High school basketball: Boys’ and girls’ scores from Thursday
HIGH SCHOOL BASKETBALL
THURSDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Alliance Bloomfield 53, CALS Early College 52
Animo Pat Brown 60, Burton 18
Animo Robinson 36, USC Hybrid 24
Animo Watts 63, Animo Venice 56
CNDLC 61, Smidt Tech 48
Downtown Magnets 67, Orthopaedic 39
East College Prep 55, Alliance Levine 18
Fairfax 61, Venice 42
Marquez 67, Sotomayor 43
Maywood Academy 56, Elizabeth 55
RFK Community 66, Roybal 57
Simon Tech 60, Collins Family 47
Torres 70, Maywood CES 27
GIRLS
CITY SECTION
Animo Pat Brown 32, Burton 9
Animo Watts 65, Animo Venice 18
Animo Robinson 29, USC Hybrid 28
Central City Value 31, Annenberg 14
Marquez 51, Sotomayor 37
Maywood CES 55, Torres 32
MSAR 34, Discovery 4
Northridge Academy 63, Fulton 12
Orthopaedic 31, Downtown Magnets 20
SOCES 60, Vaughn 30
USC-MAE 28, Aspire Ollin 13
INTERSECTIONAL
Janesville (WI) Oakhill Christian 62, Valley Christian Academy 31