High School Sports

High school soccer: Boys and girls regional playoff pairings

By Los Angeles Times staff
SOUTHERN CALIFORNIA REGIONAL PAIRINGS

FIRST ROUND

TUESDAY

(Games at 5 p.m. unless noted)

BOYS

DIVISION I

#8 Santa Monica at #1 Mater Dei

#5 Placentia Valencia at #4 El Camino Real

#6 JSerra at #3 Del Norte

#7 St. Augustine at #2 Orange Lutheran

DIVISION II

#8 Sultana at #1 Torrey Pines

#5 Anaheim Canyon at #4 Pascual

#6 Hilltop at #3 Fontana

#7 Birmingham at #2 Mira Monte

DIVISION III

#8 Godinez at #1 Bishop Amat

#5 Bakersfield Liberty vs. #4 Palisades, 4:30 p.m. at Birmingham

#6 Los Alamitos at #3 Bonita Vista

#7 Mt. Carmel at #2 Newport Harbor

DIVISION IV

#8 Animo Leadership at #1 Irvine University

#5 Chatsworth at #4 Bakersfield

#6 Santa Ana Valley at #3 La Jolla

#7 Esperanza vs. #2 Granite Hills at Newton Bass Stadium

DIVISION V

#8 LA Roosevelt at #1 Ontario Christian

#5 Kern County Taft at #4 North Hollywood

#6 Orange County Pacifica Christian at #3 Garfield

#7 San Diego Lincoln at #2 Pasadena Poly

GIRLS

DIVISION I

#8 Eastvale Roosevelt at #1 Santa Margarita, 4 p.m.

#5 Redondo Union vs. #4 Cleveland, 6 p.m. at Taft

#6 Oaks Christian at #3 Mt. Carmel

#7 North County San Marcos at #2 Mater Dei

DIVISION II

#8 Westview at #1 Newport Harbor

#5 Sherman Oaks Notre Dame at #4 Carlsbad

#6 Granada Hills at #3 Garces Memorial

#7 La Costa Canyon vs. #2 Westlake at Cal Lutheran

DIVISION III

#8 Palisades at #1 Del Norte, 4:30 p.m.

#5 El Diamante at #4 Quartz Hill

#6 Crescenta Valley at #3 Ayala

#7 Tulare Western at #2 Millikan

DIVISION IV

#8 Segerstrom at #1 Birmingham, 7 p.m.

#5 Coachella Valley at #4 Ramona

#6 Mission Vista at #3 San Jacinto

#7 Del Sol vs. #2 Immaculate Heart at Rio Mesa

DIVISION V

#8 Coastal Academy at #1 Ocean View

#5 Bravo at #4 Webb

#6 Marquez at #3 Delano Kennedy

#7 Sun Valley Poly vs. #2 Santa Monica Pacifica Christian at Lincoln Middle School

Note: Semifinals 1 p.m. or 5 p.m. Thursday at higher seeds; Finals 1 p.m. or 5 p.m. Saturday at host sites; State Championships March 13-14 at Matomas High in Sacramento (times TBA).

