The Times’ top 25 high school basketball rankings

Sierra Canyon coach Andre Chevalier watches a game standing along the sideline.
Andre Chevalier has Sierra Canyon seeded No. 1 for the Southern Section Open Division boys’ basketball playoffs.
(Getty Images)
EL SEGUNDO, CA-AUGUST 14, 2019: Eric Sondheimer, Prep Sports Columnist, Los Angeles Times
By Eric Sondheimer
A look at The Times’ top 25 boys’ basketball rankings for the Southland after the regular season.

Rk. School (Rec.); Comment; ranking last week

1. SIERRA CANYON (22-1); vs. Crespi, Wednesday; 1

2. REDONDO UNION (25-3); vs. Etiwanda, Wednesday; 2

3. SANTA MARGARITA (26-3); vs. Damien, Wednesday; 3

4. SHERMAN OAKS NOTRE DAME (19-6); vs. La Mirada, Wednesday; 4

5. ST. JOHN BOSCO (20-7); vs. La Mirada, Friday; 5

6. HARVARD-WESTLAKE (22-5); vs. Damien, Friday; 6

7. LA MIRADA (22-6); at SO Notre Dame, Wednesday; 7

8. CORONA DEL MAR (27-1); vs. Crespi, Friday; 9

9. DAMIEN (26-5); at Santa Margarita, Wednesday; 8

10. CORONA CENTENNIAL (25-5); vs. Etiwanda, Friday; 10

11. ETIWANDA (26-2); at Redondo Union, Wednesday; 11

12. CRESPI (19-11); at Sierra Canyon, Wednesday; 12

13. VILLAGE CHRISTIAN (22-6); vs. Newport Beach Pacifica Christian, Wednesday; 13

14. INGLEWOOD (25-5); vs. Tesoro, Wednesday; 14

15. CREAN LUTHERAN (21-7); vs. Santa Barbara, Wednesday; 15

16. JSERRA (19-12); vs. Pasadena, Wednesday; 16

17. LOS ALAMITOS (19-9); vs. Loyola, Wednesday; 17

18. BRENTWOOD (25-3); vs. Long Beach Poly, Wednesday 18

19. LOYOLA (15-15); at Los Alamitos, Wednesday; 19

20. ST. FRANCIS (21-8); vs. Rancho Christian, Wednesday; 20

21. ORANGE LUTHERAN (18-9); at Arcadia, Wednesday; 21

22. ELSINORE (28-0); vs. Sonora, Wednesday; 22

23. ROLLING HILLS PREP (21-6); vs. St. Monica, Wednesday; 23

24. NEWPORT BEACH PACIFICA CHRISTIAN (20-7); at Village Christian, Wednesday; NR

25. SAN GABRIEL ACADEMY (19-8); vs. Cypress, Wednesday; 25
Eric Sondheimer

Eric Sondheimer is the prep sports columnist for the Los Angeles Times. He has been honored seven times by the California Prep Sportswriters Assn. for best prep sports column.

