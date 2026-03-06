Advertisement
High school baseball and softball: Friday’s scores

By Los Angeles Times staff
BASEBALL

CITY SECTION

Diego Rivera 14, Animo Venice 2

East Valley 13, Reseda 3

El Camino Real 1, San Fernando 0

Fremont 10, Fairfax 1

Granada Hills Kennedy 13, South East 10

Hollywood 12, Roybal 4

Northridge Academy 3, Fulton 2

RFK Community 25, Contreras 7

SOCES 18, AMIT 2

Sun Valley Magnet 11, Grant 9

Sylmar 7, Legacy 1

Westchester 14, Gardena 13

SOUTHERN SECTION

Alhambra 18, San Gabriel 0

Aliso Niguel 9, Irvine 4

Antelope Valley 1, Desert 0

Apple Valley 4, Palmdale 1

Arcadia 24, Glendale 1

Ayala 7, San Dimas 1

Azusa 4, Nogales 1

Baldwin Park 9, Duarte 3

Barstow 5, Hesperia Christian 3

Bishop Amat 13, Gardena Serra 2

Bishop Union 6, Desert Christian 1

Bloomington 3, Fontana 1

Bonita 9, Los Osos 8

Burbank 6, Hoover 4

Burbank Burroughs 10, Pasadena 3

California City 18, Eastside 5

Camarillo 5, Fillmore 0

Canyon Springs 24, San Bernardino 2

Castaic 11, Heritage Christian 0

Century 2, El Toro 0

Claremont 3, Western Christian 2

Cornerstone Christian 21, Grove School 0

Corona Centennial 19, Eastvale Roosevelt 3

Corona Santiago 5, Crean Lutheran 4

Crespi 3, Saugus 2

Diamond Ranch 17, Pomona 2

Dos Pueblos 9, Ventura 5

Downey Calvary Chapel 8, Whitney 7

Dunn 19, Coastal Christian 6

El Modena 10, Garden Grove Pacifica 1

El Rancho 9, California 2

Entrepreneur 16, Packinghouse Christian 10

Firebaugh 10, Lynwood 2

Fullerton 1, Chaparral 0

Gabrielino 11, Long Beach Jordan 5

Gladstone 16, Bloomington Christian 4

Gladstone 18, Morningside 8

Godinez 6, Santa Ana Valley 0

Hemet 10, Beaumont 2

Heritage 10, Perris 0

Hillcrest 6, Savanna 3

Jurupa Hills 2, Liberty 0

Jurupa Valley 18, Bassett 0

Katella 5, Long Beach Poly 2

Laguna Beach 5, Downey 0

Laguna Hills 10, Portola 5

La Quinta 1, Beckman 0

La Salle 17, Temple City 0

La Serna 7, Santa Fe 3

Linfield Christian 3, Summit 1

Lone Pine 15, Silver Valley 2

Long Beach Cabrillo 5, La Sierra 0

Magnolia 11, Glenn 5

Mayfair 1, Norwalk 0

Montclair 19, Hacienda Heights Wilson 2

Montebello 10, Bell Gardens 0

North Torrance 7, Wiseburn-Da Vinci 5

Northview 12, Rancho Cucamonga 0

Orange County Pacifica Christian 3, Sage Hill 2

Palos Verdes 8, West Torrance 0

Paraclete 2, Cantwell-Sacred Heart 0

Paramount 12, Dominguez 0

Patriot 11, Riverside North 5

Placentia Valencia 7, Garden Grove 1

Righetti 14, Pasadena Marshall 5

Rio Mesa 15, Oxnard 3

Riverside King 14, Paloma Valley 8

Rubidoux 11, Pacific 1

San Jacinto 17, Cathedral City 0

San Marcos 1, Buena 0

San Marino 4, Glendora 3

Santa Ana Calvary Chapel 4, Northwood 3

Santa Margarita 1, Damien 0

Schurr 10, Mark Keppel 0

Serrano 6, PACS 0

Servite 6, Anaheim Canyon 1

Sierra Canyon 12, West Ranch 1

Sierra Vista 7, Garey 5

Simi Valley 8, Newbury Park 5

Sonora 21, La Palma Kennedy 1

South Torrance 4, El Segundo 3

St. Bonaventure 21, Channel Islands 2

St. John Bosco 1, Gahr 0

Sultana 11, Rialto 0

Sunny Hills 7, Charter Oak 7

Temescal Canyon 12, Citrus Hill 2

Torrance 4, Redondo Union 3

University Prep 14, ACE 2

Valley View 7, Big Bear 0

Villa Park 6, Capistrano Valley 4

Vista del Lago 10, Twentynine Palms 5

Vista Murrieta 24, Moreno Valley 1

Walnut 7, Whittier Christian 3

Warren 3, Millikan 1

West Covina 13, La Canada 7

Westminster 8, Santa Ana 2

Whittier 5, Rosemead 4

Xavier Prep 3, Anza Hamilton 2

Yucaipa 10, Kaiser 6

INTERSECTIONAL

Basic (NV) 4, Orange Lutheran 2

Burbank Providence 18, Collins Family 2

Dana Hills 10, Buchanan 3

El Dorado 10, Granada Hills 4

Flintridge Prep 12, Maywood CES 2

King/Drew 15, Compton Early College 11

Loyola 14, Venice 1

Mater Dei 15, Rockwall (TX) 1

Murrieta Mesa 4, Carlsbad 1

Taft 10, Oak Park 0

Valencia 12, Chatsworth 0

SOFTBALL

CITY SECTION

Huntington Park 19, Maywood CES 17

LA Roosevelt 20, Narbonne 6

Reseda 22, Fulton 9

SOCES 27, Fairfax 2

Taft 10, North Hollywood 0

Torres 12, Jefferson 9

VAAS 27, Valley Oaks CES 6

SOUTHERN SECTION

ACE 9, CIMSA 6

Agoura 2, Saugus 0

Alhambra 7, Sacred Heart of Jesus 6

Alta Loma 16, Claremont 6

Anza Hamilton 20, Xavier Prep 8

Apple Valley 15, Laguna Hills 2

Bishop Montgomery 10, Chadwick 0

Brea Olinda 6, Lakewood 4

Brentwood 12, Westridge 1

Capistrano Valley Christian 16, Artesia 5

Canyon Springs 13, San Bernardino 2

Citrus Hill 9, West Valley 8

Colton 19, Banning 8

Corona del Mar 14, Westminster La Quinta 1

Cypress 8, Brea Olinda 0

Don Lugo 11, West Covina 6

Dos Pueblos 7, Ventura 4

Eastvale Roosevelt 6, Colony 2

Eisenhower 11, Moreno Valley 10

Eastside 10, California City 8

Elsinore 11, Orange Vista 1

Fontana 16, Miller 6

Garden Grove Pacifica 4, Anaheim Canyon 2

Garden Grove Pacifica 6, Orange Lutheran 2

JSerra 4, Bonita 1

JSerra 2, Norco 0

La Mirada 14, Whittier Christian 0

Liberty 5, Hemet 1

Lone Pine 26, Silver Valley 15

Los Alamitos 7, Marina 0

Los Amigos 9, Bolsa Grande 4

Monrovia 18, Mayfield 5

Murrieta Mesa 3, Chino Hills 2

Murrieta Mesa 6, Agoura 1

Ontario 16, Nogales 6

Ontario Christian 3, Los Osos 0

Orange 12, Long Beach Cabrillo 0

Placentia Valencia 12, Ocean View 5

Portola 20, Oxford Academy 11

Ramona 7, Arlington 4

Redlands 13, Palm Springs 6

Redlands East Valley 3, Diamond Ranch 0

Redondo Union 9, Santa Monica 5

Righetti 10, Newbury Park 0

Riverside Poly 7, Rancho Cucamonga 2

Riverside Prep 5, Diamond Bar 0

San Marcos 13, Buena 11

Santa Margarita 8, Maranatha 5

Saugus 5, Chino Hills 0

Sherman Oaks Notre Dame 15, Culver City 0

South Pasadena 3, Rio Hondo Prep 1

University Prep 4, Serrano 2

Valley View 13, Kaiser 2

Villa Park 9, Lakewood 2

Walnut 5, Sierra Vista 3

Westminster 12, St. Pius X-St, Matthias Academy 11

INTERSECTIONAL

Arizona Charter Academy 11, Whittier Christian 1

Castaic 8, Chatsworth 0

La Habra 3, Cibola (AZ) 1

Los Alamitos 3, Las Vegas (NV) Mountain View Christian 2

Orange Lutheran 7, Perry (AZ) 1

Schurr 11, Cibola (AZ) 3

South Torrance 8, Las Vegas (NV) Arbor View 4

Tehachapi 10, Bishop Union 0

Valley Christian 17, San Leandro 2

Vasquez 17, Castle Park 2

Westlake 6, Las Vegas (NV) Arbor View 3

Westlake 11, River Valley (AZ) 1

