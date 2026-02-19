Advertisement
High School Sports

High school soccer: Thursday’s boys’ and girls’ playoff scores, updated schedule

By Los Angeles Times staff
HIGH SCHOOL SOCCER PLAYOFFS
THURSDAY’S RESULTS

CITY SECTION
BOYS
SEMIFINALS

OPEN DIVISION
#1 El Camino Real 1, #4 Palisades 0 (OT)
#6 Marquez at #2 South East, Friday at 6 p.m.

Note: Finals Feb. 27 or 28 at TBA.

GIRLS
SEMIFINALS

OPEN DIVISION
#1 Cleveland 4, #5 Palisades 0
#7 Granada Hills 3, #6 New West Charter 0

Note: Finals Feb. 27 or 28 at TBA.

QUARTERFINALS

DIVISION I
#1 Birmingham 2, #8 Van Nuys 0
#5 Chatsworth 1, #4 Granada Hills Kennedy 0
#3 Wilmington Banning 2, #11 LA Hamilton 1
#7 Eagle Rock 3, #15 King/Drew 2

DIVISION II
#8 Mendez at #1 South East
#13 Lakeview Charter 1, #5 Animo Bunche 0
#19 Bravo at #6 LA Roosevelt
#7 Garfield 8, #2 Gardena 3

DIVISION III
#9 Maywood CES 0, #1 Fairfax 0 (MACES wins 4-2 in shootout)
#4 Marquez 1, #5 Reseda 0
#6 Verdugo Hills 1, #3 Huntington Park 1 (VH wins 3-0 in shootout)
#2 Angelou 4, #7 Santee 1

DIVISION IV
#9 Aspire Ollin 3, #16 Franklin 2
#12 Monroe 2, #13 Arleta 0
#6 Animo De La Hoya 1, #3 Camino Nuevo 1 (DLH wins in shootout)
#10 Sun Valley Poly 2, #2 Fremont 0

Note: Semifinals Tuesday; Finals Feb. 27 or 28 at TBA.

FRIDAY’S SCHEDULE
(Games at 3 p.m. unless noted)

CITY SECTION
BOYS

QUARTERFINALS
DIVISION I
#9 Angelou at #1 Chavez
#5 Chatsworth at #4 Granada Hills, 4 p.m.
#19 LA Marshall vs. #6 Cleveland, 6 p.m. at Taft
#15 Granada Hills Kennedy at #7 Legacy

DIVISION II
#17 Canoga Park at #9 Santee, 4 p.m.
#20 Neuwirth Leadership vs. #12 Arleta, 7 p.m. at Birmingham
#14 Taft at #6 Garfield
#23 Huntington Park at #15 RFK Community

DIVISION III
#9 Franklin at #1 LACES
#13 Foshay at #12 North Hollywood
#6 Animo Pat Brown at #3 Gardena
#23 Sun Valley Magnet at #2 LA Hamilton

DIVISION IV
#8 LA Roosevelt at #1 Mendez
#5 East Valley at #4 Maywood Academy
#19 Lakeview at #6 Panorama
#18 Port of Los Angeles at #7 Aspire Ollin

Note: Semifinals Wednesday; Finals Feb. 27 or 28 at TBA.

SATURDAY’S SCHEDULE
SOUTHERN SECTION
(Games at 5 p.m. unless noted)

BOYS
SEMIFINALS

OPEN DIVISION
#8 Orange Lutheran at #4 Placentia Valencia
#6 JSerra at #2 Mater Dei

Note: Finals Feb. 28.

DIVISION 1
Santa Monica vs. Anaheim Canyon, 5:45 p.m. at El Modena
Fontana at Sultana, 6 p.m.

DIVISION 2
Downey at Newport Harbor
Citrus Hill at Bishop Amat

DIVISION 3
Los Alamitos vs. Godinez at Santa Ana Valley Stadium
Calabasas at Channel Islands

DIVISION 4
Indian Springs at Granite Hills
Irvine University at Oxnard Pacifica

DIVISION 5
Santa Ana Valley at San Marcos
Camarillo at Esperanza, 3 p.m.

DIVISION 6
Bishop Montgomery vs. Animo Leadership, 2:45 p.m. at Edward Vincent
Ontario Christian at Vista del Lago

DIVISION 7
Cerritos at Pasadena Poly
Oakwood at Palmdale Academy Charter, 3 p.m.

DIVISION 8
Orange County Pacifica Christian at San Jacinto Leadership
Rio Hondo Prep at Thacher, 3 p.m.

Note: Finals Feb. 27 or 28.

GIRLS
SEMIFINALS

OPEN DIVISION
#4 Oaks Christian at #1 Santa Margarita, 4 p.m.
#3 Mater Dei at #2 Redondo Union

Note: Finals Feb. 28.

DIVISION 1
Westlake at Newport Harbor, 7 p.m.
Eastvale Roosevelt at Sherman Oaks Notre Dame

DIVISION 2
Ayala at San Marino
Millikan at Bonita

DIVISION 3
Paloma Valley at Crescenta Valley, 3 p.m.
Quartz Hill at Simi Valley

DIVISION 4
Arcadia at San Jacinto, 3 p.m.
Immaculate Heart at Chino

DIVISION 5
Coachella Valley at Artesia
Del Sol at Sultana, 3 p.m.

DIVISION 6
Ocean View at Palmdale Aerospace
Grace at Segerstrom

DIVISION 7
Santa Monica Pacifica Christian vs. Savanna at Anaheim
Cate at Azusa, 2 p.m.

DIVISION 8
Mountain View at Buckley, 1 p.m.
Webb at Big Bear

Note: Finals Feb. 27 or 28.

