High school boys and girls basektball: Updated playoff schedule
HIGH SCHOOL BASKETBALL PLAYOFFS
FRIDAY’S SCHEDULE
(All games at 7 p.m. unless noted)
BOYS
CITY SECTION
QUARTERFINALS
DIVISION I
#9 LA Marshall at #1 Granada Hills
#5 LA Jordan at #4 Crenshaw, 1 p.m.
#6 Sun Valley Poly at #3 Venice
#10 Rancho Dominguez at #2 Chatsworth
DIVISION II
#8 MSCP at #1 Bravo
#12 Downtown Magnets at #4 King/Drew
#6 Carson at #3 Sylmar
#10 Marquez at #2 Eagle Rock
DIVISION III
#9 Orthopaedic at #1 RFK Community
#5 Huntington Park at #4 Hollywood
#6 Foshay at #3 SOCES
#10 Verdugo Hills at #2 Los Angeles
Note: Semifinals Feb. 21-22; Finals Feb. 27-28.
SECOND ROUND
DIVISION IV
#16 Jefferson at #1 East Valley
#9 Mendez at #8 Hawkins
#12 Animo Robinson at #5 San Fernando
#20 USC-MAE at #4 Gardena
#14 West Adams at #3 Bell
#11 Alliance Marine-Innovation at #6 Angelou
#10 Animo Watts at #7 Contreras
#15 New West Charter at #2 Franklin
DIVISION V
#17 Central City Value at #1 Van Nuys
#9 Sotomayor at #8 Legacy
#21 Camino Nuevo at #5 Stella
#13 Magnolia Science Academy at #4 Sun Valley Magnet
#19 Santee at #3 Vaughn
#11 Torres at #6 Animo Venice
#10 East College Prep at #7 Monroe
#18 Chavez at #2 Canoga Park
Note: Quarterfinals Feb. 18; Semifinals Feb. 20; Finals Feb. 27-28.
SOUTHERN SECTION
SECOND ROUND
OPEN DIVISION
Pool A
#9 Crespi at #8 Corona del Mar
Pool B
#10 Damien at #7 Harvard-Westlake
Pool C
#11 Etiwanda at #6 Corona Centennial
Pool D
#12 La Mirada at #5 St. John Bosco
Note: Third round pool play games Tuesday at higher seeds; Quarterfinals Feb. 20; Semifinals Feb. 24; Finals Feb. 28 at Toyota Arena.
DIVISION 1
#1 Crean Lutheran at Corona Santiago
#9 Village Christian at #8 Mira Costa
#12 Millikan at Windward
Rancho Christian at Cypress
#3 Inglewood at St. Bernard
#6 Brentwood at Fairmont Prep
#7 Rolling Hills Prep at Orange Lutheran
#2 JSerra at Loyola
DIVISION 2
Chino Hills at #1 Bishop Amat
#8 Anaheim Canyon at Oxnard
#12 Servite at #5 Eastvale Roosevelt, Saturday
Valencia at Edison
#14 Westlake at at #3 Mater Dei
#11 El Dorado at Leuzinger
#7 Rancho Verde at #10 San Marcos
#2 Hesperia at #15 Elsinore
DIVISION 3
#16 Ontario Christian at San Marino
#8 Murrieta Mesa at #9 Temecula Valley
Long Beach Wilson at Warren
Golden Valley at Los Osos
#3 Alta Loma at Ayala
#11 Glendora at Aliso Niguel
#7 Aquinas at #10 Gahr
#15 Woodbridge at Eastside
DIVISION 4
#16 Blair at #1 Bonita
#9 Trabuco Hills at #8 Saugus
#5 Moorpark at #12 Norte Vista
#4 Summit at Cathedral
#14 Palm Springs at #3 Shalhevet, 1 p.m.
#6 Torrance at Long Beach Jordan
#10 South Torrance at #7 Colony
#2 Walnut at #15 Corona
DIVISION 5
#1 Gardena Serra at #16 Northwood
#9 California at Rancho Mirage
Oakwood at Beaumont
Adelanto at Vasquez, 6:30 p.m.
#14 Quartz Hill at Pilibos
#6 Brea Olinda at Temple City
#10 Verbum Dei at Rio Mesa
#15 San Juan Hills at Irvine
DIVISION 6
#1 Hemet at Placentia Valencia
#9 St. Bonaventure at Highland
#5 Pasadena Poly at #12 Ramona
#4 Montclair at #13 Fontana
#14 Carter at Laguna Hills
#11 Orange Vista at Valley View
#10 Buckley at Eisenhower
#15 Moreno Valley at #2 Troy
DIVISION 7
#1 Tahquitz at #16 Vista del Lago
#8 Canyon Country Canyon at Anaheim
#5 Salesian at Westminster La Quinta
#13 YULA at Webb
Faith Baptist at Riverside Notre Dame, 6 p.m.
#6 Rowland at #11 Norwalk
#2 Rialto at #15 Segerstrom
DIVISION 8
#1 Excelsior Charter at Redlands Adventist, 6:30 p.m. Saturday
#9 Bolsa Grande at Twentynine Palms
#12 Trinity Classical Academy at #5 Victor Valley
#4 Barstow at Loara
#11 Silver Valley at #6 Coastal Christian, 2:30 p.m. at Oceano Center
#7 Big Bear at #10 Edgewood, 6 p.m.
#2 San Gabriel at Dunn
DIVISION 9
#1 Bassett at Sherman Indian, 6 p.m.
#9 Newbury Park Adventist at #8 Colton, 4 p.m.
#12 Long Beach First Baptist at #5 Santa Maria Valley Christian, 5 p.m.
#13 Loma Linda Academy at #4 San Jacinto Valley, 3:15 p.m.
Grove School at Samueli Academy
#6 Santa Barbara Providence at #11 Santa Ana Valley
#7 Cal Lutheran at Pacific
#15 Mesrobian at #2 ACE
(Quarterfinals Feb. 17; Semifinals Feb. 20; Finals Feb. 27 or 28)
SATURDAY’S SCHEDULE
(All games at 7 p.m. unless noted)
GIRLS
CITY SECTION
QUARTERFINALS
DIVISION I
#9 Garfield at #1 El Camino Real, 2 p.m.
#5 Arleta at #4 Eagle Rock
#6 Grant at #3 San Pedro
#7 Verdugo Hills at #2 Granada Hills Kennedy
DIVISION II
#8 Larchmont Charter at #1 Harbor Teacher
#5 West Adams at #4 Triumph Charter
#11 South East at #3 Santee, 1 p.m.
#7 New West Charter at #2 North Hollywood
DIVISION III
#8 Diego Rivera at #1 Washington Prep
#5 Sun Valley Poly at #4 LA Marshall
#11 Animo Robinson at #3 San Fernando
#7 Crenshaw at #2 Gardena
Note: Semifinals Feb. 21; Finals Feb. 27-28.
SECOND ROUND
DIVISION IV
#16 Huntington Park at #1 Maywood CES
#9 Smidt Tech at #8 Magnolia Science Academy
#12 Wilmington Banning at #5 Foshay
#13 Lincoln at #4 LA Wilson
#19 Franklin at #3 WISH Academy
#11 Bravo at #6 Marquez
#10 Panorama at #7 Contreras
#18 South Gate vs. #2 Sun Valley Magnet at East Valley
DIVISION V
#17 Horace Mann UCLA at #1 LA Roosevelt
#9 Los Angeles at #8 Camino Nuevo
#12 Discovery at #5 Torres
#20 Sotomayor at #4 Chavez
#14 Animo Bunche at #3 Vaughn
#11 Monroe at #6 Lake Balboa College Prep
#23 Alliance Bloomfield / #10 Port of LA at #7 Aspire Ollin
#18 East College Prep at #2 Legacy
Note: Quarterfinals Feb. 19; Semifinals Feb. 21; Finals Feb. 27-28.
SOUTHERN SECTION
SECOND ROUND
OPEN DIVISION
Pool A
#9 Rancho Christian at #8 JSerra
Pool B
#10 Fairmont Prep at #7 Lakewood St. Joseph
Pool C
#11 Oak Park at #6 Corona Centennial
Pool D
#12 Redondo Union at #4 Mater Dei
Note: Third round pool play games Wednesday at higher seeds; Quarterfinals Feb. 21; Semifinals Feb. 24; Finals Feb. 28 at Toyota Arena.
DIVISION 1
#1 Ventura at Bishop Montgomery
#8 Flintridge Prep at Windward
#5 Valencia at Mira Costa
#4 Brentwood at Troy
#3 Moreno Valley at St. Bonaventure
#6 Orange Lutheran at Marlborough
#7 Villa Park at Santa Margarita
#2 La Salle at St. Anthony
DIVISION 2
#1 Glendora at Portola
#9 Saugus at Heritage
312 Summit at #5 Yucaipa
Camarillo at #13 South Torrance
#4 Rancho Cucamonga at Camarillo
#3 Crescenta Valley at #14 Chino Hills
Rolling Hills Prep vs. #11 San Clemente
#7 San Juan Hills at Dos Pueblos
#2 Rosary Academy at Riverside King
DIVISION 3
#1 Lynwood at Murrieta Valley
#8 St. Monica at Arcadia
#12 Trabuco Hills at #5 Segerstrom
#4 Oxnard at #13 Aliso Niguel
#14 Mark Keppel at El Modena
#6 Leuzinger at #11 Shadow Hills
#10 Riverside Poly at #7 St. Margaret’s
#2 Wiseburn-Da Vinci at Canyon Country Canyon
DIVISION 4
#1 Long Beach Jordan at Lancaster
#9 La Canada at #8 Yorba Linda
#5 Eastside at Gabrielino
Knight at Anaheim Canyon
#14 Ontario at #3 El Dorado
#6 Long Beach Wilson at Westlake
#7 Pasadena Poly at Shalhevet
#2 Marina at #15 Holy Martyrs
DIVISION 5
#1 Tesoro at #16 Sunny Hills
#9 Bishop Diego at Fullerton
#5 Fountain Valley at Torrance
#13 Godinez at Heritage Christian
#3 Santa Ana Foothill at Whitney
Oakwood at YULA
#10 Culver City at #7 Burbank Burroughs
#2 Western Christian at Carter
DIVISION 6
#16 San Jacinto at #1 Carpinteria
#9 Costa Mesa at Immaculate Heart
#5 Redlands at Savanna
#4 Palm Desert at #13 Santa Monica
#14 Notre Dame Academy at Hillcrest
#11 Liberty at Rowland
#7 Hart at #10 Sante Fe
Warren at Silver Valley
DIVISION 7
#16 Foothill Tech at #1 Fillmore
Capistrano Valley Christian vs. Laguna Hills
Desert Christian Academy at #5 Dominguez
#12 Rosemead at Desert Christian
Villanova Prep at Patriot
#14 Nogales at #3 Canoga Park AGBU
#6 Barstow at Ridgecrest Burroughs
La Palma Kennedy at Long Beach Poly
Garden Grove at Cajon
DIVISION 8
#1 Cobalt at Yucca Valley
University Prep vs. #8 Norwalk
#12 Coachella Valley at Orange
#4 Santa Ana Valley at #13 Riverside Notre Dame
Mesa Grande vs. #14 Schurr
#6 CAMS at #11 South El Monte
#7 Victor Valley vs. #10 Chadwick
#2 Riverside North at #15 Santa Monica Pacifica Christian
DIVISION 9
#1 NOVA Academy Early College at #16 Vista del Lago
#8 Santa Clarita Christian at #9 Victor Valley Christian
#12 Jurupa Hills at #5 Channel Islands
Desert Hot Springs vs. #4 Temple City
La Sierra at Faith Baptist
#6 Redlands Adventist at #11 Newport Christian
#10 Sierra Vista at #7 San Gabriel
Western at Santa Maria Valley Christian
(Quarterfinals Feb. 18; Semifinals Feb. 21; Finals Feb. 27 or 28)