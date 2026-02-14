Advertisement
High School Sports

High school girls’ soccer: Saturday playoff scores

By Los Angeles Times staff
HIGH SCHOOL SOCCER PLAYOFFS

SATURDAY’S RESULTS

SOUTHERN SECTION

GIRLS

SECOND ROUND

OPEN DIVISION

Pool Play

#1 Santa Margarita 2, #8 Corona Santiago 1 (Santa Margarita advances on aggregate)

#4 Oaks Christian 4, #5 Palos Verdes 2 (Oaks Christian advances on aggregate)

#3 Mater Dei 5, #6 Huntington Beach 0 (Mater Dei advances on aggregate)

#2 Redondo Union 0, #7 JSerra 0 (Redondo Union advances on aggregate)

DIVISION 1

Westlake 2, El Dorado 1

Rosary Academy 2, Great Oak 0

Orange Lutheran 4, San Juan Hills 0

Newport Harbor 1, Moorpark 0

Eastvale Roosevelt 2, Edison 1

Etiwanda 2, Anaheim Canyon 1

Harvard-Westlake 1, Garden Grove Pacifica 0

Sherman Oaks Notre Dame 1, Capistrano Valley 0

DIVISION 2

Ayala 4, Beckman 0

Saugus 2, Temecula Valley 0

Portola 1, Crean Lutheran 0

San Marino 3, Rancho Cucamonga 0

Millikan 1, St. Genevieve 0

Warren 1, La Habra 1 (Warren wins 4-3 in shootout)

Alta Loma 0, Riverside King 0 (Alta Loma wins 3-2 in shootout)

Bonita 2, La Serna 1 (OT)

DIVISION 3

Valencia 1, La Mirada 0

Crescenta Valley 2, Oxnard 1

La Salle 1, Fullerton 0

Paloma Valley 1, South Hills 0

Quartz Hill 3, Sage Hill 2

La Canada 2, Costa Mesa 2 (La Canada wins 4-2 in shootout)

Flintridge Prep 4, Santa Monica 1

Simi Valley 2, Citrus Valley 0

DIVISION 4

Patriot 1, Monrovia 0

San Jacinto 2, Katella 0

Granite Hills 2, Temescal Canyon 1

Arcadia 2, Shadow Hills 2 (Arcadia wins 5-4 in shootout)

Laguna Hills 1, Tahquitz 0

Immaculate Heart at Redlands East Valley

Chino 1, Yucaipa 0

Arlington 1, Apple Valley 0

DIVISION 5

Anaheim 1, Ramona 0

Artesia 1, Channel Islands 0

Grand Terrace 2, Rancho Verde 1

Coachella Valley 1, Carpinteria 0

La Palma Kennedy 1, Santa Paula 0

Sultana 2, Lakewood 1

Del Sol 1, Cerritos Valley Christian 1 (Del Sol wins 5-3 in shootout)

Alemany 3, El Rancho 2

DIVISION 6

Adelanto 2, Beverly Hills 1

Ocean View 3, Desert Hot Springs 2

St. Pius X-St. Matthias Academy 1, Norte Vista 0

Palmdale Aerospace Academy 3, Mark Keppel 1

Arroyo Valley 4, Hemet 0

Segerstrom 3, Riverside Prep 0

Mayfair 2, Thacher 1

Grace 1, St. Monica 0

DIVISION 7

Nuview Bridge 2, Desert Mirage 0

Savanna vs. de Toledo, 2:30 p.m. Monday at Whitsett Soccer Complex

Santa Monica Pacifica Christian 2, Animo Leadership 1

Ganesha 4, South El Monte 3

Cate 3, Desert Christian Academy 0

Santa Rosa Academy 1, Saddleback 0

San Gabriel 2, Pasadena Marshall 1

Azusa 5, Oakwood 0

DIVISION 8

CAMS vs. Shalhevet, Monday at Mar Vista Recreation Center

Mountain View 3, Hawthorne MSA 1

Milken 5, Vistamar 0

Buckley 1, Indian Springs 0

Environmental Charter 2, Rosemead 0

Big Bear 5, Bishop Conaty Loreto 0

Miller 3, Downey Calvary Chapel 1

Webb 3, Vasquez 0

Note: Quarterfinals Feb. 18; Semifinals Feb. 21; Finals Feb. 27 or 28.

