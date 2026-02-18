Advertisement
High School Sports

High school water polo: Wednesday’s girls’ playoff scores

Water polo ball on water
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff

HIGH SCHOOL GIRLS WATER POLO PLAYOFFS
WEDNESDAY’S RESULTS

CITY SECTION
FINALS
At Valley College

OPEN DIVISION
#1 Birmingham 18, #2 Granada Hills 9

DIVISION I
#1 San Pedro 8, #2 Palisades 7

SOUTHERN SECTION
SEMIFINALS
At Woollett Aquatic Center

OPEN DIVISION
#1 Mater Dei 18, #5 San Marcos 14
#3 Oaks Christian 12, #2 Newport Harbor 9

DIVISION 1
Foothill 10, Beckman 5
San Clemente 13, Agoura 9

DIVISION 2
Santa Barbara 8, Murrieta Valley 6

Note: Finals Saturday at Mt. San Antonio College.

