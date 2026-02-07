Advertisement
High School Sports

High school basketball: Southern Section playoff pairings

Basketball on court.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
HIGH SCHOOL BASKETBALL

SOUTHERN SECTION PLAYOFFS

BOYS

FIRST ROUND

WEDNESDAY

(All games at 7 p.m. unless noted)

OPEN DIVISION

Pool A

#9 Crespi at #1 Sierra Canyon

Pool B

#10 Damien at #2 Santa Margarita

Pool C

#11 Etiwanda at #3 Redondo Union

Pool D

#12 La Mirada at #4 Sherman Oaks Notre Dame

Other seeds: #5 St. John Bosco; #6 Corona Centennial; #7 Harvard-Westlake; #8 Corona del Mar

Note: Second-round pool-play games Friday; Third-round games Feb. 17)

DIVISION 1

Santa Barbara at #1 Crean Lutheran

Corona Santiago at #16 Heritage Christian

Newport Beach Pacifica Christian at #9 Village Christian

Oaks Christian at #8 Mira Costa

Windward at #5 Bishop Montgomery

Thousand Oaks at #12 Millikan

Cypress at #13 San Gabriel Academy

Rancho Christian at #4 St. Francis

Tesoro at #3 Inglewood

St. Bernard at #14 La Habra

Fairmont Prep at #11 Crossroads

Long Beach Poly at #6 Brentwood

St. Monica at #7 Rolling Hills Prep

Orange Lutheran at #10 Arcadia

Loyola at #15 Los Alamitos

Pasadena at #2 JSerra

DIVISION 2

La Serna at #1 Bishop Amat

Mayfair at #16 Chino Hills

Oxnard at #9 North Torrance

Silverado at #8 Anaheim Canyon

Santa Monica at #5 Eastvale Roosevelt

Maranatha at #12 Servite

Edison at #13 Esperanza

Valencia at #4 Beverly Hills

Providence at #3 Mater Dei

Burbank at #14 Westlake

Fountain Valley at #11 El Dorado

Leuzinger at #6 St. Anthony

Great Oak at #7 Rancho Verde

Calabasas at #10 San Marcos

Sonora at #15 Elsinore

San Clemente at #2 Hesperia

DIVISION 3

San Marino at #1 Milken

Villa Park at #16 Ontario Christian

Oak Park at #9 Temecula Valley

Viewpoint at #8 Murrieta Mesa

Long Beach Wilson at #5 Riverside King

Warren at #12 Camarillo

Los Altos at #13 Palos Verdes

Golden Valley at #4 Oak Hills

Santa Monica Pacifica Christian at #3 Alta Loma

Ayala at #14 Crescenta Valley

Portola at #11 Glendora

Aliso Niguel at #6 Newport Harbor

Knight at #7 Aquinas

La Salle at #10 Gahr

La Canada at #15 Woodbridge

Eastside at #2 Redlands East Valley

DIVISION 4

Malibu at #1 Bonita

Palm Desert at #16 Blair

Chino at #9 Trabuco Hills

Culver City at #8 Saugus

Godinez at #5 Moorpark

Downey at #12 Norte Vista

Flintridge Prep at Cathedral

Holy Martyrs at #4 Summit

Capistrano Valley Christian at #3 Shalhevet

Pioneer at #14 Palm Springs

Long Beach Jordan at #11 Los Amigos

Cantwell-Sacred Heart at #6 Torrance

Beckman at #7 Colony

Citrus Hill at #10 South Torrance

Santa Paula at #15 Corona

Hart at #2 Walnut

DIVISION 5

Diamond Ranch at #1 Gardena Serra

Valley Torah at at #16 Northwood

Temescal Canyon at #9 California

Rancho Mirage at #8 Bishop Diego

Beaumont at #5 Keppel

Oakwood at #12 San Bernardino

Adelanto at #13 Cerritos

Vasquez at #4 Sierra Vista

Pilibos at #3 Tustin

Charter Oak at #14 Quartz Hill

Temple City at #11 Hacienda Heights Wilson

Indian Springs at #6 Brea Olinda

Arrowhead Christian at #7 San Juan Hills

Diamond Bar at #10 Verbum Dei

Apple Valley at #15 San Juan Hills

Irvine at #2 Calvary Baptist

DIVISION 6

Palmdale Aerospace at #1 Hemet

Placentia Valencia at #16 Vistamar

Western at #9 St. Bonaventure

Highland at #8 Paloma Valley

Grace at #5 Pasadena Poly

Fillmore at #12 Ramona

Ontario at #13 Fontana

Oxford Academy at #4 Montclair

Laguna Hills at #3 Temecula Prep

Foothill Tech at #14 Carter

Cajon at #11 Orange Vista

Valley View at #6 Chadwick

Eisenhower at #7 Santa Clara

Santa Fe at #10 Buckley

La Palma Kennedy at #15 Moreno Valley

Ocean View at #2 Troy

DIVISION 7

Azusa at #1 Tahquitz

Summit Leadership at #16 Vista del Lago

Anaheim at #9 Gabrielino

Bell Gardens at #8 Canyon Country Canyon

Thousand Oaks Hillcrest Christian at #5 Salesian

Westminster La Quinta at #12 CSDR

Channel Islands at #13 YULA

Webb at #4 Thacher

Riverside Notre Dame at #3 Garden Grove

Faith Baptist at #14 San Fernando Valley Academy

La Puente at #11 Norwalk

Arroyo at #6 Rowland

Rosemead at #7 Desert Chapel

Santa Rosa Academy at #10 CAMS

Estancia at #15 Segerstrom

Schurr at #2 Rialto

DIVISION 8

Newport Christian at #1 Excelsior Charter

Redlands Adventist at #16 Hawthorne MSA

Banning at #9 Bolsa Grande

Twentynine Palms at #8 Riverside Prep

Rubidoux at #5 Victor Valley

Sequoyah at #12 Trinity Classical Academy

Loara at #13 Palm Valley

Santa Ana at #4 Barstow

Desert Hot Springs at #3 Desert Christian Academy

Tarbut V’ Torah at #14 South El Monte

Rancho Alamitos at #11 Silver Valley

Packinghouse Christian at #6 Coastal Christian

Western Christian at #7 Big Bear

Duarte at #10 Edgewood

Dunn at #15 Animo Leadership

Rim of the World at #2 San Gabriel

DIVISION 9

Coast Union at #1 Bassett

Sherman Indian at #16 Maricopa

Public Safety Academy at #9 Newbury Park Adventst

Hesperia Christian at #8 Colton

Glendale Adventist at #5 Santa Maria Valley Christian

Mesa Grande at #12 Long Beach First Baptist

Crossroads Christian at #13 Loma Linda Academy

Coachella Valley at #4 San Jacinto Valley

Grove School at #3 Joshua Springs

Samueli Academy at #14 Lakeview Academy

Magnolia Science at #11 Santa Ana Valley

NOVA Academy at #6 Santa Barbara Providence

New Covenant at #7 Cal Lutheran

Pacific at #10 Acaciawood Academy

Ambassador Christian at #15 Mesrobian

Compton Early College at #2 ACE

(Second-round games Friday)

GIRLS

FIRST ROUND

THURSDAY

(All games at 7 p.m. unless noted)

OPEN DIVISION

Pool A

#9 Rancho Christian at #1 Ontario Christian

Pool B

#10 Fairmont Prep at #2 Etiwanda

Pool C

#11 Oak Park at #3 Sierra Canyon

Pool D

#12 Redondo Union at #4 Sage Hill

Other seeds: #5 Mater Dei; #6 Corona Centennial; #7 Lakewood St. Joseph; #8 JSerra

Note: Second-round pool-play games Saturday; Third-round games Feb. 18)

DIVISION 1

Sherman Oaks Notre Dame at #1 Ventura

Bishop Montgomery at #16 Harvard-Westlake

Windward at #9 North Torrance

Rialto at #8 Flintridge Prep

Chino at #5 Valencia

Mira Costa at #12 Oak Hills

Troy at #13 Los Osos

Alemany at #4 Brentwood

Village Christian at #3 Moreno Valley

St. Bonaventure at #14 Thousand Oaks

Marlborough at #11 Beckman

West Torrance at #6 Orange Lutheran

Palos Verdes at #7 Villa Park

Santa Margarita at #10 Esperanza

St. Anthony at #15 Oaks Christian

Buena Park at #2 La Salle

DIVISION 2

Los Altos at #1 Glendora

Portola at #16 Paramount

Claremont at #9 Saugus

Heritage at #8 Chaparral

Bonita at #5 Yucaipa

Campbell Hall at #12 Summit

Camarillo at #13 South Torrance

Crossroads at #4 Rancho Cucamonga

Hacienda Heights Wilson at #3 Crescenta Valley

Gardena Serra at #14 Chino Hills

San Marcos at #11 San Clemente

Sonora at #6 Rolling Hills Prep

Newport Beach Pacifica Christian at #7 San Juan Hills

Dos Pueblos at #10 Los Alamitos

Riverside King at #15 Murrieta Mesa

Trinity Classical Academy at #2 Rosary Academy

DIVISION 3

El Toro at #1 Lynwood

Murrieta Valley at #16 Cerritos

Arcadia at #9 Bishop Amat

CSDR at #8 St. Monica

South Hills at #5 Segerstrom

La Serna at #12 Trabuco Hills

Rio Mesa at #13 Aliso Niguel

Cypress at #4 Oxnard

El Modena at #3 Aquinas

Downey at #14 Keppel

Ramona at #11 Shadow Hills

Lawndale at #6 Leuzinger

San Dimas at #7 St. Margaret’s

Arrowhead Christian at #10 Riverside Poly

Canyon Country Canyon at #15 Vista Murrieta

Huntington Beach at #2 Wiseburn-Da Vinci

DIVISION 4

Eastvale Roosevelt at #1 Long Beach Jordan

Lancaster at #16 South Pasadena

Viewpoint at #9 La Canada

Quartz Hill at #8 Yorba Linda

Xavier Prep at #5 Eastside

Gabrielino at #12 Beaumont

Anaheim Canyon at #13 Moorpark

Knight at #4 Burbank

Loma Linda Academy at #3 El Dorado

Whittier Christian at #14 Ontario

Westlake at #11 Hesperia Christian

Hesperia at #6 Long Beach Wilson

Walnut at #7 Pasadena Poly

Shalhevet at #10 Bolsa Grande

Silverado at #15 Holy Martyrs

St. Genevieve at #2 Marina

DIVISION 5

St. Paul at #1 Tesoro

Lakewood at #16 Sunny Hills

Milken at #9 Bishop Diego

Fullerton at #8 Twentynine Palms

Temescal Canyon at #5 Fountain Valley

Torrance at #12 St. Pius X-St. Matthias

Cantwell-Sacred Heart at #13 Godinez

Heritage Christian at #4 Colony

Temecula Prep at #3 Santa Ana Foothill

Whitney at #14 Calvary Baptist

YULA at #11 San Bernardino

Oakwood at #6 Rio Hondo Prep

Sacred Heart LA at #7 Burbank Burroughs

Santa Paula at #10 Culver City

Carter at #15 West Covina

La Quinta at #2 Western Christian

DIVISION 6

San Gabriel Academy at #1 Carpinteria

Pioneer at #16 San Jacinto

Newbury Park Adventist at #9 Costa Mesa

Immaculate Heart at #8 El Rancho

Loara at #5 Redlands

Savanna at #12 Pilibos

Sherman Indian at #13 Santa Monica

Colton at #4 Palm Desert

Hillcrest at #3 Glendale

Citrus Valley at #14 Notre Dame Academy

Irvine at #11 Liberty

Rowland at #6 Whittier

San Jacinto Valley at #7 Hart

Woodbridge at #10 Sante Fe

Warren at #15 Fontana

Silver Valley at #2 Cerritos Valley Christian

DIVISION 7

Hawthorne MSA at #1 Fillmore

Lucerne Valley at #16 Foothill Tech

Capistrano Valley Christian at #9 Monrovia

Laguna Hills at #8 Mary Star of the Sea

Desert Christian Academy at #5 Dominguez

Desert Christian at #12 Rosemead

Patriot at #13 Arlington

Villanova Prep at #4 St. Monica Academy

Vistamar at #3 AGBU

Indian Springs at #14 Nogales

Ridgecrest Burroughs at #11 Chaffey

Coastal Christian at #6 Barstow

La Palma Kennedy at #7 San Jacinto Leadership Academy

Long Beach Poly at #10 St. Mary’s Academy

Garden Grove at #15 Kaiser

Cajon at #2 Paloma Valley

DIVISION 8

Excelsior Charter at #1 Cobalt

Yucca Valley at #16 Laguna Blanca

University Prep at #9 Anaheim

Elsinore at #8 Norwalk

Orange at #5 California Military

Banning at #12 Coachella Valley

Duarte at #13 Riverside Notre Dame

Santa Barbara Providence at #4 Santa Ana Valley

Mesa Grande at #3 EF Academy

Compton Early College at #14 Schurr

Packinghouse Christian at #11 South El Monte

Edgewood at #6 CAMS

Anza Hamilton at #7 Victor Valley

Samueli Academy at #10 Chadwick

Westminster at #15 Santa Monica Pacifica Christian

Desert Chapel at #2 Riverside North

DIVISION 9

Southwestern Academy at #1 NOVA Academy Early College

Eisenhower at #16 Vista del Lago

Saddleback at #9 Victor Valley Christian

Webb at #8 Santa Clarita Christian

Riverside Bethel Christian at #5 Channel Islands

La Puente at #12 Jurupa Hills

Desert Hot Springs at #13 Glendale Adventist

San Luis Obispo Classical at #4 Temple City

La Sierra at #3 Cate

Faith Baptist at #14 Arroyo

Miller at #11 Newport Christian

Ganesha at #6 Redlands Adventist

Lakeview Academy at #7 San Gabriel

Thousand Oaks Hillcrest Christian at #10 Sierra Vista

Santa Maria Valley Christian at #15 Rancho Alamitos

Western at #2 Avalon

(Second-round games Saturday)
