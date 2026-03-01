High school basketball: Boys and girls regional playoff pairings
SOUTHERN CALIFORNIA REGIONAL PAIRINGS
First Round
(All games at 7 p.m. unless noted)
BOYS
Open Division
Wednesday
#1 Sierra Canyon, bye
#5 Santa Margarita at #4 Redondo Union
#6 Sherman Oaks Notre Dame at #3 Santa Maria St. Joseph
#2 Harvard-Westlake
Division I
Tuesday
#16 Mater Dei at #1 La Mirada
#9 JSerra at #8 Francis Parker
#12 Rancho Christian at #5 Victory Christian Academy
#13 San Marcos at #4 St. John Bosco
#14 Bishop Amat at #3 Crespi
#11 Inglewood at #6 Damien
#10 Santa Fe Christian at #7 Crean Lutheran
#15 Hesperia at #2 Corona Centennial
Division II
Tuesday
#16 Bakersfield Centennial at #1 Eastvale Roosevelt
#9 Mira Mesa at #8 Palisades
#12 Aliso Niguel at #5 La Costa Canyon
#13 Torrey Pines at #4 Olympian
#14 San Pedro at #3 Bakersfield Christian
#11 El Cajon Christian at #6 Cathedral Catholic
#10 Cleveland at #7 Murrieta Mesa
#15 Carlsbad at #2 Mission Bay
Division III
Tuesday
#16 Narbonne at #1 Gahr
#9 Rancho Bernardo at #8 Shalhevet
#12 Norte Vista at #5 Colony
#13 Atascadero at #4 Warren
#14 Gardena Serra at #3 Birmingham
#11 El Camino Real at #6 Trabuco Hills
#10 Washington Prep at #7 Poway
#15 Pilibos at #2 Fairfax
Division IV
Tuesday
#16 Salesian at #1 Tulare Union
#9 Ramona at #8 Riverside Ramona
#12 Vasquez at #5 Laguna Hills
#13 Moreno Valley at #4 Central Valley Christian
#14 Pacific Ridge at #3 San Juan Hills
#11 Venice at #6 Valencia
#10 Chatsworth at #7 Army-Navy
#15 Rialto at #2 Granada Hills Charter
Division V
Tuesday
#1 Coalinga, bye
#9 Verdugo Hills at #8 Colton
#12 Redlands Adventist Academy at #5 Orosi
#13 Pacific at #4 Rowland
#14 Franklin at #3 Canyon Country Canyon
#11 Edgewood at #6 Victor Valley
#10 South El Monte at #7 Preuss UCSD
#15 Canoga Park at #2 Sylmar
GIRLS
Open Division
Wednesday
#1 Sierra Canyon, bye
#4 Sage Hill, bye
#3 Etiwanda, bye
#2 Ontario Christian, bye
Division I
Tuesday
#16 Windward at #1 Mater Dei
#9 Westview at #8 La Salle
#12 Valencia at #5 Corona Centennial
#13 Moreno Valley at #4 Fairmont Prep
#14 Westchester at #3 Francis Parker
#11 La Jolla Country Day at #6 Oak Park
#10 Mission Hills at #7 JSerra
#15 Bakersfield Christian at #2 Rancho Christian
Division II
Tuesday
#16 Misson Oak at #1 Birmingham
#9 San Diego Cathedral at #4 Camarillo
#12 LA Hamilton at #5 Grossmont
#13 San Diego Lincoln at #4 Saugus
#14 La Costa Canyon at #3 Crescenta Valley
#11 Victor Christian Academy at #6 Rosary Academy
#10 St. Margaret’s at #7 Chula Vista Mater Dei
#15 Venice at #2 Santa Maria St. Joseph
Division III
Tuesday
#16 Burbank Burroughs vs. #1 Murrieta Valley
#9 Imperial at #8 King/Drew
#12 Torrey Pines at #5 Leuzinger
#13 Redwood at #4 Granada Hills
#14 Bishop Diego at #3 Carlsbad
#11 Anaheim Canyon at #6 Oxnard
#10 Shafter at #7 La Canada
#15 Montgomery at #2 El Dorado
Division IV
Tuesday
#16 Escondido at #1 Marina
#9 El Camino Real at #8 Savanna
#12 La Palma Kennedy at #5 Palisades
#13 Hillcrest at #4 Cleveland
#14 San Pedro at #3 Tulare Union
#11 San Jacinto at #6 Granada Hills Kennedy
#10 Warren at #7 Oakwood
#15 Ridgecrest Burroughs at #2 Godinez
Division V
Tuesday
#16 University Prep / Legacy at #1 Rosamond
#9 Chadwick at #8 Patriot
#12 Sierra Vista at #5 Bakersfield Foothill
#13 Wilmington Banning at #4 Laguna Hills
#14 San Pasqual at #3 North Hollywood
#11 Santana at #6 Schurr
#10 Orange at #7 Washington Prep
#15 Desert Hot Springs at #2 Vista
Note: Quarterfinals in Division I-V are Thursday, March 5 at higher seeds; Semifinals in all divisions are Saturday, March 7 at higher seeds; Finals are Tuesday March 10 at higher seeds. State championships are March 13-14 at Golden 1 Center in Sacramento.