High School Sports

High school baseball and softball: Monday’s scores

Baseball and glove
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
Monday’s Results

BASEBALL

CITY SECTION

Diego Rivera 11, Washington Prep 10

Fulton 24, Bert Corona 4

LACES 10, LA Wilson 3

Monroe 7, Arleta 1

North Hollywood 8, Legacy 4

Rancho Dominguez 11, Eagle Rock 0

Sherman Oaks CES 9, Sun Valley Magnet 3

WISH Academy 6, RFK Community 6

SOUTHERN SECTION

Alhambra 3, Schurr 2

Alta Loma 3, Diamond Bar 2

Ambassador 8, St. Pius X-St. Matthias Academy 3

Anaheim 6, Garden Grove Santiago 4

Antelope Valley 16, Desert 6

Barstow 17, ACES 0

Beaumont 6, Colton 5

Bell Gardens 3, Mark Keppel 2

Bethel Christian 21, Grove School 3

Corona Centennial 4, Eastvale Roosevelt 0

Edison 5, Katella 2

Glendora 15, Riverside Notre Dame 2

Grace 11, Windward 0

Grand Terrace 5, Redlands East Valley 0

Highland 10, Ridgecrest Burroughs 3

Jurupa Hills 5, Citrus Hill 3

Lancaster 14, Serrano 4

Littlerock 11, Boron 5

Long Beach Poly 7, Cerritos Valley Christian 1

Mary Star of the Sea 18, Rolling Hills Prep 1

Montebello 19, San Gabriel 0

Mountain View 9, Webb 7

Northwood 10, Buena Park 5

Oak Hills 8, Carter 1

Oakwood 12, Santa Monica Pacifica Christian 1

Ontario 15, Garey 2

Pacific 25, NSLA 0

Redlands Adventist Academy 26, Weaver 0

Rialto 10, Banning 1

Riverside King 11, Ramona 2

Rosemead 10, Workman 0

San Marino 4, Downey 1

Santa Clarita Christian 5, Vasquez 1

Santa Rosa Academy 17, United Christian Academy 7

Upland 12, Jurupa Valley 0

Valley View 10, Moreno Valley 2

Venice 5, San Pedro 4

Walnut 3, West Covina 2

Whitney 8, La Puente 4

Woodbridge 5, Cerritos 0

INTERSECTIONAL

Animo Leadership 17, Alliance Ouchi 5

Bell 9, Peninsula 2

Capistrano Valley Christian 7, South Gate 1

El Camino Real 2, Valencia 1

Maywood CES 5, Salesian 3

North Torrance 9, Narbonne 4

SOFTBALL

CITY SECTION

Bravo 10, South Gate 0

Carson 5, Venice 4

Chatsworth 9, San Fernando 3

Port of Los Angeles, 14 Chavez 5

Rancho Dominguez 14, Jefferson 1

South East 23, LA University 14

Sylmar 15, Cleveland 5

SOUTHERN SECTION

Aquinas 13, El Rancho 9

Arlington 10, Hemet 9

Azusa 6, Calvary Baptist 3

Charter Oak 10, Monrovia 1

Citrus Hill 14, Desert Hot Springs 0

Costa Mesa 15, Savanna 5

Crean Lutheran 20, United Christian Academy 2

Duarte 5, Flintridge Sacred Heart 4

Garden Grove Santiago 11, Westminster 0

Hillcrest 7, Riverside North 3

Immaculate Heart 22, Pasadena Marshall 21

Indio 5, Shadow Hills 1

La Canada 11, La Salle 1

Lakeside 14, Chaparral 12

Lancaster 13, Ridgecrest Burroughs 2

Los Altos 16, Walnut 0

Nogales 21, Gabrielino 10

Northview 13, Duarte 0

Peninsula 18, Mary Star of the Sea 3

Rancho Mirage 12, West Valley 5

Rialto 14, Loma Linda Academy 3

San Dimas 11, Don Lugo 7

Santa Ana Valley 15, Long Beach Cabrillo 0

Santa Clara 26, Nordhoff 3

Southlands Christian 10, Garey 4

St. Genevieve 14, HMSA 4

St. Monica 7, Heritage Christian 5

Summit 15, Canyon Springs 1

Twentynine Palms 14, Rubidoux 0

Valencia 14, Oak Park 8

Villa Park 7, Edison 1

Valley View 11, Rancho Cucamonga 2

Village Christian 14, Arrowhead Christian 13

Yorba Linda 8, Corona Santiago 5

INTERSECTIONAL

Bishop Conaty-Loretto 22, Santee 5

Cantwell-Sacred Heart 13, Bernstein 0
