian 72, Le Lycée 70
Montebello 53, San Gabriel 41
Nordhoff 52, Villanova Prep 38
Oak Hills 101, Apple Valley 32
Orange County Pacifica Christian 50, Fairmont Prep 46
Pacific 51, Miller 46
Quartz Hill 53, Littlerock 48
Rancho Mirage 68, Palm Desert 63
Redlands Adventist Academy 67, Packinghouse Christian 50
Ridgecrest Burroughs 58, Sultana 44
Rosemead 53, Pasadena Marshall 44
San Bernardino 96, Entrepreneur 46
San Fernando Valley Academy 89, Campbell Hall 43
San Gabriel Academy 73, Capistrano Valley Christian 40
Santa Clara 80, Del Sol 55
Santa Fe 51, El Rancho 50
Santa Margarita 57, St. John Bosco 56
Schurr 59, Bell Gardens 50
SEED: LA 80, EF Academy 67
Segerstrom 52, Godinez Fundamental 48
Summit Leadership Academy 59, Victor Valley Christian 56
Thousand Oaks Hillcrest Christian 68, Newbury Park Adventist 54
Twentynine Palms 64, Silver Valley 59
United Christian Academy 74, Bethel Christian 51
Valencia 68, Golden Valley 63
Verbum Dei 54, Gardena Serra 53
West Covina 41, Rowland 39
Westmark 64, Summit View 40
Wildwood 60, Lennox Academy 52
Woodcrest Christian 60, Loma Linda Academy 54
INTERSECTIONAL
Buckley 84, North Hollywood 77
South Pasadena 56, Garfield 49
GIRLS
CITY SECTION
AMIT 23, Discovery 8
Arleta 58, Sun Valley Poly 21
Aspire Ollin 28, Animo Bunche 24
Bell 57, LA Roosevelt 13
Birmingham 54, Cleveland 44
Carson 36, Narbonne 23
Crenshaw 62, GALA 57
Diego Rivera 51, Jefferson 20
Gardena 58, Rancho Dominguez 14
Granada Hills 50, El Camino Real 32
Granada Hills Kennedy 61, Panorama 11
Harbor Teacher 80, Port of Los Angeles 21
Lake Balboa College Prep 28, Valor Academy 15
Lakeview Charter 25, Community Charter 21
Larchmont Charter 56, Foshay 29
Mendez 33, Roybal 13
Monroe 41, Chavez 18
MSAR 38, Sun Valley Magnet 29
New West Charter 66, MSCP 15
San Pedro 66, Wilmington Banning 38
South Gate 47, Legacy 41
Stern 32, Smidt Tech 19
Sylmar 58, Reseda 17
Taft 64, Chatsworth 45
Van Nuys 50, San Fernando 37
Vaughn 44, VAAS 25
Verdugo Hills 45, Grant 37
West Adams 43, Angelou 25
SOUTHERN SECTION
AAE 47, Webb 32
Arroyo 52, Mountain View 6
Banning 53, Cathedral City 26
Bethel Christian 37, La Sierra Academy 26
Canyon Country Canyon 65, Castaic 10
Carpinteria 52, Villanova Prep 30
Cate 31, Dunn 22
Charter Oak 58, Covina 31
CSDR 44, Sherman Indian 31
Desert Hot Springs 55, Desert Mirage 27
Eastside 56, Knight 49
Edgewood 40, La Puente 20
EF Academy 45, SEED: LA 33
El Modena 50, Katella 37
Gabrielino 53, El Monte 14
Ganesha 27, Pomona 16
Hacienda Heights Wilson 68, Northview 61
Hart 46, West Ranch 33
Hesperia 59, Serrano 36
International School of LA 44, Mesrobian 32
Keppel 64, Alhambra 23
Lancaster 53, Antelope Valley 23
Laguna Hills 43, Tustin 42
La Sierra 24, Jurupa Valley 17
Le Lycee 37, Archer 29
Loma Linda Academy 50, Woodcrest Christian 40
Lucerne Valley 38, Big Bear 25
Marymount 47, St. Genevieve 35
Miller 28, Pacific 24
Montebello 43, San Gabriel 40
Newbury Park Adventist 69, Thousand Oaks Hillcrest Christian 20
Oak Hills 68, Apple Valley 21
Packinghouse Christian 43, Redlands Adventist Academy 35
Palmdale 42, Highland 21
Palm Desert 73, Rancho Mirage 14
Quartz Hill 60, Littlerock 14
Rancho Christian 68, Fairmont Prep 64
Ridgecrest Burroughs 71, Sultana 16
Rosemead 48, Pasadena Marshall 17
Samueli Academy 30, Southlands Christian 22
San Bernardino 23, Entrepreneur 10
San Dimas 64, Colony 38
Santa Clarita Christian 52, Legacy Christian Academy 26
Santa Fe 55, El Rancho 37
Santa Monica Pacifica Christian 45, Burbank Providence 36
Schurr 33, Bell Gardens 24
Segerstrom 63, San Clemente 61
Sherman Indian 31, CSDR 44
Silver Valley 61, Twentynine Palms 59
Temecula Prep 41, San Jacinto Valley Academy 33
Valencia 82, Golden Valley 21
West Covina 44, Rowland 34
Westridge 27, Santa Clara 25
Whittier 62, California 33
Wildwood 33, Lennox Academy 15
Workman 30, Bassett 20
Yorba Linda 36, Sunny Hills 34