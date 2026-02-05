Advertisement
High School Sports

High school basketball: Boys’ and girls’ scores from Thursday

Basketballs on a court.
(Ethan Miller / Getty Images)
By Los Angeles Times staff

HIGH SCHOOL BASKETBALL

THURSDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

Alliance Bloomfield 53, CALS Early College 52

Animo Pat Brown 60, Burton 18

Animo Robinson 36, USC Hybrid 24

Animo Watts 63, Animo Venice 56

CNDLC 61, Smidt Tech 48

Downtown Magnets 67, Orthopaedic 39

East College Prep 55, Alliance Levine 18

Fairfax 61, Venice 42

Marquez 67, Sotomayor 43

Maywood Academy 56, Elizabeth 55

RFK Community 66, Roybal 57

Simon Tech 60, Collins Family 47

Torres 70, Maywood CES 27

GIRLS

CITY SECTION

Animo Pat Brown 32, Burton 9

Animo Watts 65, Animo Venice 18

Animo Robinson 29, USC Hybrid 28

Central City Value 31, Annenberg 14

Marquez 51, Sotomayor 37

Maywood CES 55, Torres 32

MSAR 34, Discovery 4

Northridge Academy 63, Fulton 12

Orthopaedic 31, Downtown Magnets 20

SOCES 60, Vaughn 30

USC-MAE 28, Aspire Ollin 13

INTERSECTIONAL

Janesville (WI) Oakhill Christian 62, Valley Christian Academy 31
