Monday Southern California high school baseball and softball scores
-
-
-
HIGH SCHOOL SCORES
Monday’s Results
BASEBALL
CITY SECTION
Fairfax 14, VAAS 4
Fremont 16, Los Angeles 0
Grant 4, Canoga Park 1
Huntington Park 21, Collins Family 0
Marquez 10, Gardena 4
North Hollywood 7, Taft 6
San Pedro 4, South East 3
SOCES 10, King/Drew 7
South Gate 8, Port of LA 1
SOUTHERN SECTION
Adelanto 13, Riverside Notre Dame 1
Agoura 4, Mira Costa 3
Alemany 1, Culver City 0
Alhambra 1, Bosco Tech 0
Alta Loma 16, Baldwin Park 2
Anaheim 7, Godinez 2
Apple Valley 5, Knight 4
Arcadia 6, San Dimas 2
Bellflower 10, Eastvale Roosevelt 3
Bishop Amat 5, Redlands East Valley 2
Bonita 4, Damien 4
Burbank Providence 11, YULA 1
Cajon 5, Arlington 4
Calabasas 5, Rio Mesa 4
California 10, Don Lugo 4
Calvary Baptist 15, Rio Hondo Prep 2
Canyon Country Canyon 8, Glendale 0
Capistrano Valley Christian 7, Colony 5
Cerritos 13, Cerritos Valley Christian 4
Chaparral 11, Chino 5
Corona Santiago 1, San Juan Hills 0
El Modena 11, Patriot 2
El Monte 4, San Gabriel 0
El Segundo 5, West Torrance 1
Esperanza 5, Century 3
Gladstone 8, Immanuel Christian 4
Glendora 14, Littlerock 0
Golden Valley 3, Santa Clarita Christian 0
Hesperia 16, Eisenhower 4
HMSA 6, Lynwood 2
Hoover 11, Salesian 1
Indio 8, Nuview Bridge 4
La Quinta 7, Oak Hills 0
La Salle 13, West Covina 2
Los Amigos 8, Bolsa Grande 7
Magnolia 12, Whitney 7
Mark Keppel 2, Pomona 2
Millikan 6, Citrus Valley 5
Monrovia 19, Burbank 4
Moreno Valley 12, San Jacinto Valley Academy 2
Newport Harbor 8, Woodcrest Christian 7
Ontario Christian 10, Paloma Valley 5
Paraclete 4, Buena 0
Riverside King 10, Rancho Christian 3
Riverside Prep 25, Carter 1
Rosamond 15, Antelope Valley 0
Rosemead 6, Whittier 5
Rubidoux 4, Big Bear 2
Sage Hill 6, Pasadena Poly 3
San Bernardino 9, Vista del Lago 8
Santa Ana 12, Santa Ana Valley 3
Santa Ana Foothill 7, Crean Lutheran 3
Santa Monica Pacifica Christian 6, Shalhevet 3
Segerstrom 6, Portola 3
Silverado 25, CIMSA 0
Sonora 9, Orange 1
South Hills 2, Northview 0
Temple City 13, South El Monte 3
Thousand Oaks 11, Saugus 5
Torrance 12, Brea Olinda 0
Valencia 2, Oxnard Pacifica
Valley View 5, Shadow Hills 4
Villa Park 12, Downey 3
Walnut 2, South Pasadena 2
Western Christian 8, Los Alto 6
Westminster 10, Western 6
West Valley 14, Perris 1
Wiseburn Da Vinci 17, Animo leadership 0
INTERSECTIONAL
Bellflower 10, LA Roosevelt 3
Birmingham 7, Ventura 4
Buckley 17, Sun Valley Magnet 1
Castaic 4, Hueneme 0
Chaminade 9, Santa Paula 1
Cleveland 6, Camarillo 4
Compton 2, Rancho Dominguez 0
Dos Pueblos 9, Granada Hills 3
Gardena Serra 12, LA Hamilton 4
Inglewood 19, Locke 3
Newbury Park 2, El Camino Real 1
Riverside Poly 3, Upland 2
Simi Valley 6, Highland 4
South Torrance 4, Carson 1
Sun Valley Poly 2, Quartz Hill 0
Viewpoint 14, Northridge Academy 0
Westlake 9, Chatsworth 1
Yorba Linda 5, Yucaipa 4
SOFTBALL
CITY SECTION
Carson 12, Wiseburn Da Vinci 0
Chatsworth 4, Sylmar 0
Marquez 10, LA Marshall 4
Narbonne 20, Maywood Academy 9
Orthopaedic 26, Contreras 3
Rancho Dominguez 16, Santee 5
Verdugo Hills 19, LA Hamilton 0
Wilmington Banning 9, Garfield 7
SOUTHERN SECTION
ACE 11, Barstow 5
Ayala 14, Cajon 1
Baldwin Park 17, Pomona 5
Burbank Providence 10, St. Pius X-St. Matthias 0
Castaic 10, Arleta 0
Corona 10, Heritage 1
Crean Lutheran 6, Santa Ana Calvary Chapel 3
Eastvale Roosevelt 5, Alta Loma 4
Eisenhower 23, Loma Linda Academy 5
Esperanza 15, Sonora 14
Etiwanda 17, Ramona 0
Faith Baptist 9, Golden Valley 5
Glendora 10, Villa Park 4
Hesperia 5, Hesperia Christian 1
Jurupa Valley 15, San Jacinto 12
Jurupa Valley 6, Miller 1
La Canada 9, Burbank 0
Lancaster 12, Serrano 6
Linfield Christian 16, Santa Rosa Academy 0
Los Amigos 11, Samueli Academy 1
Los Osos 8, Victor Valley 2
Newport Harbor 19, Laguna Hills 5
Oak Hills 16, Summit 4
Rancho Cucamonga 9, Kaiser 1
Redlands 5, San Bernardino 4
Redondo Union 12, Bishop Montgomery 0
Riverside North 10, Citrus Hill 0
Riverside Prep 5, Sultana 0
Rosamond 13, Antelope Valley 3
Santa Ana 14, Westminster La Quinta 1
Santa Ana Valley 24, Estancia 4
Santa Fe 1, Paramount 1
Santa Margarita 1, El Toro 0
Shadow Hills 15, Palm Springs 0
Silverado 7, Ridgecrest Burroughs 4
St. Bonaventure 5, Simi Valley 4
St. Paul 6, Whittier 1
Upland 7, Northview 2
Valley View 7, Chino 1
Ventura 5, Grace 4
Westlake 7, Oak Park 1
Whittier Christian 12, La Serna 5
Yucaipa 13, Rancho Verde 0
INTERSECTIONAL
Burbank Burroughs 13, Cleveland 0
Carson 12, Wiseburn Da-Vinci 0
Castaic 10, Arleta 0
Heritage Christian 13, Monroe 0
Pasadena Marshall 18, Canoga Park 5
Port of Los Angeles 16, Mary Star of the Sea 4
San Pedro 5, South Torrance 4
Venice 12, Culver City 1