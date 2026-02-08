The Times’ top 25 high school basketball rankings
A look at The Times’ top 25 boys’ basketball rankings for the Southland after the regular season.
Rk. School (Rec.); Comment; ranking last week
1. SIERRA CANYON (22-1); vs. Crespi, Wednesday; 1
2. REDONDO UNION (25-3); vs. Etiwanda, Wednesday; 2
3. SANTA MARGARITA (26-3); vs. Damien, Wednesday; 3
4. SHERMAN OAKS NOTRE DAME (19-6); vs. La Mirada, Wednesday; 4
5. ST. JOHN BOSCO (20-7); vs. La Mirada, Friday; 5
6. HARVARD-WESTLAKE (22-5); vs. Damien, Friday; 6
7. LA MIRADA (22-6); at SO Notre Dame, Wednesday; 7
8. CORONA DEL MAR (27-1); vs. Crespi, Friday; 9
9. DAMIEN (26-5); at Santa Margarita, Wednesday; 8
10. CORONA CENTENNIAL (25-5); vs. Etiwanda, Friday; 10
11. ETIWANDA (26-2); at Redondo Union, Wednesday; 11
12. CRESPI (19-11); at Sierra Canyon, Wednesday; 12
13. VILLAGE CHRISTIAN (22-6); vs. Newport Beach Pacifica Christian, Wednesday; 13
14. INGLEWOOD (25-5); vs. Tesoro, Wednesday; 14
15. CREAN LUTHERAN (21-7); vs. Santa Barbara, Wednesday; 15
16. JSERRA (19-12); vs. Pasadena, Wednesday; 16
17. LOS ALAMITOS (19-9); vs. Loyola, Wednesday; 17
18. BRENTWOOD (25-3); vs. Long Beach Poly, Wednesday 18
19. LOYOLA (15-15); at Los Alamitos, Wednesday; 19
20. ST. FRANCIS (21-8); vs. Rancho Christian, Wednesday; 20
21. ORANGE LUTHERAN (18-9); at Arcadia, Wednesday; 21
22. ELSINORE (28-0); vs. Sonora, Wednesday; 22
23. ROLLING HILLS PREP (21-6); vs. St. Monica, Wednesday; 23
24. NEWPORT BEACH PACIFICA CHRISTIAN (20-7); at Village Christian, Wednesday; NR
25. SAN GABRIEL ACADEMY (19-8); vs. Cypress, Wednesday; 25