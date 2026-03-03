High school baseball and softball: Tuesday’s scores
-
-
-
HIGH SCHOOL BASEBALL, SOFTBALL SCORES
Tuesday’s Results
BASEBALL
SOUTHERN SECTION
Adelanto 5, AAE 4
Agoura 11, Culver City 0
Anaheim Canyon 2, Mission Viejo 1
Apple Valley 8, Victor Valley 7
Arcadia 21, Glendale 0
Ayala 8, Damien 3
Azusa 11, Arroyo 0
Bishop Amat 3, St. Bernard 2
Bishop Montgomery 11, St. Anthony 8
Buena 13, San Marcos 3
Boron 17, Eastside 5
Burbank 2, Hoover 2
Burbank Burroughs 12, Pasadena 0
Burbank Providence 1, Shadow Hills 0
Calvary Baptist 4, Diamond Ranch 2
Castaic 11, Foothill Tech 10
Chino Hills 9, Yucaipa 0
Claremont 3, Western Christian 1
Colony 7, Ontario Christian 2
Cornerstone Christian 9, San Jacinto Valley Academy 6
Corona Del Mar 2, Orange County Pacifica Christian 1
Costa Mesa 14, La Palma Kennedy 0
Crean Lutheran 14, Oxford Academy 0
Crescenta Valley 6, Muir 5
Crossroads 7, Campbell Hall 4
Don Lugo 6, Alta Loma 6
Dos Pueblos 6, Ventura 5
El Modena 3, Irvine 2
Fontana 9, Ontario 0
Garey 6, Montclair 6
Glenn 1, Compton 0
Granite Hills 13, CIMSA 1
Harvard-Westlake 4, Huntington Beach 3
Hesperia 14, Silverado 2
Hesperia Christian 19, California Lutheran 1
Indio 8, San Bernardino 7
Jurupa Hills 7, La Quinta 5
Jurupa Valley7, Colton 5
Katella 11, Santa Ana 0
Knight 6, Eisenhower 3
La Habra 2, St. Paul 0
La Salle 10, Gardena Serra 0
Loara 1, Orange 0
Long Beach Cabrillo 16, Dominguez 4
Long Beach Jordan 9, Western 1
Long Beach Wilson 3, Arlington 2
Lynwood 10, HMSA 2
Magnolia 4, Westminster 1
Marina 3, Segerstrom 2
Northview 4, Bonita 1
Nuview Bridge 10, Desert Christian Academy 0
Perris 7, Temecula Prep 1
Oak Park 3, Nordhoff 1
Ocean View 5, Dana Hills 1
Paraclete 7, Cantwell-Sacred Heart of Mary 4
Patriot 4, Banning 1
Placentia Valencia 18, Downey Calvary Chapel 2
Rancho Cucamonga 6, Chaffey 4
Redlands Adventist Academy 16, Sherman Indian 3
Ridgecrest Burroughs 12, Bishop Union 2
Rio Mesa 6, Oxnard 1
Riverside Poly 10, Riverside North 1
Saddleback 18, Inglewood 1
Sage Creek 5, Murrieta Mesa 2
San Jacinto 13, Twentynine Palms 6
Santa Barbara 2, Oxnard Pacifica 1
Savanna 8, Laguna Hills 7
Serrano 14, Arroyo Valley 2
Sierra Canyon 7, Etiwanda 5
Southlands Christian 11, El Monte 6
St. Bonaventure 26, Santa Clara 0
St. Francis 12, Channel Islands 1
St. Monica 2, Cathedral 1
St. Monica Academy 13, Faith Baptist 5
Sultana 17, Norte Vista 5
Summit 13, Riverside Prep 7
Tustin 22, Garden Grove Santiago 1
Villa Park 3, Fullerton 1
West Valley 16, Entrepreneur 2
Whittier Christian 3, Sunny Hills 3
Windward 6, Brentwood 6
Woodcrest Christian 5, Indian Springs 1
Yorba Linda 6, Brea Olinda 4
INTERSECTIONAL
Borrego Springs 12, Anza Hamilton 3
Calabasas 4, Palisades 1
Compton Centennial d. Dorsey, forfeit
Lucerne Valley 28, Trona 2
Vista Murrieta 6, Poway 5
Trinity Classical Academy 14, Verdugo Hills 4
SOFTBALL
CITY SECTION
University Prep Value 23, Alliance Ouchi 18
SOUTHERN SECTION
Adelanto 16, AAE 15
Aliso Niguel 7, Esperanza 5
Apple Valley 12, Jurupa Hills 4
Arroyo Valley 10, Yucca Valley 3
Azusa 11, Mountain View 0
Baldwin Park 6, Montebello 4
Beaumont 4, Sultana 3
Bolsa Grande 14, Century 13
Brentwood 13, Immaculate Heart
Buena Park 12, Anaheim 9
Burbank Burroughs 18, South Pasadena 0
Chaminade 7, Moorpark 1
Citrus Valley 16, Serrano 1
Coastal Christian 8, Santa Maria 8
Colony 3, Kaiser 1
Colton 11, Jurupa Valley 1
Compton Early College 20, Lawndale 9
Corona 10, Northwood 0
Corona del Mar 22, Estancia 6
Covina 11, Ramona Convent 0
Crean Lutheran 18, Westminster 2
Crescenta Valley 7, La Canada 4
Dana Hills 8, Mission Viejo 6
Desert Christian Academy 21, Nuview Bridge 9
Dos Pueblos 10, Ventura 0
Downey 10, Santa Fe 4
Duarte 14, Ramona Convent 6
Eastside 8, Boron 3
El Dorado 21, Troy 0
El Monte 8, Monrovia 7
Elsinore 4, Rancho Verde 2
Foothill Tech 6, Fillmore 4
Gahr 2, California 1
Ganesha 5, Millikan 2
Glendora 13, Temple City 5
Golden Valley 17, Antelope Valley 7
Hawthorne 19, Environmental Charter 1
Hemet 16, Temecula Prep 4
Heritage Christian 20, Hueneme 0
Hesperia 4, Silverado 1
Hesperia Christian 25, California Lutheran 4
Irvine University 10, Laguna Hills 0
Katella 5, Garden Grove 3
Lakewood 5, Paramount 0
La Serna 14, Sonora 13
Lennox Academy 23, Compton 5
Leuzinger 1, Bishop Conaty-Loretto 1
Littlerock 9, Rosamond 1
Long Beach Poly 8, Cerritos Valley Christian 1
Los Amigos 7, Santa Ana 5
Lynwood 22, HMSA 3
Maranatha 12, Burbank 1
Marymount 33, Oakwood 6
Mira Costa 15, Culver City 0
Montclair 16, Garey 5
Muir 10, Mayfield 0
Newbury Park 6, Grace 3
Newport Harbor 4, Ocean View 3
North Torrance 10, Mayfair 0
Norwalk 16, Artesia 4
Oak Hills 12, Granite Hills 0
Oak Park 5, Louisville 0
Oaks Christian 10, Saugus 1
Ontario 12, Fontana 4
Ontario Christian 21, Lakeside 6
Palm Desert 14, Redlands 3
Patriot 9, Hillcrest 8
Paraclete 9, Highland 4
Rio Mesa 5, Oxnard 1
Rosary Academy 10, Cerritos 2
Rosemead 17, Glendale 5
Sacred Heart of Jesus 20, Pioneer 4
San Bernardino 19, Rubidoux 9
San Clemente 16, Segerstrom 0
San Dimas 18, Mark Keppel 4
San Gorgonio 16, Indian Springs 4
San Juan Hills 10, Woodbridge 1
San Marcos 16, Buena 6
San Marino 13, Alhambra 3
Santa Ana Foothill 7, Villa Park 3
Santa Ana Valley 14, Samueli Academy 0
Santa Margarita 8, Capistrano Valley 3
Santa Ynez 19, Bishop Diego 1
Schurr 13, Sierra Vista 0
St. Bonaventure 7, Viewpoint 3
Tesoro 10, Beckman 7
Thousand Oaks 15, Royal 1
Trabuco Hills 17, Portola 0
Warren 9, El Rancho 0
Western Christian 14, Chaffey 6
West Torrance 13, Wiseburn-Da Vinci 3
Woodcrest Christian 12, Moreno Valley 2
Yorba Linda 12, Sunny Hills 0
Yucaipa 6, Riverside Poly 5
INTERSECTIONAL
Animo Venice 19, Crossroads 3
El Camino Real 6, Hart 5
Sierra Canyon 6, Granada Hills 3
Trona 16, Lucerne Valley 2