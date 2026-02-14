High school girls’ basketball: Saturday’s playoff scores
HIGH SCHOOL BASKETBALL PLAYOFFS
SATURDAY’S RESULTS
CITY SECTION
GIRLS
QUARTERFINALS
DIVISION I
#1 El Camino Real 45, #9 Garfield 28
#4 Eagle Rock 50, #5 Arleta 34
#3 San Pedro 47, #6 Grant 38
#2 Granada Hills Kennedy 53, #7 Verdugo Hills 41
DIVISION II
#1 Harbor Teacher 58, #8 Larchmont Charter 19
#5 West Adams 30, #4 Triumph Charter 27
#3 Santee 43, #11 South East 38
#2 North Hollywood 51, #7 New West Charter 49
DIVISION III
#8 Diego Rivera at #1 Washington Prep
#4 LA Marshall 47, #5 Sun Valley Poly 20
#3 San Fernando 44, #11 Animo Robinson 30
#2 Gardena 40, #7 Crenshaw 24
Note: Semifinals Feb. 21; Finals Feb. 27-28.
SECOND ROUND
DIVISION IV
#1 Maywood CES 36, #16 Huntington Park 33
#9 Smidt Tech 31, #8 Magnolia Science Academy 25
#12 Wilmington Banning 52, #5 Foshay 20
#13 Lincoln 42, #4 LA Wilson 37
#19 Franklin at #3 WISH Academy
#11 Bravo 39, #6 Marquez 35
#10 Panorama 61, #7 Contreras 31
#18 South Gate 48, #2 Sun Valley Magnet 38
DIVISION V
#1 LA Roosevelt 33, #17 Horace Mann UCLA 19
#9 Los Angeles at #8 Camino Nuevo
#12 Discovery at #5 Torres
#20 Sotomayor 39, #4 Chavez 25
#3 Vaughn 40, #14 Animo Bunche 19
#11 Monroe 57, #6 Lake Balboa College Prep 26
#10 Port of LA 54, #7 Aspire Ollin 33
#18 East College Prep at #2 Legacy
Note: Quarterfinals Feb. 19; Semifinals Feb. 21; Finals Feb. 27-28.
SOUTHERN SECTION
GIRLS
SECOND ROUND
OPEN DIVISION
Pool A
#9 Rancho Christian 73, #8 JSerra 71
Pool B
#10 Fairmont Prep 63, #7 Lakewood St. Joseph 51
Pool C
#11 Oak Park 67, #6 Corona Centennial 44
Pool D
#4 Mater Dei 52, #12 Redondo Union 45
Note: Third round pool play games Feb. 18 at higher seeds; Quarterfinals Feb. 21; Semifinals Feb. 24; Finals Feb. 28 at Toyota Arena.
DIVISION 1
#1 Ventura 50, Bishop Montgomery 40
Windward 64, #8 Flintridge Prep 49
#5 Valencia 81, Mira Costa 56
Troy 61, #4 Brentwood 48
#3 Moreno Valley 69, St. Bonaventure 39
#6 Orange Lutheran 55, Marlborough 48
#7 Villa Park 58, Santa Margarita 45
#2 La Salle 48, St. Anthony 42
DIVISION 2
Portola 44, #1 Glendora 34
#9 Saugus 57, Heritage 50
312 Summit 47, #5 Yucaipa 34
Camarillo 54, #4 Rancho Cucamonga 42
#3 Crescenta Valley 56, #14 Chino Hills 34
#11 San Clemente 72, Rolling Hills Prep 59
Dos Pueblos 52, #7 San Juan Hills 45
#2 Rosary Academy 63, Riverside King 50
DIVISION 3
Murrieta Valley 64, #1 Lynwood 61
#8 St. Monica 78, Arcadia 57
#12 Trabuco Hills 58, #5 Segerstrom 45
#4 Oxnard 37, #13 Aliso Niguel 34
#14 Mark Keppel 54, El Modena 31
#6 Leuzinger 72, #11 Shadow Hills 66
#7 St. Margaret’s 65, #10 Riverside Poly 34
Canyon Country Canyon 54, #2 Wiseburn-Da Vinci 39
DIVISION 4
#1 Long Beach Jordan 36, Lancaster 32
#9 La Canada 41, #8 Yorba Linda 27
#5 Eastside 42, Gabrielino 23
Anaheim Canyon 39, Knight 26
#3 El Dorado 64, #14 Ontario 29
#6 Long Beach Wilson 56, Westlake 49
#7 Pasadena Poly 66, Shalhevet 44
#2 Marina 54, #15 Holy Martyrs 47
DIVISION 5
#16 Sunny Hills 48, #1 Tesoro 19
#9 Bishop Diego 55, Fullerton 44
Torrance 53, #5 Fountain Valley 26
#13 Godinez 50, Heritage Christian 41
Whitney 40, #3 Santa Ana Foothill 33
Oakwood at YULA
#7 Burbank Burroughs 51, #10 Culver City 23
Carter 45, #2 Western Christian 42
DIVISION 6
#16 San Jacinto 65, #1 Carpinteria 43
Immaculate Heart 44, #9 Costa Mesa 39
Savanna 41, #5 Redlands 28
#4 Palm Desert 45, #13 Santa Monica 29
Hillcrest 52, #14 Notre Dame Academy 20
Rowland 57, #11 Liberty 41
#10 Sante Fe 48, #7 Hart 23
Warren 41, Silver Valley 39
DIVISION 7
#16 Foothill Tech 55, #1 Fillmore 35
Laguna Hills 45, Capistrano Valley Christian 40
#12 Rosemead 54, Desert Christian Academy 42
Patriot 74, Villanova Prep 40
#3 Canoga Park AGBU 45, #14 Nogales 44
Ridgecrest Burroughs 45, #6 Barstow 21
La Palma Kennedy 47, Long Beach Poly 46
Cajon 42, Garden Grove 25
DIVISION 8
Yucca Valley 61, #1 Cobalt 44
University Prep 45, #8 Norwalk 39
Orange 44, #12 Coachella Valley 40
#13 Riverside Notre Dame 51, #4 Santa Ana Valley 45
#14 Schurr 49, Mesa Grande Academy 23
#6 CAMS 49, #11 South El Monte 42
#10 Chadwick 47, #7 Victor Valley 44
#15 Santa Monica Pacifica Christian 57, #2 Riverside North 35
DIVISION 9
#16 Vista del Lago 44, #1 NOVA Academy Early College 18
#8 Santa Clarita Christian 53, #9 Victor Valley Christian 34
#5 Channel Islands 37, #12 Jurupa Hills 31
Desert Hot Springs 48, #4 Temple City 37
La Sierra 46, Faith Baptist 38
#6 Redlands Adventist 55, #11 Newport Christian 32
#10 Sierra Vista 48, #7 San Gabriel 32
Western 48, Santa Maria Valley Christian 38
(Quarterfinals Feb. 18; Semifinals Feb. 21; Finals Feb. 27 or 28)