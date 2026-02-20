Advertisement
High School Sports

High school basketball playoffs: Boys’ and girls’ Friday scores and schedules

By Los Angeles Times staff
FRIDAY’S RESULTS

CITY SECTION

BOYS

SEMIFINALS

DIVISION I

#2 Chatsworth 53, #3 Venice 51 (OT)

#1 Granada Hills 48, LA Jordan 30

DIVISION II

#3 Sylmar 93, #10 Marquez 75

#4 King/Drew 72, #1 Bravo 44

DIVISION III

#1 RFK Community 55, #5 Huntington Park 28

#10 Verdugo Hills 70 #3 SOCES 57

DIVISION IV

#5 San Fernando 85, #8 Hawkins 68

#2 Franklin 64, #6 Angelou 47

DIVISION V

#1 Van Nuys 48, #21 Camino Nuevo 46

#2 Canoga Park 56, #19 Santee 38

Note: Finals Feb. 27-28 at TBA.

SOUTHERN SECTION

BOYS

QUARTERFINALS

OPEN DIVISION

Sierra Canyon 70, Santa Margarita 47

Sherman Oaks Notre Dame 59, Corona Centennial 56

Harvard-Westlake 49, Crespi 46

La Mirada 73, Redondo Union 70

Note: Semifinals Tuesday; Finals Feb. 28 at 6 p.m. at Toyota Arena.

STATE PLAY-IN GAMES

St. John Bosco 70, Corona del Mar 42

Damien 59, Etiwanda 46

SEMIFINALS

DIVISION 1

Crean Lutheran 67, Rancho Christian 55

JSerra 103, Inglewood 91

DIVISION 2

Bishop Amat 65, Eastvale Roosevelt 51

Hesperia 57, Mater Dei 52

DIVISION 3

Murrieta Mesa 63, Warren 56

Aliso Niguel 66, Gahr 59

DIVISION 4

Norte Vista 69, Trabuco Hills 62

Colony at Shalhevet, Saturday at 8:30 p.m.

DIVISION 5

Gardena Serra 89, Vasquez 80

Pilibos 59, San Juan Hills 42

DIVISION 6

Ramona 60, Placentia Valencia 57

Laguna Hills 62, Moreno Valley 51

DIVISION 7

Salesian 61, Canyon Country Canyon 58

Rialto 52, Rowland 44

DIVISION 8

Redlands Adventist at Victor Valley, Saturday at 6:30 p.m.

South El Monte 45, Edgewood 43

DIVISION 9

Colton 58, Santa Maria Valley Christian 45

Pacific 62, Samueli Academy 41

Note: Finals Feb. 27 or 28.

SATURDAY’S SCHEDULE

(All games at 7 p.m. unless noted)

CITY SECTION

BOYS

SEMIFINALS

At Southwest College

OPEN DIVISION

#6 Fairfax vs. #2 Cleveland

#5 San Pedro vs. #1 Palisades, 6 p.m.

Note: Finals Feb. 27 at 8 p.m. at Southwest College.

GIRLS

SEMIFINALS

At Pasadena City College

OPEN DIVISION

#3 LA Hamilton at #2 Birmingham, 4 p.m.

#5 Venice vs. #1 Westchester, 6 p.m.

Note: Finals Feb. 28 at 6 p.m. at Pasadena City College.

At Southwest College

DIVISION I

#4 Eagle Rock at #1 El Camino Real, 12 p.m.

#3 San Pedro at #2 Granada Hills Kennedy, 2 p.m.

At Pasadena City College

DIVISION II

#3 Santee vs. #2 North Hollywood, 12 p.m.

#5 West Adams vs. #1 Harbor Teacher, 2 p.m.

DIVISION III

#4 LA Marshall at #1 Washington Prep

#3 San Fernando at #2 Gardena

DIVISION IV

#12 Wilmington Banning at #1 Maywood CES

#11 Bravo at #10 Panorama

DIVISION V

#20 Sotomayor at #9 Los Angeles

#3 Vaughn vs. #10 Port of LA / #2 Legacy

Note: Finals Feb. 27-28 at TBA.

SOUTHERN SECTION

GIRLS

QUARTERFINALS

OPEN DIVISION

Fairmont Prep at Ontario Christian

Oak Park at Sage Hill

Rancho Christian at Etiwanda

Mater Dei at Sierra Canyon

Note: Semifinals Tuesday; Finals Feb. 28 at 8 p.m. at Toyota Arena.

SEMIFINALS

DIVISION 1

Windward at Valencia

La Salle at Moreno Valley

DIVISION 2

Saugus at Camarillo

Crescenta Valley at Rosary Academy

DIVISION 3

Oxnard at Murrieta Valley

St. Margaret’s at Leuzinger

DIVISION 4

La Canada at Anaheim Canyon

Marina at El Dorado

DIVISION 5

Bishop Diego at Godinez

Burbank Burroughs at Oakwood

DIVISION 6

Savanna at San Jacinto

Hillcrest at Warren

DIVISION 7

Laguna Hills at Patriot

Ridgecrest Burroughs at La Palma Kennedy, 6 p.m.

DIVISION 8

University Prep at Orange

Chadwick at Schurr

DIVISION 9

Desert Hot Springs at Vista del Lago, 6 p.m.

Sierra Vista at La Sierra

Note: Finals Feb. 27 or 28.

