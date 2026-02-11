Advertisement
High School Sports

High school basketball: Boys’ playoff scores from Wednesday

Basketball on court.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
HIGH SCHOOL BASKETBALL PLAYOFFS
WEDNESDAY’S RESULTS

BOYS
CITY SECTION
OPEN DIVISION
Quarterfinals
#1 Palisades 72, #8 El Camino Real 45
#5 San Pedro 51, #4 Washington Prep 47
#6 Fairfax 66, #3 Birmingham 58
#2 Cleveland 57, #7 Narbonne 52

DIVISION I
First Round
#1 Granada Hills 83, #16 Bernstein 53
#9 LA Marshall 60, #8 Triumph Charter 55
#5 LA Jordan 53, #12 LA Hamilton 38
#4 Crenshaw 69, #13 Grant 58
#3 Venice 73, #14 North Hollywood 64
#6 Sun Valley Poly 44, #11 Westchester 36
#10 Rancho Dominguez 61, #7 Taft 58
#2 Chatsworth 81, #15 LA Wilson 53

DIVISION II
First Round
#1 Bravo 76, #16 Granada Hills Kennedy 51
#8 MSCP 74, #9 LA Roosevelt 50
#12 Downtown Magnets 59, #5 Dorsey 54
#4 King/Drew 64, #13 View Park 34
#3 Sylmar 72, #14 Lincoln 65
#6 Carson 68, #11 LACES 53
#10 Marquez 55, #7 Garfield 38
#2 Eagle Rock 53, #15 LA University 51

DIVISION III
First Round
#1 RFK Community 69, #16 Wilmington Banning 51
#9 Orthopaedic 43, #8 South Gate 33
#5 Huntington Park 52, #12 WISH Academy 37
#4 Hollywood 55, #13 Middle College 51
#3 SOCES 89, #14 South East 57
#6 Foshay 81, #11 Arleta 76
#10 Verdugo Hills 51, #7 Northridge Academy 32
#2 Los Angeles 56, #15 Roybal 34

DIVISION IV
First Round
#16 Jefferson 95, #17 Larchmont Charter 53
#20 USC-MAE 54, #13 University Prep Value 45
#14 West Adams 52, #19 USC Hybrid 37
#15 New West Charter 53, #18 Harbor Teacher 38

DIVISION V
First Round
#17 Central City Value 56, #16 Simon Tech 54
#9 Sotomayor 56, #24 CHAMPS 37
#21 Camino Nuevo 60, #12 Horace Mann UCLA 55
#13 Magnolia Science 37, #20 Manual Arts 36
#19 Santee 85, #14 Valor Academy 49
#11 Torres 58, #23 Animo De La Hoya 30
#10 East College Prep 55, #23 Collins Family 51
#18 Chavez 54, #15 Animo Pat Brown 31

SOUTHERN SECTION
OPEN DIVISION
Pool Play
#1 Sierra Canyon 71, #9 Crespi 54
#2 Santa Margarita 81, #10 Damien 71
#3 Redondo Union 74, #11 Etiwanda 31
#4 Sherman Oaks Notre Dame 76, #12 La Mirada 60

DIVISION 1
First Round
#1 Crean Lutheran 87, Santa Barbara 61
Corona Santiago 60, #16 Heritage Christian 55
#9 Village Christian 65, Orange County Pacifica Christian 63
#8 Mira Costa 57, Oaks Christian 56
Windward 77, #5 Bishop Montgomery 61
#12 Millikan 79, Thousand Oaks 34
Cypress 61, #13 San Gabriel Academy 58
Rancho Christian 78, #4 St. Francis 59
#3 Inglewood 102, Tesoro 71
St. Bernard 63, #14 La Habra 51
Fairmont Prep 52, #11 Crossroads 43
#6 Brentwood 61, Long Beach Poly 55
#7 Rolling Hills Prep 50, St. Monica 47
Orange Lutheran 79, #10 Arcadia 74
Loyola 72, #15 Los Alamitos 64
#2 JSerra 72, Pasadena 66

DIVISION 2
First Round
#1 Bishop Amat 68, La Serna 42
#16 Chino Hills 59, Mayfair 57
Oxnard 45, #9 North Torrance 43
#8 Anaheim Canyon 63, Silverado 55
#5 Eastvale Roosevelt 82, Santa Monica 61
#12 Servite 70, Maranatha 66
Edison 79, #13 Esperanza 76
Valencia 65, #4 Beverly Hills 63
#3 Mater Dei 83, Burbank Providence 63
#14 Westlake 65, Burbank 39
#11 El Dorado 74, Fountain Valley 62
Leuzinger 79, #6 St. Anthony 68
#7 Rancho Verde 68, Great Oak 64
#10 San Marcos 69, Calabasas 51
#15 Elsinore 80, Sonora 78
#2 Hesperia 52, San Clemente 41

DIVISION 3
San Marino 59, #1 Milken 57
#16 Ontario Christian 70, Villa Park 61
#9 Temecula Valley 66, Oak Park 54
#8 Murrieta Mesa 71, Viewpoint 58
Long Beach Wilson 59. #5 Riverside King 52
Warren 66, #12 Camarillo 44
Los Altos 59, #13 Palos Verdes 56
Golden Valley 66, #4 Oak Hills 49
#3 Alta Loma 51, Santa Monica Pacifica Christian 34
Ayala 59, #14 Crescenta Valley 55
#11 Glendora 70, Portola 68
Aliso Niguel 68, #6 Newport Harbor 60
#7 Aquinas 54, Knight 50
#10 Gahr 60, La Salle 55
#15 Woodbridge 65, La Canada 50
Eastside 65, #2 Redlands East Valley 61

DIVISION 4
#1 Bonita 71, Malibu 34
#16 Blair 74, Palm Desert 66
#9 Trabuco Hills 70, Chino 54
#8 Saugus 65, Culver City 64
#5 Moorpark 101, Godinez 75
#12 Norte Vista 77, Downey 76
Cathedral 64, Flintridge Prep 36
#4 Summit 70, Holy Martyrs 65
#3 Shalhevet 57, Capistrano Valley Christian 51
#14 Palm Springs 67, Pioneer 46
Long Beach Jordan 69, #11 Los Amigos 65
#6 Torrance 61, Cantwell-Sacred Heart 55
#7 Colony 59, Beckman 51
#10 South Torrance 61, Citrus Hill 60
#15 Corona 95, Santa Paula 91
Hart 73, #2 Walnut 63

DIVISION 5
#1 Gardena Serra 82, Diamond Ranch 75
#16 Northwood 56, Valley Torah 51
#9 California 73, Temescal Canyon 49
Rancho Mirage 54, #8 Bishop Diego 53
Beaumont 63, #5 Mark Keppel 62
Oakwood 72, #12 San Bernardino 69
Adelanto 66, #13 Cerritos 55
Vasquez 67, #4 Sierra Vista 61
Pilibos 42, #3 Tustin 31
#14 Quartz Hill 70, Charter Oak 65
Temple City 39, #11 Hacienda Heights Wilson 28
#6 Brea Olinda 70, Indian Springs 54
#7 San Juan Hills 63, Arrowhead Christian 56
#10 Verbum Dei Jesuit 61, Diamond Bar 42
#15 San Juan Hills 84, Apple Valley 65
Irvine 84, #2 Calvary Baptist 68

DIVISION 6
#1 Hemet 75, Palmdale Aerospace 64
Placentia Valencia 62, #16 Vistamar 51
#9 St. Bonaventure 58, Western 42
Highland 43, #8 Paloma Valley 42
#5 Pasadena Poly 63, Grace 32
#12 Ramona 91, Fillmore 58
#13 Fontana 77, Ontario 54
#4 Montclair 68, Oxford Academy 58
Laguna Hills 85, #3 Temecula Prep 80
#14 Carter 72, Foothill Tech 56
#11 Orange Vista 60, Cajon 39
Valley View 57, #6 Chadwick 48
Eisenhower 80, #7 Santa Clara 73
#10 Buckley 59, Santa Fe 49
#15 Moreno Valley 62, La Palma Kennedy 55
#2 Troy 69, Ocean View 59

DIVISION 7
#1 Tahquitz 72, Azusa 65
#16 Vista del Lago 51, Summit Leadership 35
Anaheim 75, #9 Gabrielino 60
#8 Canyon Country Canyon 98, Bell Gardens 68
#5 Salesian 88, Thousand Oaks Hillcrest Christian 24
Westminster La Quinta 71, #12 CSDR 42
#13 YULA 64, Channel Islands 41
Webb 44, #4 Thacher 38
Riverside Notre Dame 61, #3 Garden Grove 60
Faith Baptist 57, #14 San Fernando Valley Academy 51
#11 Norwalk 52, La Puente 31
#6 Rowland 56, Arroyo 46
Rosemead 75, #7 Desert Chapel 47
Santa Rosa Academy 69, #10 CAMS 53
#15 Segerstrom 52, Estancia 42
#2 Rialto 58, Schurr 49

DIVISION 8
#1 Excelsior Charter 69, Newport Christian 54
Redlands Adventist at #16 Hawthorne MSA
#9 Bolsa Grande 52, Banning 43
Twentynine Palms 76, #8 Riverside Prep 63
#5 Victor Valley 82, Rubidoux 72
#12 Trinity Classical Academy 68, Sequoyah 54
Loara 73, #13 Palm Valley 21
#4 Barstow 68, Santa Ana 49
#3 Desert Christian Academy 63, Desert Hot Springs 57
#14 South El Monte 70, Tarbut V’ Torah 36
#11 Silver Valley 63, Rancho Alamitos 46
#6 Coastal Christian 82, Packinghouse Christian 54
#7 Big Bear 79, Western Christian 58
#10 Edgewood 52, Duarte 45
Dunn 77, #15 Animo Leadership 23
#2 San Gabriel 62, Rim of the World 44

DIVISION 9
First Round
#1 Bassett 53, Coast Union 9
Sherman Indian 48, #16 Maricopa 38
#9 Newbury Park Adventist 54, Public Safety Academy 49
#8 Colton 64, Hesperia Christian 35
#5 Santa Maria Valley Christian 88, Glendale Adventist 47
#12 Long Beach First Baptist 66, Mesa Grande Academy 42
#13 Loma Linda Academy 64, Crossroads Christian 22
#4 San Jacinto Valley 79, Coachella Valley 75
Grove School 64, #3 Joshua Springs 46
Samueli Academy 58, #14 Lakeview Leadership 39
#11 Santa Ana Valley 54, Magnolia Science 47
#6 Santa Barbara Providence 54, NOVA Academy 31
#7 Cal Lutheran 88, New Covenant 31
Pacific 68, #10 Acaciawood 66
#15 Mesrobian 60, Ambassador Christian 55
#2 ACE 78, Compton Early College 66
