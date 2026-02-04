Southland top 20 high school girls’ basketball rankings
Here’s this week’s top 20 high school girls’ basketball rankings for the Southland produced by CalHiSports.com going into playoff pairings announcement day on Saturday.
1. Ontario Christian
2. Sierra Canyon
3. Etiwanda
4. Sage Hill
5. Mater Dei
6. JSerra
7. Corona Centennial
8. Fairmont Prep
9. Oak Park
10. Rancho Christian
11. Moreno Valley
12. Valencia
13. Ventura
14. Brentwood
15. Lakewood St. Joseph
16. Villa Park
17. Redondo Union
18. Flintridge Prep
19. La Salle
20. Santa Margarita