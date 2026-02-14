High school girls’ soccer: Saturday playoff scores
HIGH SCHOOL SOCCER PLAYOFFS
SATURDAY’S RESULTS
SOUTHERN SECTION
GIRLS
SECOND ROUND
OPEN DIVISION
Pool Play
#1 Santa Margarita 2, #8 Corona Santiago 1 (Santa Margarita advances on aggregate)
#4 Oaks Christian 4, #5 Palos Verdes 2 (Oaks Christian advances on aggregate)
#3 Mater Dei 5, #6 Huntington Beach 0 (Mater Dei advances on aggregate)
#2 Redondo Union 0, #7 JSerra 0 (Redondo Union advances on aggregate)
DIVISION 1
Westlake 2, El Dorado 1
Rosary Academy 2, Great Oak 0
Orange Lutheran 4, San Juan Hills 0
Newport Harbor 1, Moorpark 0
Eastvale Roosevelt 2, Edison 1
Etiwanda 2, Anaheim Canyon 1
Harvard-Westlake 1, Garden Grove Pacifica 0
Sherman Oaks Notre Dame 1, Capistrano Valley 0
DIVISION 2
Ayala 4, Beckman 0
Saugus 2, Temecula Valley 0
Portola 1, Crean Lutheran 0
San Marino 3, Rancho Cucamonga 0
Millikan 1, St. Genevieve 0
Warren 1, La Habra 1 (Warren wins 4-3 in shootout)
Alta Loma 0, Riverside King 0 (Alta Loma wins 3-2 in shootout)
Bonita 2, La Serna 1 (OT)
DIVISION 3
Valencia 1, La Mirada 0
Crescenta Valley 2, Oxnard 1
La Salle 1, Fullerton 0
Paloma Valley 1, South Hills 0
Quartz Hill 3, Sage Hill 2
La Canada 2, Costa Mesa 2 (La Canada wins 4-2 in shootout)
Flintridge Prep 4, Santa Monica 1
Simi Valley 2, Citrus Valley 0
DIVISION 4
Patriot 1, Monrovia 0
San Jacinto 2, Katella 0
Granite Hills 2, Temescal Canyon 1
Arcadia 2, Shadow Hills 2 (Arcadia wins 5-4 in shootout)
Laguna Hills 1, Tahquitz 0
Immaculate Heart at Redlands East Valley
Chino 1, Yucaipa 0
Arlington 1, Apple Valley 0
DIVISION 5
Anaheim 1, Ramona 0
Artesia 1, Channel Islands 0
Grand Terrace 2, Rancho Verde 1
Coachella Valley 1, Carpinteria 0
La Palma Kennedy 1, Santa Paula 0
Sultana 2, Lakewood 1
Del Sol 1, Cerritos Valley Christian 1 (Del Sol wins 5-3 in shootout)
Alemany 3, El Rancho 2
DIVISION 6
Adelanto 2, Beverly Hills 1
Ocean View 3, Desert Hot Springs 2
St. Pius X-St. Matthias Academy 1, Norte Vista 0
Palmdale Aerospace Academy 3, Mark Keppel 1
Arroyo Valley 4, Hemet 0
Segerstrom 3, Riverside Prep 0
Mayfair 2, Thacher 1
Grace 1, St. Monica 0
DIVISION 7
Nuview Bridge 2, Desert Mirage 0
Savanna vs. de Toledo, 2:30 p.m. Monday at Whitsett Soccer Complex
Santa Monica Pacifica Christian 2, Animo Leadership 1
Ganesha 4, South El Monte 3
Cate 3, Desert Christian Academy 0
Santa Rosa Academy 1, Saddleback 0
San Gabriel 2, Pasadena Marshall 1
Azusa 5, Oakwood 0
DIVISION 8
CAMS vs. Shalhevet, Monday at Mar Vista Recreation Center
Mountain View 3, Hawthorne MSA 1
Milken 5, Vistamar 0
Buckley 1, Indian Springs 0
Environmental Charter 2, Rosemead 0
Big Bear 5, Bishop Conaty Loreto 0
Miller 3, Downey Calvary Chapel 1
Webb 3, Vasquez 0
Note: Quarterfinals Feb. 18; Semifinals Feb. 21; Finals Feb. 27 or 28.