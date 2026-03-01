High school basketball: Boys and girls regional playoff pairings

Share via

SOUTHERN CALIFORNIA REGIONAL PAIRINGS

First Round

(All games at 7 p.m. unless noted)

BOYS

Open Division

Wednesday

#1 Sierra Canyon, bye

#5 Santa Margarita at #4 Redondo Union

#6 Sherman Oaks Notre Dame at #3 Santa Maria St. Joseph

#2 Harvard-Westlake

Division I

Tuesday

#16 Mater Dei at #1 La Mirada

#9 JSerra at #8 Francis Parker

#12 Rancho Christian at #5 Victory Christian Academy

#13 San Marcos at #4 St. John Bosco

#14 Bishop Amat at #3 Crespi

#11 Inglewood at #6 Damien

#10 Santa Fe Christian at #7 Crean Lutheran

#15 Hesperia at #2 Corona Centennial

Division II

Tuesday

#16 Bakersfield Centennial at #1 Eastvale Roosevelt

#9 Mira Mesa at #8 Palisades

#12 Aliso Niguel at #5 La Costa Canyon

#13 Torrey Pines at #4 Olympian

#14 San Pedro at #3 Bakersfield Christian

#11 El Cajon Christian at #6 Cathedral Catholic

#10 Cleveland at #7 Murrieta Mesa

#15 Carlsbad at #2 Mission Bay

Division III

Tuesday

#16 Narbonne at #1 Gahr

#9 Rancho Bernardo at #8 Shalhevet

#12 Norte Vista at #5 Colony

#13 Atascadero at #4 Warren

#14 Gardena Serra at #3 Birmingham

#11 El Camino Real at #6 Trabuco Hills

#10 Washington Prep at #7 Poway

#15 Pilibos at #2 Fairfax

Division IV

Tuesday

#16 Salesian at #1 Tulare Union

#9 Ramona at #8 Riverside Ramona

#12 Vasquez at #5 Laguna Hills

#13 Moreno Valley at #4 Central Valley Christian

#14 Pacific Ridge at #3 San Juan Hills

#11 Venice at #6 Valencia

#10 Chatsworth at #7 Army-Navy

#15 Rialto at #2 Granada Hills Charter

Division V

Tuesday

#1 Coalinga, bye

#9 Verdugo Hills at #8 Colton

#12 Redlands Adventist Academy at #5 Orosi

#13 Pacific at #4 Rowland

#14 Franklin at #3 Canyon Country Canyon

#11 Edgewood at #6 Victor Valley

#10 South El Monte at #7 Preuss UCSD

#15 Canoga Park at #2 Sylmar

GIRLS

Open Division

Wednesday

#1 Sierra Canyon, bye

#4 Sage Hill, bye

#3 Etiwanda, bye

#2 Ontario Christian, bye

Division I

Tuesday

#16 Windward at #1 Mater Dei

#9 Westview at #8 La Salle

#12 Valencia at #5 Corona Centennial

#13 Moreno Valley at #4 Fairmont Prep

#14 Westchester at #3 Francis Parker

#11 La Jolla Country Day at #6 Oak Park

#10 Mission Hills at #7 JSerra

#15 Bakersfield Christian at #2 Rancho Christian

Division II

Tuesday

#16 Misson Oak at #1 Birmingham

#9 San Diego Cathedral at #4 Camarillo

#12 LA Hamilton at #5 Grossmont

#13 San Diego Lincoln at #4 Saugus

#14 La Costa Canyon at #3 Crescenta Valley

#11 Victor Christian Academy at #6 Rosary Academy

#10 St. Margaret’s at #7 Chula Vista Mater Dei

#15 Venice at #2 Santa Maria St. Joseph

Division III

Tuesday

#16 Burbank Burroughs vs. #1 Murrieta Valley

#9 Imperial at #8 King/Drew

#12 Torrey Pines at #5 Leuzinger

#13 Redwood at #4 Granada Hills

#14 Bishop Diego at #3 Carlsbad

#11 Anaheim Canyon at #6 Oxnard

#10 Shafter at #7 La Canada

#15 Montgomery at #2 El Dorado

Division IV

Tuesday

#16 Escondido at #1 Marina

#9 El Camino Real at #8 Savanna

#12 La Palma Kennedy at #5 Palisades

#13 Hillcrest at #4 Cleveland

#14 San Pedro at #3 Tulare Union

#11 San Jacinto at #6 Granada Hills Kennedy

#10 Warren at #7 Oakwood

#15 Ridgecrest Burroughs at #2 Godinez

Division V

Tuesday

#16 University Prep / Legacy at #1 Rosamond

#9 Chadwick at #8 Patriot

#12 Sierra Vista at #5 Bakersfield Foothill

#13 Wilmington Banning at #4 Laguna Hills

#14 San Pasqual at #3 North Hollywood

#11 Santana at #6 Schurr

#10 Orange at #7 Washington Prep

#15 Desert Hot Springs at #2 Vista

Note: Quarterfinals in Division I-V are Thursday, March 5 at higher seeds; Semifinals in all divisions are Saturday, March 7 at higher seeds; Finals are Tuesday March 10 at higher seeds. State championships are March 13-14 at Golden 1 Center in Sacramento.

