Advertisement
High School Sports

Southland top 20 high school girls’ basketball rankings

Ontario Christian High coach Aundre Cummings holds his right hand to his mouth as he shouts instructions from the sideline.
Ontario Christian High coach Aundre Cummings has his team No. 1 in girls’ basketball rankings for the Southland.
(Nick Koza)
EL SEGUNDO, CA-AUGUST 14, 2019: Eric Sondheimer, Prep Sports Columnist, Los Angeles Times
By Eric Sondheimer
Columnist Follow

Here’s this week’s top 20 high school girls’ basketball rankings for the Southland produced by CalHiSports.com going into playoff pairings announcement day on Saturday.

1. Ontario Christian

2. Sierra Canyon

3. Etiwanda

4. Sage Hill

5. Mater Dei

6. JSerra

7. Corona Centennial

8. Fairmont Prep

9. Oak Park

10. Rancho Christian

11. Moreno Valley

12. Valencia

13. Ventura

14. Brentwood

15. Lakewood St. Joseph

16. Villa Park

17. Redondo Union

18. Flintridge Prep

19. La Salle

20. Santa Margarita

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

Eric Sondheimer

Eric Sondheimer is the prep sports columnist for the Los Angeles Times. He has been honored seven times by the California Prep Sportswriters Assn. for best prep sports column.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement