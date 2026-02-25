High school baseball and softball: Tuesday’s scores
HIGH SCHOOL BASEBALL & SOFTBALL SCORES
Tuesday’s Results
BASEBALL
CITY SECTION
Carson 3, Venice 1
SOUTHERN SECTION
AAE 6, Excelsior Charter 1
Adelanto 8, Lancaster 3
Aliso Niguel 6, La Habra 2
Alta Loma 11, Redlands East Valley 3
Apple Valley 12, Littlerock 8
Artesia 3, Westminster La Quinta 2
Ayala 4, La Canada 1
Azusa 7, Edgewood 3
Barstow 11, Eastside 1
Beacon Hill 10, Del Sol 6
Beckman 5, Katella 0
Bloomington 9, Heritage 5
Brentwood 11, Beverly Hills 6
Campbell Hall 6, Milken 1
Canyon Springs 2, Tahquitz 1
Cerritos Valley Christian 19, Santa Ana 6
Chaparral 23, Eisenhower 0
Charter Oak 9, La Serna 4
Chino 8, Riverside Notre Dame 4
Citrus Hill 4, Rancho Verde 1
Claremont 9, Palmdale 0
Colony 5, Crean Lutheran 3
Corona 4, Etiwanda 2
Corona Centennial 12, Great Oak 0
Costa Mesa 3, Bishop Amat 0
Crossroads 8, La Palma Kennedy 4
Crossroads Christian 20, Entrepreneur 16
Dana Hills 13, Marina 2
Desert Christian 2, California City 2
Diamond Bar 4, Chaffey 1
Diamond Ranch 8, Garey 3
Downey 8, Torrance 7
Edison 4, Mission Viejo 2
El Modena 1, Citrus Valley 0
Elsinore 8, Rancho Christian 2
Fullerton 10, Laguna Beach 7
Gahr 6, Crespi 1
Glendora 12, Hesperia 5
Grace 8, Vasquez 1
Hillcrest 26, Norte Vista 5
Irvine 8, Oxford Academy 0
Kaiser 9, Beaumont 5
Lakeside 9, Temecula Prep 2
La Mirada 2, Summit 1
La Sierra 6, San Jacinto 6
Lawndale 11, Downey Calvary Chapel 0
Linfield Christian 14, Murrieta Mesa 0
Loara 6, Santa Fe 1
Long Beach Cabrillo 6, Garden Grove Santiago 1
Long Beach Jordan 8, Dominguez 4
Long Beach Wilson 5, Capistrano Valley Christian 2
Montclair 5, Nogales 0
Moreno Valley 17, Xavier Prep 1
Murrieta Valley 11, Patriot 1
Newport Harbor 7, San Clemente 3
Norco 4, Garden Grove Pacifica 0
Nordhoff 7, Santa Clarita Christian 3
Northwood 4, Laguna Hills 2
Notre Dame Sherman Oaks 9, El Dorado 7
Oakwood 10, Trinity Classical Academy 3
Orange 5, Estancia 4
Orange County Pacifica Christian 4, Ocean View 3
Pacific 4, Rim of the World 3
PACS 15, Lucerne Valley 1
Palm Desert 7, Anaheim Canyon 5
Palm Springs 16, Desert Hot Springs 5
Paramount 10, Buena Park 3
Pasadena Marshall 7, Duarte 6
Pioneer 12, Rolling Hills Prep 1
Placentia Valencia 10, Glenn 4
Public Safety Academy 16, NSLA 9
Ramona 2, Riverside North 0
Rancho Alamitos 7, Godinez 0
Redlands 6, Hemet 5
Redondo Union 6, Yorba Linda 3
Rialto 8, Knight 6
Rosemead 16, Saddleback 3
Rowland 7, Bell Gardens 1
Royal 5, Santa Monica 0
San Gorgonio 6, Arroyo Valley 3
San Jacinto Leadership Academy 16, Packinghouse Christian 0
San Marino 4, Burbank Burroughs 0
Santa Ana Calvary Chapel 17, Carter 3
Santa Ana Foothill 5, Los Alamitos 3
Santa Monica Pacifica Christian 13, Vistamar 11
Santa Ynez 12, Santa Clara 0
Schurr 4, Burbank 2
Serrano 9, Granite Hills 4
Servite 8, Loyola 1
Sierra Canyon 5, Huntington Beach 2
Sierra Vista 11, Arroyo 1
South El Monte 4, Pasadena 2
St. Augustine 8, Trabuco Hills 7
St. Bonaventure 4, Malibu 1
St. Monica 5, Windward 5
Sultana 5, Eastvale Roosevelt 3
Temescal Canyon 13, Cornerstone Christian 0
United Christian Academy 10, Perris 2
Ventura 16, Channel Islands 2
Village Christian 5, Cantwell Sacred Heart 4
Vista Murrieta 3, Villa Park 3
Webb 13, California Lutheran 3
West Torrance 3, Bishop Montgomery 2
West Valley 4, Santa Rosa Academy 1
Woodbridge 4, Tesoro 1
Woodcrest Christian 8, Lakewood 7
Yucaipa 9, Corona Santiago 6
Yucca Valley 15, Cathedral City 3
INTERSECTIONAL
Bell 1, Palos Verdes 0
Millikan 5, Wilmington Banning 0
Ridgecrest Burroughs 16, Bakersfield Foothill 0
Wiseburn Da-Vinci 3, Narbonne 0
SOFTBALL
CITY SECTION
King/Drew 42, Alliance Ouchi 12
Torres 28, Esperanza College 11
SOUTHERN SECTION
Adelanto 20, Antelope Valley 1
Agoura 12, Royal 1
Alta Loma 5, Northview 0
Aquinas 7, Summit 2
Arcadia 11, La Canada 0
Arlington 7, Patriot 6
Arrowhead Christian 18, Xavier Prep 0
Artesia 12, Firebaugh 2
Big Bear 11, Twentynine Palms 5
Bishop Conaty Loreto 10, Lynwood 0
Bishop Montgomery 12, Mary Star of the Sea 1
Bloomington 10, La Sierra 7
Bolsa Grande 17, Downey Calvary Chapel 5
Burbank Burroughs 11, Monrovia 5
Burbank Providence 1, Burbank 0
Cajon 18, University Prep 4
California 7, Brea Olinda 4
Calvary Baptist 12, Pasadena 0
Camarillo 11, Oxnard 4
Canyon Country Canyon 19, Knight 2
Canyon Springs 25, Tahquitz 3
Cerritos 8, Fountain Valley 5
Chaffey 18, Nogales 3
Chaminade 8, Thousand Oaks 2
Chaparral 23, West Valley 2
Chino 15, Beckman 5
Chino Hills 14, Riverside Poly 6
Coastal Christian 11, Santa Ynez 4
Colton 2, Colony 0
Compton Early College 31, Compton Centennial 0
Corona Santiago 5, Claremont 2
Covina 10, Sierra Vista 0
Cypress 9, Los Alamitos 1
Dana Hills 19, Peninsula 0
Downey 12, Sunny Hills 2
Eastside 9, Desert 0
Edison 3, Segerstrom 0
El Modena 5, Aliso Niguel 3
El Rancho 13, Norwalk 11
Elsinore 4, Mayfair 1
Etiwanda 11, Carter 3
Flintridge Prep 7, Alhambra 4
Fontana 23, Indian Springs 2
Foothill Tech 18, Carpinteria 6
Gahr 5, Cerritos Valley Christian 4
Ganesha 10, El Monte 0
Garden Grove Pacifica 6, Lakewood 4
Glendale 14, Beverly Hills 2
Granite Hills 16, AAE 9
Hacienda Heights Wilson 14, Pioneer 4
Heritage Christian 6, South Pasadena 5
Hesperia 15, Yucca Valley 2
Hillcrest 2, la Palma Kennedy 0
HMSA 23, Lawndale 4
Irvine University 8, Buena Park 6
JSerra 4, Riverside Poly 0
JSerra 2, South Hills 1
Kaiser 13, Victor Valley 11
Katella 15, Garey 0
La Habra 9, Tesoro 1
Lakewood St. Joseph 8, Anaheim 1
La Mirada 13, Great Oak 3
La Salle 18, Mayfield 0
Legacy 17, Hawthorne 0
Lucerne Valley 22, PACS 14
Maranatha 6, Ontario Christian 1
Marymount 16, Archer 15
Montclair 7, Azusa 3
Moorpark 8, Hart 1
Moreno Valley 20, Bethel Christian 15
Murrieta Valley 11, Linfield Christian 5
North Torrance 15, Oxford Academy 2
Northwood 11, Garden Grove 5
Oaks Christian 8, Oak Park 1
Ontario 8, Jurupa Valley 1
Orange Lutheran 11, Corona Centennial 0
Paramount 10, Whittier 0
Rancho Mirage 7, Arroyo Valley 2
Redlands 15, Rim of the World 1
Redlands East Valley 1, Los Osos 0
Redondo Union 14, Leuzinger 1
Rio Hondo Prep 2, Ramona Convent 1
Rio Mesa 11, Santa Paula 2
Riverside Notre Dame 17, Nuview Bridge 1
Rosemead 11, Bell Gardens 1
San Dimas 10, Diamond Ranch 4
San Jacinto 12, Citrus Hill 2
San Juan Hills 9, Newport Harbor 1
San Marcos 18, Del Sol 0
Santa Clara 10, Fillmore 0
Santa Margarita 8, Villa Park 3
Schurr 4, Santa Fe 3
Serrano 16, San Gorgonio 3
Sierra Canyon 10, Valencia 0
Simi Valley 6, Dos Pueblos 3
Sonora 15, Placentia Valencia 4
Southlands Christian 10, Sacred Heart of Jesus 0
South El Monte 8, West Covina 3
St. Bonaventure 15, Hueneme 1
St. Monica 16, Culver City 6
St. Paul 3, Charter Oak 1
Temecula Valley 4, Paloma Valley 2
Temescal Canyon 23, Lakeside 1
Temple City 13, Mark Keppel 1
Torrance 12, Wiseburn-Da Vinci 0
Trabuco Hills 17, Troy 0
United Christian Academy 19, Santa Rosa Academy 14
Upland 4, Alta Loma 3
Vasquez 20, Golden Valley 1
Viewpoint 7, Oxnard Pacifica 2
Village Christian 7, Duarte 3
Walnut 19, La Puente 0
Western Christian 17, Palm Springs 0
Woodcrest Christian 26, Norte Vista 2
Yorba Linda 3, Esperanza 0
Yucaipa 7, Rancho Cucamonga 4
INTERSECTIONAL
Crescenta Valley 2, El Camino Real 0
