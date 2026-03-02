High school baseball and softball: Monday’s scores
-
-
-
Monday’s Results
BASEBALL
CITY SECTION
Diego Rivera 11, Washington Prep 10
Fulton 24, Bert Corona 4
LACES 10, LA Wilson 3
Monroe 7, Arleta 1
North Hollywood 8, Legacy 4
Rancho Dominguez 11, Eagle Rock 0
Sherman Oaks CES 9, Sun Valley Magnet 3
WISH Academy 6, RFK Community 6
SOUTHERN SECTION
Alhambra 3, Schurr 2
Alta Loma 3, Diamond Bar 2
Ambassador 8, St. Pius X-St. Matthias Academy 3
Anaheim 6, Garden Grove Santiago 4
Antelope Valley 16, Desert 6
Barstow 17, ACES 0
Beaumont 6, Colton 5
Bell Gardens 3, Mark Keppel 2
Bethel Christian 21, Grove School 3
Corona Centennial 4, Eastvale Roosevelt 0
Edison 5, Katella 2
Glendora 15, Riverside Notre Dame 2
Grace 11, Windward 0
Grand Terrace 5, Redlands East Valley 0
Highland 10, Ridgecrest Burroughs 3
Jurupa Hills 5, Citrus Hill 3
Lancaster 14, Serrano 4
Littlerock 11, Boron 5
Long Beach Poly 7, Cerritos Valley Christian 1
Mary Star of the Sea 18, Rolling Hills Prep 1
Montebello 19, San Gabriel 0
Mountain View 9, Webb 7
Northwood 10, Buena Park 5
Oak Hills 8, Carter 1
Oakwood 12, Santa Monica Pacifica Christian 1
Ontario 15, Garey 2
Pacific 25, NSLA 0
Redlands Adventist Academy 26, Weaver 0
Rialto 10, Banning 1
Riverside King 11, Ramona 2
Rosemead 10, Workman 0
San Marino 4, Downey 1
Santa Clarita Christian 5, Vasquez 1
Santa Rosa Academy 17, United Christian Academy 7
Upland 12, Jurupa Valley 0
Valley View 10, Moreno Valley 2
Venice 5, San Pedro 4
Walnut 3, West Covina 2
Whitney 8, La Puente 4
Woodbridge 5, Cerritos 0
INTERSECTIONAL
Animo Leadership 17, Alliance Ouchi 5
Bell 9, Peninsula 2
Capistrano Valley Christian 7, South Gate 1
El Camino Real 2, Valencia 1
Maywood CES 5, Salesian 3
North Torrance 9, Narbonne 4
SOFTBALL
CITY SECTION
Bravo 10, South Gate 0
Carson 5, Venice 4
Chatsworth 9, San Fernando 3
Port of Los Angeles, 14 Chavez 5
Rancho Dominguez 14, Jefferson 1
South East 23, LA University 14
Sylmar 15, Cleveland 5
SOUTHERN SECTION
Aquinas 13, El Rancho 9
Arlington 10, Hemet 9
Azusa 6, Calvary Baptist 3
Charter Oak 10, Monrovia 1
Citrus Hill 14, Desert Hot Springs 0
Costa Mesa 15, Savanna 5
Crean Lutheran 20, United Christian Academy 2
Duarte 5, Flintridge Sacred Heart 4
Garden Grove Santiago 11, Westminster 0
Hillcrest 7, Riverside North 3
Immaculate Heart 22, Pasadena Marshall 21
Indio 5, Shadow Hills 1
La Canada 11, La Salle 1
Lakeside 14, Chaparral 12
Lancaster 13, Ridgecrest Burroughs 2
Los Altos 16, Walnut 0
Nogales 21, Gabrielino 10
Northview 13, Duarte 0
Peninsula 18, Mary Star of the Sea 3
Rancho Mirage 12, West Valley 5
Rialto 14, Loma Linda Academy 3
San Dimas 11, Don Lugo 7
Santa Ana Valley 15, Long Beach Cabrillo 0
Santa Clara 26, Nordhoff 3
Southlands Christian 10, Garey 4
St. Genevieve 14, HMSA 4
St. Monica 7, Heritage Christian 5
Summit 15, Canyon Springs 1
Twentynine Palms 14, Rubidoux 0
Valencia 14, Oak Park 8
Villa Park 7, Edison 1
Valley View 11, Rancho Cucamonga 2
Village Christian 14, Arrowhead Christian 13
Yorba Linda 8, Corona Santiago 5
INTERSECTIONAL
Bishop Conaty-Loretto 22, Santee 5
Cantwell-Sacred Heart 13, Bernstein 0