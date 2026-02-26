Advertisement
High School Sports

High school soccer: Division championship games schedule

By Los Angeles Times staff
CITY SECTION

SATURDAY

BOYS

At Pasadena City College

OPEN DIVISION

#3 Birmingham (19-7-2) vs. #1 El Camino Real (18-3-1), 6 p.m.

DIVISION II

#9 Santee (12-7-4) vs. #6 Garfield (11-6-3), 1:30 p.m.

At Birmingham High

DIVISION I

#1 Chavez (20-2-2) vs. #6 Cleveland (17-8-2), 3:45 p.m.

DIVISION III

#12 North Hollywood (11-12-5) vs. #23 Sun Valley Magnet (14-5-2), 1:30 p.m.

DIVISION IV

#8 LA Roosevelt (6-14-1) vs. #18 Port of LA (10-11-2), 11:15 a.m.

GIRLS

At Pasadena City College

DIVISION I

#1 Birmingham (14-9-2) vs. #3 Wilmington Banning (16-4-1), 3:45 p.m.

DIVISION II

#1 South East (15-9-2) vs. #19 Bravo (11-4-2), 11:15 a.m.

DIVISION III

#4 Marquez (17-7) vs. #6 Verdugo Hills (10-8-9), 9 a.m.

At Birmingham High

OPEN DIVISION

#7 Granada Hills (12-5-2) vs. #1 Cleveland (16-2-3), 6 p.m.

DIVISION IV

#10 Sun Valley Poly (8-6-5) vs. #12 Monroe (8-7-4, 9 a.m.

SOUTHERN SECTION

FRIDAY

BOYS

DIVISION 6

Animo Leadership (18-8-5) at Ontario Christian (22-4-1), 6 p.m.

GIRLS

DIVISION 6

Segerstrom (14-2-6) at Ocean View (13-6-3), 5 p.m.

SATURDAY

BOYS

At Fred Kelly Stadium

OPEN DIVISION

Orange Lutheran (13-3-4) vs. Mater Dei (16-1-3), 6 p.m.

DIVISION 1

Fontana (22-5) vs. Santa Monica (20-3-3), 1 p.m.

DIVISION 5

Esperanza (9-8-6) vs. Santa Ana Valley (18-2-3), 10:30 a.m.

At Veterans Stadium

DIVISION 2

Bishop Amat (24-4-3) vs. Newport Harbor (16-3-2), 6 p.m.

DIVISION 3

Los Alamitos (14-5-2) vs. Calabasas (19-1-4), 1 p.m.

At Orange Coast College

DIVISION 8

Rio Hondo Prep (16-5-1) vs. Orange County Pacifica Christian (16-2-1), 3 p.m.

At Host Sites

DIVISION 4

Granite Hills (16-4-5) at Irvine University (14-5-1), 5 p.m.

DIVISION 7

Palmdale Charter Academy (16-2-2) vs. Pasadena Poly (16-5-1), 3 p.m. at South Pasadena

GIRLS

At Fred Kelly Stadium

OPEN DIVISION

Santa Margarita (17-1-4) vs. Mater Dei (15-2-8), 3:30 p.m.

At Veterans Stadium

DIVISION 1

Newport Harbor (17-5-4) vs. Eastvale Roosevelt (19-4-6), 3:30 p.m.

DIVISION 2

Ayala (13-7-4) vs. Millikan (18-4-1), 10:30 a.m.

At Glendale College

DIVISION 4

San Jacinto (13-3-6) vs. Immaculate Heart (14-4-7), 5 p.m. at Glendale College

At host sites

DIVISION 3

Quartz Hill (19-3-2) at Crescenta Valley (20-6-2), 3 p.m.

DIVISION 5

Del Sol (19-7-2) vs. Coachella Valley (16-1-2), 5 p.m.

DIVISION 7

Santa Monica Pacifica Christian (16-2-2) vs. Azusa (17-2-4), 4 p.m. at Santa Monica

DIVISION 8

Buckley (11-6-1) at Webb (19-1-1), 3 p.m.

