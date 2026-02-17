Advertisement
High School Sports

High school water polo: Tuesday’s girls’ playoff scores

Water polo ball on water
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff

HIGH SCHOOL GIRLS WATER POLO PLAYOFFS
TUESDAY’S RESULTS
SOUTHERN SECTION
SEMIFINALS

DIVISION 2
La Serna 16, Bonita 15

DIVISION 3
Glendora 15, Chaparral 4
San Dimas 6, Northwood 4

DIVISION 4
La Canada 12, Ramona 11
Schurr 15, Beaumont 11

DIVISION 5
San Bernardino 6, Laguna Hills 4
Edgewood 5, Rowland 4

Note: Finals Saturday at Mt. San Antonio College.

WEDNESDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION
FINALS
At Valley College

OPEN DIVISION
#2 Granada Hills vs. #1 Birmingham, 7 p.m.

DIVISION I
#2 Palisades vs. #1 San Pedro, 5 p.m.

SOUTHERN SECTION
SEMIFINALS
At Woollett Aquatic Center

OPEN DIVISION
#5 San Marcos vs. #1 Mater Dei, 6 p.m.
#3 Oaks Christian vs. #2 Newport Harbor, 7:30 p.m.

DIVISION 1
Beckman vs. Foothill, 3 p.m.
San Clemente vs. Agoura, 4:30 p.m.

DIVISION 2
Murrieta Valley at Santa Barbara, 5 p.m.

Note: Finals Saturday at Mt. San Antonio College.

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement