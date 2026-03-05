High school basketball: Southern California regional scores and pairings
THURSDAY’S RESULTS
QUARTERFINALS
BOYS
Division I
#16 Mater Dei 64, #9 JSerra 60
#4 St. John Bosco 78, #5 Victory Christian Academy 51
#6 Damien 59, #3 Crespi 55
#7 Crean Lutheran 71, #2 Corona Centennial 66
Division II
#8 Palisades 62, #1 Eastvale Roosevelt 56
#13 Torrey Pines 63, #5 La Costa Canyon 57
#3 Bakersfield Christian 68, #11 El Cajon Christian 65
#15 Carlsbad 71, #7 Murrieta Mesa 59
Division III
#8 Shalhevet 50, #1 Gahr 37
#5 Colony 67, #13 Atascadero 61
#3 Birmingham 77, #6 Trabuco Hills 68
#7 Poway 69, #2 Fairfax 61
Division IV
#1 Tulare Union 71, #8 Placentia Valencia 53
#12 Vasquez 49, #13 Moreno Valley 47
#3 San Juan Hills 77, #11 Venice 56
32 Granada Hills 57, #7 Army-Navy 43
Division V
#1 Coalinga 55, #9 Verdugo Hills 33
#4 Rowland 41, #5 Orosi 40
#3 Canyon Country Canyon 67, #6 Victor Valley 56
#2 Sylmar 99, #7 Preuss UCSD 75
GIRLS
Division I
#1 Mater Dei 61, #8 La Salle 48
#5 Corona Centennial 60, #13 Moreno Valley 52
#3 Francis Parker 60, #6 Oak Park 46
#2 Rancho Christian 74, #7 JSerra 53
Division II
#1 Birmingham 77, #9 San Diego Cathedral 69
#4 Saugus 60, #5 Grossmont 59
#6 Rosary Academy 55, #3 Crescenta Valley 44
#2 Santa Maria St. Joseph 60, #10 St. Margaret’s 52
Division III
#8 King/Drew 59, #1 Murrieta Valley 48
#4 Leuzinger 50, #4 Granada Hills 46
#11 Anaheim Canyon 50, #3 Carlsbad 33
#2 El Dorado 45, #7 La Canada 34
Division IV
#1 Marina 60, #8 Savanna 55
#5 Palisades 42, #13 Hillcrest 39
#3 Tulare Union 37, #6 Granada Hills Kennedy 35
#2 Godinez 46, #7 Oakwood 43
Division V
#1 Rosamond 43, #8 Patriot 37
#4 Laguna Hills 49, #5 Bakersfield Foothill 39
#6 Schurr 57, #3 North Hollywood 54
#2 Vista 59, #10 Orange 33
SATURDAY’S SCHEDULE
(All games at 7 p.m. unless noted)
SEMIFINALS
BOYS
Open Division
#5 Santa Margarita at #1 Sierra Canyon
#3 Santa Maria St. Joseph at #2 Harvard-Westlake
Division I
#16 Mater Dei at #4 St. John Bosco
#7 Crean Lutheran at #6 Damien
Division II
#13 Torrey Pines at #8 Palisades
#15 Carlsbad at #3 Bakersfield Christian
Division III
#8 Shalhevet at #5 Colony
#7 Poway at #3 Birmingham
Division IV
#12 Vasquez at #1 Tulare Union
#3 San Juan Hills at #2 Granada Hills
Division V
#4 Rowland at #1 Coalinga
#3 Canyon Country Canyon at #2 Sylmar
GIRLS
Open Division
#4 Sage Hill at #1 Sierra Canyon
#3 Etiwanda at #2 Ontario Christian
Division I
#5 Corona Centennial at #1 Mater Dei
#3 Francis Parker at #2 Rancho Christian
Division II
#4 Saugus at #1 Birmingham, 5 p.m.
#6 Rosary Academy at #2 Santa Maria St. Joseph
Division III
#8 King/Drew at #5 Leuzinger
#11 Anaheim Canyon at #2 El Dorado
Division IV
#5 Palisades vs. #1 Marina at Ocean View
#3 Tulare Union at #2 Godinez
Division V
#4 Laguna Hills at #1 Rosamond
#6 Schurr at #2 Vista
Note: Finals in all divisions are Tuesday at higher seeds; State Championships are March 13-14 at Golden 1 Center in Sacramento.