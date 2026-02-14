Advertisement
High school basketball: Friday’s playoff scores and updated pairings

By Los Angeles Times staff
FRIDAY’S RESULTS

CITY SECTION

GIRLS

SECOND ROUND

DIVISION I

#1 Birmingham 3, #17 Sun Valley Magnet 0

#8 Van Nuys 2, #9 South Gate 1

#5 Chatsworth 3, #12 Jefferson 1

#4 GH Kennedy 1, #13 LA Marshall 1 (Kennedy wins 5-4 in shootout)

#3 Wilmington Banning 1, #14 North Hollywood 0

#11 LA Hamilton 3, #6 Taft 1

#7 Eagle Rock 3, #10 San Fernando 0

#15 King/Drew 3, #2 Legacy 2

DIVISION II

#1 South East 2, #17 Bell 1

#8 Mendez 1, #24 Canoga Park 0

#5 Animo Bunche 2, #12 USC Hybrid 1

#13 Lakeview Charter 0, #4 Bernstein 0 (Lakeview Charter wins in shootout)

#19 Bravo 3, #3 Roybal 2

#6 LA Roosevelt 2, #11 Gertz-Ressler 0

#7 Garfield 7, #10 RFK Community 1

#2 Gardena 4, #15 East Valley 2

DIVISION III

#1 Fairfax 1, #16 Sylmar 0

#9 Maywood CES 5, #8 Middle College 1

#5 Reseda 1, #12 Carson 1 (Reseda wins in shootout)

#4 Marquez 1, #13 Grant 0

#3 Huntington Park 1, #14 Chavez 0

#6 Verdugo Hills 3, #11 Animo Watts 0

#7 Santee 2, #10 Rancho Dominguez 0

#18 Manual Arts at #2 Angelou

DIVISION IV

#16 Franklin 1, #1 Downtown Magnets 0

#9 Aspire Ollin 2, #8 USC-MAE 1

#12 Monroe 3, #5 Stella 2

#13 Arleta 0, #4 Hawkins 0 (Arleta wins 2-0 in shootout)

#3 Camino Nuevo 4, #19 Alliance Levine 0

#6 Animo De La Hoya 0, #11 Animo South LA 0 (DLH wins in shootout)

#10 Sun Valley Poly 5, #7 Smidt Tech 1

#2 Fremont 1, #15 Lincoln 0

Note: Quarterfinals Feb. 19; Semifinals Feb. 24; Finals Feb. 27-28.

SOUTHERN SECTION

BOYS

SECOND ROUND

OPEN DIVISION

Pool Play

#8 Orange Lutheran 3, #1 Palos Verdes 1 (Orange Lutheran advances)

#4 Placentia Valencia 6, #5 Cathedral 1 (Placentia Valencia advances)

#6 JSerra 3, #3 Redondo Union 3 (JSerra advances)

#2 Mater Dei 4, #7 Mira Costa 1 (Mater Dei advances)

DIVISION 1

Anaheim Canyon 2, Arlington 0

Torrance 2, Anaheim 1

Servite 1, Palm Desert 0

Santa Monica 3, Eastvale Roosevelt 1

Sultana 3, Rancho Mirage 1

Sunny Hills 1, El Toro 0

Fontana 0, Edison 0 (Fontana wins 5-4 in shootout)

El Segundo 3, Rialto 1

DIVISION 2

Downey 2, Shadow Hills 1

El Dorado 2, Millikan 1

Newport Harbor 2, Oak Hills 1

Crossroads 2, Tesoro 0

Bishop Amat 1, Ayala 0

Culver City 2, Norte Vista 1

Patriot 7, Temecula Valley 8

Citrus Hill 1, Fullerton 0

DIVISION 3

West Torrance 1, Buena Park 0

Los Alamitos 1, Los Altos 0

Palmdale 3, La Serna 2

Godinez 1, Hillcrest 0

Channel Islands 4, Murrieta Valley 1

Littlerock 5, Oxnard 4

Calabasas 1, Claremont 0

Knight 2, Yorba Linda 0

DIVISION 4

Granite Hills 1, Santa Fe 1 (Granite Hills wins 3-2 in shootout)

Cypress 2, Sherman Oaks Notre Dame 1

Sierra Vista 1, Estancia 0

Indian Springs 3, Sage Hill 2

Irvine University 3, San Bernardino 1

Santa Paula 1, Montebello 0

Lakewood 1, Arroyo 0

Oxnard Pacifica 3, Baldwin Park 1

DIVISION 5

Santa Ana Valley 3, Linfield Christian 1

Crespi 2, Windward 0

Mountain View 1, Norwalk 1 (Mountain View wins 3-2 in shootout)

San Marcos 4, Golden Valley 0

Esperanza 1, Pasadena 0

Tustin 1, Magnolia 0

Westlake 3, Bellflower 0

Camarillo 3, Ventura 0

DIVISION 6

Viewpoint 3, Cate 1

Bishop Montgomery 1, Temescal Canyon 1 (BM wins 5-3 in shootout)

Coachella Valley 1, Beverly Hills 0

Animo Leadership 1, South Pasadena 0

Vista del Lago 2, Elsinore 1

Cerritos Valley Christian 3, Samueli Academy 2

Ontario Christian 1, Indio 0

Lakeside 5, Tahquitz 0

DIVISION 7

Maranatha 2, Artesia 1

Cerritos 2, Western Christian 0

Pasadena Poly 2, Laguna Blanca 1

Edgewood 3, Milken 0

Oakwood 3, Glenn 2

Ganesha 1, Cristo Rey OC 0

Palmdale Academic 1, Temple City 0

Pioneer 1, St. Anthony 0

DIVISION 8

San Jacinto Leadership 2, Burbank Providence 1

Fairmont Prep 2, Foothill Tech 0

Orange County Pacifica Christian 2, Don Bosco Tech 0

Bishop Diego 2, Le Lycée 1

Rio Hondo Prep 2, Environmental Charter 0

Holy Martyrs 2, Buckley 1

de Toledo 2, Redlands Adventist 1

Thacher 3, Big Bear 1

Note: Quarterfinals Feb. 17; Semifinals Feb. 21; Finals Feb. 27 or 28.

SATURDAY’S SCHEDULE

(Games at 3 p.m. unless noted)

SOUTHERN SECTION

GIRLS

SECOND ROUND

OPEN DIVISION

Pool Play

#8 Corona Santiago at #1 Santa Margarita

#5 Palos Verdes at #4 Oaks Christian

#6 Huntington Beach at #3 Mater Dei

#7 JSerra at #2 Redondo Union, 5 p.m.

DIVISION 1

Westlake at El Dorado, 6 p.m.

Great Oak at Rosary Academy, 5 p.m. at Fullerton College

San Juan Hills 1, Mira Costa 0

Orange Lutheran at San Juan Hills, 5 p.m.

Edison at Eastvale Roosevelt, 6 p.m.

Anaheim Canyon at Etiwanda, 5 p.m.

Harvard-Westlake at Garden Grove Pacifica

Sherman Oaks Notre Dame at Capistrano Valley, 5 p.m. at Saddleback College

DIVISION 2

Beckman at Ayala, 5 p.m.

Ayala 3, Buena 0

Saugus at Temecula Valley, 4 p.m.

Crean Lutheran at Portola, 5 p.m.

Rancho Cucamonga at San Marino, 5 p.m.

St. Genevieve at Millikan, 5 p.m.

Warren at La Habra, 5 p.m.

Riverside King at Alta Loma, 5 p.m.

Bonita at La Serna

DIVISION 3

Valencia at La Mirada, 5 p.m.

Crescenta Valley at Oxnard, 5 p.m.

Fullerton at La Salle

South Hills at Paloma Valley, 5 p.m.

Sage Hill at Quartz Hill, 5 p.m.

Costa Mesa at La Canada

Santa Monica at Flintridge Prep, 1 p.m.

Citrus Valley at Simi Valley, 5 p.m.

DIVISION 4

Monrovia at Patriot, 5 p.m.

Katella at San Jacinto

Temescal Canyon at Granite Hills

Shadow Hills at Arcadia, 5 p.m.

Laguna Hills at Tahquitz, 5 p.m.

Immaculate Heart at Redlands East Valley

Chino at Yucaipa

Apple Valley at Arlington

DIVISION 5

Ramona at Anaheim

Channel Islands at Artesia, 5 p.m.

Grand Terrace at Rancho Verde

Coachella Valley at Carpinteria

La Palma Kennedy at Santa Paula, 5 p.m.

Sultana at Lakewood, 5 p.m.

Cerritos Valley Christian at Del Sol, 5 p.m. at Rio Mesa

El Rancho at Alemany

DIVISION 6

Beverly Hills at Adelanto, 5 p.m.

Ocean View at Desert Hot Springs, 5 p.m.

Norte Vista at St. Pius X-St. Matthias Academy

Mark Keppel at Palmdale Aerospace

Hemet at Arroyo Valley

Riverside Prep at Segerstrom, 12 p.m.

Mayfair at Thacher

Grace vs. St. Monica at Airport park

DIVISION 7

Desert Mirage at Nuview Bridge, 5 p.m.

Savanna vs. de Toledo, 2:30 p.m. Monday at Whitsett Soccer Complex

Animo Leadership vs. Santa Monica Pacifica Christian, 5 p.m. at St. Bernard

South El Monte at Ganesha, 12 p.m.

Desert Christian Academy at Cate, 12 p.m.

Santa Rosa Academy at Saddleback, 12 p.m.

Pasadena Marshall at San Gabriel, 5 p.m.

Azusa vs. Oakwood, 2:30 p.m. at Valley College

DIVISION 8

CAMS vs. Shalhevet, Monday at Mar Vista Recreation Center

Mountain View at Hawthorne MSA, 1 p.m. at St. Frances Cabrini Church

Milken at Vistamar

Indian Springs at Buckley

Environmental Charter at Rosemead

Bishop Conaty Loreto at Big Bear, 12 p.m.

Miller vs. Downey Calvary Chape1 at Rancho Los Amigos Sports Complex

Webb at Vasquez, 5 p.m.

Note: Quarterfinals Feb. 18; Semifinals Feb. 21; Finals Feb. 27 or 28.

