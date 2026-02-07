High school basketball: Southern Section playoff pairings
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
HIGH SCHOOL BASKETBALL
SOUTHERN SECTION PLAYOFFS
BOYS
FIRST ROUND
WEDNESDAY
(All games at 7 p.m. unless noted)
OPEN DIVISION
Pool A
#9 Crespi at #1 Sierra Canyon
Pool B
#10 Damien at #2 Santa Margarita
Pool C
#11 Etiwanda at #3 Redondo Union
Pool D
#12 La Mirada at #4 Sherman Oaks Notre Dame
Other seeds: #5 St. John Bosco; #6 Corona Centennial; #7 Harvard-Westlake; #8 Corona del Mar
Note: Second-round pool-play games Friday; Third-round games Feb. 17)
DIVISION 1
Santa Barbara at #1 Crean Lutheran
Corona Santiago at #16 Heritage Christian
Newport Beach Pacifica Christian at #9 Village Christian
Oaks Christian at #8 Mira Costa
Windward at #5 Bishop Montgomery
Thousand Oaks at #12 Millikan
Cypress at #13 San Gabriel Academy
Rancho Christian at #4 St. Francis
Tesoro at #3 Inglewood
St. Bernard at #14 La Habra
Fairmont Prep at #11 Crossroads
Long Beach Poly at #6 Brentwood
St. Monica at #7 Rolling Hills Prep
Orange Lutheran at #10 Arcadia
Loyola at #15 Los Alamitos
Pasadena at #2 JSerra
DIVISION 2
La Serna at #1 Bishop Amat
Mayfair at #16 Chino Hills
Oxnard at #9 North Torrance
Silverado at #8 Anaheim Canyon
Santa Monica at #5 Eastvale Roosevelt
Maranatha at #12 Servite
Edison at #13 Esperanza
Valencia at #4 Beverly Hills
Providence at #3 Mater Dei
Burbank at #14 Westlake
Fountain Valley at #11 El Dorado
Leuzinger at #6 St. Anthony
Great Oak at #7 Rancho Verde
Calabasas at #10 San Marcos
Sonora at #15 Elsinore
San Clemente at #2 Hesperia
DIVISION 3
San Marino at #1 Milken
Villa Park at #16 Ontario Christian
Oak Park at #9 Temecula Valley
Viewpoint at #8 Murrieta Mesa
Long Beach Wilson at #5 Riverside King
Warren at #12 Camarillo
Los Altos at #13 Palos Verdes
Golden Valley at #4 Oak Hills
Santa Monica Pacifica Christian at #3 Alta Loma
Ayala at #14 Crescenta Valley
Portola at #11 Glendora
Aliso Niguel at #6 Newport Harbor
Knight at #7 Aquinas
La Salle at #10 Gahr
La Canada at #15 Woodbridge
Eastside at #2 Redlands East Valley
DIVISION 4
Malibu at #1 Bonita
Palm Desert at #16 Blair
Chino at #9 Trabuco Hills
Culver City at #8 Saugus
Godinez at #5 Moorpark
Downey at #12 Norte Vista
Flintridge Prep at Cathedral
Holy Martyrs at #4 Summit
Capistrano Valley Christian at #3 Shalhevet
Pioneer at #14 Palm Springs
Long Beach Jordan at #11 Los Amigos
Cantwell-Sacred Heart at #6 Torrance
Beckman at #7 Colony
Citrus Hill at #10 South Torrance
Santa Paula at #15 Corona
Hart at #2 Walnut
DIVISION 5
Diamond Ranch at #1 Gardena Serra
Valley Torah at at #16 Northwood
Temescal Canyon at #9 California
Rancho Mirage at #8 Bishop Diego
Beaumont at #5 Keppel
Oakwood at #12 San Bernardino
Adelanto at #13 Cerritos
Vasquez at #4 Sierra Vista
Pilibos at #3 Tustin
Charter Oak at #14 Quartz Hill
Temple City at #11 Hacienda Heights Wilson
Indian Springs at #6 Brea Olinda
Arrowhead Christian at #7 San Juan Hills
Diamond Bar at #10 Verbum Dei
Apple Valley at #15 San Juan Hills
Irvine at #2 Calvary Baptist
DIVISION 6
Palmdale Aerospace at #1 Hemet
Placentia Valencia at #16 Vistamar
Western at #9 St. Bonaventure
Highland at #8 Paloma Valley
Grace at #5 Pasadena Poly
Fillmore at #12 Ramona
Ontario at #13 Fontana
Oxford Academy at #4 Montclair
Laguna Hills at #3 Temecula Prep
Foothill Tech at #14 Carter
Cajon at #11 Orange Vista
Valley View at #6 Chadwick
Eisenhower at #7 Santa Clara
Santa Fe at #10 Buckley
La Palma Kennedy at #15 Moreno Valley
Ocean View at #2 Troy
DIVISION 7
Azusa at #1 Tahquitz
Summit Leadership at #16 Vista del Lago
Anaheim at #9 Gabrielino
Bell Gardens at #8 Canyon Country Canyon
Thousand Oaks Hillcrest Christian at #5 Salesian
Westminster La Quinta at #12 CSDR
Channel Islands at #13 YULA
Webb at #4 Thacher
Riverside Notre Dame at #3 Garden Grove
Faith Baptist at #14 San Fernando Valley Academy
La Puente at #11 Norwalk
Arroyo at #6 Rowland
Rosemead at #7 Desert Chapel
Santa Rosa Academy at #10 CAMS
Estancia at #15 Segerstrom
Schurr at #2 Rialto
DIVISION 8
Newport Christian at #1 Excelsior Charter
Redlands Adventist at #16 Hawthorne MSA
Banning at #9 Bolsa Grande
Twentynine Palms at #8 Riverside Prep
Rubidoux at #5 Victor Valley
Sequoyah at #12 Trinity Classical Academy
Loara at #13 Palm Valley
Santa Ana at #4 Barstow
Desert Hot Springs at #3 Desert Christian Academy
Tarbut V’ Torah at #14 South El Monte
Rancho Alamitos at #11 Silver Valley
Packinghouse Christian at #6 Coastal Christian
Western Christian at #7 Big Bear
Duarte at #10 Edgewood
Dunn at #15 Animo Leadership
Rim of the World at #2 San Gabriel
DIVISION 9
Coast Union at #1 Bassett
Sherman Indian at #16 Maricopa
Public Safety Academy at #9 Newbury Park Adventst
Hesperia Christian at #8 Colton
Glendale Adventist at #5 Santa Maria Valley Christian
Mesa Grande at #12 Long Beach First Baptist
Crossroads Christian at #13 Loma Linda Academy
Coachella Valley at #4 San Jacinto Valley
Grove School at #3 Joshua Springs
Samueli Academy at #14 Lakeview Academy
Magnolia Science at #11 Santa Ana Valley
NOVA Academy at #6 Santa Barbara Providence
New Covenant at #7 Cal Lutheran
Pacific at #10 Acaciawood Academy
Ambassador Christian at #15 Mesrobian
Compton Early College at #2 ACE
(Second-round games Friday)
GIRLS
FIRST ROUND
THURSDAY
(All games at 7 p.m. unless noted)
OPEN DIVISION
Pool A
#9 Rancho Christian at #1 Ontario Christian
Pool B
#10 Fairmont Prep at #2 Etiwanda
Pool C
#11 Oak Park at #3 Sierra Canyon
Pool D
#12 Redondo Union at #4 Sage Hill
Other seeds: #5 Mater Dei; #6 Corona Centennial; #7 Lakewood St. Joseph; #8 JSerra
Note: Second-round pool-play games Saturday; Third-round games Feb. 18)
DIVISION 1
Sherman Oaks Notre Dame at #1 Ventura
Bishop Montgomery at #16 Harvard-Westlake
Windward at #9 North Torrance
Rialto at #8 Flintridge Prep
Chino at #5 Valencia
Mira Costa at #12 Oak Hills
Troy at #13 Los Osos
Alemany at #4 Brentwood
Village Christian at #3 Moreno Valley
St. Bonaventure at #14 Thousand Oaks
Marlborough at #11 Beckman
West Torrance at #6 Orange Lutheran
Palos Verdes at #7 Villa Park
Santa Margarita at #10 Esperanza
St. Anthony at #15 Oaks Christian
Buena Park at #2 La Salle
DIVISION 2
Los Altos at #1 Glendora
Portola at #16 Paramount
Claremont at #9 Saugus
Heritage at #8 Chaparral
Bonita at #5 Yucaipa
Campbell Hall at #12 Summit
Camarillo at #13 South Torrance
Crossroads at #4 Rancho Cucamonga
Hacienda Heights Wilson at #3 Crescenta Valley
Gardena Serra at #14 Chino Hills
San Marcos at #11 San Clemente
Sonora at #6 Rolling Hills Prep
Newport Beach Pacifica Christian at #7 San Juan Hills
Dos Pueblos at #10 Los Alamitos
Riverside King at #15 Murrieta Mesa
Trinity Classical Academy at #2 Rosary Academy
DIVISION 3
El Toro at #1 Lynwood
Murrieta Valley at #16 Cerritos
Arcadia at #9 Bishop Amat
CSDR at #8 St. Monica
South Hills at #5 Segerstrom
La Serna at #12 Trabuco Hills
Rio Mesa at #13 Aliso Niguel
Cypress at #4 Oxnard
El Modena at #3 Aquinas
Downey at #14 Keppel
Ramona at #11 Shadow Hills
Lawndale at #6 Leuzinger
San Dimas at #7 St. Margaret’s
Arrowhead Christian at #10 Riverside Poly
Canyon Country Canyon at #15 Vista Murrieta
Huntington Beach at #2 Wiseburn-Da Vinci
DIVISION 4
Eastvale Roosevelt at #1 Long Beach Jordan
Lancaster at #16 South Pasadena
Viewpoint at #9 La Canada
Quartz Hill at #8 Yorba Linda
Xavier Prep at #5 Eastside
Gabrielino at #12 Beaumont
Anaheim Canyon at #13 Moorpark
Knight at #4 Burbank
Loma Linda Academy at #3 El Dorado
Whittier Christian at #14 Ontario
Westlake at #11 Hesperia Christian
Hesperia at #6 Long Beach Wilson
Walnut at #7 Pasadena Poly
Shalhevet at #10 Bolsa Grande
Silverado at #15 Holy Martyrs
St. Genevieve at #2 Marina
DIVISION 5
St. Paul at #1 Tesoro
Lakewood at #16 Sunny Hills
Milken at #9 Bishop Diego
Fullerton at #8 Twentynine Palms
Temescal Canyon at #5 Fountain Valley
Torrance at #12 St. Pius X-St. Matthias
Cantwell-Sacred Heart at #13 Godinez
Heritage Christian at #4 Colony
Temecula Prep at #3 Santa Ana Foothill
Whitney at #14 Calvary Baptist
YULA at #11 San Bernardino
Oakwood at #6 Rio Hondo Prep
Sacred Heart LA at #7 Burbank Burroughs
Santa Paula at #10 Culver City
Carter at #15 West Covina
La Quinta at #2 Western Christian
DIVISION 6
San Gabriel Academy at #1 Carpinteria
Pioneer at #16 San Jacinto
Newbury Park Adventist at #9 Costa Mesa
Immaculate Heart at #8 El Rancho
Loara at #5 Redlands
Savanna at #12 Pilibos
Sherman Indian at #13 Santa Monica
Colton at #4 Palm Desert
Hillcrest at #3 Glendale
Citrus Valley at #14 Notre Dame Academy
Irvine at #11 Liberty
Rowland at #6 Whittier
San Jacinto Valley at #7 Hart
Woodbridge at #10 Sante Fe
Warren at #15 Fontana
Silver Valley at #2 Cerritos Valley Christian
DIVISION 7
Hawthorne MSA at #1 Fillmore
Lucerne Valley at #16 Foothill Tech
Capistrano Valley Christian at #9 Monrovia
Laguna Hills at #8 Mary Star of the Sea
Desert Christian Academy at #5 Dominguez
Desert Christian at #12 Rosemead
Patriot at #13 Arlington
Villanova Prep at #4 St. Monica Academy
Vistamar at #3 AGBU
Indian Springs at #14 Nogales
Ridgecrest Burroughs at #11 Chaffey
Coastal Christian at #6 Barstow
La Palma Kennedy at #7 San Jacinto Leadership Academy
Long Beach Poly at #10 St. Mary’s Academy
Garden Grove at #15 Kaiser
Cajon at #2 Paloma Valley
DIVISION 8
Excelsior Charter at #1 Cobalt
Yucca Valley at #16 Laguna Blanca
University Prep at #9 Anaheim
Elsinore at #8 Norwalk
Orange at #5 California Military
Banning at #12 Coachella Valley
Duarte at #13 Riverside Notre Dame
Santa Barbara Providence at #4 Santa Ana Valley
Mesa Grande at #3 EF Academy
Compton Early College at #14 Schurr
Packinghouse Christian at #11 South El Monte
Edgewood at #6 CAMS
Anza Hamilton at #7 Victor Valley
Samueli Academy at #10 Chadwick
Westminster at #15 Santa Monica Pacifica Christian
Desert Chapel at #2 Riverside North
DIVISION 9
Southwestern Academy at #1 NOVA Academy Early College
Eisenhower at #16 Vista del Lago
Saddleback at #9 Victor Valley Christian
Webb at #8 Santa Clarita Christian
Riverside Bethel Christian at #5 Channel Islands
La Puente at #12 Jurupa Hills
Desert Hot Springs at #13 Glendale Adventist
San Luis Obispo Classical at #4 Temple City
La Sierra at #3 Cate
Faith Baptist at #14 Arroyo
Miller at #11 Newport Christian
Ganesha at #6 Redlands Adventist
Lakeview Academy at #7 San Gabriel
Thousand Oaks Hillcrest Christian at #10 Sierra Vista
Santa Maria Valley Christian at #15 Rancho Alamitos
Western at #2 Avalon
(Second-round games Saturday)