High School Sports

High school basketball: Boys’ and girls’ scores from Friday

By Los Angeles Times staff
HIGH SCHOOL BASKETBALL

FRIDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

AMIT 59, Valor Academy 41

Angelou 63, Manual Arts 25

Animo Robinson 61, Jefferson 48

Bernstein 79, Hollywood 59

Bert Corona 45, Community Charter 43

Birmingham 73, El Camino Real 40

Canoga Park 64, Granada Hills Kennedy 60

Carson 50, Gardena 49

East College Prep 45, CALS Early College 40

East Valley 51, VAAS 35

Fairfax 60, LACES 43

Foshay 74, New West Charter 54

Garfield 53, LA Roosevelt 51

Granada Hills 58, Chatsworth 48

Hawkins 72, Dymally 42

Huntington Park 44, Bell 42

Lake Balboa College Prep 43, MSAR 42

Lakeview Charter 40, Valley Oaks CES 32

LA Jordan vs. Fremont, canceled

LA Marshall 53, Lincoln 34

LA Wilson 78, Bravo 57

Locke 53, Port of LA 32

Los Angeles 58, Santee 34

Marquez 75, Maywood CES 31

Mendez 87, Belmont 53

Middle College 72, Larchmont Charter 47

MSCP 103, Horace Mann UCLA 33

Northridge Academy 80, Fulton 54

Palisades 81, LA University 35

Rancho Dominguez 74, Wilmington Banning 44

San Fernando 93, Reseda 57

San Pedro 39, Narbonne 32

Simon Tech 59, Esperanza College Prep 41

SOCES 67, Vaughn 61

Sun Valley Magnet 73, Discovery 42

Sylmar 106, Panorama 34

Triumph Charter 69, CHAMPS 41

University Prep Value 69, Stern 43

Verdugo Hills 67, Chavez 26

View Park 65, Port of Los Angeles 32

Washington Prep 99, King/Drew 65

West Adams 46, Diego Rivera 35

Westchester 62, Hamilton 41

Westbrook 56, Alliance Ouchi 52

GIRLS

CITY SECTION

AMIT 43, Valor Academy 13

Angelou 36, Manual Arts 10

Bell 43, Huntington Park 15

Bernstein 41, Hollywood 27

Birmingham 81, El Camino Real 42

Bravo 40, LA Wilson 37

Brio College Prep 41, Legacy College Prep 31

Cleveland 66, Taft 43

Eagle Rock 28, Franklin 9

Esperanza College Prep d. Simon Tech, forfeit

Gardena 30, Carson 28

Granada Hills 63, Chatsworth 26

Granada Hills Kennedy 81, Canoga Park 9

Grant 48, Arleta 34

Harbor Teacher d. Locke, forfeit

Hawkins 63, Dymally 20

King/Drew 78, Washington Prep 29

LACES 51, Fairfax 20

Lakeview Charter 39, Valley Oaks CES 11

Larchmont Charter 49, Middle College 10

LA Marshall 59, Lincoln 12

Mendez 41, Belmont 10

MSAR 48, Lake Balboa College Prep 26

MSCP 52, Horace Mann UCLA 19

New West Charter 58, Foshay 13

North Hollywood 75, Monroe 10

Palisades 53, LA University 22

Panorama 45, Sylmar 29

RFK Community 64, Roybal 23

San Fernando 69, Reseda 17

San Pedro 45, Narbonne 35

Santee 77, Los Angeles 12

South East 56, South Gate 30

Stern 44, University Prep Value 13

Sun Valley Magnet 61, Discovery 11

Verdugo Hills 70, Chavez 16

West Adams 41, Diego Rivera 33

Westchester 62, LA Hamilton 40

Wilmington Banning 59, Rancho Dominguez 22

