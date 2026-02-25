High school basketball: City and Southern Section championship game schedules
HIGH SCHOOL BASKETBALL CHAMPIONSHIPS
CITY SECTION
FRIDAY
BOYS
At Southwest College
OPEN DIVISION
#2 Cleveland (20-9) vs. #1 Palisades (19-11), 8 p.m.
DIVISION II
#4 King/Drew (12-19) vs. #3 Sylmar (19-12), 6 p.m.
At Pasadena City College
DIVISION I
#2 Chatsworth (14-17 vs. #1 Granada Hills (19-11), 2 p.m.
DIVISION III
#10 Verdugo Hills (15-16) vs. #1 RFK Community (14-6), 12 p.m.
DIVISION IV
#5 San Fernando (19-11) vs. #2 Franklin (10-21), 10 a.m.
GIRLS
At Birmingham High
DIVISION II
#2 North Hollywood (12-7) vs. #1 Harbor Teacher (16-0), 6 p.m.
At Southwest College
DIVISION III
#2 Gardena (13-14) vs. #1 Washington Prep (13-2), 4 p.m.
At Garfield High
DIVISION IV
#12 Wilmington Banning (7-13) vs. #11 Bravo (11-17), 8 p.m.
DIVISION V
#9 Los Angeles (9-10) vs. #2 Legacy (5-14), 6 p.m.
SATURDAY
BOYS
At Birmingham High
DIVISION V
#2 Canoga Park (11-18) at #1 Van Nuys (10-21), 8 p.m.
GIRLS
At Pasadena City College
OPEN DIVISION
#2 Birmingham (27-3) vs. #1 Westchester (25-3), 6 p.m.
DIVISION I
#2 Granada Hills Kennedy (20-8) at #1 El Camino Real (13-13), 4 p.m.
SOUTHERN SECTION
FRIDAY
BOYS
At Azusa Pacific
DIVISION 4
Colony (19-12) vs. Trabuco Hills (20-12), 6 p.m.
DIVISION 5
Gardena Serra (20-13) vs. Pilibos (17-15), 2 p.m.
GIRLS
At Toyota Arena
DIVISION 1
La Salle (28-4) vs. Valencia (28-4), 8 p.m.
DIVISION 2
Crescenta Valley (27-4) vs. Saugus (24-8), 6 p.m.
DIVISION 3
Murrieta Valley (20-11) vs. St. Margaret’s (25-7), 4 p.m.
At Azusa Pacific
DIVISION 4
La Canada (19-12) at El Dorado (18-14), 8 p.m.
DIVISION 6
Savanna (17-13) vs. Warren (21-10), 4 p.m.
SATURDAY
BOYS
At Toyota Arena
OPEN DIVISION
Harvard-Westlake (26-5) vs. Sierra Canyon (26-1), 6 p.m.
DIVISION 1
Crean Lutheran (25-7) vs. JSerra (23-12), 4 p.m.
DIVISION 2
Bishop Amat (27-5) vs. Hesperia (24-8), 11:15 a.m.
DIVISION 3
Murrieta Mesa (22-10) vs. Aliso Niguel (24-8), 1 p.m.
DIVISION 9
Colton (18-11) vs. Pacific (10-11), 9:30 a.m.
At Azusa Pacific
DIVISION 6
Laguna Hills (17-11) vs. Ramona (27-5), 8 p.m.
DIVISION 7
Salesian (19-12) vs. Rialto (16-14), 12 p.m.
GIRLS
At Toyota Arena
OPEN DIVISION
Sierra Canyon (29-2) vs. Ontario Christian (31-1), 8 p.m.
DIVISION 8
Orange (15-11) vs. Schurr (15-14), 2 p.m.
At Azusa Pacific
DIVISION 5
Burbank Burroughs (22-10) vs. Bishop Diego (26-4), 2 p.m.
DIVISION 7
Laguna Hills (17-10) vs. La Palma Kennedy (19-12), 6 p.m.
DIVISION 9
Desert Hot Springs (13-9) vs. Sierra Vista (16-13), 10 a.m.