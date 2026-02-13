High school basketball: Friday playoff scores and Saturday schedule
FRIDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
QUARTERFINALS
DIVISION I
#1 Granada Hills 82, #9 LA Marshall 50
#5 LA Jordan at #4 Crenshaw, 1 p.m. Saturday
#3 Venice 58, #6 Sun Valley Poly 40
at #2 Chatsworth 67, #10 Rancho Dominguez 64
DIVISION II
#1 Bravo d. #8 MSCP, forfeit
#4 King/Drew 52, #12 Downtown Magnets 50
#6 Carson at #3 Sylmar
#10 Marquez 57, #2 Eagle Rock 50
DIVISION III
#1 RFK Community 49, #9 Orthopaedic 46
#5 Huntington Park 45, #4 Hollywood 36
#3 SOCES 84, #6 Foshay 64
#10 Verdugo Hills 59, #2 Los Angeles 58
Note: Semifinals Feb. 21-22; Finals Feb. 27-28.
SECOND ROUND
DIVISION IV
#1 East Valley 73, #16 Jefferson 47
#8 Hawkins 73, #9 Mendez 18
#5 San Fernando 71, #12 Animo Robinson 65
#4 Gardena 65, #20 USC-MAE 60
#3 Bell 53, #14 West Adams 41
#6 Angelou 56, #11 Alliance Marine-Innovation 27
#7 Contreras 64, #10 Animo Watts 50
#2 Franklin 74, #15 New West Charter 37
DIVISION V
#17 Central City Value at #1 Van Nuys
#8 Legacy 58, #9 Sotomayor 43
#21 Camino Nuevo 56, #5 Stella 29
#13 Magnolia Science Academy 55, #4 Sun Valley Magnet 47
#19 Santee 78, #3 Vaughn 56
#11 Torres 69, #6 Animo Venice 39
#7 Monroe 61, #10 East College Prep 39
#2 Canoga Park 57, #18 Chavez 45
Note: Quarterfinals Feb. 18; Semifinals Feb. 20; Finals Feb. 27-28.
SOUTHERN SECTION
SECOND ROUND
OPEN DIVISION
Pool A
#9 Crespi 82, #8 Corona del Mar 70
Pool B
#7 Harvard-Westlake 67, #10 Damien 62
Pool C
#6 Corona Centennial 74, #11 Etiwanda 48
Pool D
#12 La Mirada 56, #5 St. John Bosco 53
Note: Third round pool play games Tuesday at higher seeds; Quarterfinals Feb. 20; Semifinals Feb. 24; Finals Feb. 28 at Toyota Arena.
DIVISION 1
#1 Crean Lutheran 87, Corona Santiago 80
#9 Village Christian 67, #8 Mira Costa 66
#12 Millikan 79, Windward 75
Rancho Christian 94, Cypress 82
#3 Inglewood 103, St. Bernard 92
Fairmont Prep 60, #6 Brentwood 57
#7 Rolling Hills Prep 63, Orange Lutheran 52
#2 JSerra 75, Loyola 46
DIVISION 2
#1 Bishop Amat 81, Chino Hills 74
#8 Anaheim Canyon 70, Oxnard 67
#12 Servite at #5 Eastvale Roosevelt, Saturday
Edison 58, Valencia 56
#3 Mater Dei 85, #14 Westlake 59
#11 El Dorado 66, Leuzinger 61
#7 Rancho Verde 84, #10 San Marcos 69
#2 Hesperia 77, #15 Elsinore 62
DIVISION 3
#16 Ontario Christian 54, San Marino 52
#8 Murrieta Mesa 88, #9 Temecula Valley 67
Warren 64, Long Beach Wilson 61
Golden Valley 61, Los Altos 54
#3 Alta Loma 65, Ayala 56
Aliso Niguel 87, #11 Glendora 73
#10 Gahr 56, #7 Aquinas 42
#15 Woodbridge 44, Eastside 39
DIVISION 4
#16 Blair 79, #1 Bonita 71
#9 Trabuco Hills 60, #8 Saugus 54
#12 Norte Vista 71, #5 Moorpark 69
Cathedral 56, #4 Summit 51
#3 Shalhevet 42, #14 Palm Springs 41
Long Beach Jordan 71, #6 Torrance 66
#7 Colony 57, #10 South Torrance 48
#2 Walnut 71, #15 Corona 70
DIVISION 5
#1 Gardena Serra 55, #16 Northwood 47
Rancho Mirage 87, #9 California 73
Oakwood 77, Beaumont 52
Vasquez 45, Adelanto 41
Pilibos 53, #14 Quartz Hill 47
Temple City 56, #6 Brea Olinda 50
#10 Verbum Dei 42, Rio Mesa 35
#15 San Juan Hills 75, Irvine 63
DIVISION 6
Placentia Valencia 65, #1 Hemet 63
#9 St. Bonaventure 54, Highland 43
#12 Ramona 52, #5 Pasadena Poly 35
#4 Montclair 64, #13 Fontana 63
Laguna Hills 88, #14 Carter 50
#11 Orange Vista 67, Valley View 63
#10 Buckley 72, Eisenhower 57
#15 Moreno Valley 49, #2 Troy 42
DIVISION 7
#16 Vista del Lago 50, #1 Tahquitz 45
#8 Canyon Country Canyon 60, Anaheim 52
#5 Salesian 58, Westminster La Quinta 51
Webb 74, #13 YULA 71
Riverside Notre Dame 59, Faith Baptist 48
#6 Rowland 45, #11 Norwalk 44
Rosemead 65, Santa Rosa Academy 47
#2 Rialto 67, #15 Segerstrom 53
DIVISION 8
#1 Excelsior Charter at Redlands Adventist, 6:30 p.m. Saturday
Twentynine Palms 51, #9 Bolsa Grande 45
#5 Victor Valley 88, #12 Trinity Classical Academy 54
#14 South El Monte 45, #3 Desert Christian Academy 41
#4 Barstow 58, Loara 55
#6 Coastal Christian 69, #11 Silver Valley 63
#10 Edgewood 63, #7 Big Bear 48
Dunn 64, #2 San Gabriel 56
DIVISION 9
Sherman Indian 48, #1 Bassett 36
#8 Colton 63, #9 Newbury Park Adventist 29
#5 Santa Maria Valley Christian 76, #12 Long Beach First Baptist 56
#13 Loma Linda Academy 65, #4 San Jacinto Valley 63
Samueli Academy 84, Grove School 49
#6 Santa Barbara Providence 49, #11 Santa Ana Valley 48
Pacific 58, #7 California Lutheran 50
#15 Mesrobian 80, #2 ACE 62
(Quarterfinals Feb. 17; Semifinals Feb. 20; Finals Feb. 27 or 28)
SATURDAY’S SCHEDULE
(All games at 7 p.m. unless noted)
GIRLS
CITY SECTION
QUARTERFINALS
DIVISION I
#9 Garfield at #1 El Camino Real, 2 p.m.
#5 Arleta at #4 Eagle Rock
#6 Grant at #3 San Pedro
#7 Verdugo Hills at #2 Granada Hills Kennedy
DIVISION II
#8 Larchmont Charter at #1 Harbor Teacher
#5 West Adams at #4 Triumph Charter
#11 South East at #3 Santee, 1 p.m.
#7 New West Charter at #2 North Hollywood
DIVISION III
#8 Diego Rivera at #1 Washington Prep
#5 Sun Valley Poly at #4 LA Marshall
#11 Animo Robinson at #3 San Fernando
#7 Crenshaw at #2 Gardena
Note: Semifinals Feb. 21; Finals Feb. 27-28.
SECOND ROUND
DIVISION IV
#16 Huntington Park at #1 Maywood CES
#9 Smidt Tech at #8 Magnolia Science Academy
#12 Wilmington Banning at #5 Foshay
#13 Lincoln at #4 LA Wilson
#19 Franklin at #3 WISH Academy
#11 Bravo at #6 Marquez
#10 Panorama at #7 Contreras
#18 South Gate vs. #2 Sun Valley Magnet at East Valley
DIVISION V
#17 Horace Mann UCLA at #1 LA Roosevelt
#9 Los Angeles at #8 Camino Nuevo
#12 Discovery at #5 Torres
#20 Sotomayor at #4 Chavez
#14 Animo Bunche at #3 Vaughn
#11 Monroe at #6 Lake Balboa College Prep
#23 Alliance Bloomfield / #10 Port of LA at #7 Aspire Ollin
#18 East College Prep at #2 Legacy
Note: Quarterfinals Feb. 19; Semifinals Feb. 21; Finals Feb. 27-28.
SOUTHERN SECTION
SECOND ROUND
OPEN DIVISION
Pool A
#9 Rancho Christian at #8 JSerra
Pool B
#10 Fairmont Prep at #7 Lakewood St. Joseph
Pool C
#11 Oak Park at #6 Corona Centennial
Pool D
#12 Redondo Union at #4 Mater Dei
Note: Third round pool play games Wednesday at higher seeds; Quarterfinals Feb. 21; Semifinals Feb. 24; Finals Feb. 28 at Toyota Arena.
DIVISION 1
#1 Ventura at Bishop Montgomery
#8 Flintridge Prep at Windward
#5 Valencia at Mira Costa
#4 Brentwood at Troy
#3 Moreno Valley at St. Bonaventure
#6 Orange Lutheran at Marlborough
#7 Villa Park at Santa Margarita
#2 La Salle at St. Anthony
DIVISION 2
#1 Glendora at Portola
#9 Saugus at Heritage
312 Summit at #5 Yucaipa
Camarillo at #13 South Torrance
#4 Rancho Cucamonga at Camarillo
#3 Crescenta Valley at #14 Chino Hills
Rolling Hills Prep vs. #11 San Clemente
#7 San Juan Hills at Dos Pueblos
#2 Rosary Academy at Riverside King
DIVISION 3
#1 Lynwood at Murrieta Valley
#8 St. Monica at Arcadia
#12 Trabuco Hills at #5 Segerstrom
#4 Oxnard at #13 Aliso Niguel
#14 Mark Keppel at El Modena
#6 Leuzinger at #11 Shadow Hills
#10 Riverside Poly at #7 St. Margaret’s
#2 Wiseburn-Da Vinci at Canyon Country Canyon
DIVISION 4
#1 Long Beach Jordan at Lancaster
#9 La Canada at #8 Yorba Linda
#5 Eastside at Gabrielino
Knight at Anaheim Canyon
#14 Ontario at #3 El Dorado
#6 Long Beach Wilson at Westlake
#7 Pasadena Poly at Shalhevet
#2 Marina at #15 Holy Martyrs
DIVISION 5
#1 Tesoro at #16 Sunny Hills
#9 Bishop Diego at Fullerton
#5 Fountain Valley at Torrance
#13 Godinez at Heritage Christian
#3 Santa Ana Foothill at Whitney
Oakwood at YULA
#10 Culver City at #7 Burbank Burroughs
#2 Western Christian at Carter
DIVISION 6
#16 San Jacinto at #1 Carpinteria
#9 Costa Mesa at Immaculate Heart
#5 Redlands at Savanna
#4 Palm Desert at #13 Santa Monica
#14 Notre Dame Academy at Hillcrest
#11 Liberty at Rowland
#7 Hart at #10 Sante Fe
Warren at Silver Valley
DIVISION 7
#16 Foothill Tech at #1 Fillmore
Capistrano Valley Christian vs. Laguna Hills
Desert Christian Academy at #5 Dominguez
#12 Rosemead at Desert Christian
Villanova Prep at Patriot
#14 Nogales at #3 Canoga Park AGBU
#6 Barstow at Ridgecrest Burroughs
La Palma Kennedy at Long Beach Poly
Garden Grove at Cajon
DIVISION 8
#1 Cobalt at Yucca Valley
University Prep vs. #8 Norwalk
#12 Coachella Valley at Orange
#4 Santa Ana Valley at #13 Riverside Notre Dame
Mesa Grande vs. #14 Schurr
#6 CAMS at #11 South El Monte
#7 Victor Valley vs. #10 Chadwick
#2 Riverside North at #15 Santa Monica Pacifica Christian
DIVISION 9
#1 NOVA Academy Early College at #16 Vista del Lago
#8 Santa Clarita Christian at #9 Victor Valley Christian
#12 Jurupa Hills at #5 Channel Islands
Desert Hot Springs vs. #4 Temple City
La Sierra at Faith Baptist
#6 Redlands Adventist at #11 Newport Christian
#10 Sierra Vista at #7 San Gabriel
Western at Santa Maria Valley Christian
(Quarterfinals Feb. 18; Semifinals Feb. 21; Finals Feb. 27 or 28)