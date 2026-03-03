High school basketball: boys’ and girls’ playoffs results from Tuesday
HIGH SCHOOL BASKETBALL
SOUTHERN CALIFORNIA REGIONAL PLAYOFFS
TUESDAY’S RESULTS
BOYS
Division I
#16 Mater Dei 86 #1 La Mirada 79
#9 JSerra 60, #8 Francis Parker 59
#5 Victory Christian Academy 71, #12 Rancho Christian 65
#4 St. John Bosco 65, #13 San Marcos 55
#3 Crespi 83, #14 Bishop Amat 66
#6 Damien 84, #11 Inglewood 65
#7 Crean Lutheran 68, #10 Santa Fe Christian 56
#2 Corona Centennial 42, #15 Hesperia 38
Division II
#1 Eastvale Roosevelt 106, #16 Bakersfield Centennial 68
#8 Palisades 80, #9 Mira Mesa 67
#5 La Costa Canyon 72, #12 Aliso Niguel 68
#13 Torrey Pines 54, #4 Olympian 53
#3 Bakersfield Christian 51, #14 San Pedro 44
#11 El Cajon Christian 51, #6 Cathedral Catholic 46
#7 Murrieta Mesa 66, #10 Cleveland 63
#15 Carlsbad 61, #2 Mission Bay 53
Division III
#1 Gahr 67, #16 Narbonne 51
#8 Shalhevet 56, #9 Rancho Bernardo 42
#5 Colony 90, #12 Norte Vista 69
#13 Atascadero 69, #4 Warren 62
#3 Birmingham 79, #14 Gardena Serra 67
#6 Trabuco Hills 55, #11 El Camino Real 47
#7 Poway 63, #10 Washington Prep 56
#2 Fairfax 65, #15 Pilibos 49
Division IV
#1 Tulare Union 60, #16 Salesian 51
#8 Placentia Valencia 67, #8 Ramona 62
#12 Vasquez 93, #5 Laguna Hills 79
#13 Moreno Valley 41, #4 Central Valley Christian 39
#3 San Juan Hills 64, #14 Pacific Ridge 57
#11 Venice 61, #6 Ramona 50
#7 Army-Navy 57, #10 Chatsworth 48
#2 Granada Hills Charter 55, #15 Rialto 52
Division V
#1 Coalinga, bye
#9 Verdugo Hills 52, #8 Colton 47
#5 Orosi 59, #12 Redlands Adventist Academy 35
#4 Rowland 78, #13 Pacific 48
#3 Canyon Country Canyon 83, #14 Franklin 66
#6 Victor Valley 72, #11 Edgewood 55
#7 Preuss UCSD 53, #10 South El Monte 48
#2 Sylmar 104, #15 Canoga Park 65
GIRLS
Division I
#1 Mater Dei 66, #16 Windward 46
#8 La Salle 50, #9 Westview 37
#5 Corona Centennial 67, #12 Valencia 40
#13 Moreno Valley 75, #4 Fairmont Prep 69
#3 Francis Parker 65, #14 Westchester 41
#6 Oak Park 72, #11 La Jolla Country Day 57
#7 JSerra 54, #10 Mission Hills 51
#2 Rancho Christian 102, #15 Bakersfield Christian 48
Division II
#1 Birmingham 68, #16 Misson Oak 60
#9 San Diego Cathedral 48, #8 Camarillo 47
#5 Grossmont 73, #12 LA Hamilton 57
#4 Saugus 46, #13 San Diego Lincoln 39
#3 Crescenta Valley 65, #14 La Costa Canyon 63
#6 Rosary Academy 58, #11 Victor Christian Academy 47
#10 St. Margaret’s 50, #7 Chula Vista Mater Dei 36
#2 Santa Maria St. Joseph 71, #15 Venice 62
Division III
#1 Murrieta Valley 62, #16 Burbank Burroughs 55
#8 King/Drew 58, #9 Imperial 46
#5 Leuzinger 49, #12 Torrey Pines 48
#4 Granada Hills 55, #13 Redwood 42
#3 Carlsbad 51, #14 Bishop Diego 41
#11 Anaheim Canyon 60, #6 Oxnard 57
#7 La Canada 43, #10 Shafter 42
#2 El Dorado 45, #15 Montgomery 43
Division IV
#1 Marina 57, #16 Escondido 55
#8 Savanna 53, #9 El Camino Real 39
#5 Palisades 61, #12 La Palma Kennedy 59
#13 Hillcrest 46, #4 Cleveland 42
#3 Tulare Union 47, #14 San Pedro 44
#6 Granada Hills Kennedy 64, #11 San Jacinto 47
#7 Oakwood 50, #10 Warren 19
#2 Godinez 57, #15 Ridgecrest Burroughs 38
Division V
#1 Rosamond 59, #16 University Prep 25
#8 Patriot 36, #9 Chadwick 31
#5 Bakersfield Foothill 55, #12 Sierra Vista 45
#4 Laguna Hills 48, #13 Wilmington Banning 24
#3 North Hollywood 53, #14 San Pasqual 36
#6 Schurr 52, #11 Santana 30
#10 Orange 51, #7 Washington Prep 47
#2 Vista 63, #15 Desert Hot Springs 46
WEDNESDAY’S SCHEDULE
BOYS
Open Division
#1 Sierra Canyon, bye
#5 Santa Margarita at #4 Redondo Union
#6 Sherman Oaks Notre Dame at #3 Santa Maria St. Joseph
#2 Harvard-Westlake, bye
GIRLS
Open Division
#1 Sierra Canyon, bye
#4 Sage Hill, bye
#3 Etiwanda, bye
#2 Ontario Christian, bye
Note: Quarterfinals in Division I-V are Thursday, March 5 at higher seeds; Semifinals in all divisions are Saturday, March 7 at higher seeds; Finals are Tuesday March 10 at higher seeds. State championships are March 13-14 at Golden 1 Center in Sacramento.