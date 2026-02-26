Advertisement
High School Sports

High school baseball and softball: Thursday’s scores

By Los Angeles Times staff
BASEBALL

CITY SECTION

Bravo 2, Fremont 1

Mendez 13, West Adams 1

Torres 12, Lincoln 2

SOUTHERN SECTION

Aliso Niguel 5, Millikan 3

Anaheim Canyon 9, Villa Park 8

Arroyo 8, Edgewood 1

Banning 5, San Bernardino 3

Barstow 2, Eastvale Roosevelt 1

Bellflower 4, Mary Star of the Sea 0

Bell Gardens 12, Hacienda Heights Wilson 4

Bishop Montgomery 11, South East 0

Bonita 11, Northview 6

Brentwood 6, Campbell Hall 4

Buckley 18, Shalhevet 2

Calvary Baptist 8, Fontana 2

Cantwell-Sacred Heart 6, Burbank 2

Cerritos 7, Ocean View 1

Charter Oak 11, Montebello 3

Colton 15, Vista del Lago 2

Compton Centennial 12, Compton Early College 3

Cornerstone Christian 14, Lakeside 5

Corona 11, Trabuco Hills 1

Corona Centennial 10, Arrowhead Christian 8

Crossroads 6, Viewpoint 1

Desert Christian 10, Boron 5

Downey 4, Redondo Union 1

Entrepreneur 23, California Lutheran 14

Excelsior Charter 14, Yucca Valley 5

Foothill Tech 8, Fillmore 1

Flintridge Prep 4, Schurr 3

Garey 20, El Monte 2

Great Oak 8, Los Osos 5

Hemet 11, Temecula Prep 1

Heritage 7, Rancho Mirage 5

Hesperia Christian 17, ACE 1

Hoover 24, La Puente 2

Indian Springs , Arroyo Valley 1

Irvine 3, Estancia 1

Kaiser 4, Cajon 3

Katella 2, Woodbridge 1

Laguna Beach 10, Segerstrom 1

Lawndale 4, Firebaugh 3

Linfield Christian 18, Whittier Christian 8

Long Beach Jordan 10, Dominguez 0

Long Beach Poly 3, Palos Verdes 2

Maranatha 5, St. Augustine 4

Montclair 6, Miller 1

Moreno Valley 11, Redlands 2

Mountain View 10, Mark Keppel 2

Murrieta Mesa 9, Rancho Verde 1

Nordhoff 6, Santa Clara 3

Norte Vista 14, San Gorgonio 1

Nuview Bridge 6, Bloomington 2

Oak Hills 2, Granite Hills 1

Oakwood 11, Pasadena Poly 1

Ontario 7, Azusa 3

Oxnard 7, Santa Monica 5

PACS 31, Mojave 4

Paramount 8, Glenn 0

Ramona 8, Hillcrest 3

Righetti 12, Milken 2

Riverside North 6, Tahquitz 6

Rowland 10, Pasadena Marshall 0

Royal 10, Trinity Classical Academy 2

San Clemente 3, Colony 2

San Jacinto 9, Santa Rosa Academy 4

San Jacinto Valley Academy 13, Xavier Prep 3

San Marino 6, Cathedral 5

Santa Ana Foothill 6, Santa Fe 5

Saugus 16, Quartz Hill 9

St. Anthony 6, Cerritos Valley Christian 1

Summit 3, Etiwanda 0

Temescal Canyon 6, La Sierra 2

Thousand Oaks 10, Chaminade 8

Victor Valley 9, Vasquez 4

Village Christian d. South El Monte, forfeit

Vista Murrieta 5, Yorba Linda 5

Webb 19, Pomona 3

West Valley 7, Indio 6

INTERSECTIONAL

El Rancho 6, Maywood CES 0

Bishop Montgomery 11, South East 0

Mira Costa 8, Chatsworth 3

San Fernando 3, Castaic 1

JSerra 5, Southlake Carroll 2

South Torrance 10, Venice 0

St. Francis 9, Taft 0

St. Monica 12, LA Hamilton 1

Warren 12, Mesa (AZ) Dobson 3

SOFTBALL

CITY SECTION

Bernstein 17, Fairfax 16

Cleveland 15, Reseda 9

Mendez d. Animo Venice, forfeit

SOUTHERN SECTION

AAE 16, Rim of the World 0

Ayala 7, Carter 0

Banning 11, San Bernardino 5

Beaumont 7, Northview 2

Bishop Montgomery 15, St. Anthony 4

Bloomington 8, Indian Springs 4

Bolsa Grande 17, Long Beach Cabrillo 14

Bonita 11, Baldwin 2

Boron 9, Desert Christian 4

Burbank Providence 15, Santa Clarita Christian 3

California 5, Downey 3

Calvary Baptist 7, Fontana 2

Cantwell-Sacred Heart 17, Mayfield 1

Capistrano Valley 7, Villa Park 4

Cathedral City 10, Coachella Valley 4

Chaffey 8, Patriot 1

Chaminade 10, Heritage Christian 0

Chino 12, Beckman 7

Claremont 13, Don Lugo 2

Colton 16, Tahquitz 9

Compton Centennial 12, Burbank Burroughs 0

Corona 7, Colony 5

Corona del Mar 7, Ocean View 2

Costa Mesa 16, Compton Early College 9

Covina 7, Diamond Ranch 3

Crescenta Valley 7, Hart 3

Crossroads 11, Trinity Classical Academy 7

Desert Hot Springs 24, Xavier Prep 20

Dos Pueblos 10, Lompoc 5

Downey Calvary Chapel 12, Santa Ana Valley 9

El Dorado 4, Esperanza 1

El Monte 15, Mark Keppel 3

Etiwanda 13, Cajon 4

Firebaugh 17, Rosemead 4

Fountain Valley 9, Irvine 6

Garden Grove Pacifica 7, Mater Dei 2

Glendale 15, St. Bernard 5

Glendora 11, West Covina 0

Grace 8, Vasquez 2

Hacienda Heights Wilson 9, Montebello 4

Hawthorne 15, St. Pius X-St. Matthias Academy 3

Hesperia 14, Moreno Valley 4

La Habra 9, La Palma Kennedy 0

Lakewood St. Joseph 10, Katella 0

Lancaster 12, Silverado 1

La Serna 1, Mission Viejo 0

Liberty 16, Ridgecrest Burroughs 3

Los Amigos 18, Century 3

Maranatha 18, South Pasadena 3

Millikan 21, Gahr 7

Moorpark 18, Ventura 4

Newbury Park 12, Santa Paula 2

Nogales 12, Montclair 6

Northview 7, Eastvale Roosevelt 2

Northwood 24, Newport Harbor 5

Oak Park 2, Rio Mesa 1

Oaks Christian 11, Simi Valley 2

Ontario 9, Azusa 2

Ontario Christian 15, Irvine University 3

Oxford Academy 20, Samueli Academy 4

Oxnard 6, Camarillo 5

Oxnard Pacifica 11, Carpinteria 0

Paloma Valley 10, Jurupa Valley 0

Paramount 13, Long Beach Jordan 1

Ramona 3, Los Osos 1

Rancho Cucamonga 8, Rancho Verde 0

Riverside Notre Dame 13, Barstow 2

Riverside Prep 13, Arroyo Valley 0

Riverside Prep 14, AAE 1

Sacred Heart of Jesus 7, Ramona Convent 6

Sage Creek 9, Elsinore 5

San Juan Hills 8, Santa Ana Foothill 4

San Marcos 14, Del Sol 2

Santa Margarita 2, Trabuco Hills 1

Segerstrom 6, Tesoro 1

Sierra Vista 9, Pasadena 8

South El Monte 16, Edgewood 16

Southlands Christian 14, La Puente 1

South Torrance 12, Mary Star of the Sea 3

St. Bonaventure 8, Buena 5

St. Paul 8, Sonora 2

Thousand Oaks 3, Valencia 2

University Prep 9, Hesperia Christian 3

University Prep 13, Riverside Notre Dame 3

Valley View 12, Lakeside 2

Viewpoint 6, Flintridge Prep 4

Walnut 11, Rowland 2

Warren 15, Sunny Hills 5

Westlake 2, Royal 1

West Valley 13, Temecula Prep 5

Yorba Linda 17, Troy 0

INTERSECTIONAL

Alhambra 11, LA Marshall 2

Bonita 11, Kailua (HI) 0

Burbank Burroughs 7, Granada Hills Kennedy 2

Canyon Country Canyon 9, Verdugo Hills 8

Culver City 13, LA Hamilton 3

El Camino Real 4, Louisville 1

El Rancho 11, Garfield 7

Golden Valley 24, Grant 4

Granada Hills 13, La Canada 1

HMSA 8, Animo Venice 1

Long Beach Poly 9, Legacy 2

Muir 12, Eagle Rock 2

Port of LA 10, Bishop Conaty-Loretto 0

Shadow Hills 6, Brawley 5

Wilmington Banning 12, Peninsula 0

