High school soccer: Wednesday’s boys’ and girls’ playoff scores
HIGH SCHOOL SOCCER PLAYOFFS
WEDNESDAY’S RESULTS
CITY SECTION
BOYS
SECOND ROUND
DIVISION I
#1 Chavez 0, #17 King/Drew 0 (Chavez wins 3-1 in shootout)
#9 Angelou 2, #8 LA University 0
#5 Chatsworth 3, #12 Sun Valley Poly 3 (Chatsworth wins in shootout)
#4 Granada Hills 2, #13 Van Nuys 1
#19 LA Marshall 2, #3 Diego Rivera 1
#6 Cleveland 1, #11 San Pedro 0
#7 Legacy 3, #10 Carson 1
#15 Granada Hills Kennedy 15, #2 Roybal 1
DIVISION II
#17 Canoga Park 2, #1 New West Charter 1
#9 Santee 1, #8 South Gate 0
#12 Arleta 3, #5 Annenberg 2
#20 Neuwirth Leadership Academy 2, #4 Orthopaedic 0
#14 Taft 3, #3 Fremont 2
#6 Garfield 3, #22 Elizabeth 1
#23 Huntington Park 5, #7 Alliance Health 0
#15 RFK Community 3, #2 Locke 3 (RFK wins 5-4 in shootout)
DIVISION III
#1 Los Angeles 2, #17 West Adams 1
#9 Franklin 4, #8 Alliance Bloomfield 0
#12 North Hollywood 3, #5 SOCES 1
#13 Foshay 2, #4 San Fernando 1
#3 Gardena 2, #14 Hollywood 1
#6 Animo Pat Brown 2, #11 Grant 1
#23 Sun Valley Magnet 2, #7 Collins Family 1
#2 LA Hamilton 2, #15 Bernstein 0
DIVISION IV
#1 Mendez 5, #16 Smidt Tech 0
#8 LA Roosevelt d. #24 New Designs University Park, forfeit
#5 East Valley 3, #12 MSCP 1
#4 Maywood Academy 1, #13 Animo South LA 0
#19 Lakeview Charter 2, #3 Downtown Magnets 0
#6 Panorama 2, #11 Triumph Charter 1
Aspire Ollin 0, #10 Alliance Levine 0 (Aspire Ollin wins 4-3 in shootout)
#18 Port of LA 2, #2 Belmont 1
Note: Quarterfinals Friday; Semifinals Feb. 25; Finals Feb. 27 or 28.
GIRLS
SEMIFINALS
OPEN DIVISION
#1 Cleveland 4, #5 Palisades 0
#6 New West Charter at #7 Granada Hills, 7 p.m.
Note: Finals Feb. 27 or 28 at TBA.
SOUTHERN SECTION
QUARTERFINALS
OPEN DIVISION
Pool Play
#1 Santa Margarita 1, #4 Oaks Christian 0
#3 Mater Dei 1, #2 Redondo Union 0
DIVISION 1
Westlake 4, Rosary Academy 0
Newport Harbor 0, Orange Lutheran 0 (Newport Harbor wins 4-2 in shootout)
Eastvale Roosevelt 0, Etiwanda 9 (Roosevelt wins 3-2 in shootout)
Sherman Oaks Notre Dame 3, Harvard-Westlake 1
DIVISION 2
Ayala 1, Saugus 0
San Marino 3, Portola 0
Millikan 1, Warren 0
Bonita 2, Riverside King 0
DIVISION 3
Crescenta Valley 0, Valencia 0 (Crescenta Valley wins 5-4 in shootout)
Paloma Valley 2, La Salle 1
Quartz Hill 4, La Canada 0
Simi Valley 1, Flintridge Prep 0
DIVISION 4
San Jacinto 1, Patriot 1 (San Jacinto wins 4-3 in shootout)
Arcadia 0, Granite Hills 0 (Arcadia wins 7-6 in shootout)
Immaculate Heart 2, Laguna Hills 1
Chino 1, Arlington 0
DIVISION 5
Artesia 1, Anaheim 1 (Artesia wins 5-4 in shootout)
Coachella Valley 4, Grand Terrace 3
Sultana 2, La Palma Kennedy 1
Del Sol 3, Alemany 2
DIVISION 6
Ocean View 4, Adelanto 2
Palmdale Aerospace 1, St. Pius X-St. Matthias Academy 1
Segerstrom 1, Arroyo Valley 0
Grace 1, Mayfair 0
DIVISION 7
Savanna 3, Nuview Bridge 0
Santa Monica Pacifica Christian 3, Ganesha 1
Cate 5, Santa Rosa Academy 1
Azusa 1, San Gabriel 1 (Azusa wins 4-3 in shootout)
DIVISION 8
Mountain View 3, CAMS 1
Buckley 2, Milken 1
Big Bear vs. Environmental Charter, Thursday at 2:20 p.m. at Galaxy Soccer Complex
Webb 4, Miller 0
Note: Semifinals Saturday; Finals Feb. 27 or 28.
THURSDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION
BOYS
SEMIFINALS
(Games at 3 p.m. unless noted)
OPEN DIVISION
#4 Palisades at #1 El Camino Real
#6 Marquez at #2 South East, 6 p.m.
Note: Finals Feb. 27 or 28 at TBA.
GIRLS
QUARTERFINALS
(Games at 3 p.m. unless noted)
DIVISION I
#8 Van Nuys at #1 Birmingham
#5 Chatsworth at #4 Granada Hills Kennedy
#11 LA Hamilton at #3 Wilmington Banning
#15 King/Drew at #7 Eagle Rock
DIVISION II
#8 Mendez at #1 South East
#13 Lakeview Charter at #5 Animo Bunche
#19 Bravo at #6 LA Roosevelt
#7 Garfield at #2 Gardena
DIVISION III
#9 Maywood CES at #1 Fairfax
#5 Reseda at #4 Marquez
#6 Verdugo Hills at #3 Huntington Park
#7 Santee vs. #18 Manual Arts / #2 Angelou
DIVISION IV
#16 Franklin at #9 Aspire Ollin
#13 Arleta at #12 Monroe
#6 Animo De La Hoya at #3 Camino Nuevo
#10 Sun Valley Poly at #2 Fremont
Note: Semifinals Feb. 24; Finals Feb. 27 or 28 at TBA.