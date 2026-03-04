High school baseball and softball: Wednesday’s scores
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
HIGH SCHOOL BASEBALL, SOFTBALL SCORES
Wednesday’s Results
BASEBALL
CITY SECTION
Fairfax 6, Fremont 2
Franklin 3, Arleta 2
Granada Hills Kennedy 4, LA Hamilton 3
LA Jordan 7, WISH Academy 6
Locke 11, Discovery 1
Maywood Academy 10, West Adams 0
Mendez 20, Contreras 3
North Hollywood 7, LA Wilson 1
Rancho Dominguez 10, Jefferson 1
RFK Community 10, Roybal 4
San Fernando 6, LA Marshall 5
Sherman Oaks CES 27, Collins Family 0
Van Nuys 16, Fulton 1
Westchester 11, Hollywood 1
SOUTHERN SECTION
Alhambra 3, Bell Gardens 0
Antelope Valley 20, Mojave 5
Baldwin Park 7, Nogales 4
Bassett 6, El Monte 3
Buena Park 3, Anaheim 0
Cajon 5, Upland 2
California 4, Charter Oak 3
Camarillo 4, Hart 1
Canyon Springs 1, Ramona 0
Carpinteria 6, Santa Maria 0
Cerritos 3, Lakewood 1
Claremont 6, Western Christian 4
Crossroads Christian 21, Grove School 4
Cypress 3, Los Alamitos 0
Eastvale Roosevelt 4, Corona Centennial 2
Edison 7, Anaheim Canyon 2
El Dorado 6, Mira Costa 3
El Toro 3, Aliso Niguel 3
Esperanza 5, Milken 1
Fountain Valley 4, Millikan 2
Grace 7, Fillmore 0
Harvard-Westlake 1, Gahr 0
Hemet 6, Rancho Mirage 0
Heritage 8, Citrus Hill 6
Heritage Christian 5, Hueneme 4
Kaiser 8, Apple Valley 4
La Canada 4, St. Francis 0
Laguna Beach 6, Dana Hills 1
La Serna 11, El Rancho 3
Lennox Academy 9, Shalhevet 4
Leuzinger 4, North Torrance 0
Long Beach Jordan 1, Pasadena Poly 0
Los Altos 1, Covina 1
Malibu 8, Bishop Diego 3
Montebello 6, Mark Keppel 3
Newbury Park 9, Flintridge Prep 0
New Roads 8, Buckley 0
Oak Hills 7, Chaffey 2
Oaks Christian 8, Santa Paula 1
Orange 13, Century 1
Palmdale 10, Desert Christian 3
Palm Springs 9, Miller 2
Rancho Alamitos 10, Santa Ana Valley 0
Rancho Christian 32, Calvin Christian 2
Rancho Cucamonga 2, Glendora 1
Rancho Verde 11, Hillcrest 10
Rialto 5, Lancaster 1
Riverside King 5, Arlington 0
Riverside Notre Dame 10, Lakeside 1
Rosemead 4, Edgewood 0
Rowland 6, Sunny Hills 5
Sage Hill 1, Troy 0
Salesian 1, South Pasadena 0
San Dimas 2, Bonita 1
San Juan Hills 5, Brea Olinda 4
San Marino 10, Gabrielino 0
Santa Fe 10, Whittier 1
Santa Margarita 6, Santa Ana Foothill 2
Schurr 10, San Gabriel 0
Servite 3, Villa Park 0
Sierra Vista 10, Pomona 1
Sonora 4, Irvine University 3
South Torrance 9, Peninsula 3
St. Monica Academy 10, Valley Torah 0
St. Pius X-St, Matthias Academy 4, Long Beach Cabrillo 3
Temescal Canyon 2, Paloma Valley 1
Temple City 10, Diamond Bar 7
University Prep 11, ACE 1
Valley View 3, Liberty 0
Warren 12, Trabuco Hills 5
West Ranch 4, Paraclete 3
West Valley 7, Rubidoux 4
Whitney 15, Workman 0
Woodbridge 11, Oxford Academy 1
Woodcrest Christian 7, Patriot 0
INTERSECTIONAL
Alemany 2, Granada Hills 0
Crespi 4, Chatsworth 1
Downey 8, Venice 0
LACES 2, St. Monica 0
Mary Star of the Sea 5, King/Drew 0
Saugus 8, El Camino Real 0
Valencia 12, Cleveland 6
SOFTBALL
CITY SECTION
Arleta 14, Cleveland 0
Bell 14, Franklin 4
Jefferson 18, Contreras 10
LA Wilson 15, Maywood CES 2
Marquez 13, South East 0
Narbonne 17, Fremont 3
Orthopaedic 16, Fairfax 6
Panorama 20, Discovery 17
Sylmar 7, Taft 6
Torres 23, Mendez 5
USC-MAE 19, Reseda 12
SOUTHERN SECTION
Alta Loma 5, Corona Santiago 3
Arcadia 4, Rancho Cucamonga 2
Arlington 15, Citrus Hill 0
Arrowhead 13, Rancho Christian 2
Big Bear 15, Rubidoux 3
Bloomington 14, Pacific 2
Cerritos 14, Loara 4
Chino 12, Claremont 7
Corona del Mar 10, St. Pius X-St. Matthias Academy 0
CSDR 12, Packinghouse Christian 11
Edison 14, Cantwell-Sacred Heart 0
Eisenhower 15, Vista del Lago 9
El Segundo 9, Wiseburn-Da Vinci 2
Faith Baptist 22, Santa Clarita Christian 9
Gahr 4, La Serna 2
Glendale 20, Gabrielino 5
Glendora 6, San Dimas 1
Great Oak 7, Eastvale Roosevelt 4
Liberty 14, Canyon Springs 2
Muir 4, Flintridge Prep 2
Murrieta Mesa 4, Temescal Canyon 2
Murrieta Valley 10, Lakeside 0
Orange 14, Costa Mesa 0
Orange Vista 7, Indio 4
Oxnard Pacifica 21, Hueneme 2
Paloma Valley 11, Santa Rosa Academy 0
Palos Verdes 10, Santa Monica 1
Redlands Adventist 18, Lucerne Valley 3
Rialto 8, Ridgecrest Burroughs 0
Rio Hondo Prep 28, Westridge 0
Riverside King 7, Yucaipa 3
Rowland 14, Nogales 5
San Clemente 14, Irvine 2
San Juan Hills 7, Northwood 7
Santa Clara 4, Vasquez 3
Santa Paula 10, Del Sol 0
South El Monte 14, Eastvale Roosevelt 2
St. Paul 14, Bishop Montgomery 0
Sultana 14, Miller 2
Sunny Hills 7, Walnut 6
University Prep 10, Summit 6
Valley View 16, Chaparral 4
Viewpoint 5, St. Monica 2
West Valley 13, San Jacinto Valley Academy 2
Yucca Valley 20, Xavier Prep 4
INTERSECTIONAL
Burbank Providence 17, Triumph Charter 0
Peninsula 19, Bernstein 0
South El Monte 14, LA Roosevelt 2
South Gate 9, Oxford Academy 5