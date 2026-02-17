High school girls water polo: Southern Section and City Section playoff schedule
HIGH SCHOOL GIRLS WATER POLO PLAYOFFS
TUESDAY’S SCHEDULE
SOUTHERN SECTION
SEMIFINALS
DIVISION 2
La Serna vs. Bonita, 5 p.m. at La Verne Aquatics Center
DIVISION 3
Chaparral vs. Glendora, 5 p.m. at Diamond Bar
San Dimas at Northwood, 5 p.m.
DIVISION 4
Ramona at La Canada, 5 p.m.
Schurr at Beaumont, 5 p.m.
DIVISION 5
Laguna Hills vs. San Bernardino, 5 p.m. at San Gorgonio
Rowland at Edgewood, 5 p.m.
Note: Finals Saturday at Mt. San Antonio College.
WEDNESDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION
FINALS
At Valley College
OPEN DIVISION
#2 Granada Hills vs. #1 Birmingham, 7 p.m.
DIVISION I
#2 Palisades vs. #1 San Pedro, 5 p.m.
SOUTHERN SECTION
SEMIFINALS
At Woollett Aquatic Center
OPEN DIVISION
#5 San Marcos vs. #1 Mater Dei, 6 p.m.
#3 Oaks Christian vs. #2 Newport Harbor, 7:30 p.m.
DIVISION 1
Beckman vs. Foothill, 3 p.m.
San Clemente vs. Agoura, 4:30 p.m.
DIVISION 2
Murrieta Valley at Santa Barbara, 5 p.m.
Note: Finals Saturday at Mt. San Antonio College.