High school basketball: Boys’ and girls’ playoff scores from Tuesday
HIGH SCHOOL BASKETBALL PLAYOFFS
TUESDAY’S RESULTS
SOUTHERN SECTION
BOYS
OPEN DIVISION
Pool A
#1 Sierra Canyon 95, #8 Corona del Mar 65
Pool B
#7 Harvard-Westlake 83, #2 Santa Margarita 62
Pool C
#3 Redondo Union 69, #6 Corona Centennial 57
Pool D
#4 Sherman Oaks Notre Dame 69, #5 St. John Bosco 60
Note: Quarterfinals Friday; Semifinals Feb. 24; Finals 6 p.m. Feb. 28 at Toyota Arena.
QUARTERFINALS
DIVISION 1
Crean Lutheran 83, Village Christian 58
Rancho Christian 71, Millikan 62
Inglewood 82, Fairmont Prep 69
JSerra 66, Rolling Hills Prep 49
DIVISION 2
Bishop Amat 74, Anaheim Canyon 70
Eastvale Roosevelt 74, Edison 65
Mater Dei 82, El Dorado 72
Hesperia 55, Rancho Verde 53
DIVISION 3
Murrieta Mesa 64, Ontario Christian 50
Warren 56, Golden Valley 53
Aliso Niguel 78, Alta Loma 58
Gahr 65, Woodbridge 55
DIVISION 4
Trabuco Hills 99, Blair 92
Norte Vista 70, Cathedral 63
Shalhevet 46, Long Beach Jordan 45
Colony 63, Walnut 60
DIVISION 5
Gardena Serra 65, Rancho Mirage 49
Vasquez 80, Oakwood 71
Pilibos 55, Temple City 33
San Juan Hills 70, Verbum Dei Jesuit 63
DIVISION 6
Placentia Valencia 57, St. Bonaventure 39
Ramona 66, Montclair 52
Laguna Hills 73, Orange Vista 62
Moreno Valley 49, Buckley 45
DIVISION 7
Canyon Country Canyon 60, Vista del Lago 55
Salesian 52, Webb 32
Rowland 48, Riverside Notre Dame 47
Rialto 63, Rosemead 32
DIVISION 8
Redlands Adventist 58, Twentynine Palms 48
Victor Valley at Barstow
South El Monte 65, Coastal Christian 50
Edgewood 58, Dunn 56
DIVISION 9
Colton 54, Sherman Indian 47
Santa Maria Valley Christian 53, Loma Linda Academy 51
Samueli Academy at Santa Barbara Providence
Pacific 68, Mesrobian 56
Note: Semifinals Friday; Finals Feb. 27 or 28.
WEDNESDAY’S SCHEDULE
(Games at 7 p.m. unless noted)
CITY SECTION
BOYS
QUARTERFINALS
DIVISION IV
#8 Hawkins at #1 East Valley
#5 San Fernando at #4 Gardena
#6 Angelou at #3 Bell
#7 Conteras at #2 Franklin
DIVISION V
#8 Legacy at #1 Van Nuys
#21 Camino Nuevo at #13 Magnolia Science Academy, 2 p.m.
#19 Santee at #11 Torres
#7 Monroe at #2 Canoga Park
Note: Semifinals Friday; Finals Feb. 27 or 28 at TBA.
SOUTHERN SECTION
GIRLS
OPEN DIVISION
Pool A
#8 JSerra at #1 Ontario Christian
Pool B
#7 Lakewood St. Joseph at #2 Etiwanda
Pool C
#6 Corona Centennial at #3 Sierra Canyon
Pool D
#5 Mater Dei at #4 Sage Hill
Note: Quarterfinals Saturday; Semifinals Feb. 24; Finals 8 p.m. Feb. 28 at Toyota Arena.
QUARTERFINALS
DIVISION 1
Windward at Ventura
Valencia at Troy, 6 p.m.
Moreno Valley at Orange Lutheran
Villa Park at La Salle
DIVISION 2
Portola at Saugus
Camarillo at Summit
San Clemente at Crescenta Valley
Rosary Academy at Dos Pueblos
DIVISION 3
Murrieta Valley at St. Monica
Oxnard at Trabuco Hills
Leuzinger at Mark Keppel
St. Margaret’s at Canyon Country Canyon
DIVISION 4
Long Beach Jordan at La Canada
Anaheim Canyon at Eastside
El Dorado at Long Beach Wilson
Pasadena Poly at Marina
DIVISION 5
Sunny Hills at Bishop Diego, 6 p.m.
Godinez at Torrance
Whitney at Oakwood
Burbank Burroughs at Carter
DIVISION 6
San Jacinto vs. Immaculate Heart at LA City College
Palm Desert at Savanna
Rowland at Hillcrest
Santa Fe at Warren
DIVISION 7
Laguna Hills vs. Foothill Tech at Rio Mesa
Patriot at Rosemead
Ridgecrest Burroughs at AGBU
Cajon at La Palma Kennedy
DIVISION 8
Yucca Valley at University Prep, 5 p.m.
Riverside Notre Dame at Orange
Schurr vs. CAMS at Cabrillo
Santa Monica Pacifica Christian at Chadwick, 5 p.m.
DIVISION 9
Vista del Lago at Santa Clarita Christian, 4:30 p.m.
Channel Islands at Desert Hot Springs
Redlands Adventist at La Sierra
Sierra Vista at Western
Note: Quarterfinals Saturday; Semifinals Feb. 24; Finals 8 p.m. Feb. 28 at Toyota Arena.