High school basketball: Updated boys’ and girls’ playoff schedule
HIGH SCHOOL BASKETBALL PLAYOFFS
FRIDAY’S SCHEDULE
(All games at 7 p.m. unless noted)
CITY SECTION
BOYS
SEMIFINALS
At Birmingham High
DIVISION I
#3 Venice vs. #2 Chatsworth, 6 p.m.
#5 LA Jordan vs. #1 Granada Hills, 8 p.m.
At Venice High
DIVISION II
#10 Marquez vs. #3 Sylmar, 5 p.m.
#4 King/Drew vs. #1 Bravo
DIVISION III
#5 Huntington Park at #1 RFK Community
#10 Verdugo Hills at #3 SOCES
DIVISION IV
#8 Hawkins at #5 San Fernando
#6 Angelou at #2 Franklin
DIVISION V
#21 Camino Nuevo at #1 Van Nuys
#19 Santee at #2 Canoga Park
Note: Finals Feb. 27-28 at TBA.
SOUTHERN SECTION
BOYS
QUARTERFINALS
OPEN DIVISION
Santa Margarita at Sierra Canyon
Corona Centennial at Sherman Oaks Notre Dame
Crespi at Harvard-Westlake
La Mirada at Redondo Union
Note: Semifinals Tuesday; Finals Feb. 28 at 6 p.m. at Toyota Arena.
SEMIFINALS
DIVISION 1
Crean Lutheran at Rancho Christian
Inglewood at JSerra
DIVISION 2
Bishop Amat at Eastvale Roosevelt
Mater Dei at Hesperia
DIVISION 3
Murrieta Mesa at Warren
Gahr at Aliso Niguel
DIVISION 4
Norte Vista at Trabuco Hills
Colony at Shalhevet, Saturday at 8:30 p.m.
DIVISION 5
Gardena Serra ar Vasquez
San Juan Hills at Pilibos
DIVISION 6
Placentia Valencia at Ramona
Laguna Hills at Moreno Valley
DIVISION 7
Salesian at Canyon Country Canyon
Rowland at Rialto
DIVISION 8
Redlands Adventist at Victor Valley, Saturday at 6:30 p.m.
South El Monte at Edgewood, 6:30 p.m.
DIVISION 9
Santa Maria Valley Christian at Colton
Samueli Academy at Pacific
Note: Finals Feb. 27 or 28.
SATURDAY’S SCHEDULE
(All games at 7 p.m. unless noted)
CITY SECTION
BOYS
SEMIFINALS
At Southwest College
OPEN DIVISION
#6 Fairfax vs. #2 Cleveland
#5 San Pedro vs. #1 Palisades, 6 p.m.
Note: Finals Feb. 27 at 8 p.m. at Southwest College.
GIRLS
SEMIFINALS
At Pasadena City College
OPEN DIVISION
#3 LA Hamilton at #2 Birmingham, 4 p.m.
#5 Venice vs. #1 Westchester, 6 p.m.
Note: Finals Feb. 28 at 6 p.m. at Pasadena City College.
At Southwest College
DIVISION I
#4 Eagle Rock at #1 El Camino Real, 12 p.m.
#3 San Pedro at #2 Granada Hills Kennedy, 2 p.m.
At Pasadena City College
DIVISION II
#3 Santee vs. #2 North Hollywood, 12 p.m.
#5 West Adams vs. #1 Harbor Teacher, 2 p.m.
DIVISION III
#4 LA Marshall at #1 Washington Prep
#3 San Fernando at #2 Gardena
DIVISION IV
#12 Wilmington Banning at #1 Maywood CES
#11 Bravo at #10 Panorama
DIVISION V
#20 Sotomayor at #9 Los Angeles
#3 Vaughn vs. #10 Port of LA / #2 Legacy
Note: Finals Feb. 27-28 at TBA.
SOUTHERN SECTION
GIRLS
QUARTERFINALS
OPEN DIVISION
Fairmont Prep at Ontario Christian
Oak Park at Sage Hill
Rancho Christian at Etiwanda
Mater Dei at Sierra Canyon
Note: Semifinals Tuesday; Finals Feb. 28 at 8 p.m. at Toyota Arena.
SEMIFINALS
DIVISION 1
Windward at Valencia
La Salle at Moreno Valley
DIVISION 2
Saugus at Camarillo
Crescenta Valley at Rosary Academy
DIVISION 3
Oxnard at Murrieta Valley
St. Margaret’s at Leuzinger
DIVISION 4
La Canada at Anaheim Canyon
Marina at El Dorado
DIVISION 5
Bishop Diego at Godinez
Burbank Burroughs at Oakwood
DIVISION 6
Savanna at San Jacinto
Hillcrest at Warren
DIVISION 7
Laguna Hills at Patriot
Ridgecrest Burroughs at La Palma Kennedy, 6 p.m.
DIVISION 8
University Prep at Orange
Chadwick at Schurr
DIVISION 9
Desert Hot Springs at Vista del Lago, 6 p.m.
Sierra Vista at La Sierra
Note: Finals Feb. 27 or 28.