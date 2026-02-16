Advertisement
High school basketball playoff schedule

By Los Angeles Times staff
HIGH SCHOOL BASKETBALL PLAYOFFS

TUESDAY’S SCHEDULE

(Games at 7 p.m. unless noted)

SOUTHERN SECTION

BOYS

OPEN DIVISION

Pool A

#8 Corona del Mar at #1 Sierra Canyon

Pool B

#7 Harvard-Westlake at #2 Santa Margarita

Pool C

#6 Corona Centennial at #3 Redondo Union

Pool D

#5 St. John bosco at #4 Sherman Oaks Notre Dame

Note: Quarterfinals Friday; Semifinals Feb. 24; Finals 6 p.m. Feb. 28 at Toyota Arena.

QUARTERFINALS

DIVISION 1

Village Christian at Crean Lutheran

Millikan at Rancho Christian

Fairmont Prep at Inglewood

JSerra vs. Rolling Hills Prep at North Torrance

DIVISION 2

Bishop Amat at Anaheim Canyon

Eastvale Roosevelt at Edison

Mater Dei at El Dorado

Hesperia at Rancho Verde

DIVISION 3

Ontario Christian at Murrieta Mesa

Warren at Golden Valley

Alta Loma at Aliso Niguel

Gahr at Woodbridge

DIVISION 4

Blair at Trabuco Hills

Norte Vista at Cathedral

Shalhevet at Long Beach Jordan

Colony at Walnut

DIVISION 5

Rancho Mirage at Gardena Serra

Vasquez at Oakwood

Pilibos at Temple City

Verbum Dei at San Juan Hills

DIVISION 6

St. Bonaventure at Placentia Valencia

Ramona at Montclair

Orange Vista at Laguna Hills

Buckley at Moreno Valley

DIVISION 7

Vista del Lago at Canyon Country Canyon

Webb at Salesian

Riverside Notre Dame at Rowland

Rialto at Rosemead

DIVISION 8

Twentynine Palms at Redlands Adventist

Victor Valley at Barstow

Coastal Christian at South El Monte, 5 p.m.

Edgewood at Dunn, 6:30 p.m.

DIVISION 9

Colton at Sherman Indian

Santa Maria Valley Christian at Loma Linda Academy, 5 p.m.

Samueli Academy at Santa Barbara Providence

Pacifica at Mesrobian

Note: Semifinals Friday; Finals Feb. 27 or 28.

WEDNESDAY’S SCHEDULE

(Games at 7 p.m. unless noted)

CITY SECTION

BOYS

QUARTERFINALS

DIVISION IV

#8 Hawkins at #1 East Valley

#5 San Fernando at #4 Gardena

#6 Angelou at #3 Bell

#7 Conteras at #2 Franklin

DIVISION V

#8 Legacy at #1 Van Nuys

#21 Camino Nuevo at #13 Magnolia Science Academy, 2 p.m.

#19 Santee at #11 Torres

#7 Monroe at #2 Canoga Park

Note: Semifinals Friday; Finals Feb. 27 or 28 at TBA.

SOUTHERN SECTION

GIRLS

OPEN DIVISION

Pool A

#8 JSerra at #1 Ontario Christian

Pool B

#7 Lakewood St. Joseph at #2 Etiwanda

Pool C

#6 Corona Centennial at #3 Sierra Canyon

Pool D

#5 Mater Dei at #4 Sage Hill

Note: Quarterfinals Saturday; Semifinals Feb. 24; Finals 8 p.m. Feb. 28 at Toyota Arena.

QUARTERFINALS

DIVISION 1

Windward at Ventura

Valencia at Troy, 6 p.m.

Moreno Valley at Orange Lutheran

Villa Park at La Salle

DIVISION 2

Portola at Saugus

Camarillo at Summit

San Clemente at Crescenta Valley

Rosary Academy at Dos Pueblos

DIVISION 3

Murrieta Valley at St. Monica

Oxnard at Trabuco Hills

Leuzinger at Mark Keppel

St. Margaret’s at Canyon Country Canyon

DIVISION 4

Long Beach Jordan at La Canada

Anaheim Canyon at Eastside

El Dorado at Long Beach Wilson

Pasadena Poly at Marina

DIVISION 5

Sunny Hills at Bishop Diego, 6 p.m.

Godinez at Torrance

Whitney at Oakwood

Burbank Burroughs at Carter

DIVISION 6

San Jacinto vs. Immaculate Heart at LA City College

Palm Desert at Savanna

Rowland at Hillcrest

Santa Fe at Warren

DIVISION 7

Laguna Hills vs. Foothill Tech at Rio Mesa

Patriot at Rosemead

Ridgecrest Burroughs at AGBU

Cajon at La Palma Kennedy

DIVISION 8

Yucca Valley at University Prep, 5 p.m.

Riverside Notre Dame at Orange

Schurr vs. CAMS at Cabrillo

Santa Monica Pacifica Christian at Chadwick, 5 p.m.

DIVISION 9

Vista del Lago at Santa Clarita Christian, 4:30 p.m.

Channel Islands at Desert Hot Springs

Redlands Adventist at La Sierra

Sierra Vista at Western

Note: Quarterfinals Saturday; Semifinals Feb. 24; Finals 8 p.m. Feb. 28 at Toyota Arena.

