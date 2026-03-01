High school soccer: Boys and girls regional playoff pairings
SOUTHERN CALIFORNIA REGIONAL PAIRINGS
FIRST ROUND
TUESDAY
(Games at 5 p.m. unless noted)
BOYS
DIVISION I
#8 Santa Monica at #1 Mater Dei
#5 Placentia Valencia at #4 El Camino Real
#6 JSerra at #3 Del Norte
#7 St. Augustine at #2 Orange Lutheran
DIVISION II
#8 Sultana at #1 Torrey Pines
#5 Anaheim Canyon at #4 Pascual
#6 Hilltop at #3 Fontana
#7 Birmingham at #2 Mira Monte
DIVISION III
#8 Godinez at #1 Bishop Amat
#5 Bakersfield Liberty vs. #4 Palisades, 4:30 p.m. at Birmingham
#6 Los Alamitos at #3 Bonita Vista
#7 Mt. Carmel at #2 Newport Harbor
DIVISION IV
#8 Animo Leadership at #1 Irvine University
#5 Chatsworth at #4 Bakersfield
#6 Santa Ana Valley at #3 La Jolla
#7 Esperanza vs. #2 Granite Hills at Newton Bass Stadium
DIVISION V
#8 LA Roosevelt at #1 Ontario Christian
#5 Kern County Taft at #4 North Hollywood
#6 Orange County Pacifica Christian at #3 Garfield
#7 San Diego Lincoln at #2 Pasadena Poly
GIRLS
DIVISION I
#8 Eastvale Roosevelt at #1 Santa Margarita, 4 p.m.
#5 Redondo Union vs. #4 Cleveland, 6 p.m. at Taft
#6 Oaks Christian at #3 Mt. Carmel
#7 North County San Marcos at #2 Mater Dei
DIVISION II
#8 Westview at #1 Newport Harbor
#5 Sherman Oaks Notre Dame at #4 Carlsbad
#6 Granada Hills at #3 Garces Memorial
#7 La Costa Canyon vs. #2 Westlake at Cal Lutheran
DIVISION III
#8 Palisades at #1 Del Norte, 4:30 p.m.
#5 El Diamante at #4 Quartz Hill
#6 Crescenta Valley at #3 Ayala
#7 Tulare Western at #2 Millikan
DIVISION IV
#8 Segerstrom at #1 Birmingham, 7 p.m.
#5 Coachella Valley at #4 Ramona
#6 Mission Vista at #3 San Jacinto
#7 Del Sol vs. #2 Immaculate Heart at Rio Mesa
DIVISION V
#8 Coastal Academy at #1 Ocean View
#5 Bravo at #4 Webb
#6 Marquez at #3 Delano Kennedy
#7 Sun Valley Poly vs. #2 Santa Monica Pacifica Christian at Lincoln Middle School
Note: Semifinals 1 p.m. or 5 p.m. Thursday at higher seeds; Finals 1 p.m. or 5 p.m. Saturday at host sites; State Championships March 13-14 at Matomas High in Sacramento (times TBA).