High School Sports

High school boys and girls soccer: Thursday’s playoff scores and updated schedule

Soccer ball on field.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
HIGH SCHOOL SOCCER PLAYOFFS

THURSDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

OPEN DIVISION

Quarterfinals

#1 El Camino Real 1, #8 Wilmington Banning 0

#4 Palisades 2, #5 Bell 1

#6 Marquez 3, #3 Birmingham 3 (Marques wins 6-5 in shootout)

#2 South East 3, #7 Venice 0

Note: Semifinals Feb. 19 at higher seeds; Finals Feb. 27-28 at TBA.

DIVISION I

First Round

#17 King/Drew 2, #16 Sylmar 1

#13 Van Nuys 3, #20 Alliance Marine-Innovation 0

#19 LA Marshall 2, #14 Reseda 0

#15 Granada Hills Kennedy 2, #18 Eagle Rock 0

DIVISION II

First Round

#17 Canoga Park 3, #16 Contreras 2

#9 Santee 1, #24 Fairfax 0

#12 Arleta 1, #21 Animo Robinson 0

#20 Neuwirth Leadership 2, #13 Burton 1

#14 Taft 10, #19 Gertz-Ressler 0

#22 Elizabeth 9, #11 Monroe 0 (Elizabeth wins 4-3 in shootout)

#23 Huntington Park 1, #10 Jefferson 1 (HP wins 6-5 in shootout)

#15 RFK Community 1, #18 USC Hybrid 0

DIVISION III

First Round

#16 Camino Nuevo 3, #17 West Adams 2

#9 Franklin 1, #24 CALS Early College 0

#12 North Hollywood 6, #21 Simon Tech 1

#13 Foshay 2, #20 Northridge Academy 2 (Foshay wins 4-3 in shootout)

#14 Hollywood 2, #19 University Prep Value 0

#11 Grant 1, #22 USC-MAE 0

#23 Sun Valley Magnet 3, #10 Bravo 2

#15 Bernstein 5, #18 Torres 2

DIVISION IV

First Round

#16 Smidt Tech 1, #17 Hawkins 1 (Smidt Tech wins in shootout)

#24 New Designs University Park 3, #9 Dymally 2

#12 MSCP 3, #21 Crenshaw 2

#13 Animo South LA 2, #20 Animo De La Hoya 0

#19 Lakeview Charter 2, #14 Rise Kohyang 2 (LC wins 10-9 in shootout)

#11 Triumph Charter 2, #22 Los Angeles 1

#10 Alliance Levine 3, #22 Washington Prep 2

#18 Port of LA 3, #15 Stern 1

Note: Second Round Feb. 18 at higher seeds; Quarterfinals Feb. 20 at higher seeds; Semifinals Feb. 25 at higher seeds; Finals Feb. 27-28 at TBA.

GIRLS

SOUTHERN SECTION

FIRST ROUND

Pool Play

#1 Santa Margarita , #8 Corona Santiago

#4 Oaks Christian , #5 Palos Verdes

#3 Mater Dei , #6 Huntington Beach

#2 Redondo Union , #7 JSerra

DIVISION 1

Westlake 3, Fairmont Prep 2

El Dorado 1, Los Alamitos 0

Rosary Academy 1, Thousand Oaks 1 (Rosary wins in shootout)

Great Oak 1, Aliso Niguel 0

San Juan Hills 1, Mira Costa 0

Orange Lutheran 4, Chino Hills 1

Newport Harbor 2, Chaminade 1

Moorpark 4, Murrieta Valley 1

Edison 2, Mission Viejo 0

Eastvale Roosevelt 5, Foothill 2

Etiwanda 2, Bishop Amat 1

Anaheim Canyon 3, Hart 2

Harvard-Westlake 3, San Clemente 1

Garden Grove Pacifica 1, Torrance 0

Capistrano Valley 3, Camarillo 2

Sherman Oaks Notre Dame 1, Glendora 0

DIVISION 2

Beckman 3, Brea Olinda 1

Ayala 3, Buena 0

Temecula Valley 2, Paraclete 1

Saugus 3, Laguna Beach 0

Crean Lutheran 2, West Ranch 0

Portola 2, Tesoro 0

Rancho Cucamonga 3, Downey 2

San Marino 2, Villa Park 1

St. Genevieve 2, Western Christian 1

Millikan 3, El Segundo 0

La Habra 1, Corona Centennial 0

Warren 5, Yorba Linda 4

Riverside King 2, South Torrance 2 (King wins 4-2 in shootout)

Alta Loma 4, El Toro 0

Bonita 3, Cypress 2

La Serna 2, Royal 1

DIVISION 3

Valencia 3, North Torrance 0

La Mirada 1, Dos Pueblos 0

Oxnard 2, Mayfield 0

Crescenta Valley 3, Montclair 2

Fullerton 1, Burbank Burroughs 1 (Fullerton wins 4-3 in shootout)

La Salle 1, Flintridge Sacred Heart 0

South Hills 0, Estancia 0 (South Hills wins 4-3 in shootout)

Paloma Valley 2, Northwood 1

Sage Hill 4, Norco 0

Quartz Hill 2, Brentwood 1

Costa Mesa 2, Ventura 1

La Canada 2, Long Beach Wilson 0

Santa Monica 1, Oak Hills 0

Flintridge Prep 1, Valley View 0

Citrus Valley 1, Don Lugo 0

Simi Valley 1, Notre Dame Academy 0

DIVISION 4

Patriot 1, Windward 0

Monrovia 2, Los Altos 0

Katella 3, Palm Desert 2

San Jacinto 4, Pasadena Poly 1

Temescal Canyon 3, Santa Fe 0

Granite Hills 4, Culver City 2

Shadow Hills 1, California 0

Arcadia 4, Carter 1

Tahquitz 5, Riverside Poly 2

Laguna Hills 2, Redlands 0

Immaculate Heart 2, Viewpoint 0

Redlands East Valley 1, Linfield Christian 0

Yucaipa 1, Orange County Pacifica Christian 0

Chino 5, Palm Springs 0

Arlington 1, Ontario Christian 0

Apple Valley 3, Long Beach Poly 1

DIVISION 5

Ramona 2, Indio 1

Anaheim 2, Fillmore 1

Artesia 1, Summit 0

Channel Islands 5, Century 1

Rancho Verde 2, Maranatha 1

Grand Terrace 3, Arrowhead Christian 2

Carpinteria 3, Burbank 0

Coachella Valley 5, Cerritos 2

La Palma Kennedy 2, San Gorgonio 1

Santa Paula 3, Charter Oak 2

Sultana 1, Liberty 0

Lakewood 2, Rowland 0

Del Sol 2, Northview 1

Cerritos Valley Christian 2, Godinez 1

Alemany 1, Whittier Christian 0

El Rancho 3, Capistrano Valley Christian 1

DIVISION 6

Beverly Hills 1, Knight 1 (Beverly Hills wins in shootout)

Norte Vista 2, Alhambra 1

Palmdale Aerospace Academy 3, Fontana 2

Mark Keppel 1, Perris 0

Hemet 4, Cobalt 2

Arroyo Valley 3, Woodcrest Christian 2

Riverside Prep 5, Gahr 0

Segerstrom 2, Palmdale 0

Mayfair 2, Littlerock 1

Thacher 1, Orange Vista 1 (Thacher wins 3-1 in shootout)

St. Monica 2, Rim of the World 1

Grace 2, Village Christian 0

DIVISION 7

Nuview Bridge 3, Mary Star 1

Desert Mirage 1, Garey 0

de Toledo 6, San Jacinto Leadership 5

Savanna 3, Westminster La Quinta 0

Animo Leadership 3, Jurupa Hills 1

Santa Monica Pacifica Christian 1, University Prep 0

Ganesha 5, St. Mary’s Academy 2

South El Monte 5, Hawthorne 0

Cate 4, Pioneer 0

Desert Christian Academy 1, Bellflower 0

Santa Rosa Academy 4, AGBU 0

Saddleback 1, Garden Grove Santiago 0

San Gabriel 2, St. Paul 0

Pasadena Marshall 1, Western 0

Oakwood 3, Baldwin Park 0

Azusa 3, Academy for Academic Excellence 0

DIVISION 8

CAMS 6, Academy of Careers & Exploration 0

Shalhevet 2, Bolsa Grande 0

Hawthorne MSA 2, Compton Early College 1

Mountain View 2, Bishop Diego 0

Milken 3, Loma Linda Academy 0

Vistamar 2, Palmdale Academy Charter 0

Buckley 3, Wildomar Cornerstone Christian 0

Indian Springs 1, Laguna Blanca 0

Environmental Charter 4, Silver Valley 0

Rosemead 2, Lennox Academy 1

Big Bear 6, Coast Union 1

Bishop Conaty Loreto 5, Redlands Adventist 2

Miller 2, Edgewood 1

Downey Calvary Chapel 2, Sacred Heart LA 0

Vasquez 2, San Bernardino 1

Webb 8, Workman 0

Note: Quarterfinals Feb. 18; Semifinals Feb. 21; Finals Feb. 27 or 28.

FRIDAY’S SCHEDULE

(Games at 3 p.m. unless noted)

BOYS

SOUTHERN SECTION

ROUND 2

OPEN DIVISION

Pool Play

#8 Orange Lutheran at #1 Palos Verdes, 3:15 p.m.

#5 Cathedral at #4 Placentia Valencia, 5 p.m.

#6 JSerra at #3 Redondo Union, 5 p.m.

#7 Mira Costa at #2 Mater Dei, 5 p.m.

DIVISION 1

Anaheim Canyon at Arlington, 6 p.m.

Servite at Palm Desert

Santa Monica at Eastvale Roosevelt

Rancho Mirage at Sultana, 5 p.m.

El Toro at Sunny Hills

Fontana at Edison, 5 p.m.

Rialto at El Segundo, 6 p.m.

DIVISION 2

Shadow Hills at Downey

El Dorado at Millikan

Oak Hills at Newport Harbor, 5 p.m.

Crossroads at Tesoro, 5 p.m.

Bishop Amat at Ayala, 5 p.m.

Culver City at Norte Vista

Patriot at Temecula Valley, 5 p.m.

Fullerton at Citrus Hill

DIVISION 3

West Torrance at Buena Park

Los Alamitos at Los Altos

La Serna at Palmdale

Godinez at Hillcrest, 5 p.m.

Channel Islands at Murrieta Valley

Oxnard at Littlerock

Calabasas at Claremont, 5 p.m.

Yorba Linda at Knight, 5 p.m.

DIVISION 4

Granite Hills at Santa Fe

Sherman Oaks Notre Dame at Cypress, 5 p.m.

Estancia at Sierra Vista

Sage Hill at Indian Springs, 5 p.m.

Irvine University at San Bernardino

Montebello at Santa Paula, 5 p.m.

Lakewood at Arroyo, 5 p.m.

Baldwin Park at Oxnard Pacifica, 5 p.m.

DIVISION 5

Santa Ana Valley at Linfield Christian

Windward at Crespi, 5 p.m.

Mountain View at Norwalk, 5 p.m.

Golden Valley at San Marcos, 5 p.m.

Esperanza at Pasadena, 6:15 p.m.

Magnolia at Tustin

Bellflower at Westlake, 7 p.m. at Cal Lutheran University

Camarillo at Ventura, 5 p.m.

DIVISION 6

Cate at Viewpoint

Temescal Canyon at Bishop Montgomery

Beverly Hills at Coachella Valley

Animo Leadership at South Pasadena, 5 p.m.

Vista del Lago at Elsinore

Cerritos Valley Christian at Samueli Academy

Ontario Christian at Indio, 5 p.m.

Lakeside at Tahquitz, 5 p.m.

DIVISION 7

Artesia at Maranatha, 5 p.m.

Western Christian at Cerritos

Laguna Blanca at Pasadena Poly

Edgewood at Milken

Glenn at Oakwood, 4:30 p.m. at Valley College

Ganesha vs. Cristo Rey OC at Dan Young Sports Complex

Palmdale Academic at Temple City 3:30 p.m.

Pioneer at St. Anthony

DIVISION 8

San Jacinto Leadership at Burbank Providence, 12 p.m.

Foothill Tech vs. Fairmont Prep at Great Park, Field #7

Orange County Pacifica Christian at Don Bosco Tech

Le Lycée at Bishop Diego, 1 p.m.

Environmental Charter at Rio Hondo Prep

Buckley vs. Holy Martyrs at Valley United Sports Complex

Redlands Adventist vs. de Toledo, 1 p.m. at Whitsett Soccer Field #3

Big Bear at Thacher

Note: Quarterfinals Feb. 17; Semifinals Feb. 21; Finals Feb. 27 or 28.

