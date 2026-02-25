Advertisement
High School Sports

High school basketball: City and Southern Section championship game schedules

By Los Angeles Times staff
HIGH SCHOOL BASKETBALL CHAMPIONSHIPS

CITY SECTION

FRIDAY

BOYS

At Southwest College

OPEN DIVISION

#2 Cleveland (20-9) vs. #1 Palisades (19-11), 8 p.m.

DIVISION II

#4 King/Drew (12-19) vs. #3 Sylmar (19-12), 6 p.m.

At Pasadena City College

DIVISION I

#2 Chatsworth (14-17 vs. #1 Granada Hills (19-11), 2 p.m.

DIVISION III

#10 Verdugo Hills (15-16) vs. #1 RFK Community (14-6), 12 p.m.

DIVISION IV

#5 San Fernando (19-11) vs. #2 Franklin (10-21), 10 a.m.

GIRLS

At Birmingham High

DIVISION II

#2 North Hollywood (12-7) vs. #1 Harbor Teacher (16-0), 6 p.m.

At Southwest College

DIVISION III

#2 Gardena (13-14) vs. #1 Washington Prep (13-2), 4 p.m.

At Garfield High

DIVISION IV

#12 Wilmington Banning (7-13) vs. #11 Bravo (11-17), 8 p.m.

DIVISION V

#9 Los Angeles (9-10) vs. #2 Legacy (5-14), 6 p.m.

SATURDAY

BOYS

At Birmingham High

DIVISION V

#2 Canoga Park (11-18) at #1 Van Nuys (10-21), 8 p.m.

GIRLS

At Pasadena City College

OPEN DIVISION

#2 Birmingham (27-3) vs. #1 Westchester (25-3), 6 p.m.

DIVISION I

#2 Granada Hills Kennedy (20-8) at #1 El Camino Real (13-13), 4 p.m.

SOUTHERN SECTION

FRIDAY

BOYS

At Azusa Pacific

DIVISION 4

Colony (19-12) vs. Trabuco Hills (20-12), 6 p.m.

DIVISION 5

Gardena Serra (20-13) vs. Pilibos (17-15), 2 p.m.

GIRLS

At Toyota Arena

DIVISION 1

La Salle (28-4) vs. Valencia (28-4), 8 p.m.

DIVISION 2

Crescenta Valley (27-4) vs. Saugus (24-8), 6 p.m.

DIVISION 3

Murrieta Valley (20-11) vs. St. Margaret’s (25-7), 4 p.m.

At Azusa Pacific

DIVISION 4

La Canada (19-12) at El Dorado (18-14), 8 p.m.

DIVISION 6

Savanna (17-13) vs. Warren (21-10), 4 p.m.

SATURDAY

BOYS

At Toyota Arena

OPEN DIVISION

Harvard-Westlake (26-5) vs. Sierra Canyon (26-1), 6 p.m.

DIVISION 1

Crean Lutheran (25-7) vs. JSerra (23-12), 4 p.m.

DIVISION 2

Bishop Amat (27-5) vs. Hesperia (24-8), 11:15 a.m.

DIVISION 3

Murrieta Mesa (22-10) vs. Aliso Niguel (24-8), 1 p.m.

DIVISION 9

Colton (18-11) vs. Pacific (10-11), 9:30 a.m.

At Azusa Pacific

DIVISION 6

Laguna Hills (17-11) vs. Ramona (27-5), 8 p.m.

DIVISION 7

Salesian (19-12) vs. Rialto (16-14), 12 p.m.

GIRLS

At Toyota Arena

OPEN DIVISION

Sierra Canyon (29-2) vs. Ontario Christian (31-1), 8 p.m.

DIVISION 8

Orange (15-11) vs. Schurr (15-14), 2 p.m.

At Azusa Pacific

DIVISION 5

Burbank Burroughs (22-10) vs. Bishop Diego (26-4), 2 p.m.

DIVISION 7

Laguna Hills (17-10) vs. La Palma Kennedy (19-12), 6 p.m.

DIVISION 9

Desert Hot Springs (13-9) vs. Sierra Vista (16-13), 10 a.m.
