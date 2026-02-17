High school water polo: Tuesday’s girls’ playoff scores
HIGH SCHOOL GIRLS WATER POLO PLAYOFFS
TUESDAY’S RESULTS
SOUTHERN SECTION
SEMIFINALS
DIVISION 2
La Serna 16, Bonita 15
DIVISION 3
Glendora 15, Chaparral 4
San Dimas 6, Northwood 4
DIVISION 4
La Canada 12, Ramona 11
Schurr 15, Beaumont 11
DIVISION 5
San Bernardino 6, Laguna Hills 4
Edgewood 5, Rowland 4
Note: Finals Saturday at Mt. San Antonio College.
WEDNESDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION
FINALS
At Valley College
OPEN DIVISION
#2 Granada Hills vs. #1 Birmingham, 7 p.m.
DIVISION I
#2 Palisades vs. #1 San Pedro, 5 p.m.
SOUTHERN SECTION
SEMIFINALS
At Woollett Aquatic Center
OPEN DIVISION
#5 San Marcos vs. #1 Mater Dei, 6 p.m.
#3 Oaks Christian vs. #2 Newport Harbor, 7:30 p.m.
DIVISION 1
Beckman vs. Foothill, 3 p.m.
San Clemente vs. Agoura, 4:30 p.m.
DIVISION 2
Murrieta Valley at Santa Barbara, 5 p.m.
Note: Finals Saturday at Mt. San Antonio College.