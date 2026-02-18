High school water polo: Wednesday’s girls’ playoff scores
HIGH SCHOOL GIRLS WATER POLO PLAYOFFS
WEDNESDAY’S RESULTS
CITY SECTION
FINALS
At Valley College
OPEN DIVISION
#1 Birmingham 18, #2 Granada Hills 9
DIVISION I
#1 San Pedro 8, #2 Palisades 7
SOUTHERN SECTION
SEMIFINALS
At Woollett Aquatic Center
OPEN DIVISION
#1 Mater Dei 18, #5 San Marcos 14
#3 Oaks Christian 12, #2 Newport Harbor 9
DIVISION 1
Foothill 10, Beckman 5
San Clemente 13, Agoura 9
DIVISION 2
Santa Barbara 8, Murrieta Valley 6
Note: Finals Saturday at Mt. San Antonio College.