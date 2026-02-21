High school basketball playoffs: Boys’ and girls’ Saturday scores
SATURDAY’S RESULTS
CITY SECTION
BOYS
SEMIFINALS
At Southwest College
OPEN DIVISION
#2 Cleveland 68, #6 Fairfax 62 (OT)
#1 Palisades 71, #5 San Pedro 56
Note: Finals Feb. 27 at 8 p.m. at Southwest College.
GIRLS
SEMIFINALS
At Pasadena City College
OPEN DIVISION
#2 Birmingham 73, #3 LA Hamilton 28
#1 Westchester 79, #5 Venice 45
Note: Finals Feb. 28 at 6 p.m. at Pasadena City College.
At Southwest College
DIVISION I
#1 El Camino Real 37, #4 Eagle Rock 36
#2 Granada Hills Kennedy 63, #3 San Pedro 52
At Pasadena City College
DIVISION II
#2 North Hollywood 56, #3 Santee 31
#1 Harbor Teacher 49, #5 West Adams 29
DIVISION III
#4 LA Marshall at #1 Washington Prep
#2 Gardena 41, #3 San Fernando 25
DIVISION IV
#12 Wilmington Banning 39, #1 Maywood CES 15
#11 Bravo 51, #10 Panorama 28
DIVISION V
#20 Sotomayor at #9 Los Angeles
#2 Legacy 43, #3 Vaughn 33
Note: Finals Feb. 27-28 at TBA.
SOUTHERN SECTION
GIRLS
QUARTERFINALS
OPEN DIVISION
Ontario Christian 114, Fairmont Prep 50
Sage Hill 59, Oak Park 56
Etiwanda 87, Rancho Christian 36
Sierra Canyon 79, Mater Dei 38
Note: Semifinals Tuesday; Finals Feb. 28 at 8 p.m. at Toyota Arena.
STATE PLAY-IN GAMES
JSerra 50, Redondo Union 43
Corona Centennial 66, Lakewood St. Joseph 55
SEMIFINALS
DIVISION 1
Valencia 59, Windward 46
La Salle 48, Moreno Valley 40
DIVISION 2
Saugus 48, Camarillo 46
Crescenta Valley 45, Rosary Academy 44
DIVISION 3
Murrieta Valley 59, Oxnard 56
St. Margaret’s 54, Leuzinger 50
DIVISION 4
La Canada 47, Anaheim Canyon 33
El Dorado 44, Marina 34
DIVISION 5
Bishop Diego 48, Godinez 42
Burbank Burroughs 44, Oakwood 35
DIVISION 6
Savanna 52, San Jacinto 43
Warren 33, Hillcrest 32
DIVISION 7
Laguna Hills 53, Patriot 50
La Palma Kennedy 49, Ridgecrest Burroughs 32
DIVISION 8
Orange 49, University Prep 36
Schurr 44, Chadwick 32
DIVISION 9
Desert Hot Springs 47, Vista del Lago 35
Sierra Vista 62, La Sierra 34
Note: Finals Feb. 27 or 28.