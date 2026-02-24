Advertisement
High School Sports

Monday Southern California high school baseball and softball scores

By Los Angeles Times Staff
HIGH SCHOOL SCORES

Monday’s Results

BASEBALL

CITY SECTION

Fairfax 14, VAAS 4

Fremont 16, Los Angeles 0

Grant 4, Canoga Park 1

Huntington Park 21, Collins Family 0

Marquez 10, Gardena 4

North Hollywood 7, Taft 6

San Pedro 4, South East 3

SOCES 10, King/Drew 7

South Gate 8, Port of LA 1

SOUTHERN SECTION

Adelanto 13, Riverside Notre Dame 1

Agoura 4, Mira Costa 3

Alemany 1, Culver City 0

Alhambra 1, Bosco Tech 0

Alta Loma 16, Baldwin Park 2

Anaheim 7, Godinez 2

Apple Valley 5, Knight 4

Arcadia 6, San Dimas 2

Bellflower 10, Eastvale Roosevelt 3

Bishop Amat 5, Redlands East Valley 2

Bonita 4, Damien 4

Burbank Providence 11, YULA 1

Cajon 5, Arlington 4

Calabasas 5, Rio Mesa 4

California 10, Don Lugo 4

Calvary Baptist 15, Rio Hondo Prep 2

Canyon Country Canyon 8, Glendale 0

Capistrano Valley Christian 7, Colony 5

Cerritos 13, Cerritos Valley Christian 4

Chaparral 11, Chino 5

Corona Santiago 1, San Juan Hills 0

El Modena 11, Patriot 2

El Monte 4, San Gabriel 0

El Segundo 5, West Torrance 1

Esperanza 5, Century 3

Gladstone 8, Immanuel Christian 4

Glendora 14, Littlerock 0

Golden Valley 3, Santa Clarita Christian 0

Hesperia 16, Eisenhower 4

HMSA 6, Lynwood 2

Hoover 11, Salesian 1

Indio 8, Nuview Bridge 4

La Quinta 7, Oak Hills 0

La Salle 13, West Covina 2

Los Amigos 8, Bolsa Grande 7

Magnolia 12, Whitney 7

Mark Keppel 2, Pomona 2

Millikan 6, Citrus Valley 5

Monrovia 19, Burbank 4

Moreno Valley 12, San Jacinto Valley Academy 2

Newport Harbor 8, Woodcrest Christian 7

Ontario Christian 10, Paloma Valley 5

Paraclete 4, Buena 0

Riverside King 10, Rancho Christian 3

Riverside Prep 25, Carter 1

Rosamond 15, Antelope Valley 0

Rosemead 6, Whittier 5

Rubidoux 4, Big Bear 2

Sage Hill 6, Pasadena Poly 3

San Bernardino 9, Vista del Lago 8

Santa Ana 12, Santa Ana Valley 3

Santa Ana Foothill 7, Crean Lutheran 3

Santa Monica Pacifica Christian 6, Shalhevet 3

Segerstrom 6, Portola 3

Silverado 25, CIMSA 0

Sonora 9, Orange 1

South Hills 2, Northview 0

Temple City 13, South El Monte 3

Thousand Oaks 11, Saugus 5

Torrance 12, Brea Olinda 0

Valencia 2, Oxnard Pacifica

Valley View 5, Shadow Hills 4

Villa Park 12, Downey 3

Walnut 2, South Pasadena 2

Western Christian 8, Los Alto 6

Westminster 10, Western 6

West Valley 14, Perris 1

Wiseburn Da Vinci 17, Animo leadership 0

INTERSECTIONAL

Bellflower 10, LA Roosevelt 3

Birmingham 7, Ventura 4

Buckley 17, Sun Valley Magnet 1

Castaic 4, Hueneme 0

Chaminade 9, Santa Paula 1

Cleveland 6, Camarillo 4

Compton 2, Rancho Dominguez 0

Dos Pueblos 9, Granada Hills 3

Gardena Serra 12, LA Hamilton 4

Inglewood 19, Locke 3

Newbury Park 2, El Camino Real 1

Riverside Poly 3, Upland 2

Simi Valley 6, Highland 4

South Torrance 4, Carson 1

Sun Valley Poly 2, Quartz Hill 0

Viewpoint 14, Northridge Academy 0

Westlake 9, Chatsworth 1

Yorba Linda 5, Yucaipa 4

SOFTBALL

CITY SECTION

Carson 12, Wiseburn Da Vinci 0

Chatsworth 4, Sylmar 0

Marquez 10, LA Marshall 4

Narbonne 20, Maywood Academy 9

Orthopaedic 26, Contreras 3

Rancho Dominguez 16, Santee 5

Verdugo Hills 19, LA Hamilton 0

Wilmington Banning 9, Garfield 7

SOUTHERN SECTION

ACE 11, Barstow 5

Ayala 14, Cajon 1

Baldwin Park 17, Pomona 5

Burbank Providence 10, St. Pius X-St. Matthias 0

Castaic 10, Arleta 0

Corona 10, Heritage 1

Crean Lutheran 6, Santa Ana Calvary Chapel 3

Eastvale Roosevelt 5, Alta Loma 4

Eisenhower 23, Loma Linda Academy 5

Esperanza 15, Sonora 14

Etiwanda 17, Ramona 0

Faith Baptist 9, Golden Valley 5

Glendora 10, Villa Park 4

Hesperia 5, Hesperia Christian 1

Jurupa Valley 15, San Jacinto 12

Jurupa Valley 6, Miller 1

La Canada 9, Burbank 0

Lancaster 12, Serrano 6

Linfield Christian 16, Santa Rosa Academy 0

Los Amigos 11, Samueli Academy 1

Los Osos 8, Victor Valley 2

Newport Harbor 19, Laguna Hills 5

Oak Hills 16, Summit 4

Rancho Cucamonga 9, Kaiser 1

Redlands 5, San Bernardino 4

Redondo Union 12, Bishop Montgomery 0

Riverside North 10, Citrus Hill 0

Riverside Prep 5, Sultana 0

Rosamond 13, Antelope Valley 3

Santa Ana 14, Westminster La Quinta 1

Santa Ana Valley 24, Estancia 4

Santa Fe 1, Paramount 1

Santa Margarita 1, El Toro 0

Shadow Hills 15, Palm Springs 0

Silverado 7, Ridgecrest Burroughs 4

St. Bonaventure 5, Simi Valley 4

St. Paul 6, Whittier 1

Upland 7, Northview 2

Valley View 7, Chino 1

Ventura 5, Grace 4

Westlake 7, Oak Park 1

Whittier Christian 12, La Serna 5

Yucaipa 13, Rancho Verde 0

INTERSECTIONAL

Burbank Burroughs 13, Cleveland 0

Carson 12, Wiseburn Da-Vinci 0

Castaic 10, Arleta 0

Heritage Christian 13, Monroe 0

Pasadena Marshall 18, Canoga Park 5

Port of Los Angeles 16, Mary Star of the Sea 4

San Pedro 5, South Torrance 4

Venice 12, Culver City 1
