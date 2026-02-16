High school basketball playoff schedule
HIGH SCHOOL BASKETBALL PLAYOFFS
TUESDAY’S SCHEDULE
(Games at 7 p.m. unless noted)
SOUTHERN SECTION
BOYS
OPEN DIVISION
Pool A
#8 Corona del Mar at #1 Sierra Canyon
Pool B
#7 Harvard-Westlake at #2 Santa Margarita
Pool C
#6 Corona Centennial at #3 Redondo Union
Pool D
#5 St. John bosco at #4 Sherman Oaks Notre Dame
Note: Quarterfinals Friday; Semifinals Feb. 24; Finals 6 p.m. Feb. 28 at Toyota Arena.
QUARTERFINALS
DIVISION 1
Village Christian at Crean Lutheran
Millikan at Rancho Christian
Fairmont Prep at Inglewood
JSerra vs. Rolling Hills Prep at North Torrance
DIVISION 2
Bishop Amat at Anaheim Canyon
Eastvale Roosevelt at Edison
Mater Dei at El Dorado
Hesperia at Rancho Verde
DIVISION 3
Ontario Christian at Murrieta Mesa
Warren at Golden Valley
Alta Loma at Aliso Niguel
Gahr at Woodbridge
DIVISION 4
Blair at Trabuco Hills
Norte Vista at Cathedral
Shalhevet at Long Beach Jordan
Colony at Walnut
DIVISION 5
Rancho Mirage at Gardena Serra
Vasquez at Oakwood
Pilibos at Temple City
Verbum Dei at San Juan Hills
DIVISION 6
St. Bonaventure at Placentia Valencia
Ramona at Montclair
Orange Vista at Laguna Hills
Buckley at Moreno Valley
DIVISION 7
Vista del Lago at Canyon Country Canyon
Webb at Salesian
Riverside Notre Dame at Rowland
Rialto at Rosemead
DIVISION 8
Twentynine Palms at Redlands Adventist
Victor Valley at Barstow
Coastal Christian at South El Monte, 5 p.m.
Edgewood at Dunn, 6:30 p.m.
DIVISION 9
Colton at Sherman Indian
Santa Maria Valley Christian at Loma Linda Academy, 5 p.m.
Samueli Academy at Santa Barbara Providence
Pacifica at Mesrobian
Note: Semifinals Friday; Finals Feb. 27 or 28.
WEDNESDAY’S SCHEDULE
(Games at 7 p.m. unless noted)
CITY SECTION
BOYS
QUARTERFINALS
DIVISION IV
#8 Hawkins at #1 East Valley
#5 San Fernando at #4 Gardena
#6 Angelou at #3 Bell
#7 Conteras at #2 Franklin
DIVISION V
#8 Legacy at #1 Van Nuys
#21 Camino Nuevo at #13 Magnolia Science Academy, 2 p.m.
#19 Santee at #11 Torres
#7 Monroe at #2 Canoga Park
Note: Semifinals Friday; Finals Feb. 27 or 28 at TBA.
SOUTHERN SECTION
GIRLS
OPEN DIVISION
Pool A
#8 JSerra at #1 Ontario Christian
Pool B
#7 Lakewood St. Joseph at #2 Etiwanda
Pool C
#6 Corona Centennial at #3 Sierra Canyon
Pool D
#5 Mater Dei at #4 Sage Hill
Note: Quarterfinals Saturday; Semifinals Feb. 24; Finals 8 p.m. Feb. 28 at Toyota Arena.
QUARTERFINALS
DIVISION 1
Windward at Ventura
Valencia at Troy, 6 p.m.
Moreno Valley at Orange Lutheran
Villa Park at La Salle
DIVISION 2
Portola at Saugus
Camarillo at Summit
San Clemente at Crescenta Valley
Rosary Academy at Dos Pueblos
DIVISION 3
Murrieta Valley at St. Monica
Oxnard at Trabuco Hills
Leuzinger at Mark Keppel
St. Margaret’s at Canyon Country Canyon
DIVISION 4
Long Beach Jordan at La Canada
Anaheim Canyon at Eastside
El Dorado at Long Beach Wilson
Pasadena Poly at Marina
DIVISION 5
Sunny Hills at Bishop Diego, 6 p.m.
Godinez at Torrance
Whitney at Oakwood
Burbank Burroughs at Carter
DIVISION 6
San Jacinto vs. Immaculate Heart at LA City College
Palm Desert at Savanna
Rowland at Hillcrest
Santa Fe at Warren
DIVISION 7
Laguna Hills vs. Foothill Tech at Rio Mesa
Patriot at Rosemead
Ridgecrest Burroughs at AGBU
Cajon at La Palma Kennedy
DIVISION 8
Yucca Valley at University Prep, 5 p.m.
Riverside Notre Dame at Orange
Schurr vs. CAMS at Cabrillo
Santa Monica Pacifica Christian at Chadwick, 5 p.m.
DIVISION 9
Vista del Lago at Santa Clarita Christian, 4:30 p.m.
Channel Islands at Desert Hot Springs
Redlands Adventist at La Sierra
Sierra Vista at Western
Note: Quarterfinals Saturday; Semifinals Feb. 24; Finals 8 p.m. Feb. 28 at Toyota Arena.