High school boys and girls soccer: Thursday’s playoff scores and updated schedule
HIGH SCHOOL SOCCER PLAYOFFS
THURSDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
OPEN DIVISION
Quarterfinals
#1 El Camino Real 1, #8 Wilmington Banning 0
#4 Palisades 2, #5 Bell 1
#6 Marquez 3, #3 Birmingham 3 (Marques wins 6-5 in shootout)
#2 South East 3, #7 Venice 0
Note: Semifinals Feb. 19 at higher seeds; Finals Feb. 27-28 at TBA.
DIVISION I
First Round
#17 King/Drew 2, #16 Sylmar 1
#13 Van Nuys 3, #20 Alliance Marine-Innovation 0
#19 LA Marshall 2, #14 Reseda 0
#15 Granada Hills Kennedy 2, #18 Eagle Rock 0
DIVISION II
First Round
#17 Canoga Park 3, #16 Contreras 2
#9 Santee 1, #24 Fairfax 0
#12 Arleta 1, #21 Animo Robinson 0
#20 Neuwirth Leadership 2, #13 Burton 1
#14 Taft 10, #19 Gertz-Ressler 0
#22 Elizabeth 9, #11 Monroe 0 (Elizabeth wins 4-3 in shootout)
#23 Huntington Park 1, #10 Jefferson 1 (HP wins 6-5 in shootout)
#15 RFK Community 1, #18 USC Hybrid 0
DIVISION III
First Round
#16 Camino Nuevo 3, #17 West Adams 2
#9 Franklin 1, #24 CALS Early College 0
#12 North Hollywood 6, #21 Simon Tech 1
#13 Foshay 2, #20 Northridge Academy 2 (Foshay wins 4-3 in shootout)
#14 Hollywood 2, #19 University Prep Value 0
#11 Grant 1, #22 USC-MAE 0
#23 Sun Valley Magnet 3, #10 Bravo 2
#15 Bernstein 5, #18 Torres 2
DIVISION IV
First Round
#16 Smidt Tech 1, #17 Hawkins 1 (Smidt Tech wins in shootout)
#24 New Designs University Park 3, #9 Dymally 2
#12 MSCP 3, #21 Crenshaw 2
#13 Animo South LA 2, #20 Animo De La Hoya 0
#19 Lakeview Charter 2, #14 Rise Kohyang 2 (LC wins 10-9 in shootout)
#11 Triumph Charter 2, #22 Los Angeles 1
#10 Alliance Levine 3, #22 Washington Prep 2
#18 Port of LA 3, #15 Stern 1
Note: Second Round Feb. 18 at higher seeds; Quarterfinals Feb. 20 at higher seeds; Semifinals Feb. 25 at higher seeds; Finals Feb. 27-28 at TBA.
GIRLS
SOUTHERN SECTION
FIRST ROUND
Pool Play
#1 Santa Margarita , #8 Corona Santiago
#4 Oaks Christian , #5 Palos Verdes
#3 Mater Dei , #6 Huntington Beach
#2 Redondo Union , #7 JSerra
DIVISION 1
Westlake 3, Fairmont Prep 2
El Dorado 1, Los Alamitos 0
Rosary Academy 1, Thousand Oaks 1 (Rosary wins in shootout)
Great Oak 1, Aliso Niguel 0
San Juan Hills 1, Mira Costa 0
Orange Lutheran 4, Chino Hills 1
Newport Harbor 2, Chaminade 1
Moorpark 4, Murrieta Valley 1
Edison 2, Mission Viejo 0
Eastvale Roosevelt 5, Foothill 2
Etiwanda 2, Bishop Amat 1
Anaheim Canyon 3, Hart 2
Harvard-Westlake 3, San Clemente 1
Garden Grove Pacifica 1, Torrance 0
Capistrano Valley 3, Camarillo 2
Sherman Oaks Notre Dame 1, Glendora 0
DIVISION 2
Beckman 3, Brea Olinda 1
Ayala 3, Buena 0
Temecula Valley 2, Paraclete 1
Saugus 3, Laguna Beach 0
Crean Lutheran 2, West Ranch 0
Portola 2, Tesoro 0
Rancho Cucamonga 3, Downey 2
San Marino 2, Villa Park 1
St. Genevieve 2, Western Christian 1
Millikan 3, El Segundo 0
La Habra 1, Corona Centennial 0
Warren 5, Yorba Linda 4
Riverside King 2, South Torrance 2 (King wins 4-2 in shootout)
Alta Loma 4, El Toro 0
Bonita 3, Cypress 2
La Serna 2, Royal 1
DIVISION 3
Valencia 3, North Torrance 0
La Mirada 1, Dos Pueblos 0
Oxnard 2, Mayfield 0
Crescenta Valley 3, Montclair 2
Fullerton 1, Burbank Burroughs 1 (Fullerton wins 4-3 in shootout)
La Salle 1, Flintridge Sacred Heart 0
South Hills 0, Estancia 0 (South Hills wins 4-3 in shootout)
Paloma Valley 2, Northwood 1
Sage Hill 4, Norco 0
Quartz Hill 2, Brentwood 1
Costa Mesa 2, Ventura 1
La Canada 2, Long Beach Wilson 0
Santa Monica 1, Oak Hills 0
Flintridge Prep 1, Valley View 0
Citrus Valley 1, Don Lugo 0
Simi Valley 1, Notre Dame Academy 0
DIVISION 4
Patriot 1, Windward 0
Monrovia 2, Los Altos 0
Katella 3, Palm Desert 2
San Jacinto 4, Pasadena Poly 1
Temescal Canyon 3, Santa Fe 0
Granite Hills 4, Culver City 2
Shadow Hills 1, California 0
Arcadia 4, Carter 1
Tahquitz 5, Riverside Poly 2
Laguna Hills 2, Redlands 0
Immaculate Heart 2, Viewpoint 0
Redlands East Valley 1, Linfield Christian 0
Yucaipa 1, Orange County Pacifica Christian 0
Chino 5, Palm Springs 0
Arlington 1, Ontario Christian 0
Apple Valley 3, Long Beach Poly 1
DIVISION 5
Ramona 2, Indio 1
Anaheim 2, Fillmore 1
Artesia 1, Summit 0
Channel Islands 5, Century 1
Rancho Verde 2, Maranatha 1
Grand Terrace 3, Arrowhead Christian 2
Carpinteria 3, Burbank 0
Coachella Valley 5, Cerritos 2
La Palma Kennedy 2, San Gorgonio 1
Santa Paula 3, Charter Oak 2
Sultana 1, Liberty 0
Lakewood 2, Rowland 0
Del Sol 2, Northview 1
Cerritos Valley Christian 2, Godinez 1
Alemany 1, Whittier Christian 0
El Rancho 3, Capistrano Valley Christian 1
DIVISION 6
Beverly Hills 1, Knight 1 (Beverly Hills wins in shootout)
Norte Vista 2, Alhambra 1
Palmdale Aerospace Academy 3, Fontana 2
Mark Keppel 1, Perris 0
Hemet 4, Cobalt 2
Arroyo Valley 3, Woodcrest Christian 2
Riverside Prep 5, Gahr 0
Segerstrom 2, Palmdale 0
Mayfair 2, Littlerock 1
Thacher 1, Orange Vista 1 (Thacher wins 3-1 in shootout)
St. Monica 2, Rim of the World 1
Grace 2, Village Christian 0
DIVISION 7
Nuview Bridge 3, Mary Star 1
Desert Mirage 1, Garey 0
de Toledo 6, San Jacinto Leadership 5
Savanna 3, Westminster La Quinta 0
Animo Leadership 3, Jurupa Hills 1
Santa Monica Pacifica Christian 1, University Prep 0
Ganesha 5, St. Mary’s Academy 2
South El Monte 5, Hawthorne 0
Cate 4, Pioneer 0
Desert Christian Academy 1, Bellflower 0
Santa Rosa Academy 4, AGBU 0
Saddleback 1, Garden Grove Santiago 0
San Gabriel 2, St. Paul 0
Pasadena Marshall 1, Western 0
Oakwood 3, Baldwin Park 0
Azusa 3, Academy for Academic Excellence 0
DIVISION 8
CAMS 6, Academy of Careers & Exploration 0
Shalhevet 2, Bolsa Grande 0
Hawthorne MSA 2, Compton Early College 1
Mountain View 2, Bishop Diego 0
Milken 3, Loma Linda Academy 0
Vistamar 2, Palmdale Academy Charter 0
Buckley 3, Wildomar Cornerstone Christian 0
Indian Springs 1, Laguna Blanca 0
Environmental Charter 4, Silver Valley 0
Rosemead 2, Lennox Academy 1
Big Bear 6, Coast Union 1
Bishop Conaty Loreto 5, Redlands Adventist 2
Miller 2, Edgewood 1
Downey Calvary Chapel 2, Sacred Heart LA 0
Vasquez 2, San Bernardino 1
Webb 8, Workman 0
Note: Quarterfinals Feb. 18; Semifinals Feb. 21; Finals Feb. 27 or 28.
FRIDAY’S SCHEDULE
(Games at 3 p.m. unless noted)
BOYS
SOUTHERN SECTION
ROUND 2
OPEN DIVISION
Pool Play
#8 Orange Lutheran at #1 Palos Verdes, 3:15 p.m.
#5 Cathedral at #4 Placentia Valencia, 5 p.m.
#6 JSerra at #3 Redondo Union, 5 p.m.
#7 Mira Costa at #2 Mater Dei, 5 p.m.
DIVISION 1
Anaheim Canyon at Arlington, 6 p.m.
Servite at Palm Desert
Santa Monica at Eastvale Roosevelt
Rancho Mirage at Sultana, 5 p.m.
El Toro at Sunny Hills
Fontana at Edison, 5 p.m.
Rialto at El Segundo, 6 p.m.
DIVISION 2
Shadow Hills at Downey
El Dorado at Millikan
Oak Hills at Newport Harbor, 5 p.m.
Crossroads at Tesoro, 5 p.m.
Bishop Amat at Ayala, 5 p.m.
Culver City at Norte Vista
Patriot at Temecula Valley, 5 p.m.
Fullerton at Citrus Hill
DIVISION 3
West Torrance at Buena Park
Los Alamitos at Los Altos
La Serna at Palmdale
Godinez at Hillcrest, 5 p.m.
Channel Islands at Murrieta Valley
Oxnard at Littlerock
Calabasas at Claremont, 5 p.m.
Yorba Linda at Knight, 5 p.m.
DIVISION 4
Granite Hills at Santa Fe
Sherman Oaks Notre Dame at Cypress, 5 p.m.
Estancia at Sierra Vista
Sage Hill at Indian Springs, 5 p.m.
Irvine University at San Bernardino
Montebello at Santa Paula, 5 p.m.
Lakewood at Arroyo, 5 p.m.
Baldwin Park at Oxnard Pacifica, 5 p.m.
DIVISION 5
Santa Ana Valley at Linfield Christian
Windward at Crespi, 5 p.m.
Mountain View at Norwalk, 5 p.m.
Golden Valley at San Marcos, 5 p.m.
Esperanza at Pasadena, 6:15 p.m.
Magnolia at Tustin
Bellflower at Westlake, 7 p.m. at Cal Lutheran University
Camarillo at Ventura, 5 p.m.
DIVISION 6
Cate at Viewpoint
Temescal Canyon at Bishop Montgomery
Beverly Hills at Coachella Valley
Animo Leadership at South Pasadena, 5 p.m.
Vista del Lago at Elsinore
Cerritos Valley Christian at Samueli Academy
Ontario Christian at Indio, 5 p.m.
Lakeside at Tahquitz, 5 p.m.
DIVISION 7
Artesia at Maranatha, 5 p.m.
Western Christian at Cerritos
Laguna Blanca at Pasadena Poly
Edgewood at Milken
Glenn at Oakwood, 4:30 p.m. at Valley College
Ganesha vs. Cristo Rey OC at Dan Young Sports Complex
Palmdale Academic at Temple City 3:30 p.m.
Pioneer at St. Anthony
DIVISION 8
San Jacinto Leadership at Burbank Providence, 12 p.m.
Foothill Tech vs. Fairmont Prep at Great Park, Field #7
Orange County Pacifica Christian at Don Bosco Tech
Le Lycée at Bishop Diego, 1 p.m.
Environmental Charter at Rio Hondo Prep
Buckley vs. Holy Martyrs at Valley United Sports Complex
Redlands Adventist vs. de Toledo, 1 p.m. at Whitsett Soccer Field #3
Big Bear at Thacher
Note: Quarterfinals Feb. 17; Semifinals Feb. 21; Finals Feb. 27 or 28.