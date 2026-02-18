High school basketball: Boys’ and girls’ playoff scores from Wednesday
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
HIGH SCHOOL BASKETBALL PLAYOFFS
WEDNESDAY’S RESULTS
CITY SECTION
BOYS
QUARTERFINALS
DIVISION IV
#8 Hawkins 76, #1 East Valley 67
#5 San Fernando 65, #4 Gardena 57
#6 Angelou 69, #3 Bell 55
#2 Franklin 76, #7 Conteras 37
DIVISION V
#1 Van Nuys 69, #8 Legacy 52
#21 Camino Nuevo 67, #13 Magnolia Science Academy 40
#19 Santee 61, #11 Torres 57
#2 Canoga Park 71, #7 Monroe 58
Note: Semifinals Friday; Finals Feb. 27 or 28 at TBA.
SOUTHERN SECTION
GIRLS
OPEN DIVISION
Pool A
#1 Ontario Christian 84, #8 JSerra 61
Pool B
#2 Etiwanda 81, #7 Lakewood St. Joseph 59
Pool C
#3 Sierra Canyon 59, #6 Corona Centennial 54
Pool D
#4 Sage Hill 56, #5 Mater Dei 45
Note: Quarterfinals Saturday; Semifinals Feb. 24; Finals 8 p.m. Feb. 28 at Toyota Arena.
QUARTERFINALS
DIVISION 1
Windward 48, Ventura 45
Valencia 52, Troy 48
Moreno Valley 63, Orange Lutheran 41
La Salle 50, Villa Park 45
DIVISION 2
Saugus 54, Portola 44
Camarillo 42, Summit 38
Crescenta Valley 57, San Clemente 42
Rosary Academy 53, Dos Pueblos 33
DIVISION 3
Murrieta Valley 66, St. Monica 65
Oxnard 64, Trabuco Hills 53
Leuzinger 53, Mark Keppel 46
St. Margaret’s 50, Canyon Country Canyon 47
DIVISION 4
La Canada 65, Long Beach Jordan 37
Anaheim Canyon 47, Eastside 22
El Dorado 42, Long Beach Wilson 20
Marina 51, Pasadena Poly 47
DIVISION 5
Bishop Diego 47, Sunny Hills 45
Godinez 48, Torrance 46
Oakwood 55, Whitney 38
Burbank Burroughs 70, Carter 30
DIVISION 6
San Jacinto 41, Immaculate Heart 32
Savanna 45, Palm Desert 37
Hillcrest 53, Rowland 36
Warren 39, Santa Fe 35
DIVISION 7
Laguna Hills 46, Foothill Tech 33
Patriot 38, Rosemead 34
Ridgecrest Burroughs 52, AGBU 31
La Palma Kennedy 53, Cajon 20
DIVISION 8
University Prep 45, Yucca Valley 41
Orange 48, Riverside Notre Dame 20
Schurr 52, CAMS 34
Chadwick 53, Santa Monica Pacifica Christian 48
DIVISION 9
Vista del Lago 41, Santa Clarita Christian 39
Desert Hot Springs 50, Channel Islands 39
La Sierra 30, Redlands Adventist 20
Sierra Vista 71, Western 34
Note: Semifinals Saturday; Finals 8 p.m. Feb. 27 or 28.