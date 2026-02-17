Breaking News
High School Sports

High school girls water polo: Southern Section and City Section playoff schedule

Water polo ball on water
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
HIGH SCHOOL GIRLS WATER POLO PLAYOFFS

TUESDAY’S SCHEDULE

SOUTHERN SECTION

SEMIFINALS

DIVISION 2

La Serna vs. Bonita, 5 p.m. at La Verne Aquatics Center

DIVISION 3

Chaparral vs. Glendora, 5 p.m. at Diamond Bar

San Dimas at Northwood, 5 p.m.

DIVISION 4

Ramona at La Canada, 5 p.m.

Schurr at Beaumont, 5 p.m.

DIVISION 5

Laguna Hills vs. San Bernardino, 5 p.m. at San Gorgonio

Rowland at Edgewood, 5 p.m.

Note: Finals Saturday at Mt. San Antonio College.

WEDNESDAY’S SCHEDULE

CITY SECTION

FINALS

At Valley College

OPEN DIVISION

#2 Granada Hills vs. #1 Birmingham, 7 p.m.

DIVISION I

#2 Palisades vs. #1 San Pedro, 5 p.m.

SOUTHERN SECTION

SEMIFINALS

At Woollett Aquatic Center

OPEN DIVISION

#5 San Marcos vs. #1 Mater Dei, 6 p.m.

#3 Oaks Christian vs. #2 Newport Harbor, 7:30 p.m.

DIVISION 1

Beckman vs. Foothill, 3 p.m.

San Clemente vs. Agoura, 4:30 p.m.

DIVISION 2

Murrieta Valley at Santa Barbara, 5 p.m.

Note: Finals Saturday at Mt. San Antonio College.
