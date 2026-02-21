Advertisement
High school basketball playoffs: Boys’ and girls’ Saturday scores

A picture of basketballs sitting on black basketball court
(Ethan Miller / Getty Images)
By Los Angeles Times staff
SATURDAY’S RESULTS

CITY SECTION

BOYS

SEMIFINALS

At Southwest College

OPEN DIVISION

#2 Cleveland 68, #6 Fairfax 62 (OT)

#1 Palisades 71, #5 San Pedro 56

Note: Finals Feb. 27 at 8 p.m. at Southwest College.

GIRLS

SEMIFINALS

At Pasadena City College

OPEN DIVISION

#2 Birmingham 73, #3 LA Hamilton 28

#1 Westchester 79, #5 Venice 45

Note: Finals Feb. 28 at 6 p.m. at Pasadena City College.

At Southwest College

DIVISION I

#1 El Camino Real 37, #4 Eagle Rock 36

#2 Granada Hills Kennedy 63, #3 San Pedro 52

At Pasadena City College

DIVISION II

#2 North Hollywood 56, #3 Santee 31

#1 Harbor Teacher 49, #5 West Adams 29

DIVISION III

#4 LA Marshall at #1 Washington Prep

#2 Gardena 41, #3 San Fernando 25

DIVISION IV

#12 Wilmington Banning 39, #1 Maywood CES 15

#11 Bravo 51, #10 Panorama 28

DIVISION V

#20 Sotomayor at #9 Los Angeles

#2 Legacy 43, #3 Vaughn 33

Note: Finals Feb. 27-28 at TBA.

SOUTHERN SECTION

GIRLS

QUARTERFINALS

OPEN DIVISION

Ontario Christian 114, Fairmont Prep 50

Sage Hill 59, Oak Park 56

Etiwanda 87, Rancho Christian 36

Sierra Canyon 79, Mater Dei 38

Note: Semifinals Tuesday; Finals Feb. 28 at 8 p.m. at Toyota Arena.

STATE PLAY-IN GAMES

JSerra 50, Redondo Union 43

Corona Centennial 66, Lakewood St. Joseph 55

SEMIFINALS

DIVISION 1

Valencia 59, Windward 46

La Salle 48, Moreno Valley 40

DIVISION 2

Saugus 48, Camarillo 46

Crescenta Valley 45, Rosary Academy 44

DIVISION 3

Murrieta Valley 59, Oxnard 56

St. Margaret’s 54, Leuzinger 50

DIVISION 4

La Canada 47, Anaheim Canyon 33

El Dorado 44, Marina 34

DIVISION 5

Bishop Diego 48, Godinez 42

Burbank Burroughs 44, Oakwood 35

DIVISION 6

Savanna 52, San Jacinto 43

Warren 33, Hillcrest 32

DIVISION 7

Laguna Hills 53, Patriot 50

La Palma Kennedy 49, Ridgecrest Burroughs 32

DIVISION 8

Orange 49, University Prep 36

Schurr 44, Chadwick 32

DIVISION 9

Desert Hot Springs 47, Vista del Lago 35

Sierra Vista 62, La Sierra 34

Note: Finals Feb. 27 or 28.

