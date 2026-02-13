Advertisement
High School Sports

High school boys and girls basektball: Updated playoff schedule

By Los Angeles Times staff
HIGH SCHOOL BASKETBALL PLAYOFFS

FRIDAY’S SCHEDULE

(All games at 7 p.m. unless noted)

BOYS

CITY SECTION

QUARTERFINALS

DIVISION I

#9 LA Marshall at #1 Granada Hills

#5 LA Jordan at #4 Crenshaw, 1 p.m.

#6 Sun Valley Poly at #3 Venice

#10 Rancho Dominguez at #2 Chatsworth

DIVISION II

#8 MSCP at #1 Bravo

#12 Downtown Magnets at #4 King/Drew

#6 Carson at #3 Sylmar

#10 Marquez at #2 Eagle Rock

DIVISION III

#9 Orthopaedic at #1 RFK Community

#5 Huntington Park at #4 Hollywood

#6 Foshay at #3 SOCES

#10 Verdugo Hills at #2 Los Angeles

Note: Semifinals Feb. 21-22; Finals Feb. 27-28.

SECOND ROUND

DIVISION IV

#16 Jefferson at #1 East Valley

#9 Mendez at #8 Hawkins

#12 Animo Robinson at #5 San Fernando

#20 USC-MAE at #4 Gardena

#14 West Adams at #3 Bell

#11 Alliance Marine-Innovation at #6 Angelou

#10 Animo Watts at #7 Contreras

#15 New West Charter at #2 Franklin

DIVISION V

#17 Central City Value at #1 Van Nuys

#9 Sotomayor at #8 Legacy

#21 Camino Nuevo at #5 Stella

#13 Magnolia Science Academy at #4 Sun Valley Magnet

#19 Santee at #3 Vaughn

#11 Torres at #6 Animo Venice

#10 East College Prep at #7 Monroe

#18 Chavez at #2 Canoga Park

Note: Quarterfinals Feb. 18; Semifinals Feb. 20; Finals Feb. 27-28.

SOUTHERN SECTION

SECOND ROUND

OPEN DIVISION

Pool A

#9 Crespi at #8 Corona del Mar

Pool B

#10 Damien at #7 Harvard-Westlake

Pool C

#11 Etiwanda at #6 Corona Centennial

Pool D

#12 La Mirada at #5 St. John Bosco

Note: Third round pool play games Tuesday at higher seeds; Quarterfinals Feb. 20; Semifinals Feb. 24; Finals Feb. 28 at Toyota Arena.

DIVISION 1

#1 Crean Lutheran at Corona Santiago

#9 Village Christian at #8 Mira Costa

#12 Millikan at Windward

Rancho Christian at Cypress

#3 Inglewood at St. Bernard

#6 Brentwood at Fairmont Prep

#7 Rolling Hills Prep at Orange Lutheran

#2 JSerra at Loyola

DIVISION 2

Chino Hills at #1 Bishop Amat

#8 Anaheim Canyon at Oxnard

#12 Servite at #5 Eastvale Roosevelt, Saturday

Valencia at Edison

#14 Westlake at at #3 Mater Dei

#11 El Dorado at Leuzinger

#7 Rancho Verde at #10 San Marcos

#2 Hesperia at #15 Elsinore

DIVISION 3

#16 Ontario Christian at San Marino

#8 Murrieta Mesa at #9 Temecula Valley

Long Beach Wilson at Warren

Golden Valley at Los Osos

#3 Alta Loma at Ayala

#11 Glendora at Aliso Niguel

#7 Aquinas at #10 Gahr

#15 Woodbridge at Eastside

DIVISION 4

#16 Blair at #1 Bonita

#9 Trabuco Hills at #8 Saugus

#5 Moorpark at #12 Norte Vista

#4 Summit at Cathedral

#14 Palm Springs at #3 Shalhevet, 1 p.m.

#6 Torrance at Long Beach Jordan

#10 South Torrance at #7 Colony

#2 Walnut at #15 Corona

DIVISION 5

#1 Gardena Serra at #16 Northwood

#9 California at Rancho Mirage

Oakwood at Beaumont

Adelanto at Vasquez, 6:30 p.m.

#14 Quartz Hill at Pilibos

#6 Brea Olinda at Temple City

#10 Verbum Dei at Rio Mesa

#15 San Juan Hills at Irvine

DIVISION 6

#1 Hemet at Placentia Valencia

#9 St. Bonaventure at Highland

#5 Pasadena Poly at #12 Ramona

#4 Montclair at #13 Fontana

#14 Carter at Laguna Hills

#11 Orange Vista at Valley View

#10 Buckley at Eisenhower

#15 Moreno Valley at #2 Troy

DIVISION 7

#1 Tahquitz at #16 Vista del Lago

#8 Canyon Country Canyon at Anaheim

#5 Salesian at Westminster La Quinta

#13 YULA at Webb

Faith Baptist at Riverside Notre Dame, 6 p.m.

#6 Rowland at #11 Norwalk

#2 Rialto at #15 Segerstrom

DIVISION 8

#1 Excelsior Charter at Redlands Adventist, 6:30 p.m. Saturday

#9 Bolsa Grande at Twentynine Palms

#12 Trinity Classical Academy at #5 Victor Valley

#4 Barstow at Loara

#11 Silver Valley at #6 Coastal Christian, 2:30 p.m. at Oceano Center

#7 Big Bear at #10 Edgewood, 6 p.m.

#2 San Gabriel at Dunn

DIVISION 9

#1 Bassett at Sherman Indian, 6 p.m.

#9 Newbury Park Adventist at #8 Colton, 4 p.m.

#12 Long Beach First Baptist at #5 Santa Maria Valley Christian, 5 p.m.

#13 Loma Linda Academy at #4 San Jacinto Valley, 3:15 p.m.

Grove School at Samueli Academy

#6 Santa Barbara Providence at #11 Santa Ana Valley

#7 Cal Lutheran at Pacific

#15 Mesrobian at #2 ACE

(Quarterfinals Feb. 17; Semifinals Feb. 20; Finals Feb. 27 or 28)

SATURDAY’S SCHEDULE

(All games at 7 p.m. unless noted)

GIRLS

CITY SECTION

QUARTERFINALS

DIVISION I

#9 Garfield at #1 El Camino Real, 2 p.m.

#5 Arleta at #4 Eagle Rock

#6 Grant at #3 San Pedro

#7 Verdugo Hills at #2 Granada Hills Kennedy

DIVISION II

#8 Larchmont Charter at #1 Harbor Teacher

#5 West Adams at #4 Triumph Charter

#11 South East at #3 Santee, 1 p.m.

#7 New West Charter at #2 North Hollywood

DIVISION III

#8 Diego Rivera at #1 Washington Prep

#5 Sun Valley Poly at #4 LA Marshall

#11 Animo Robinson at #3 San Fernando

#7 Crenshaw at #2 Gardena

Note: Semifinals Feb. 21; Finals Feb. 27-28.

SECOND ROUND

DIVISION IV

#16 Huntington Park at #1 Maywood CES

#9 Smidt Tech at #8 Magnolia Science Academy

#12 Wilmington Banning at #5 Foshay

#13 Lincoln at #4 LA Wilson

#19 Franklin at #3 WISH Academy

#11 Bravo at #6 Marquez

#10 Panorama at #7 Contreras

#18 South Gate vs. #2 Sun Valley Magnet at East Valley

DIVISION V

#17 Horace Mann UCLA at #1 LA Roosevelt

#9 Los Angeles at #8 Camino Nuevo

#12 Discovery at #5 Torres

#20 Sotomayor at #4 Chavez

#14 Animo Bunche at #3 Vaughn

#11 Monroe at #6 Lake Balboa College Prep

#23 Alliance Bloomfield / #10 Port of LA at #7 Aspire Ollin

#18 East College Prep at #2 Legacy

Note: Quarterfinals Feb. 19; Semifinals Feb. 21; Finals Feb. 27-28.

SOUTHERN SECTION

SECOND ROUND

OPEN DIVISION

Pool A

#9 Rancho Christian at #8 JSerra

Pool B

#10 Fairmont Prep at #7 Lakewood St. Joseph

Pool C

#11 Oak Park at #6 Corona Centennial

Pool D

#12 Redondo Union at #4 Mater Dei

Note: Third round pool play games Wednesday at higher seeds; Quarterfinals Feb. 21; Semifinals Feb. 24; Finals Feb. 28 at Toyota Arena.

DIVISION 1

#1 Ventura at Bishop Montgomery

#8 Flintridge Prep at Windward

#5 Valencia at Mira Costa

#4 Brentwood at Troy

#3 Moreno Valley at St. Bonaventure

#6 Orange Lutheran at Marlborough

#7 Villa Park at Santa Margarita

#2 La Salle at St. Anthony

DIVISION 2

#1 Glendora at Portola

#9 Saugus at Heritage

312 Summit at #5 Yucaipa

Camarillo at #13 South Torrance

#4 Rancho Cucamonga at Camarillo

#3 Crescenta Valley at #14 Chino Hills

Rolling Hills Prep vs. #11 San Clemente

#7 San Juan Hills at Dos Pueblos

#2 Rosary Academy at Riverside King

DIVISION 3

#1 Lynwood at Murrieta Valley

#8 St. Monica at Arcadia

#12 Trabuco Hills at #5 Segerstrom

#4 Oxnard at #13 Aliso Niguel

#14 Mark Keppel at El Modena

#6 Leuzinger at #11 Shadow Hills

#10 Riverside Poly at #7 St. Margaret’s

#2 Wiseburn-Da Vinci at Canyon Country Canyon

DIVISION 4

#1 Long Beach Jordan at Lancaster

#9 La Canada at #8 Yorba Linda

#5 Eastside at Gabrielino

Knight at Anaheim Canyon

#14 Ontario at #3 El Dorado

#6 Long Beach Wilson at Westlake

#7 Pasadena Poly at Shalhevet

#2 Marina at #15 Holy Martyrs

DIVISION 5

#1 Tesoro at #16 Sunny Hills

#9 Bishop Diego at Fullerton

#5 Fountain Valley at Torrance

#13 Godinez at Heritage Christian

#3 Santa Ana Foothill at Whitney

Oakwood at YULA

#10 Culver City at #7 Burbank Burroughs

#2 Western Christian at Carter

DIVISION 6

#16 San Jacinto at #1 Carpinteria

#9 Costa Mesa at Immaculate Heart

#5 Redlands at Savanna

#4 Palm Desert at #13 Santa Monica

#14 Notre Dame Academy at Hillcrest

#11 Liberty at Rowland

#7 Hart at #10 Sante Fe

Warren at Silver Valley

DIVISION 7

#16 Foothill Tech at #1 Fillmore

Capistrano Valley Christian vs. Laguna Hills

Desert Christian Academy at #5 Dominguez

#12 Rosemead at Desert Christian

Villanova Prep at Patriot

#14 Nogales at #3 Canoga Park AGBU

#6 Barstow at Ridgecrest Burroughs

La Palma Kennedy at Long Beach Poly

Garden Grove at Cajon

DIVISION 8

#1 Cobalt at Yucca Valley

University Prep vs. #8 Norwalk

#12 Coachella Valley at Orange

#4 Santa Ana Valley at #13 Riverside Notre Dame

Mesa Grande vs. #14 Schurr

#6 CAMS at #11 South El Monte

#7 Victor Valley vs. #10 Chadwick

#2 Riverside North at #15 Santa Monica Pacifica Christian

DIVISION 9

#1 NOVA Academy Early College at #16 Vista del Lago

#8 Santa Clarita Christian at #9 Victor Valley Christian

#12 Jurupa Hills at #5 Channel Islands

Desert Hot Springs vs. #4 Temple City

La Sierra at Faith Baptist

#6 Redlands Adventist at #11 Newport Christian

#10 Sierra Vista at #7 San Gabriel

Western at Santa Maria Valley Christian

(Quarterfinals Feb. 18; Semifinals Feb. 21; Finals Feb. 27 or 28)

