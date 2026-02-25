High school baseball and softball: Wednesday’s scores
HIGH SCHOOL BASEBALL AND SOFTBALL
Wednesday’s Results
BASEBALL
CITY SECTION
Alliance Ouchi 9, Crenshaw 4
Diego Rivera 11, Hawkins 1
LA Roosevelt 6, Franklin 5
LA University 10, Vaughn 0
Maywood Academy 14, Collins Family 3
Monroe 9, Grant 1
Oak Park 19, Van Nuys 5
Rancho Dominguez 12, King/Drew 5
Santee 15, Roybal 5
South Gate 3, LA Wilson 2
Taft 10, Palisades 8
Verdugo Hills 2, Garfield 0
West Adams d. Elizabeth, forfeit
SOUTHERN SECTION
Adelanto 9, Rialto 4
Ambassador 2, Buckley 0
Arlington 3, Upland 1
Arrowhead Christian 11, Loma Linda Academy 0
Beckman 3, Chino Hills 3
Bosco Tech 6, Rosemead 3
California 11, Baldwin Park 4
California City 13, West Torrance 5
Camarillo 3, Valencia 1
Canyon Country Canyon 15, Hoover 2
Capistrano Valley Christian 9, Loara 7
Carpinteria 16, Coastal Christian 1
Cathedral 4, Temple City 3
Century 2, La Palma Kennedy 0
Chaparral 19, Knight 4
Chino 8, Apple Valley 0
Colton 9, Rim of the World 6
Compton 4, Firebaugh 3
Corona de Mar 2, Tustin 0
Corona Santiago 3, Los Alamitos 2
Crossroads Christian 27, Packinghouse Christian 2
Diamond Bar 8, Duarte 0
Dos Pueblos 6, Newbury Park 3
El Rancho 13, Salesian 1
El Toro 4, Sonora 3
Esperanza 3, Savanna 2
Fontana 11, Indian Springs 3
Fountain Valley 4, Mission Viejo 2
Fullerton 7, Northwood 1
Garden Grove 4, Anaheim 0
Grace 5, Fillmore 3
Grand Terrace 8, Riverside King 7
Hart 7, Buena 6
Highland 8, Saugus 3
Hillcrest 13, Riverside North 4
Irvine University 3, Katella 0
Jurupa Hills 7, Patriot 0
La Quinta 11, Cajon 2
Los Altos 11, Covina 4
Magnolia 9, Westminster 1
Marina 2, Buena Park 1
Mary Star of the Sea 13, Bellflower 3
Mayfair 4, Leuzinger 3
Miller 8, Jurupa Valley 2
Moorpark 7, Westlake 4
Murrieta Valley 11, Citrus Valley 6
Nogales 19, St. Pius X-St. Matthias Academy 0
Northview 9, South Pasadena 0
Oaks Christian 2, Alemany 1
Oxnard Pacifica 6, Castaic 2
Paloma Valley 6, Shadow Hills 2
Placentia Valencia 17, Garden Grove Santiago 5
Pioneer 16, Gabrielino 0
Rancho Christian 11, Rancho Cucamonga 2
Ridgecrest Burroughs 10, Silver Valley 0
Riverside Poly 13, Oak Hills 1
Riverside Prep 2, Ontario Christian 1
Saddleback 13, Wbitney 4
Sage Hill 16, Chadwick 9
San Marcos 7, Simi Valley 2
Santa Barbara 20, Hueneme 0
South Torrance 14, Hawthorne 0
St. Anthony 5, Oxford Academy 0
Sunny Hills 20, Santa Ana Valley 0
Thousand Oaks 2, Mira Costa 1
University Prep 19, CIMSA 3
Valley View 9, Santa Ana Calvary Chapel 7
Vista del Lago 3, Rubidoux 1
Western 4, Lynwood 2
Whittier 7, Victor Valley 4
INTERSECTIONAL
Bakersfield 13, Rosamond 0
Birmingham 4, Agoura 3
El Camino Real 3, Rio Mesa 2
Fairfax 5, Santa Monica Pacifica Christian 1
Granada Hills 14, Ventura 3
Golden Valley 10, Sun Valley Magnet 0
Heritage Christian 17, Triumph Charter 0
HMSA 6, Stella Charter 1
LACES 5, Gardena Serra 3
Milken 6, SOCES 2
Paraclete 10, Cleveland 4
Quartz Hill 18, Chatsworth 3
Rosamond 12, Del Oro 1
San Pedro 5, Peninsula 2
Santa Paula 2, Sun Valley Poly 0
Santee 15, Roybal 5
Warren 15, ALA- Queen Creek 0
Westchester 15, Inglewood 4
SOFTBALL
CITY SECTION
Fremont 12, South East 11
Narbonne 16, USC-MAE 8
Taft 18, Canoga Park 0
LA Roosevelt 15, Franklin 3
LA Wilson 11, Bell 1
Sun Valley Poly 12, SOCES 8
SOUTHERN SECTION
Agoura 10, El Segundo 0
Alta Loma 9, Beaumont 3
Anaheim 18, Westminster 2
Arcadia 2, Glendora 2
Arrowhead Christian 20, Miller 1
Baldwin Park 19, Mountain View 6
Big Bear 12, Loma Linda Academy 3
Brea Olinda 9, El Rancho 3
Brentwood 24, Lennox Academy 13
Buena Park 13, Artesia 3
Capistrano Valley 9, Beckman 6
Cajon 10, Victor Valley 1
Castaic 3, Lancaster 0
Chaparral 18, Heritage 5
Citrus Hill 11, San Gorgonio 1
Colton 14, ACE 1
Corona Centennial 11, Rosary Academy 1
Crean Lutheran 14, Capistrano Valley Christian 0
Eastvale Roosevelt 2, Beaumont 0
Fullerton 11, El Modena 3
Irvine University 14, Laguna Hills 2
La Mirada 9, Aliso Niguel 0
Long Beach Wilson 8, Katella 5
Murrieta Mesa 15, South Hills 1
Paraclete 11, Oak Hills 4
Pasadena Poly 8, Viewpoint 3
Peninsula 21, King/Drew 1
Portola 15, Westminster La Quinta 9
Ramona 9, Kaiser 1
Redlands East Valley 10, Rancho Verde 0
Rialto 13, Rancho Mirage 11
Rio Mesa 7, St. Bonaventure 4
San Dimas 15, Arroyo 5
San Marino 21, Pasadena 3
Santa Ana Calvary Chapel 11, Orange 7
Santa Ana Valley 21, Saddleback 0
Serrano 14, Eisenhower 0
Temescal Canyon 10, Orange Vista 0
Valley View 12, Indio 0
Vista del Lago 17, Rubidoux 1
West Torrance 11, Rosamond 10
Whittier Christian 6, Los Altos 4
Yucaipa 5, Ayala 2
INTERSECTIONAL
Bakersfield 5, California City 2
Bakersfield North 7, California City 3
Bishop Conaty-Loreto 16, Vaughn 2
Newbury Park 7, San Fernando 3
Redondo Union 12, San Pedro 2
Rosamond 7, East Bakersfield 7
Sherman Oaks Notre Dame 8, Venice 2
South Gate 21, Inglewood 0
Ventura 10, Chavez 0