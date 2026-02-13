Advertisement
High School Sports

High school basketball: Friday playoff scores and Saturday schedule

Basketballs on a court.
(Ethan Miller / Getty Images)
By Los Angeles Times staff
FRIDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION
QUARTERFINALS
DIVISION I

#1 Granada Hills 82, #9 LA Marshall 50

#5 LA Jordan at #4 Crenshaw, 1 p.m. Saturday

#3 Venice 58, #6 Sun Valley Poly 40

at #2 Chatsworth 67, #10 Rancho Dominguez 64

DIVISION II

#1 Bravo d. #8 MSCP, forfeit

#4 King/Drew 52, #12 Downtown Magnets 50

#6 Carson at #3 Sylmar

#10 Marquez 57, #2 Eagle Rock 50

DIVISION III

#1 RFK Community 49, #9 Orthopaedic 46

#5 Huntington Park 45, #4 Hollywood 36

#3 SOCES 84, #6 Foshay 64

#10 Verdugo Hills 59, #2 Los Angeles 58

Note: Semifinals Feb. 21-22; Finals Feb. 27-28.

SECOND ROUND

DIVISION IV

#1 East Valley 73, #16 Jefferson 47

#8 Hawkins 73, #9 Mendez 18

#5 San Fernando 71, #12 Animo Robinson 65

#4 Gardena 65, #20 USC-MAE 60

#3 Bell 53, #14 West Adams 41

#6 Angelou 56, #11 Alliance Marine-Innovation 27

#7 Contreras 64, #10 Animo Watts 50

#2 Franklin 74, #15 New West Charter 37

DIVISION V

#17 Central City Value at #1 Van Nuys

#8 Legacy 58, #9 Sotomayor 43

#21 Camino Nuevo 56, #5 Stella 29

#13 Magnolia Science Academy 55, #4 Sun Valley Magnet 47

#19 Santee 78, #3 Vaughn 56

#11 Torres 69, #6 Animo Venice 39

#7 Monroe 61, #10 East College Prep 39

#2 Canoga Park 57, #18 Chavez 45

Note: Quarterfinals Feb. 18; Semifinals Feb. 20; Finals Feb. 27-28.

SOUTHERN SECTION

SECOND ROUND

OPEN DIVISION

Pool A

#9 Crespi 82, #8 Corona del Mar 70

Pool B

#7 Harvard-Westlake 67, #10 Damien 62

Pool C

#6 Corona Centennial 74, #11 Etiwanda 48

Pool D

#12 La Mirada 56, #5 St. John Bosco 53

Note: Third round pool play games Tuesday at higher seeds; Quarterfinals Feb. 20; Semifinals Feb. 24; Finals Feb. 28 at Toyota Arena.

DIVISION 1

#1 Crean Lutheran 87, Corona Santiago 80

#9 Village Christian 67, #8 Mira Costa 66

#12 Millikan 79, Windward 75

Rancho Christian 94, Cypress 82

#3 Inglewood 103, St. Bernard 92

Fairmont Prep 60, #6 Brentwood 57

#7 Rolling Hills Prep 63, Orange Lutheran 52

#2 JSerra 75, Loyola 46

DIVISION 2

#1 Bishop Amat 81, Chino Hills 74

#8 Anaheim Canyon 70, Oxnard 67

#12 Servite at #5 Eastvale Roosevelt, Saturday

Edison 58, Valencia 56

#3 Mater Dei 85, #14 Westlake 59

#11 El Dorado 66, Leuzinger 61

#7 Rancho Verde 84, #10 San Marcos 69

#2 Hesperia 77, #15 Elsinore 62

DIVISION 3

#16 Ontario Christian 54, San Marino 52

#8 Murrieta Mesa 88, #9 Temecula Valley 67

Warren 64, Long Beach Wilson 61

Golden Valley 61, Los Altos 54

#3 Alta Loma 65, Ayala 56

Aliso Niguel 87, #11 Glendora 73

#10 Gahr 56, #7 Aquinas 42

#15 Woodbridge 44, Eastside 39

DIVISION 4

#16 Blair 79, #1 Bonita 71

#9 Trabuco Hills 60, #8 Saugus 54

#12 Norte Vista 71, #5 Moorpark 69

Cathedral 56, #4 Summit 51

#3 Shalhevet 42, #14 Palm Springs 41

Long Beach Jordan 71, #6 Torrance 66

#7 Colony 57, #10 South Torrance 48

#2 Walnut 71, #15 Corona 70

DIVISION 5

#1 Gardena Serra 55, #16 Northwood 47

Rancho Mirage 87, #9 California 73

Oakwood 77, Beaumont 52

Vasquez 45, Adelanto 41

Pilibos 53, #14 Quartz Hill 47

Temple City 56, #6 Brea Olinda 50

#10 Verbum Dei 42, Rio Mesa 35

#15 San Juan Hills 75, Irvine 63

DIVISION 6

Placentia Valencia 65, #1 Hemet 63

#9 St. Bonaventure 54, Highland 43

#12 Ramona 52, #5 Pasadena Poly 35

#4 Montclair 64, #13 Fontana 63

Laguna Hills 88, #14 Carter 50

#11 Orange Vista 67, Valley View 63

#10 Buckley 72, Eisenhower 57

#15 Moreno Valley 49, #2 Troy 42

DIVISION 7

#16 Vista del Lago 50, #1 Tahquitz 45

#8 Canyon Country Canyon 60, Anaheim 52

#5 Salesian 58, Westminster La Quinta 51

Webb 74, #13 YULA 71

Riverside Notre Dame 59, Faith Baptist 48

#6 Rowland 45, #11 Norwalk 44

Rosemead 65, Santa Rosa Academy 47

#2 Rialto 67, #15 Segerstrom 53

DIVISION 8

#1 Excelsior Charter at Redlands Adventist, 6:30 p.m. Saturday

Twentynine Palms 51, #9 Bolsa Grande 45

#5 Victor Valley 88, #12 Trinity Classical Academy 54

#14 South El Monte 45, #3 Desert Christian Academy 41

#4 Barstow 58, Loara 55

#6 Coastal Christian 69, #11 Silver Valley 63

#10 Edgewood 63, #7 Big Bear 48

Dunn 64, #2 San Gabriel 56

DIVISION 9

Sherman Indian 48, #1 Bassett 36

#8 Colton 63, #9 Newbury Park Adventist 29

#5 Santa Maria Valley Christian 76, #12 Long Beach First Baptist 56

#13 Loma Linda Academy 65, #4 San Jacinto Valley 63

Samueli Academy 84, Grove School 49

#6 Santa Barbara Providence 49, #11 Santa Ana Valley 48

Pacific 58, #7 California Lutheran 50

#15 Mesrobian 80, #2 ACE 62

(Quarterfinals Feb. 17; Semifinals Feb. 20; Finals Feb. 27 or 28)

SATURDAY’S SCHEDULE

(All games at 7 p.m. unless noted)

GIRLS

CITY SECTION
QUARTERFINALS
DIVISION I

#9 Garfield at #1 El Camino Real, 2 p.m.

#5 Arleta at #4 Eagle Rock

#6 Grant at #3 San Pedro

#7 Verdugo Hills at #2 Granada Hills Kennedy

DIVISION II

#8 Larchmont Charter at #1 Harbor Teacher

#5 West Adams at #4 Triumph Charter

#11 South East at #3 Santee, 1 p.m.

#7 New West Charter at #2 North Hollywood

DIVISION III

#8 Diego Rivera at #1 Washington Prep

#5 Sun Valley Poly at #4 LA Marshall

#11 Animo Robinson at #3 San Fernando

#7 Crenshaw at #2 Gardena

Note: Semifinals Feb. 21; Finals Feb. 27-28.

SECOND ROUND

DIVISION IV

#16 Huntington Park at #1 Maywood CES

#9 Smidt Tech at #8 Magnolia Science Academy

#12 Wilmington Banning at #5 Foshay

#13 Lincoln at #4 LA Wilson

#19 Franklin at #3 WISH Academy

#11 Bravo at #6 Marquez

#10 Panorama at #7 Contreras

#18 South Gate vs. #2 Sun Valley Magnet at East Valley

DIVISION V

#17 Horace Mann UCLA at #1 LA Roosevelt

#9 Los Angeles at #8 Camino Nuevo

#12 Discovery at #5 Torres

#20 Sotomayor at #4 Chavez

#14 Animo Bunche at #3 Vaughn

#11 Monroe at #6 Lake Balboa College Prep

#23 Alliance Bloomfield / #10 Port of LA at #7 Aspire Ollin

#18 East College Prep at #2 Legacy

Note: Quarterfinals Feb. 19; Semifinals Feb. 21; Finals Feb. 27-28.

SOUTHERN SECTION

SECOND ROUND

OPEN DIVISION

Pool A

#9 Rancho Christian at #8 JSerra

Pool B

#10 Fairmont Prep at #7 Lakewood St. Joseph

Pool C

#11 Oak Park at #6 Corona Centennial

Pool D

#12 Redondo Union at #4 Mater Dei

Note: Third round pool play games Wednesday at higher seeds; Quarterfinals Feb. 21; Semifinals Feb. 24; Finals Feb. 28 at Toyota Arena.

DIVISION 1

#1 Ventura at Bishop Montgomery

#8 Flintridge Prep at Windward

#5 Valencia at Mira Costa

#4 Brentwood at Troy

#3 Moreno Valley at St. Bonaventure

#6 Orange Lutheran at Marlborough

#7 Villa Park at Santa Margarita

#2 La Salle at St. Anthony

DIVISION 2

#1 Glendora at Portola

#9 Saugus at Heritage

312 Summit at #5 Yucaipa

Camarillo at #13 South Torrance

#4 Rancho Cucamonga at Camarillo

#3 Crescenta Valley at #14 Chino Hills

Rolling Hills Prep vs. #11 San Clemente

#7 San Juan Hills at Dos Pueblos

#2 Rosary Academy at Riverside King

DIVISION 3

#1 Lynwood at Murrieta Valley

#8 St. Monica at Arcadia

#12 Trabuco Hills at #5 Segerstrom

#4 Oxnard at #13 Aliso Niguel

#14 Mark Keppel at El Modena

#6 Leuzinger at #11 Shadow Hills

#10 Riverside Poly at #7 St. Margaret’s

#2 Wiseburn-Da Vinci at Canyon Country Canyon

DIVISION 4

#1 Long Beach Jordan at Lancaster

#9 La Canada at #8 Yorba Linda

#5 Eastside at Gabrielino

Knight at Anaheim Canyon

#14 Ontario at #3 El Dorado

#6 Long Beach Wilson at Westlake

#7 Pasadena Poly at Shalhevet

#2 Marina at #15 Holy Martyrs

DIVISION 5

#1 Tesoro at #16 Sunny Hills

#9 Bishop Diego at Fullerton

#5 Fountain Valley at Torrance

#13 Godinez at Heritage Christian

#3 Santa Ana Foothill at Whitney

Oakwood at YULA

#10 Culver City at #7 Burbank Burroughs

#2 Western Christian at Carter

DIVISION 6

#16 San Jacinto at #1 Carpinteria

#9 Costa Mesa at Immaculate Heart

#5 Redlands at Savanna

#4 Palm Desert at #13 Santa Monica

#14 Notre Dame Academy at Hillcrest

#11 Liberty at Rowland

#7 Hart at #10 Sante Fe

Warren at Silver Valley

DIVISION 7

#16 Foothill Tech at #1 Fillmore

Capistrano Valley Christian vs. Laguna Hills

Desert Christian Academy at #5 Dominguez

#12 Rosemead at Desert Christian

Villanova Prep at Patriot

#14 Nogales at #3 Canoga Park AGBU

#6 Barstow at Ridgecrest Burroughs

La Palma Kennedy at Long Beach Poly

Garden Grove at Cajon

DIVISION 8

#1 Cobalt at Yucca Valley

University Prep vs. #8 Norwalk

#12 Coachella Valley at Orange

#4 Santa Ana Valley at #13 Riverside Notre Dame

Mesa Grande vs. #14 Schurr

#6 CAMS at #11 South El Monte

#7 Victor Valley vs. #10 Chadwick

#2 Riverside North at #15 Santa Monica Pacifica Christian

DIVISION 9

#1 NOVA Academy Early College at #16 Vista del Lago

#8 Santa Clarita Christian at #9 Victor Valley Christian

#12 Jurupa Hills at #5 Channel Islands

Desert Hot Springs vs. #4 Temple City

La Sierra at Faith Baptist

#6 Redlands Adventist at #11 Newport Christian

#10 Sierra Vista at #7 San Gabriel

Western at Santa Maria Valley Christian

(Quarterfinals Feb. 18; Semifinals Feb. 21; Finals Feb. 27 or 28)

