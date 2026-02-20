High school basketball playoffs: Boys’ and girls’ Friday scores and schedules
FRIDAY’S RESULTS
CITY SECTION
BOYS
SEMIFINALS
DIVISION I
#2 Chatsworth 53, #3 Venice 51 (OT)
#1 Granada Hills 48, LA Jordan 30
DIVISION II
#3 Sylmar 93, #10 Marquez 75
#4 King/Drew 72, #1 Bravo 44
DIVISION III
#1 RFK Community 55, #5 Huntington Park 28
#10 Verdugo Hills 70 #3 SOCES 57
DIVISION IV
#5 San Fernando 85, #8 Hawkins 68
#2 Franklin 64, #6 Angelou 47
DIVISION V
#1 Van Nuys 48, #21 Camino Nuevo 46
#2 Canoga Park 56, #19 Santee 38
Note: Finals Feb. 27-28 at TBA.
SOUTHERN SECTION
BOYS
QUARTERFINALS
OPEN DIVISION
Sierra Canyon 70, Santa Margarita 47
Sherman Oaks Notre Dame 59, Corona Centennial 56
Harvard-Westlake 49, Crespi 46
La Mirada 73, Redondo Union 70
Note: Semifinals Tuesday; Finals Feb. 28 at 6 p.m. at Toyota Arena.
STATE PLAY-IN GAMES
St. John Bosco 70, Corona del Mar 42
Damien 59, Etiwanda 46
SEMIFINALS
DIVISION 1
Crean Lutheran 67, Rancho Christian 55
JSerra 103, Inglewood 91
DIVISION 2
Bishop Amat 65, Eastvale Roosevelt 51
Hesperia 57, Mater Dei 52
DIVISION 3
Murrieta Mesa 63, Warren 56
Aliso Niguel 66, Gahr 59
DIVISION 4
Norte Vista 69, Trabuco Hills 62
Colony at Shalhevet, Saturday at 8:30 p.m.
DIVISION 5
Gardena Serra 89, Vasquez 80
Pilibos 59, San Juan Hills 42
DIVISION 6
Ramona 60, Placentia Valencia 57
Laguna Hills 62, Moreno Valley 51
DIVISION 7
Salesian 61, Canyon Country Canyon 58
Rialto 52, Rowland 44
DIVISION 8
Redlands Adventist at Victor Valley, Saturday at 6:30 p.m.
South El Monte 45, Edgewood 43
DIVISION 9
Colton 58, Santa Maria Valley Christian 45
Pacific 62, Samueli Academy 41
Note: Finals Feb. 27 or 28.
SATURDAY’S SCHEDULE
(All games at 7 p.m. unless noted)
CITY SECTION
BOYS
SEMIFINALS
At Southwest College
OPEN DIVISION
#6 Fairfax vs. #2 Cleveland
#5 San Pedro vs. #1 Palisades, 6 p.m.
Note: Finals Feb. 27 at 8 p.m. at Southwest College.
GIRLS
SEMIFINALS
At Pasadena City College
OPEN DIVISION
#3 LA Hamilton at #2 Birmingham, 4 p.m.
#5 Venice vs. #1 Westchester, 6 p.m.
Note: Finals Feb. 28 at 6 p.m. at Pasadena City College.
At Southwest College
DIVISION I
#4 Eagle Rock at #1 El Camino Real, 12 p.m.
#3 San Pedro at #2 Granada Hills Kennedy, 2 p.m.
At Pasadena City College
DIVISION II
#3 Santee vs. #2 North Hollywood, 12 p.m.
#5 West Adams vs. #1 Harbor Teacher, 2 p.m.
DIVISION III
#4 LA Marshall at #1 Washington Prep
#3 San Fernando at #2 Gardena
DIVISION IV
#12 Wilmington Banning at #1 Maywood CES
#11 Bravo at #10 Panorama
DIVISION V
#20 Sotomayor at #9 Los Angeles
#3 Vaughn vs. #10 Port of LA / #2 Legacy
Note: Finals Feb. 27-28 at TBA.
SOUTHERN SECTION
GIRLS
QUARTERFINALS
OPEN DIVISION
Fairmont Prep at Ontario Christian
Oak Park at Sage Hill
Rancho Christian at Etiwanda
Mater Dei at Sierra Canyon
Note: Semifinals Tuesday; Finals Feb. 28 at 8 p.m. at Toyota Arena.
SEMIFINALS
DIVISION 1
Windward at Valencia
La Salle at Moreno Valley
DIVISION 2
Saugus at Camarillo
Crescenta Valley at Rosary Academy
DIVISION 3
Oxnard at Murrieta Valley
St. Margaret’s at Leuzinger
DIVISION 4
La Canada at Anaheim Canyon
Marina at El Dorado
DIVISION 5
Bishop Diego at Godinez
Burbank Burroughs at Oakwood
DIVISION 6
Savanna at San Jacinto
Hillcrest at Warren
DIVISION 7
Laguna Hills at Patriot
Ridgecrest Burroughs at La Palma Kennedy, 6 p.m.
DIVISION 8
University Prep at Orange
Chadwick at Schurr
DIVISION 9
Desert Hot Springs at Vista del Lago, 6 p.m.
Sierra Vista at La Sierra
Note: Finals Feb. 27 or 28.