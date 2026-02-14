Advertisement
High School Sports

High school girls’ basketball: Saturday’s playoff scores

A picture of basketballs sitting on black basketball court
(Ethan Miller / Getty Images)
By Los Angeles Times staff
HIGH SCHOOL BASKETBALL PLAYOFFS

SATURDAY’S RESULTS

CITY SECTION

GIRLS

QUARTERFINALS

DIVISION I

#1 El Camino Real 45, #9 Garfield 28

#4 Eagle Rock 50, #5 Arleta 34

#3 San Pedro 47, #6 Grant 38

#2 Granada Hills Kennedy 53, #7 Verdugo Hills 41

DIVISION II

#1 Harbor Teacher 58, #8 Larchmont Charter 19

#5 West Adams 30, #4 Triumph Charter 27

#3 Santee 43, #11 South East 38

#2 North Hollywood 51, #7 New West Charter 49

DIVISION III

#8 Diego Rivera at #1 Washington Prep

#4 LA Marshall 47, #5 Sun Valley Poly 20

#3 San Fernando 44, #11 Animo Robinson 30

#2 Gardena 40, #7 Crenshaw 24

Note: Semifinals Feb. 21; Finals Feb. 27-28.

SECOND ROUND

DIVISION IV

#1 Maywood CES 36, #16 Huntington Park 33

#9 Smidt Tech 31, #8 Magnolia Science Academy 25

#12 Wilmington Banning 52, #5 Foshay 20

#13 Lincoln 42, #4 LA Wilson 37

#19 Franklin at #3 WISH Academy

#11 Bravo 39, #6 Marquez 35

#10 Panorama 61, #7 Contreras 31

#18 South Gate 48, #2 Sun Valley Magnet 38

DIVISION V

#1 LA Roosevelt 33, #17 Horace Mann UCLA 19

#9 Los Angeles at #8 Camino Nuevo

#12 Discovery at #5 Torres

#20 Sotomayor 39, #4 Chavez 25

#3 Vaughn 40, #14 Animo Bunche 19

#11 Monroe 57, #6 Lake Balboa College Prep 26

#10 Port of LA 54, #7 Aspire Ollin 33

#18 East College Prep at #2 Legacy

Note: Quarterfinals Feb. 19; Semifinals Feb. 21; Finals Feb. 27-28.

SOUTHERN SECTION

GIRLS

SECOND ROUND

OPEN DIVISION

Pool A

#9 Rancho Christian 73, #8 JSerra 71

Pool B

#10 Fairmont Prep 63, #7 Lakewood St. Joseph 51

Pool C

#11 Oak Park 67, #6 Corona Centennial 44

Pool D

#4 Mater Dei 52, #12 Redondo Union 45

Note: Third round pool play games Feb. 18 at higher seeds; Quarterfinals Feb. 21; Semifinals Feb. 24; Finals Feb. 28 at Toyota Arena.

DIVISION 1

#1 Ventura 50, Bishop Montgomery 40

Windward 64, #8 Flintridge Prep 49

#5 Valencia 81, Mira Costa 56

Troy 61, #4 Brentwood 48

#3 Moreno Valley 69, St. Bonaventure 39

#6 Orange Lutheran 55, Marlborough 48

#7 Villa Park 58, Santa Margarita 45

#2 La Salle 48, St. Anthony 42

DIVISION 2

Portola 44, #1 Glendora 34

#9 Saugus 57, Heritage 50

312 Summit 47, #5 Yucaipa 34

Camarillo 54, #4 Rancho Cucamonga 42

#3 Crescenta Valley 56, #14 Chino Hills 34

#11 San Clemente 72, Rolling Hills Prep 59

Dos Pueblos 52, #7 San Juan Hills 45

#2 Rosary Academy 63, Riverside King 50

DIVISION 3

Murrieta Valley 64, #1 Lynwood 61

#8 St. Monica 78, Arcadia 57

#12 Trabuco Hills 58, #5 Segerstrom 45

#4 Oxnard 37, #13 Aliso Niguel 34

#14 Mark Keppel 54, El Modena 31

#6 Leuzinger 72, #11 Shadow Hills 66

#7 St. Margaret’s 65, #10 Riverside Poly 34

Canyon Country Canyon 54, #2 Wiseburn-Da Vinci 39

DIVISION 4

#1 Long Beach Jordan 36, Lancaster 32

#9 La Canada 41, #8 Yorba Linda 27

#5 Eastside 42, Gabrielino 23

Anaheim Canyon 39, Knight 26

#3 El Dorado 64, #14 Ontario 29

#6 Long Beach Wilson 56, Westlake 49

#7 Pasadena Poly 66, Shalhevet 44

#2 Marina 54, #15 Holy Martyrs 47

DIVISION 5

#16 Sunny Hills 48, #1 Tesoro 19

#9 Bishop Diego 55, Fullerton 44

Torrance 53, #5 Fountain Valley 26

#13 Godinez 50, Heritage Christian 41

Whitney 40, #3 Santa Ana Foothill 33

Oakwood at YULA

#7 Burbank Burroughs 51, #10 Culver City 23

Carter 45, #2 Western Christian 42

DIVISION 6

#16 San Jacinto 65, #1 Carpinteria 43

Immaculate Heart 44, #9 Costa Mesa 39

Savanna 41, #5 Redlands 28

#4 Palm Desert 45, #13 Santa Monica 29

Hillcrest 52, #14 Notre Dame Academy 20

Rowland 57, #11 Liberty 41

#10 Sante Fe 48, #7 Hart 23

Warren 41, Silver Valley 39

DIVISION 7

#16 Foothill Tech 55, #1 Fillmore 35

Laguna Hills 45, Capistrano Valley Christian 40

#12 Rosemead 54, Desert Christian Academy 42

Patriot 74, Villanova Prep 40

#3 Canoga Park AGBU 45, #14 Nogales 44

Ridgecrest Burroughs 45, #6 Barstow 21

La Palma Kennedy 47, Long Beach Poly 46

Cajon 42, Garden Grove 25

DIVISION 8

Yucca Valley 61, #1 Cobalt 44

University Prep 45, #8 Norwalk 39

Orange 44, #12 Coachella Valley 40

#13 Riverside Notre Dame 51, #4 Santa Ana Valley 45

#14 Schurr 49, Mesa Grande Academy 23

#6 CAMS 49, #11 South El Monte 42

#10 Chadwick 47, #7 Victor Valley 44

#15 Santa Monica Pacifica Christian 57, #2 Riverside North 35

DIVISION 9

#16 Vista del Lago 44, #1 NOVA Academy Early College 18

#8 Santa Clarita Christian 53, #9 Victor Valley Christian 34

#5 Channel Islands 37, #12 Jurupa Hills 31

Desert Hot Springs 48, #4 Temple City 37

La Sierra 46, Faith Baptist 38

#6 Redlands Adventist 55, #11 Newport Christian 32

#10 Sierra Vista 48, #7 San Gabriel 32

Western 48, Santa Maria Valley Christian 38

(Quarterfinals Feb. 18; Semifinals Feb. 21; Finals Feb. 27 or 28)

