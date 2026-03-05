High school boys’ and girls’ basketball: Wednesday’s playoffs results
HIGH SCHOOL BASKETBALL
SOUTHERN CALIFORNIA REGIONAL PLAYOFFS
WEDNESDAY’S RESULTS
BOYS
Open Division
#1 Sierra Canyon, bye
#5 Santa Margarita 75, #4 Redondo Union 71
#3 Santa Maria St. Joseph 66, #6 Sherman Oaks Notre Dame 60
#2 Harvard-Westlake, bye
GIRLS
Open Division
#1 Sierra Canyon, bye
#4 Sage Hill, bye
#3 Etiwanda, bye
#2 Ontario Christian, bye
Note: Quarterfinals in Division I-V are Thursday, March 5 at higher seeds; Semifinals in all divisions are Saturday, March 7 at higher seeds; Finals are Tuesday March 10 at higher seeds. State championships are March 13-14 at Golden 1 Center in Sacramento.