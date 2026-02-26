High school baseball and softball: Thursday’s scores
BASEBALL
CITY SECTION
Bravo 2, Fremont 1
Mendez 13, West Adams 1
Torres 12, Lincoln 2
SOUTHERN SECTION
Aliso Niguel 5, Millikan 3
Anaheim Canyon 9, Villa Park 8
Arroyo 8, Edgewood 1
Banning 5, San Bernardino 3
Barstow 2, Eastvale Roosevelt 1
Bellflower 4, Mary Star of the Sea 0
Bell Gardens 12, Hacienda Heights Wilson 4
Bishop Montgomery 11, South East 0
Bonita 11, Northview 6
Brentwood 6, Campbell Hall 4
Buckley 18, Shalhevet 2
Calvary Baptist 8, Fontana 2
Cantwell-Sacred Heart 6, Burbank 2
Cerritos 7, Ocean View 1
Charter Oak 11, Montebello 3
Colton 15, Vista del Lago 2
Compton Centennial 12, Compton Early College 3
Cornerstone Christian 14, Lakeside 5
Corona 11, Trabuco Hills 1
Corona Centennial 10, Arrowhead Christian 8
Crossroads 6, Viewpoint 1
Desert Christian 10, Boron 5
Downey 4, Redondo Union 1
Entrepreneur 23, California Lutheran 14
Excelsior Charter 14, Yucca Valley 5
Foothill Tech 8, Fillmore 1
Flintridge Prep 4, Schurr 3
Garey 20, El Monte 2
Great Oak 8, Los Osos 5
Hemet 11, Temecula Prep 1
Heritage 7, Rancho Mirage 5
Hesperia Christian 17, ACE 1
Hoover 24, La Puente 2
Indian Springs , Arroyo Valley 1
Irvine 3, Estancia 1
Kaiser 4, Cajon 3
Katella 2, Woodbridge 1
Laguna Beach 10, Segerstrom 1
Lawndale 4, Firebaugh 3
Linfield Christian 18, Whittier Christian 8
Long Beach Jordan 10, Dominguez 0
Long Beach Poly 3, Palos Verdes 2
Maranatha 5, St. Augustine 4
Montclair 6, Miller 1
Moreno Valley 11, Redlands 2
Mountain View 10, Mark Keppel 2
Murrieta Mesa 9, Rancho Verde 1
Nordhoff 6, Santa Clara 3
Norte Vista 14, San Gorgonio 1
Nuview Bridge 6, Bloomington 2
Oak Hills 2, Granite Hills 1
Oakwood 11, Pasadena Poly 1
Ontario 7, Azusa 3
Oxnard 7, Santa Monica 5
PACS 31, Mojave 4
Paramount 8, Glenn 0
Ramona 8, Hillcrest 3
Righetti 12, Milken 2
Riverside North 6, Tahquitz 6
Rowland 10, Pasadena Marshall 0
Royal 10, Trinity Classical Academy 2
San Clemente 3, Colony 2
San Jacinto 9, Santa Rosa Academy 4
San Jacinto Valley Academy 13, Xavier Prep 3
San Marino 6, Cathedral 5
Santa Ana Foothill 6, Santa Fe 5
Saugus 16, Quartz Hill 9
St. Anthony 6, Cerritos Valley Christian 1
Summit 3, Etiwanda 0
Temescal Canyon 6, La Sierra 2
Thousand Oaks 10, Chaminade 8
Victor Valley 9, Vasquez 4
Village Christian d. South El Monte, forfeit
Vista Murrieta 5, Yorba Linda 5
Webb 19, Pomona 3
West Valley 7, Indio 6
INTERSECTIONAL
El Rancho 6, Maywood CES 0
Mira Costa 8, Chatsworth 3
San Fernando 3, Castaic 1
JSerra 5, Southlake Carroll 2
South Torrance 10, Venice 0
St. Francis 9, Taft 0
St. Monica 12, LA Hamilton 1
Warren 12, Mesa (AZ) Dobson 3
SOFTBALL
CITY SECTION
Bernstein 17, Fairfax 16
Cleveland 15, Reseda 9
Mendez d. Animo Venice, forfeit
SOUTHERN SECTION
AAE 16, Rim of the World 0
Ayala 7, Carter 0
Banning 11, San Bernardino 5
Beaumont 7, Northview 2
Bishop Montgomery 15, St. Anthony 4
Bloomington 8, Indian Springs 4
Bolsa Grande 17, Long Beach Cabrillo 14
Bonita 11, Baldwin 2
Boron 9, Desert Christian 4
Burbank Providence 15, Santa Clarita Christian 3
California 5, Downey 3
Calvary Baptist 7, Fontana 2
Cantwell-Sacred Heart 17, Mayfield 1
Capistrano Valley 7, Villa Park 4
Cathedral City 10, Coachella Valley 4
Chaffey 8, Patriot 1
Chaminade 10, Heritage Christian 0
Chino 12, Beckman 7
Claremont 13, Don Lugo 2
Colton 16, Tahquitz 9
Compton Centennial 12, Burbank Burroughs 0
Corona 7, Colony 5
Corona del Mar 7, Ocean View 2
Costa Mesa 16, Compton Early College 9
Covina 7, Diamond Ranch 3
Crescenta Valley 7, Hart 3
Crossroads 11, Trinity Classical Academy 7
Desert Hot Springs 24, Xavier Prep 20
Dos Pueblos 10, Lompoc 5
Downey Calvary Chapel 12, Santa Ana Valley 9
El Dorado 4, Esperanza 1
El Monte 15, Mark Keppel 3
Etiwanda 13, Cajon 4
Firebaugh 17, Rosemead 4
Fountain Valley 9, Irvine 6
Garden Grove Pacifica 7, Mater Dei 2
Glendale 15, St. Bernard 5
Glendora 11, West Covina 0
Grace 8, Vasquez 2
Hacienda Heights Wilson 9, Montebello 4
Hawthorne 15, St. Pius X-St. Matthias Academy 3
Hesperia 14, Moreno Valley 4
La Habra 9, La Palma Kennedy 0
Lakewood St. Joseph 10, Katella 0
Lancaster 12, Silverado 1
La Serna 1, Mission Viejo 0
Liberty 16, Ridgecrest Burroughs 3
Los Amigos 18, Century 3
Maranatha 18, South Pasadena 3
Millikan 21, Gahr 7
Moorpark 18, Ventura 4
Newbury Park 12, Santa Paula 2
Nogales 12, Montclair 6
Northview 7, Eastvale Roosevelt 2
Northwood 24, Newport Harbor 5
Oak Park 2, Rio Mesa 1
Oaks Christian 11, Simi Valley 2
Ontario 9, Azusa 2
Ontario Christian 15, Irvine University 3
Oxford Academy 20, Samueli Academy 4
Oxnard 6, Camarillo 5
Oxnard Pacifica 11, Carpinteria 0
Paloma Valley 10, Jurupa Valley 0
Paramount 13, Long Beach Jordan 1
Ramona 3, Los Osos 1
Rancho Cucamonga 8, Rancho Verde 0
Riverside Notre Dame 13, Barstow 2
Riverside Prep 13, Arroyo Valley 0
Riverside Prep 14, AAE 1
Sacred Heart of Jesus 7, Ramona Convent 6
Sage Creek 9, Elsinore 5
San Juan Hills 8, Santa Ana Foothill 4
San Marcos 14, Del Sol 2
Santa Margarita 2, Trabuco Hills 1
Segerstrom 6, Tesoro 1
Sierra Vista 9, Pasadena 8
South El Monte 16, Edgewood 16
Southlands Christian 14, La Puente 1
South Torrance 12, Mary Star of the Sea 3
St. Bonaventure 8, Buena 5
St. Paul 8, Sonora 2
Thousand Oaks 3, Valencia 2
University Prep 9, Hesperia Christian 3
University Prep 13, Riverside Notre Dame 3
Valley View 12, Lakeside 2
Viewpoint 6, Flintridge Prep 4
Walnut 11, Rowland 2
Warren 15, Sunny Hills 5
Westlake 2, Royal 1
West Valley 13, Temecula Prep 5
Yorba Linda 17, Troy 0
INTERSECTIONAL
Alhambra 11, LA Marshall 2
Bonita 11, Kailua (HI) 0
Burbank Burroughs 7, Granada Hills Kennedy 2
Canyon Country Canyon 9, Verdugo Hills 8
Culver City 13, LA Hamilton 3
El Camino Real 4, Louisville 1
El Rancho 11, Garfield 7
Golden Valley 24, Grant 4
Granada Hills 13, La Canada 1
HMSA 8, Animo Venice 1
Long Beach Poly 9, Legacy 2
Muir 12, Eagle Rock 2
Port of LA 10, Bishop Conaty-Loretto 0
Shadow Hills 6, Brawley 5
Wilmington Banning 12, Peninsula 0