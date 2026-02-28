High school baseball and softball: Friday’s scores
HIGH SCHOOL BASEBALL AND SOFTBALL
Friday’s Results
BASEBALL
CITY SECTION
Bravo 6, Rancho Dominguez 5
Collins Family 19, Reseda 12
Eagle Rock 6, Glendale 0
El Camino Real 8, Sun Valley Poly 5
Garfield 9, LA Marshall 8
Granada Hills 6, Sylmar 1
Hollywood 16, RFK Community 6
LA Wilson 6, Fairfax 2
Port of Los Angeles 12, Westchester 3
Roybal 20, Mendez 1
SOCES 14, Grant 3
South Gate 7, Granada Hills Kennedy 6
Torres 21, Hawkins 2
Washington Prep 32, Alliance Ouchi 15
SOUTHERN SECTION
Alhambra 4, Pasadena 2
Aliso Niguel 6, San Juan Hills 3
Anaheim 8, Garden Grove 5
Anaheim Canyon 4, Woodcrest Christian 2
Apple Valley 15, Desert Hot Springs 1
Aquinas 4, Grand Terrace 0
Beaumont 6, Orange Vista 1
Bishop Amat 19, St. Paul 11
Bolsa Grande 6, Santa Ana 2
Canyon Springs 6, Big Bear 2
Capistrano Valley Christian 4, Santa Fe 3
Chadwick 11, Downey Calvary Chapel 1
Chaffey 8, Jurupa Valley 5
Channel Islands 11, Del Sol 0
Chino 14, Eastside 0
Chino Hills 11, La Palma Kennedy 2
Costa Mesa 7, Orange County Pacifica Christian 4
Crean Lutheran 16, Patriot 4
Dana Hills 5, Corona Del Mar 1
Diamond Bar 4, Baldwin Park 3
Downey 6, Loara 4
El Modena 1, Palm Desert 0
El Toro 9, Katella 7
Fountain Valley 4, Tesoro 1
Gabrielino 13, Workman 6
Gahr 1, El Dorado 0
Golden Valley 11, Vasquez 9
Hart 4, Alemany 2
Heritage Christian 4, Oak Park 1
Hillcrest 7, Tustin 1
Inglewood 16, Animo Leadership 12
Jurupa Hills 6, Shadow Hills 3
La Canada 9, Arcadia 2
La Salle 8, St. Bernard 7
Los Alamitos 8, Yucaipa 1
Los Altos 3, Ontario Christian 2
Lucerne Valley 14, Mojave 2
Mission Viejo 1, Woodbridge 0
Montclair 5, Covina 4
Montebello 4, West Covina 3
Moorpark 7, Rio Mesa 3
Murrieta Mesa 11, Rancho Buena Vista 1
Newbury Park 11, Hueneme 3
Newport Harbor 6, Santa Ana Foothill 1
Northwood 12, Laguna Hills 6
Oaks Christian 10, Calabasas 4
Ontario 10, Nogales 7
Orange 4, Buena Park 2
Orange Lutheran 10, Crespi 0
Palm Springs 7, San Gorgonio 1
Paloma Valley 10, Santa Ana Calvary Chapel 4
Placentia Valencia 13 Esperanza 10
Rancho Cucamonga 3, Don Lugo 2
Redondo Union 3, Millikan 0
Rosemead 5, Pioneer 1
Rubidoux 10, Bethel Christian 3
San Clemente 5, La Habra 1
Santa Ana Valley 12, Whitney 5
Santa Barbara 4, Arroyo Grande 2
Santa Margarita 4, Loyola 3
Savanna 14, Magnolia 4
Sherman Oaks Notre Dame 2, Servite 0
Sierra Canyon 3, West Ranch 1
Sonora 6, California 3
South Hills 4, Bonita 0
St. Bonaventure 7, Malibu 0
St. John Bosco 8, La Serna 0
Sultana 9, Palmdale 3
Sunny Hills 3, El Rancho 0
Twentynine Palms 23, Cathedral City 4
United Christian Academy 12, Pacific 12
University Prep 8, CIMSA 3
Valley View 10, Tahquitz 9
Villa Park 6, Corona Santiago 5
Western 4, Lynwood 3
Western Christian 12, Serrano 9
Westlake 6, Highland 1
Westminster La Quinta 16, Westminster 0
Whittier 8, Rowland 2
Yorba Linda 16, Lakewood 0
INTERSECTIONAL
Anza Hamilton 13, Bonsall 4
Bell 10, South El Monte 1
Birmingham 4, San Marcos 2
Carson 5, West Torrance 0
Environmental Charter 8, Gardena 8
JSerra 17, Prosper (TX) 9
Legacy 3, Salesian 1
Leuzinger 11, King/Drew 0
Murrieta Valley 7, Wilmington Banning 4
Oakwood 10, North Hollywood 5
Williams Field (AZ) 5, Warren 4
SOFTBALL
CITY SECTION
Maywood Academy 24, Santee 5
Maywood CES 17, Diego Rivera 3
Monroe 21, Grant 18
Narbonne 10, Bell 3
Northridge Academy 8, Cleveland 5
Reseda 16, Bernstein 6
SOCES 20, Hollywood 9
South Gate 14, LA Wilson 13
Torres 22, Hawkins 10
Van Nuys 18, Vaughn 8
SOUTHERN SECTION
AAE 12, Arroyo Valley 9
Antelope Valley 15, Santa Clarita Christian 8
Arroyo Valley 9, Rim of the World 4
Bethel Christian 7, Rubidoux 6
Bishop Montgomery 18, Bellflower 5
Bonita 11, Maui 1
Bolsa Grande 22, Century 8
Calvary Baptist 18, Pomona 7
Citrus Valley 15, Laguna Hills 0
Corona Centennial 13, Dana Hills 1
Costa Mesa 10, Westminster La Quinta 4
Crean Lutheran 18, Artesia 1
Flintridge Sacred Heart 7, San Marino 2
Garey 4, Adelanto 3
Grand Terrace 4, Aquinas 1
Hemet 15, Temecula Valley 5
Heritage 12, Bloomington 6
Hesperia 14, Palm Springs 0
Hesperia Christian 16, Barstow 0
Hesperia Christian 8, Riverside Notre Dame 4
HMSA 18, Compton 6
JSerra 3, El Modena 0
Jurupa Hills 13, Twentynine Palms 2
Jurupa Hills 9, Santa Monica 6
Laguna Hills 10, Palm Springs 5
Lakewood St. Joseph 8, Cerritos 3
La Quinta 14, San Gorgonio 1
Leuzinger 10, Brentwood 0
Los Amigos 22, Estancia 2
Mojave 16, Lucerne Valley 1
Murrieta Mesa 10, Linfield Christian 0
Orange Vista 8, Apple Valley 4
Palm Desert 10, San Bernardino 7
Patriot 17, Ontario 7
Placentia Valencia 16, Santa Ana Calvary Chapel 4
Rialto 22, Public Safety Academy 0
Riverside North 14, Yucca Valley 0
Riverside Prep 22, Rim of the World 0
San Jacinto 16, San Gorgonio 0
Santa Ana Valley 2, Orange 1
Santa Monica 11, Eisenhower 2
Santa Paula 8, Castaic 6
Simi Valley 4, Rio Mesa 4
St. Genevieve 14, Faith Baptist 0
Sultana 2, Canyon Springs 1
University Prep 14, Barstow 0
West Covina 15, Arroyo 13
Western Christian 7, San Jacinto 1
Woodcrest Christian 20, Vista del Lago 0
Yucca Valley 8, San Bernardino 5
INTERSECTIONAL
Animo Venice 13, Lennox Academy 2
Bonita 13, Kauai (HI) 0
Modesto 24, Portola 1
North Torrance 7, San Pedro 2
Rancho Dominguez 16, Long Beach Jordan 0
Sierra Canyon 4, Chatsworth 0
Taft 14, Calabasas 3
Trabuco Hills 20, Modesto 1
Wilmington Banning 6, South Torrance 4
Workman 10, Baldwin Park 9