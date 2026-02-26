High school soccer: Division championship games schedule
-
-
-
CITY SECTION
SATURDAY
BOYS
At Pasadena City College
OPEN DIVISION
#3 Birmingham (19-7-2) vs. #1 El Camino Real (18-3-1), 6 p.m.
DIVISION II
#9 Santee (12-7-4) vs. #6 Garfield (11-6-3), 1:30 p.m.
At Birmingham High
DIVISION I
#1 Chavez (20-2-2) vs. #6 Cleveland (17-8-2), 3:45 p.m.
DIVISION III
#12 North Hollywood (11-12-5) vs. #23 Sun Valley Magnet (14-5-2), 1:30 p.m.
DIVISION IV
#8 LA Roosevelt (6-14-1) vs. #18 Port of LA (10-11-2), 11:15 a.m.
GIRLS
At Pasadena City College
DIVISION I
#1 Birmingham (14-9-2) vs. #3 Wilmington Banning (16-4-1), 3:45 p.m.
DIVISION II
#1 South East (15-9-2) vs. #19 Bravo (11-4-2), 11:15 a.m.
DIVISION III
#4 Marquez (17-7) vs. #6 Verdugo Hills (10-8-9), 9 a.m.
At Birmingham High
OPEN DIVISION
#7 Granada Hills (12-5-2) vs. #1 Cleveland (16-2-3), 6 p.m.
DIVISION IV
#10 Sun Valley Poly (8-6-5) vs. #12 Monroe (8-7-4, 9 a.m.
SOUTHERN SECTION
FRIDAY
BOYS
DIVISION 6
Animo Leadership (18-8-5) at Ontario Christian (22-4-1), 6 p.m.
GIRLS
DIVISION 6
Segerstrom (14-2-6) at Ocean View (13-6-3), 5 p.m.
SATURDAY
BOYS
At Fred Kelly Stadium
OPEN DIVISION
Orange Lutheran (13-3-4) vs. Mater Dei (16-1-3), 6 p.m.
DIVISION 1
Fontana (22-5) vs. Santa Monica (20-3-3), 1 p.m.
DIVISION 5
Esperanza (9-8-6) vs. Santa Ana Valley (18-2-3), 10:30 a.m.
At Veterans Stadium
DIVISION 2
Bishop Amat (24-4-3) vs. Newport Harbor (16-3-2), 6 p.m.
DIVISION 3
Los Alamitos (14-5-2) vs. Calabasas (19-1-4), 1 p.m.
At Orange Coast College
DIVISION 8
Rio Hondo Prep (16-5-1) vs. Orange County Pacifica Christian (16-2-1), 3 p.m.
At Host Sites
DIVISION 4
Granite Hills (16-4-5) at Irvine University (14-5-1), 5 p.m.
DIVISION 7
Palmdale Charter Academy (16-2-2) vs. Pasadena Poly (16-5-1), 3 p.m. at South Pasadena
GIRLS
At Fred Kelly Stadium
OPEN DIVISION
Santa Margarita (17-1-4) vs. Mater Dei (15-2-8), 3:30 p.m.
At Veterans Stadium
DIVISION 1
Newport Harbor (17-5-4) vs. Eastvale Roosevelt (19-4-6), 3:30 p.m.
DIVISION 2
Ayala (13-7-4) vs. Millikan (18-4-1), 10:30 a.m.
At Glendale College
DIVISION 4
San Jacinto (13-3-6) vs. Immaculate Heart (14-4-7), 5 p.m. at Glendale College
At host sites
DIVISION 3
Quartz Hill (19-3-2) at Crescenta Valley (20-6-2), 3 p.m.
DIVISION 5
Del Sol (19-7-2) vs. Coachella Valley (16-1-2), 5 p.m.
DIVISION 7
Santa Monica Pacifica Christian (16-2-2) vs. Azusa (17-2-4), 4 p.m. at Santa Monica
DIVISION 8
Buckley (11-6-1) at Webb (19-1-1), 3 p.m.