High school baseball and softball: Friday’s scores
BASEBALL
CITY SECTION
Diego Rivera 14, Animo Venice 2
East Valley 13, Reseda 3
El Camino Real 1, San Fernando 0
Fremont 10, Fairfax 1
Granada Hills Kennedy 13, South East 10
Hollywood 12, Roybal 4
Northridge Academy 3, Fulton 2
RFK Community 25, Contreras 7
SOCES 18, AMIT 2
Sun Valley Magnet 11, Grant 9
Sylmar 7, Legacy 1
Westchester 14, Gardena 13
SOUTHERN SECTION
Alhambra 18, San Gabriel 0
Aliso Niguel 9, Irvine 4
Antelope Valley 1, Desert 0
Apple Valley 4, Palmdale 1
Arcadia 24, Glendale 1
Ayala 7, San Dimas 1
Azusa 4, Nogales 1
Baldwin Park 9, Duarte 3
Barstow 5, Hesperia Christian 3
Bishop Amat 13, Gardena Serra 2
Bishop Union 6, Desert Christian 1
Bloomington 3, Fontana 1
Bonita 9, Los Osos 8
Burbank 6, Hoover 4
Burbank Burroughs 10, Pasadena 3
California City 18, Eastside 5
Camarillo 5, Fillmore 0
Canyon Springs 24, San Bernardino 2
Castaic 11, Heritage Christian 0
Century 2, El Toro 0
Claremont 3, Western Christian 2
Cornerstone Christian 21, Grove School 0
Corona Centennial 19, Eastvale Roosevelt 3
Corona Santiago 5, Crean Lutheran 4
Crespi 3, Saugus 2
Diamond Ranch 17, Pomona 2
Dos Pueblos 9, Ventura 5
Downey Calvary Chapel 8, Whitney 7
Dunn 19, Coastal Christian 6
El Modena 10, Garden Grove Pacifica 1
El Rancho 9, California 2
Entrepreneur 16, Packinghouse Christian 10
Firebaugh 10, Lynwood 2
Fullerton 1, Chaparral 0
Gabrielino 11, Long Beach Jordan 5
Gladstone 16, Bloomington Christian 4
Gladstone 18, Morningside 8
Godinez 6, Santa Ana Valley 0
Hemet 10, Beaumont 2
Heritage 10, Perris 0
Hillcrest 6, Savanna 3
Jurupa Hills 2, Liberty 0
Jurupa Valley 18, Bassett 0
Katella 5, Long Beach Poly 2
Laguna Beach 5, Downey 0
Laguna Hills 10, Portola 5
La Quinta 1, Beckman 0
La Salle 17, Temple City 0
La Serna 7, Santa Fe 3
Linfield Christian 3, Summit 1
Lone Pine 15, Silver Valley 2
Long Beach Cabrillo 5, La Sierra 0
Magnolia 11, Glenn 5
Mayfair 1, Norwalk 0
Montclair 19, Hacienda Heights Wilson 2
Montebello 10, Bell Gardens 0
North Torrance 7, Wiseburn-Da Vinci 5
Northview 12, Rancho Cucamonga 0
Orange County Pacifica Christian 3, Sage Hill 2
Palos Verdes 8, West Torrance 0
Paraclete 2, Cantwell-Sacred Heart 0
Paramount 12, Dominguez 0
Patriot 11, Riverside North 5
Placentia Valencia 7, Garden Grove 1
Righetti 14, Pasadena Marshall 5
Rio Mesa 15, Oxnard 3
Riverside King 14, Paloma Valley 8
Rubidoux 11, Pacific 1
San Jacinto 17, Cathedral City 0
San Marcos 1, Buena 0
San Marino 4, Glendora 3
Santa Ana Calvary Chapel 4, Northwood 3
Santa Margarita 1, Damien 0
Schurr 10, Mark Keppel 0
Serrano 6, PACS 0
Servite 6, Anaheim Canyon 1
Sierra Canyon 12, West Ranch 1
Sierra Vista 7, Garey 5
Simi Valley 8, Newbury Park 5
Sonora 21, La Palma Kennedy 1
South Torrance 4, El Segundo 3
St. Bonaventure 21, Channel Islands 2
St. John Bosco 1, Gahr 0
Sultana 11, Rialto 0
Sunny Hills 7, Charter Oak 7
Temescal Canyon 12, Citrus Hill 2
Torrance 4, Redondo Union 3
University Prep 14, ACE 2
Valley View 7, Big Bear 0
Villa Park 6, Capistrano Valley 4
Vista del Lago 10, Twentynine Palms 5
Vista Murrieta 24, Moreno Valley 1
Walnut 7, Whittier Christian 3
Warren 3, Millikan 1
West Covina 13, La Canada 7
Westminster 8, Santa Ana 2
Whittier 5, Rosemead 4
Xavier Prep 3, Anza Hamilton 2
Yucaipa 10, Kaiser 6
INTERSECTIONAL
Basic (NV) 4, Orange Lutheran 2
Burbank Providence 18, Collins Family 2
Dana Hills 10, Buchanan 3
El Dorado 10, Granada Hills 4
Flintridge Prep 12, Maywood CES 2
King/Drew 15, Compton Early College 11
Loyola 14, Venice 1
Mater Dei 15, Rockwall (TX) 1
Murrieta Mesa 4, Carlsbad 1
Taft 10, Oak Park 0
Valencia 12, Chatsworth 0
SOFTBALL
CITY SECTION
Huntington Park 19, Maywood CES 17
LA Roosevelt 20, Narbonne 6
Reseda 22, Fulton 9
SOCES 27, Fairfax 2
Taft 10, North Hollywood 0
Torres 12, Jefferson 9
VAAS 27, Valley Oaks CES 6
SOUTHERN SECTION
ACE 9, CIMSA 6
Agoura 2, Saugus 0
Alhambra 7, Sacred Heart of Jesus 6
Alta Loma 16, Claremont 6
Anza Hamilton 20, Xavier Prep 8
Apple Valley 15, Laguna Hills 2
Bishop Montgomery 10, Chadwick 0
Brea Olinda 6, Lakewood 4
Brentwood 12, Westridge 1
Capistrano Valley Christian 16, Artesia 5
Canyon Springs 13, San Bernardino 2
Citrus Hill 9, West Valley 8
Colton 19, Banning 8
Corona del Mar 14, Westminster La Quinta 1
Cypress 8, Brea Olinda 0
Don Lugo 11, West Covina 6
Dos Pueblos 7, Ventura 4
Eastvale Roosevelt 6, Colony 2
Eisenhower 11, Moreno Valley 10
Eastside 10, California City 8
Elsinore 11, Orange Vista 1
Fontana 16, Miller 6
Garden Grove Pacifica 4, Anaheim Canyon 2
Garden Grove Pacifica 6, Orange Lutheran 2
JSerra 4, Bonita 1
JSerra 2, Norco 0
La Mirada 14, Whittier Christian 0
Liberty 5, Hemet 1
Lone Pine 26, Silver Valley 15
Los Alamitos 7, Marina 0
Los Amigos 9, Bolsa Grande 4
Monrovia 18, Mayfield 5
Murrieta Mesa 3, Chino Hills 2
Murrieta Mesa 6, Agoura 1
Ontario 16, Nogales 6
Ontario Christian 3, Los Osos 0
Orange 12, Long Beach Cabrillo 0
Placentia Valencia 12, Ocean View 5
Portola 20, Oxford Academy 11
Ramona 7, Arlington 4
Redlands 13, Palm Springs 6
Redlands East Valley 3, Diamond Ranch 0
Redondo Union 9, Santa Monica 5
Righetti 10, Newbury Park 0
Riverside Poly 7, Rancho Cucamonga 2
Riverside Prep 5, Diamond Bar 0
San Marcos 13, Buena 11
Santa Margarita 8, Maranatha 5
Saugus 5, Chino Hills 0
Sherman Oaks Notre Dame 15, Culver City 0
South Pasadena 3, Rio Hondo Prep 1
University Prep 4, Serrano 2
Valley View 13, Kaiser 2
Villa Park 9, Lakewood 2
Walnut 5, Sierra Vista 3
Westminster 12, St. Pius X-St, Matthias Academy 11
INTERSECTIONAL
Arizona Charter Academy 11, Whittier Christian 1
Castaic 8, Chatsworth 0
La Habra 3, Cibola (AZ) 1
Los Alamitos 3, Las Vegas (NV) Mountain View Christian 2
Orange Lutheran 7, Perry (AZ) 1
Schurr 11, Cibola (AZ) 3
South Torrance 8, Las Vegas (NV) Arbor View 4
Tehachapi 10, Bishop Union 0
Valley Christian 17, San Leandro 2
Vasquez 17, Castle Park 2
Westlake 6, Las Vegas (NV) Arbor View 3
Westlake 11, River Valley (AZ) 1