High School Sports

High school baseball and softball: Friday’s scores

Baseball and glove
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
HIGH SCHOOL BASEBALL AND SOFTBALL

Friday’s Results

BASEBALL

CITY SECTION

Bravo 6, Rancho Dominguez 5

Collins Family 19, Reseda 12

Eagle Rock 6, Glendale 0

El Camino Real 8, Sun Valley Poly 5

Garfield 9, LA Marshall 8

Granada Hills 6, Sylmar 1

Hollywood 16, RFK Community 6

LA Wilson 6, Fairfax 2

Port of Los Angeles 12, Westchester 3

Roybal 20, Mendez 1

SOCES 14, Grant 3

South Gate 7, Granada Hills Kennedy 6

Torres 21, Hawkins 2

Washington Prep 32, Alliance Ouchi 15

SOUTHERN SECTION

Alhambra 4, Pasadena 2

Aliso Niguel 6, San Juan Hills 3

Anaheim 8, Garden Grove 5

Anaheim Canyon 4, Woodcrest Christian 2

Apple Valley 15, Desert Hot Springs 1

Aquinas 4, Grand Terrace 0

Beaumont 6, Orange Vista 1

Bishop Amat 19, St. Paul 11

Bolsa Grande 6, Santa Ana 2

Canyon Springs 6, Big Bear 2

Capistrano Valley Christian 4, Santa Fe 3

Chadwick 11, Downey Calvary Chapel 1

Chaffey 8, Jurupa Valley 5

Channel Islands 11, Del Sol 0

Chino 14, Eastside 0

Chino Hills 11, La Palma Kennedy 2

Costa Mesa 7, Orange County Pacifica Christian 4

Crean Lutheran 16, Patriot 4

Dana Hills 5, Corona Del Mar 1

Diamond Bar 4, Baldwin Park 3

Downey 6, Loara 4

El Modena 1, Palm Desert 0

El Toro 9, Katella 7

Fountain Valley 4, Tesoro 1

Gabrielino 13, Workman 6

Gahr 1, El Dorado 0

Golden Valley 11, Vasquez 9

Hart 4, Alemany 2

Heritage Christian 4, Oak Park 1

Hillcrest 7, Tustin 1

Inglewood 16, Animo Leadership 12

Jurupa Hills 6, Shadow Hills 3

La Canada 9, Arcadia 2

La Salle 8, St. Bernard 7

Los Alamitos 8, Yucaipa 1

Los Altos 3, Ontario Christian 2

Lucerne Valley 14, Mojave 2

Mission Viejo 1, Woodbridge 0

Montclair 5, Covina 4

Montebello 4, West Covina 3

Moorpark 7, Rio Mesa 3

Murrieta Mesa 11, Rancho Buena Vista 1

Newbury Park 11, Hueneme 3

Newport Harbor 6, Santa Ana Foothill 1

Northwood 12, Laguna Hills 6

Oaks Christian 10, Calabasas 4

Ontario 10, Nogales 7

Orange 4, Buena Park 2

Orange Lutheran 10, Crespi 0

Palm Springs 7, San Gorgonio 1

Paloma Valley 10, Santa Ana Calvary Chapel 4

Placentia Valencia 13 Esperanza 10

Rancho Cucamonga 3, Don Lugo 2

Redondo Union 3, Millikan 0

Rosemead 5, Pioneer 1

Rubidoux 10, Bethel Christian 3

San Clemente 5, La Habra 1

Santa Ana Valley 12, Whitney 5

Santa Barbara 4, Arroyo Grande 2

Santa Margarita 4, Loyola 3

Savanna 14, Magnolia 4

Sherman Oaks Notre Dame 2, Servite 0

Sierra Canyon 3, West Ranch 1

Sonora 6, California 3

South Hills 4, Bonita 0

St. Bonaventure 7, Malibu 0

St. John Bosco 8, La Serna 0

Sultana 9, Palmdale 3

Sunny Hills 3, El Rancho 0

Twentynine Palms 23, Cathedral City 4

United Christian Academy 12, Pacific 12

University Prep 8, CIMSA 3

Valley View 10, Tahquitz 9

Villa Park 6, Corona Santiago 5

Western 4, Lynwood 3

Western Christian 12, Serrano 9

Westlake 6, Highland 1

Westminster La Quinta 16, Westminster 0

Whittier 8, Rowland 2

Yorba Linda 16, Lakewood 0

INTERSECTIONAL

Anza Hamilton 13, Bonsall 4

Bell 10, South El Monte 1

Birmingham 4, San Marcos 2

Carson 5, West Torrance 0

Environmental Charter 8, Gardena 8

JSerra 17, Prosper (TX) 9

Legacy 3, Salesian 1

Leuzinger 11, King/Drew 0

Murrieta Valley 7, Wilmington Banning 4

Oakwood 10, North Hollywood 5

Williams Field (AZ) 5, Warren 4

SOFTBALL

CITY SECTION

Maywood Academy 24, Santee 5

Maywood CES 17, Diego Rivera 3

Monroe 21, Grant 18

Narbonne 10, Bell 3

Northridge Academy 8, Cleveland 5

Reseda 16, Bernstein 6

SOCES 20, Hollywood 9

South Gate 14, LA Wilson 13

Torres 22, Hawkins 10

Van Nuys 18, Vaughn 8

SOUTHERN SECTION

AAE 12, Arroyo Valley 9

Antelope Valley 15, Santa Clarita Christian 8

Arroyo Valley 9, Rim of the World 4

Bethel Christian 7, Rubidoux 6

Bishop Montgomery 18, Bellflower 5

Bonita 11, Maui 1

Bolsa Grande 22, Century 8

Calvary Baptist 18, Pomona 7

Citrus Valley 15, Laguna Hills 0

Corona Centennial 13, Dana Hills 1

Costa Mesa 10, Westminster La Quinta 4

Crean Lutheran 18, Artesia 1

Flintridge Sacred Heart 7, San Marino 2

Garey 4, Adelanto 3

Grand Terrace 4, Aquinas 1

Hemet 15, Temecula Valley 5

Heritage 12, Bloomington 6

Hesperia 14, Palm Springs 0

Hesperia Christian 16, Barstow 0

Hesperia Christian 8, Riverside Notre Dame 4

HMSA 18, Compton 6

JSerra 3, El Modena 0

Jurupa Hills 13, Twentynine Palms 2

Jurupa Hills 9, Santa Monica 6

Laguna Hills 10, Palm Springs 5

Lakewood St. Joseph 8, Cerritos 3

La Quinta 14, San Gorgonio 1

Leuzinger 10, Brentwood 0

Los Amigos 22, Estancia 2

Mojave 16, Lucerne Valley 1

Murrieta Mesa 10, Linfield Christian 0

Orange Vista 8, Apple Valley 4

Palm Desert 10, San Bernardino 7

Patriot 17, Ontario 7

Placentia Valencia 16, Santa Ana Calvary Chapel 4

Rialto 22, Public Safety Academy 0

Riverside North 14, Yucca Valley 0

Riverside Prep 22, Rim of the World 0

San Jacinto 16, San Gorgonio 0

Santa Ana Valley 2, Orange 1

Santa Monica 11, Eisenhower 2

Santa Paula 8, Castaic 6

Simi Valley 4, Rio Mesa 4

St. Genevieve 14, Faith Baptist 0

Sultana 2, Canyon Springs 1

University Prep 14, Barstow 0

West Covina 15, Arroyo 13

Western Christian 7, San Jacinto 1

Woodcrest Christian 20, Vista del Lago 0

Yucca Valley 8, San Bernardino 5

INTERSECTIONAL

Animo Venice 13, Lennox Academy 2

Bonita 13, Kauai (HI) 0

Modesto 24, Portola 1

North Torrance 7, San Pedro 2

Rancho Dominguez 16, Long Beach Jordan 0

Sierra Canyon 4, Chatsworth 0

Taft 14, Calabasas 3

Trabuco Hills 20, Modesto 1

Wilmington Banning 6, South Torrance 4

Workman 10, Baldwin Park 9

