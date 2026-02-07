High school basketball: Boys’ and girls’ scores from Friday
HIGH SCHOOL BASKETBALL
FRIDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
AMIT 59, Valor Academy 41
Angelou 63, Manual Arts 25
Animo Robinson 61, Jefferson 48
Bernstein 79, Hollywood 59
Bert Corona 45, Community Charter 43
Birmingham 73, El Camino Real 40
Canoga Park 64, Granada Hills Kennedy 60
Carson 50, Gardena 49
East College Prep 45, CALS Early College 40
East Valley 51, VAAS 35
Fairfax 60, LACES 43
Foshay 74, New West Charter 54
Garfield 53, LA Roosevelt 51
Granada Hills 58, Chatsworth 48
Hawkins 72, Dymally 42
Huntington Park 44, Bell 42
Lake Balboa College Prep 43, MSAR 42
Lakeview Charter 40, Valley Oaks CES 32
LA Jordan vs. Fremont, canceled
LA Marshall 53, Lincoln 34
LA Wilson 78, Bravo 57
Locke 53, Port of LA 32
Los Angeles 58, Santee 34
Marquez 75, Maywood CES 31
Mendez 87, Belmont 53
Middle College 72, Larchmont Charter 47
MSCP 103, Horace Mann UCLA 33
Northridge Academy 80, Fulton 54
Palisades 81, LA University 35
Rancho Dominguez 74, Wilmington Banning 44
San Fernando 93, Reseda 57
San Pedro 39, Narbonne 32
Simon Tech 59, Esperanza College Prep 41
SOCES 67, Vaughn 61
Sun Valley Magnet 73, Discovery 42
Sylmar 106, Panorama 34
Triumph Charter 69, CHAMPS 41
University Prep Value 69, Stern 43
Verdugo Hills 67, Chavez 26
View Park 65, Port of Los Angeles 32
Washington Prep 99, King/Drew 65
West Adams 46, Diego Rivera 35
Westchester 62, Hamilton 41
Westbrook 56, Alliance Ouchi 52
GIRLS
CITY SECTION
AMIT 43, Valor Academy 13
Angelou 36, Manual Arts 10
Bell 43, Huntington Park 15
Bernstein 41, Hollywood 27
Birmingham 81, El Camino Real 42
Bravo 40, LA Wilson 37
Brio College Prep 41, Legacy College Prep 31
Cleveland 66, Taft 43
Eagle Rock 28, Franklin 9
Esperanza College Prep d. Simon Tech, forfeit
Gardena 30, Carson 28
Granada Hills 63, Chatsworth 26
Granada Hills Kennedy 81, Canoga Park 9
Grant 48, Arleta 34
Harbor Teacher d. Locke, forfeit
Hawkins 63, Dymally 20
King/Drew 78, Washington Prep 29
LACES 51, Fairfax 20
Lakeview Charter 39, Valley Oaks CES 11
Larchmont Charter 49, Middle College 10
LA Marshall 59, Lincoln 12
Mendez 41, Belmont 10
MSAR 48, Lake Balboa College Prep 26
MSCP 52, Horace Mann UCLA 19
New West Charter 58, Foshay 13
North Hollywood 75, Monroe 10
Palisades 53, LA University 22
Panorama 45, Sylmar 29
RFK Community 64, Roybal 23
San Fernando 69, Reseda 17
San Pedro 45, Narbonne 35
Santee 77, Los Angeles 12
South East 56, South Gate 30
Stern 44, University Prep Value 13
Sun Valley Magnet 61, Discovery 11
Verdugo Hills 70, Chavez 16
West Adams 41, Diego Rivera 33
Westchester 62, LA Hamilton 40
Wilmington Banning 59, Rancho Dominguez 22