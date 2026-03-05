Don't Miss
Your morning catch-up: The Republican opening for California governor, a virus with no treatment hits the state and more big stories
Advertisement
High School Sports

High school boys’ and girls’ basketball: Wednesday’s playoffs results

Basketball on court.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff

HIGH SCHOOL BASKETBALL

SOUTHERN CALIFORNIA REGIONAL PLAYOFFS

WEDNESDAY’S RESULTS

BOYS

Open Division

#1 Sierra Canyon, bye
#5 Santa Margarita 75, #4 Redondo Union 71
#3 Santa Maria St. Joseph 66, #6 Sherman Oaks Notre Dame 60
#2 Harvard-Westlake, bye

GIRLS

Open Division

#1 Sierra Canyon, bye
#4 Sage Hill, bye
#3 Etiwanda, bye
#2 Ontario Christian, bye

Note: Quarterfinals in Division I-V are Thursday, March 5 at higher seeds; Semifinals in all divisions are Saturday, March 7 at higher seeds; Finals are Tuesday March 10 at higher seeds. State championships are March 13-14 at Golden 1 Center in Sacramento.

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement